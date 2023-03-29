Женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе в США

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Вашингтон. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 28-летняя женщина-трансгендер устроила стрельбу в приходской школе американского города Нэшвилл, погибли трое детей и трое педагогов.





Как сообщил шеф городской полиции Джон Дрейк, нападение было заранее спланировано.





Следствие в качестве одной из версий отрабатывает мотивы, связанные со сменой 28-летней Одри Хейл гендерной идентичности, информирует РИА Новости.





Сотрудники полиции, по словам Дрейка, прибыли на место происшествия спустя 14 минут и немедленно вступили в бой с преступницей, вооруженной двумя автоматическими винтовками и пистолетом. Им удалось ликвидировать злоумышленницу.





Жертвами стрельбы стали трое девятилетних детей и трое работников школы, которым было около 60 лет.





Дрейк рассказал, что полиция обыскала дом в Нэшвилле, где Хейл жила вместе с родителями, и нашла подробные планы школы, где преступница в свое время училась. Следствие также изучает оставленные ею записи в поисках мотивов нападения, добавил он.





По сообщениям СМИ, Хейл в социальных сетях идентифицировала себя как мужчина.