Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 73% голосов

В фильме рассказывается пять историй совершенно разных людей, живущих в странах-участницах инициативы "Один пояс и один путь". Среди них водитель грузовика, кенийская девочка, пожилой мастер ручного изготовления бумаги из Испании, иорданская студентка и баскетболист из СУАР.