"Ядерная триада" РФ начала боевое дежурство усиленным составом

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, сообщает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.