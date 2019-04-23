Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 73% голосов

Киев. 22 апреля. Kazakhstan Today - Во втором туре выборов президента Украины с 73,03% голосов избирателей лидирует Владимир Зеленский, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, передает Kazakhstan Today.
На данный момент ЦИК Украины обработала 65% электронных протоколов. Действующий президент страны Петр Порошенко получил поддержку 24,64% избирателей, пишет ТАСС.
По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.
Как свидетельствует информация Центризбиркома, Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Самую большую поддержку лидер президентской гонки получил в Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской областях.
В Киеве за Зеленского проголосовали 60,26% избирателей.
Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта.
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