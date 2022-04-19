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Взрыв в Стамбуле: жителей эвакуируют из-за сильного задымления

18.04.2022, 14:19 7896
Взрыв в Стамбуле: жителей эвакуируют из-за сильного задымления
Фото: sabah.com.tr
СТАМБУЛ. 18 АПРЕЛЯ - Взрыв прогремел в районе Бейоглу в турецком Стамбуле, жителей эвакуируют из здания из-за сильного задымления, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Срочные новости: в Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице", - сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

 
СМИ сообщают, что как минимум 10 человек получили ранения. Информации о жертвах пока не поступало.
 

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Украинские националисты принимают "наркотик джихада" - экс-глава ДНР

19.04.2022, 16:36 1351
МОСКВА. 19 АПРЕЛЯ - Экс-глава Донецкой Народной Республики Александр Бородай в интервью газете "Комсомольская правда" рассказал, что украинские националисты ежедневно получают до трех таблеток "наркотика джихада" - американского психостимулятора "Каптагон", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Украинские военнопленные говорят, что им выдавали до трех таблеток "боевых химикатов" в день. Это делало их жизнерадостными и нечувствительными к боли. Соединенные Штаты Америки поставляют химикаты в диких количествах и наблюдают, как это влияет на военных в долгосрочной перспективе, потому что им все равно, что будет с этими людьми потом", - заявил экс-глава ДНР и депутат российской Госдумы.

 
По его словам, внешний вид не только Владимира Зеленского, но и многих украинских националистов вызывает определенные опасения у российских медиков. Военнопленные часто выглядят сильно истощенными, а во время операций обычные дозы обезболивающих на них просто не действуют.
 
Бородай заявил, что речь идет о психостимуляторе "Каптагон", который состоит из амфетамина и теофиллина. 
 

Первитин (действие то же, что у амфетамина) входил в паек гитлеровских солдат в шоколадных конфетах. Первитин с шоколадом немецкие солдаты жевали, чтобы бодро себя чувствовать на маршах, в бою. Через какое-то время из-за этого наркотика у них начинались проблемы с кишечником. Их целыми подразделениями отправляли в Европу на лечение минеральными водами. К концу войны в Третьем рейхе в санаториях оказались целые дивизии наркозависимых с испорченными кишечниками", - пишет газета. 

 

Каптагон" находили на позициях террористов в Сирии. Эти таблетки даже получили соответствующие названия: "террористический наркотик" или "наркотик джихада". Он вызывал эйфорию, которая была в десятки раз ярче, чем от первитина. В похожем состоянии наблюдали украинских националистов на майдане и во время поджога Одесского дома профсоюзов.

 
По данным издания, к наркотикам в таблетках Украину приучают около десяти лет. С санкции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) там официально работают американские заводы по производству метадона. Ежегодно киевские власти абсолютно легально скармливали 11 тысячам украинских наркоманов более 2 тонн метадона, чтобы они только не кололись внутривенными наркотиками. В итоге те получали бесплатный метадон, продавали его школьникам, а сами продолжали колоться.
 

Шприцами сегодня на Украине завалены все огневые позиции украинских военнослужащих. Сегодня наркотический бизнес США на Украине оказался под угрозой. Заводики по производству метадона могут быть ликвидированы, а 11 тысяч наркоманов моментально вылечены и отправлены на принудительные работы", - пишет газета.


Ранее агентство KAZAKHSTAN TODAY публиковало материал об участниках массовых беспорядков в Алматы, которые находились под воздействием неизвестных препаратов. В статье также сообщалось о том, какие боевые психотропные вещества используют глобальные террористические организации для достижения боеспособности и агрессии в развязанных ими войнах. 




 

Российская комиссия обратится к парламентам стран, где находятся биолаборатории США

18.04.2022, 17:37 6596
МОСКВА. 18 АПРЕЛЯ - Как сообщает РИА Новости, парламентская комиссия намерена обратиться к национальным парламентам стран, где находятся биолаборатории США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы обратимся к национальным парламентам тех государств, где, по российским сведениям, развернуты соответствующие биолаборатории по заказу и под руководством США", - сообщил вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.

 
Он также напомнил, что 6 апреля состоялось неформальное заседание Совбеза ООН, организованное постпредством РФ при международной организации, по основной тематике парламентской комиссии. По словам Косачева, США и Великобритания мероприятие проигнорировали.
 
Ранее в Минобороны РФ назвали имена западных кураторов украинских биолабораторий.
 
Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины. 
 
В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине. 
 
18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий. 
 
24 марта стало известно, что инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине. 
 

Боевики "Азова" расстреляли больницу в Мариуполе

18.04.2022, 14:04 8386
МАРИУПОЛЬ. 18 АПРЕЛЯ - Украинские боевики из полка "Азов" расстреляли больницу в Мариуполе вместе с людьми, рассказал РИА Новости командир подразделения ДНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы заходили, они начали стрелять. Увидели, что тут гражданские, - все равно стреляли. Гражданские выпрыгивали прямо из окон, и все равно стреляли. Это было видно. И все равно проигнорировали и стреляли. Им все равно, по кому стрелять. Абсолютно. Гражданские или военные", - сказал собеседник агентства.


Ранее в представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что от рук украинских боевиков в этой больнице погибли несколько десятков человек. На месте работали следователи СК РФ.

В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.


 

В Великобритании 870 насильников избежали наказания после извинений

18.04.2022, 09:45 10286
ЛОНДОН. 18 АПРЕЛЯ - В Великобритании 870 насильников, в том числе пять насильников детей, избежали тюрьмы после извинений, пишет Mirror, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что благодаря системе "общественного урегулирования" преступники избежали наказания. Около 870 дел, в том числе пять дел об изнасиловании детей, были рассмотрены всего за два года.
 
По данным издания, правоохранители обычно применяют данную систему в отношении мелких правонарушений, например, таких как кражи. Однако в некоторых графствах подобный подход используется для урегулирования дел об изнасилованиях.
 

Это абсолютный позор, что такие ужасные преступления остаются безнаказанными", - прокомментировала ситуацию теневой министр внутренних дел Иветт Купер.

 

Турция начала военную операцию на севере Ирака

18.04.2022, 08:53 10781
МОСКВА. 18 АПРЕЛЯ - Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, сообщает турецкое агентство Anadolu, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы, сообщает РИА Новости.
 
Как заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК, передает агентство "Ассошиэйтед Пресс".
 

Операция успешно продолжается, как и планировалось. Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист", - подчеркнул министр, слова которого приводит агентство.

 
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
 

Лесной пожар бушует на западе Турции

17.04.2022, 17:45 13891
АНКАРА. 17 АПРЕЛЯ - Больше четырех часов в провинции Мугла на западе Турции бушует лесной пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пожар вспыхнул в районе 05.00 (время совпадает с мск) в районе Якакёй, вблизи Бодрума. Под действием сильного ветра языки пламени перекинулись из лесной зоны на кустарники и оливковые деревья", - сообщает ТАСС со ссылкой на газету Turkiye.

 
В настоящее время пожарным не удается добраться до некоторых точек возгорания. Содействие им оказывают местные жители.
 
Лесные пожары в Турции - ежегодное явление, однако летом 2021 года самые масштабные лесные пожары происходили сразу в 30 турецких провинциях на юге республики. В результате пожаров погибли 10 человек, пострадали более 860 человек.
 

На Филиппинах число погибших от тропического шторма "Меги" возросло до 172

17.04.2022, 12:18 15301
АЛМАТЫ. 17 АПРЕЛЯ - На Филиппинах свыше 2,01 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Меги", погибли 172 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как отмечается в опубликованном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики, погибли 172 человека", - сообщает ТАСС.

 
По данным ведомства, циклон распространился на девять регионов. Более 395,9 тысячи человек были перемещены в 909 эвакуационных центров, 33,4 тысячи человек заранее эвакуировались. Восемь человек получили травмы, 110 числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в регионе Восточные Висайи - 156, еще 11 - в регионе Западные Висайи, три - в Давао и два - в регионе Центральные Висайи.
 
Согласно уточненной информации, "Меги" повредил 9,7 тысячи домов, предварительная сумма ущерба составила 709,5 тысячи песо ($13,5 тысячи). Зафиксировано 517 наводнений и 88 оползней. Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 249,8 млн песо ($4,78 млн), 45 инфраструктурным объектам - 6,95 млн песо ($133,2 тысячи). В результате удара стихии повреждены 240 дорог и девять мостов. В 76 городах зафиксированы перебои с электроснабжением, в трех - с водоснабжением.
 
Власти восьми регионов объявили о приостановке занятий в 192 учебных заведениях и работы на 139 предприятиях. Прекращена работа 41 порта, шесть из них возобновили деятельность. В 16 городах и муниципалитетах действует чрезвычайное положение. На оказание помощи правительством выделено 50,4 млн песо ($966,1 тысячи).
 

Германия много лет вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине - МИД России

16.04.2022, 14:57 17741
Германия много лет вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине - МИД России
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 16 АПРЕЛЯ - Германия наряду с США вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Она отметила, что это во многом мотивирует Берлин "проявлять повышенную по сравнению с другими странами ЕС активность в попытках приписывания" России планов по применению биологического и химического оружия на Украине, сообщает РИА Новости.
 

По подтвержденной информации, германская сторона плотно координировала свою работу в области биологической безопасности с американскими союзниками, которые создали на Украине сеть из по меньшей мере 30 биологических лабораторий, где среди прочего проводились опасные научно-исследовательские изыскания", - заявила Захарова в интервью RT.

 

Призываем официальные германские лица немедленно перестать распространять лживые измышления по поводу якобы имеющегося у нашей страны намерения использовать в рамках СВО ВС России запрещенное международным правом оружие", - подчеркнула она.

 
Подобные заявления могут "лишь подстегнуть украинские неонацистские батальоны к совершению страшных провокаций, моральная ответственность за трагические последствия которых ляжет в том числе и на Берлин", выразила уверенность Захарова.

Ранее в Минобороны РФ назвали имена западных кураторов украинских биолабораторий.


 

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