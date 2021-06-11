За прошедшие сутки в РФ выявлено 11 699 новых случаев КВИ. Это максимальное значение с 24 февраля

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МОСКВА. 10 ИЮНЯ - За прошедшие сутки в России выявили 11 699 новых случаев коронавируса. В последний раз такие показатели фиксировались в стране в конце февраля. За сутки выздоровели 10 096 человек, 383 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что угроза пандемии ещё сохраняется, и призвал скорее формировать коллективный иммунитет, сообщает RT

Сегодня мы можем вернуться и к вопросам развития здравоохранения, и плановой повестки, несмотря на то, что угроза развития пандемии еще сохраняется. Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", - приводит ТАСС слова министра, произнесённые им на XXIII Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - Фарммедобращение-2021".

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 167 949 случаев коронавируса. Зафиксировано 125 278 летальных исходов, выздоровели 4 771 995 человек. Активными остаются 270 676 случаев.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 141,5 миллиона лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 368 тысяч - за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 526 707 человек.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировано в Москве - 5245. Также по этому показателю лидируют Санкт-Петербург (859) и Московская область (801).

Руководство Росздравнадзора, в свою очередь, отмечает, что в результате применения российских вакцин не регистрируется значительного количества побочных нежелательных реакций.

Конечно же, это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов", - сказала глава ведомства Анна Самойлова.

Россия с 10 июня официально возобновляет авиасообщение, прерванное в 2020 году из-за пандемии COVID-19, с восемью странами. О принятии соответствующего решения оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщал 31 мая.

С 10 июня перевозчики смогут открыть прямые регулярные рейсы в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и в Хорватию. Наряду с этим возможно чартерное авиасообщение с Албанией. К настоящему времени международные рейсы из России были возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы.

Ранее Владимир Путин высказал предположение, что граждане России смогут свободнее посещать зарубежные страны с сентября. Глава государства отметил, что для этого нужно работать над повышением уровня иммунизации.

Думаю, что в сентябре мы достигнем уровня 60% иммунизации всего населения Российской Федерации, имея в виду и тех, кто, к сожалению, переболел, в том числе и в лёгкой форме, плюс прививки. После этого можно будет говорить о более широком доступе и на нашу территорию, и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе и европейские", - сказал президент.

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