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Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 73% голосов

22.04.2019, 09:18 6994
Киев. 22 апреля. Kazakhstan Today - Во втором туре выборов президента Украины с 73,03% голосов избирателей лидирует Владимир Зеленский, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, передает Kazakhstan Today.
 
На данный момент ЦИК Украины обработала 65% электронных протоколов. Действующий президент страны Петр Порошенко получил поддержку 24,64% избирателей, пишет ТАСС.
 
По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.
 
Как свидетельствует информация Центризбиркома, Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Самую большую поддержку лидер президентской гонки получил в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской областях.
 
В Киеве за Зеленского проголосовали 60,26% избирателей.
 
Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта.
 

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