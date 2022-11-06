Жертвами шторма на Филиппинах стали 155 человек

Фото: SCANPIX/AFP
Манила. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обрушившийся на Филиппины тропический шторм "Налджи" затронул более 4,23 млн человек, из них 155 погибли, 129 получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованный сегодня отчет Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, 1,01 млн перемещенных лиц находятся в 1038 эвакуационных центрах. Более 355,4 тысячи человек заранее покинули свои дома.
В 13 регионах республики зафиксировали 1,53 тысячи связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни. Шторм повредил 24,9 тысячи домов и уничтожил более 3 тысяч зданий. Ущерб, нанесенный 671 инфраструктурному объекту, оценивают в 71,37 млн долларов. В результате удара стихии повреждены 503 дороги и 119 мостов. В 359 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 252 его восстановили, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 - с водоснабжением", - говорится в отчете.
Приостановлены занятия в 666 учебных заведениях и работа на 223 предприятиях. В 520 городах действует режим бедствия. Ущерб сельскому хозяйству оценивают в 48,33 млн долларов. На оказание помощи правительство выделило 2,73 млн долларов.
Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября. Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября - зону филиппинской ответственности. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты", - пишет ТАСС.