23.08.2024, 17:08 5511
Заключенные захватили заложников в российской колонии
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Москва. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В российском городе Суровикино Волгоградской области заключенные исправительной колонии захватили в заложники несколько человек, сообщили в пресс-службе УФСИН по региону.
По данным ведомства, это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, заложниками стали сотрудники исправительного учреждения, отмечает РБК.
В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие", - проинформировали в пресс-службе.
По данным ТАСС, один из сотрудников ФСИН убит, минимальное количество нападавших - трое. Baza пишет, что всего захвачено четыре заложника, часть из них может быть убита. Также, по данным телеграм-канала, нападавшие заявляют о принадлежности к "Исламскому государству" *.
Среди пострадавших в результате захвата заложников - начальник ИК-19, отмечает Baza. Согласно данным на сайте исправительного учреждения, его лимит по числу заключенных составляет более 1,2 тысячи человек.
*Организация, запрещенная на территории Казахстана.
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23.08.2024, 21:35 2701
Захват заложников в российской колонии: заключенных ликвидировали
Снайперы нейтрализовали четырех заключенных
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Москва. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Снайперы Росгвардии нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, сообщило РИА Новости.
Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии", - уточнили в Росгвардии.
Заложников освободили.
Напомним, в российском городе Суровикино Волгоградской области заключенные исправительной колонии захватили в заложники несколько человек. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии, заложниками стали сотрудники исправительного учреждения.
23.08.2024, 20:17 3801
В столице Татарстана проходит III Казанский глобальный молодежный саммит
Главной темой мероприятия стали цифровые технологии
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Казань. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Татарстана собрались сотрудники министерств и ведомств, отвечающие за молодежную политику, а также представители крупных международных организаций - более 110 делегатов из 43 стран, сообщает пресс-служба посольства РФ в РК.
Главными темами мероприятия в 2024 году стали цифровые технологии, их роль в воспитании и формировании традиционных ценностей у молодежи. Саммит стал площадкой для общения и выстраивания связей между активной молодежью из десятков стран мира, которая впоследствии сможет внести существенный вклад в развитие и процветание своих государств.
Участники также обсудили вопросы сохранения традиционных ценностей в эпоху глобализации. О том, какая работа в этом направлении проводится в Казахстане, рассказал заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации РК Биржан Алимжанов.
Для сохранения традиций степной демократии в Казахстане с 2022 года ежегодно проходит заседание Национального курултая при президенте страны. Его роль становится особенно важной в эпоху быстрых перемен и глобальных вызовов, когда необходимо объединять усилия разных групп общества, включая молодежь", - отметил Биржан Алимжанов.
Президент международной организации "Молодежный форум Организации исламского сотрудничества" Таха Айхан также отметил актуальность повестки саммита в 2024 году.
Я очень рад, что мы смогли создать такую площадку, которая способствует межкультурному диалогу, обмену информацией и идеями, позволяет искать ответы на самые актуальные вопросы", - сказал он.
23.08.2024, 14:56 6921
Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксирован в Таиланде
Заболевшим оказался 66-летний европеец, приехавший в Бангкок из Африки
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Бангкок. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян, заболевшим оказался европеец, приехавший в Бангкок из Африки, сообщил департамент по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда.
Иностранца с симптомами заболевания госпитализировали 15 августа, на следующий день после прибытия в Бангкок. Тайские власти выяснили, что 66-летний зараженный был в близком контакте с 43 лицами, которых сразу взяли под наблюдение. Все будут находиться под надзором в течение 21 дня на случай, если у них обнаружат симптомы, информирует РБК.
В середине августа ВОЗ во второй раз объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня. Первую большую вспышку заболевания зафиксировали в 2022 году, оно распространялось в США, странах Европы и Центральной Азии. К середине прошлого года вспышка в мировом масштабе сошла на нет, и ВОЗ отменила режим ЧС.
Оспа обезьян - вирусное заболевание, впервые выявлено в 1958 году. Большинство случаев было зафиксировано в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.
Напомним, Минздрав РК закупил ПЦР-тесты для выявления оспы обезьян и дал рекомендации путешествующим.
21.08.2024, 10:26 18041
Камалу Харрис официально утвердили кандидатом от Демпартии на выборах в США
Выборы президента США состоятся 5 ноября
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Вашингтон. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президент США Камала Харрис по итогам состоявшегося во вторник вечером формального голосования была утверждена кандидатом от Демократической партии на пост главы государства на предстоящих в ноябре выборах, сообщает РИА Новости.
Голосование проходило на крытой спортивной арене United Center.
Я с волнением объявляю, что Камала Харрис официально утверждена кандидатом на пост президента", - объявил модератор голосования.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии кандидатом в президенты США официально выдвинут Дональд Трамп.
18.08.2024, 12:53 37561
Ушел из жизни знаменитый французский актер Ален Делон
Фото: кадр из фильма Черный тюльпан
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Париж. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Известный французский актер Ален Делон скончался сегодня в возрасте 88 лет, сообщает Interfax со ссылкой на Le Figaro.
О смерти актеры сообщили его дети Фабьен, Анушка и Антони. По словам родственников, Делон умер у себя дома. Они призвали общественность с уважением отнестись к частной жизни родственников актера в этот скорбный момент", - пишет сайт.
Дата и время церемонии прощания и похорон пока не объявлены.
Делон стал легендой мирового кинематографа и эталоном мужской красоты. Он начал сниматься в кино в 1950-х. Среди известных его ролей - "Затмение", "Борсалино", "Рокко и его братья", "Зорро", "Любовь Свана", "Тегеран-43".
В 2017 году актер заявил о завершении карьеры, пояснив, что сделал в кино все, что хотел, пишет ria.ru.
Еще артист неплохо пел, слыл успешным ресторатором и защитником животных. Но, по собственному мнению Делона, лучше всего у него всегда получалось делать три вещи - работу, глупости и детей", - рассказывает сайт.
Он также приводит цитату из одной из последних бесед актера с журналистами, в которой тот признается, что уходит из этого мира без сожаления.
В современном мире все ненастоящее, поскольку все зависит от денег. Я уже все видел, все пережил. Но главное состоит в том, что я ненавижу это время, меня от него тошнит… На склоне лет я ухожу из жизни без сожалений", - признался Ален Делон.
14.08.2024, 16:52 51231
Новая мощная вспышка произошла на Солнце
Факт выброса массы пока подтвердить не удалось
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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На Солнце произошла новая мощная вспышка - на стороне, обращенной к Земле, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
На Солнце новая вспышка X уровня - точно на линии Солнце - Земля. По данным космических средств слежения, на Солнце примерно в 09.40 по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1", - рассказал ученный изданию РИА Новости.
Специалист пояснил, что взрыв произошел в северном полушарии Солнца - это довольно необычно для нынешнего солнечного цикла, в котором почти вся активность сосредоточена к югу от экватора.
Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце - Земля (отклонение всего два градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью", - добавил Богачев.
Но факт выброса массы, по его словам, пока подтвердить не удалось. За короткий срок солнечное вещество не успевает удалиться от звезды настолько, чтобы его можно было заметить в межпланетном пространстве. Информация поступит в течение одного-двух часов, уточнил собеседник агентства.
11.08.2024, 20:42 65841
Экс-премьер Бангладеш обвинила США в причастности к своей отставке
Причиной ее отставки стало то, что в она отказалась предоставить Штатам подконтрольный республике остров
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Дакка. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, бежавшая из страны на фоне массовых протестов, заявила, что к ее отставке с поста причастны Соединенные Штаты, сообщает РБК со ссылкой на газету The Economic Times.
По мнению экс-премьера, причиной ее отставки стало то, что в прошлом она отказалась предоставить Соединенным Штатам подконтрольный республике остров Святого Мартина в Бенгальском заливе для строительства военной базы.
Я могла бы остаться у власти, отказавшись от суверенитета острова Святого Мартина и предоставив США контроль над Бенгальским заливом", - привел слова экс-премьера человек из ее окружения.
Шейх Хасина отметила, что добровольно ушла в отставку, чтобы избежать насилия и множества жертв.
Я умоляю народ моей страны: "Пожалуйста, не поддавайтесь манипуляциям радикалов", - добавила она.
Остров Святого Мартина - небольшой остров площадью около 8 кв. км в восточной части Бенгальского залива. Расположен примерно в 9 км от побережья Бангладеш.
Индийский портал Firstpost ранее писал, что США предлагали республике взять у нее в аренду остров Святого Мартина для строительства американской военно-воздушной и морской базы. Также, по данным издания, Вашингтон предлагал стране вступить в Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, включающий США, Индию, Японию и Австралию).
В Бангладеш с конца июля продолжаются протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.
10.08.2024, 12:18 75956
Не менее ста человек погибли от израильского удара по школе в Газе
По заявлениям израильских вооруженных сил, в школе располагался штаб радикального палестинского движения ХАМАС
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Газа. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 100 человек погибли, десятки пострадали в результате израильского удара по школе в городе Газе.
Армия Израиля нанесла удар по школе Аль-Табаин в секторе Газа, сообщает ТАСС.
По заявлениям израильских вооруженных сил, там располагался штаб радикального палестинского движения ХАМАС.
Армия заявляет, что перед ударом "были приняты меры для снижения риска причинения вреда гражданским лицам", а атака проводилась с использованием "точных боеприпасов, наблюдения с воздуха и развединформации", информирует RT.
Палестинский журналист Хоссам Шабат сообщил, что на месте удара начался пожар, а несколько человек "оказались в ловушке". По имеющимся данным, в момент утренней молитвы в школе находились 250 человек.
Правительство Газы после этого обвинило Израиль в совершении "геноцида и этнических чисток". По словам главы пресс-службы властей Исмаила аль-Тавабты, удар по школе наносился тремя бомбами массой 907 кг каждая.
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