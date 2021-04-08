Zoom ограничил доступ для госучреждений и госкомпаний России и СНГ

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибуторам продавать доступ к сервису онлайн-конференций госучреждениям и компаниям с госучастием в России и СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом говорится в письме дистрибутора решений Zoom в России и СНГ "РайтКонф" партнерам от 31 марта.

Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора",- сказал изданию " Коммерсант " гендиректор "РайтКонф" Андрей Петренко.

Решение Zoom может быть связано с санкционными рисками, считает директор по развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.

Учитывая, что США - это главный рынок для Zoom, компания старается исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж", - сказал он.

Также причиной для ограничения услуг Zoom в России может быть сложность соблюдения законодательства, отметил партнер департамента налогов и права Deloitte Антон Зыков.

Объем рынка видеоконференцсвязи в России из-за перехода на удаленный режим работы в 2020 году вырос до 2,5 млрд рублей, следует из данных Telecom Daily. По оценкам TrueConf, Zoom стал самым популярным корпоративным сервисом видеосвязи в России (25% рынка), на втором месте сам TrueConf (23%), далее Skype (14%)", - пишет издание.

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