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"Ядерная триада" РФ начала боевое дежурство усиленным составом

28.02.2022, 18:04 14206
"Ядерная триада" РФ начала боевое дежурство усиленным составом
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ - РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом, сообщает РИА Новости.
 
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
 

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Российская и украинская делегации завершили первый раунд переговоров и договорились о следующем

28.02.2022, 22:42 9406
Российская и украинская делегации завершили первый раунд переговоров и договорились о следующем
Фото: Depositphotos
ГОМЕЛЬ. 28 ФЕВРАЛЯ - Переговоры России и Украины по урегулированию ситуации завершились в Гомельской области Беларуси, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам переговоров, длившихся почти пять часов, стороны договорились провести новый раунд, сообщает РИА Новости

Как сообщил на брифинге член российской делегации, советник президента России Владимир Мединский, участники подробно прошли всю повестку. По его словам, найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Он добавил, что новая встреча состоится в ближайшие дни и пройдет на польско-белорусской границе.


Еще один представитель России на переговорах, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что "разговор получился", а что будет дальше — покажут ближайшие дни.


В свою очередь член украинской делегации Михаил Подоляк сообщил, что основной целью переговоров сегодня было обсуждение прекращения огня на территории Украины.


Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - подчеркнул советник украинского президента. 


Сейчас делегации вернутся в свои столицы для консультаций. Подоляк добавил, что во втором раунде переговоров, если он состоится, сегодняшние темы получат развитие.

Напомним, Россию на переговорах представляли: Владимир Мединский, Леонид Слуцкий, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

В состав украинской делегации вошли: министр обороны Украины Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Рустем Умеров, первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин. 







 

В ВМС Украины официально признали ложь Зеленского

28.02.2022, 22:05 10366
СИМФЕРОПОЛЬ. 28 ФЕВРАЛЯ - ВСУ признали, что украинские пограничники и военные с острова Змеиный живы, хотя ранее Киев сообщил о гибели всех, кто держал оборону. Соответствующее заявление размещено в Facebook, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Касательно морских пехотинцев и пограничников, которых взяли в плен на острове Змеиный. Мы очень рады узнать про то, что наши побратимы живы и с ними все хорошо", - говорится на странице ВМС ВС Украины.

 
Киев поспешил обвинить Россию в том, что о судьбе пограничников и военных не было ничего известно, якобы силы РФ "уничтожили всю инфраструктуру на острове", в том числе антенны, отвечающие за связь, сообщает РИА Новости Крым.

 
Напомним, в рамках спецоперации ВС России, проводимой на Украине, в районе острова Змеиный выполнял задачи флагман ЧФ, гвардейский ракетный крейсер "Москва" и другие корабли флота. 24 февраля украинским военнослужащим, дислоцированным на острове, было предложено сдаться. Позже министр обороны Украины сообщил, что все они погибли. Президент Украины Владимир Зеленский поспешил сообщить о гибели всех, кто находился на острове и даже присвоил каждому "погибшему" звание Героя Украины.
 
После этого военнослужащие с острова Змеиный приняли решение сложить оружие. Однако вскоре все 82 человека живыми и невредимыми были доставлены в Севастополь.
 

РФ закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран

28.02.2022, 21:43 10136
РФ закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ - Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
 
Ограничения распространяются на авиакомпании из таких стран, как Австрия, Албания, Ангилья, Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (+Гренландия, Фарерские острова, Территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
 
В особых случаях Росавиация или МИД могут выпустить специальное разрешение на полеты из указанных государств.
 

В Беларуси начинаются переговоры делегаций России и Украины

28.02.2022, 15:35 17326

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Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины

28.02.2022, 13:52 19571
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины
Фото: depositphotos.com
МОСКВА. 28 ФЕВРАЛЯ - Российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

 

По его словам, воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе, сообщает РИА Новости

Ранее российские силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС. 

По данным на 27 февраля, армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины. 
 

Путин приказал Минобороны перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

27.02.2022, 20:22 37941
МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду те санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны", - цитирует РИА Новости Путина.

 
Как указано в справочнике на сайте Министерства обороны России, стратегические силы "предназначены для сдерживания агрессии против России и ее союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".
 

СМИ заявили о сокрытии США данных об украинских биолабораториях

27.02.2022, 16:28 45526
СМИ заявили о сокрытии США данных об украинских биолабораториях
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ - Удаление посольством США документов о биолабораториях на Украине является цензурой, заявила журналистка из Болгарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Диляна Гайтанджиева рассказала "Известиям", что "в ответ на публикации о лабораториях правительство США как можно скорее постаралось удалить всю информацию о них, ведь она доказывает, что американское правительство, и в частности Пентагон, основало 11 биолабораторий в Украине".
 
По словам журналистки, большая часть пользователей, опубликовавших эту информацию, была обвинена в распространении фейков. Подчеркивается, что данные были опубликованы правительством США, их можно найти на некоторых ресурсах и убедиться, что американцы по-прежнему сотрудничают с Украиной в плане открытия новых лабораторий.
 

В посольстве США на Украине поняли, что теперь Россия может найти все эти 11 лабораторий и начать расследование", - отметила журналистка.

 
Гайтанджиева напомнила об утечке документов Службы безопасности Украины, в которых сотрудники предупреждали Киев об опасной деятельности американских ученых в украинских лабораториях.
 

Обеспокоенность людей из службы безопасности, журналистов и политиков была проигнорирована. И я сама задаюсь вопросом: означает ли реакция американского посольства, что они боятся, что рано или поздно людям удастся раскрыть то, чем они занимаются в этих лабораториях, какие из них были профинансированы американской стороной", - подытожила журналистка.

 
26 февраля власти США удалили документы о биолабораториях на Украине. О военных лабораториях стало известно несколько лет назад. Пентагон открыл на Украине сеть учреждений по биоисследованиям. Доступ в здания был закрыт даже для украинских властей. В 2020 году Киев признал наличие в стране лабораторий Пентагона. Эксперты уверены, что учреждения вели разработки биооружия.
 
Во время январских беспорядков в Казахстане под атакой оказались и секретные биологические лаборатории, созданные с участием американских военных.
 
 

Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины

27.02.2022, 15:07 45841
МОСКВА. 27 ФЕВРАЛЯ - Армия России уничтожила 975 объектов военной инфраструктуры Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
 

К настоящему времени российскими Вооруженными силами пораже­ны 975 объектов воен­ной инфраструктуры Украины", - цитирует его РИА Новости.


Среди них 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 48 радиолокационных станций. Сбиты восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты "Точка-У", - добавил Конашенков.

 
Также, по его словам, "уничтожено 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники".
 
 

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