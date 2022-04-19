Взрыв в Стамбуле: жителей эвакуируют из-за сильного задымления

АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - На Филиппинах свыше 2,01 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги", погибли 172 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отмечается в опубликованном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики, погибли 172 человека", - сообщает ТАСС.
По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 395,9 тысячи человек были перемещены в 909 эвакуационных центров, 33,4 тысячи человек заранее эвакуировались. Восемь человек получили травмы, 110 числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 156, еще 11 - в регионе Западные Висайи, три - в Давао и два - в регионе Центральные Висайи.
Согласно уточненной информации, "Меги" повредил 9,7 тысячи домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тысячи песо ($13,5 тысячи). Зафиксировано 517 наводнений и 88 оползней. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 249,8 млн песо ($4,78 млн), 45 инфраструктурным объектам - 6,95 млн песо ($133,2 тысячи). В результате удара стихии повреждены 240 дорог и девять мостов. В 76 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех - с водоснабжением.
Власти восьми регионов объявили о приостановке занятий в 192 учебных заведениях и работы на 139 предприятиях. Прекращена работа 41 порта, шесть из них возобновили деятельность. В 16 городах и муниципалитетах действует чрезвычайное положение. На оказание помощи правительством выделено 50,4 млн песо ($966,1 тысячи).