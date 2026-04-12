Қазақстан мен Алжир арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдығы бірлескен концерттермен мерекеленді
Сурет: gov.kz
Алжир мен Оран қалаларында екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуына арналған салтанатты іс-шаралар өтті. Мерекелеудің басты оқиғасы "Forte Trio" қазақ музыкалық тобы мен Алжир мемлекеттік симфониялық оркестрінің бірлескен концерті болды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Іс-шаралар ресми тұлғалар, мәдениет қайраткерлері, іскер топтар және дипломатиялық корпус өкілдері, Қазақстанның достары, сондай-ақ жетекші жергілікті БАҚ-тың қатысуымен өтті.
Мерекелік кештің ашылуында ҚР Елшісі Әнуарбек Ахметов Қазақстан мен Алжирдің үш онжылдықта жеткен айтарлықтай жолын атап өтіп, достық байланыстардың нығаюын, сондай-ақ барлық негізгі бағыттар бойынша сенім мен өзара әрекеттестіктің жоғары деңгейін атап көрсетті. Екі мемлекет басшыларының екіжақты ынтымақтастықты нығайтуға деген үлкен саяси еркі атап өтілді, бұл ретте екі астанада елшіліктердің ашылуы саяси диалогты кеңейтуге жаңа серпін берген маңызды кезең ретінде айтылды. Мереке құрметіне екі елдің сыртқы саяси ведомстволарының басшылары арасында өзара тиімді кооперацияны одан әрі дамытуға және барлық салаларда әріптестікті тереңдетуге бірлескен мүдделілік расталған хаттар алмасқаны аталып өтті.
Алжир Сыртқы істер министрлігінің Мемлекеттік хатшысы Софиан Шаиб қазақ-алжирлік қатынастарының үдемелі дамуын атап өтіп, әріптестікті одан әрі нығайтуға, сондай-ақ басым салалардағы ынтымақтастықты кеңейтуге өзара мүдделілігін растады.
Алжир Мәдениет және өнер министрлігі Аппаратының басшысы Насера Аяишиа халықтарды жақындастыруда мәдени алмасудың ерекше рөлін атап өтіп, мұндай іс-шаралардың өзара сыйластық пен түсіністікті тереңдетуге ықпал ететінін ерекше атап көрсетті.
Алжир және Оран опера театрларының директоры Мурад Сенуси музыка мен өнер халықтар арасындағы достықтың сенімді көпірі ретінде әрекет ететінін және мәдени байланыстарды нығайтуда маңызды рөл атқаратынын атап өтті.
Мерекелік бағдарлама аясында Алжир Опера галереясында Қазақстанның көркем және мәдени мұрасын бейнелейтін картиналар, фотосуреттер, қолөнер бұйымдары, ұлттық киімдер көрмесі ұйымдастырылды. Еліміздің қазіргі өмірі мен жетістіктері, мәдениеті мен дәстүрлері туралы бейне ақпарат көрсетілді. Көрме қонақтар арасында үлкен қызығушылық тудырып, мәдени диалогтың қосымша элементіне айналды. Экспозиция бір ай бойы Алжирдің жетекші театрында жұмыс істеп, Қазақстанды таныстыратын болады.
Алжирдің екі ірі қаласындағы концерттер кең қоғамдық резонанс туғызып, Алжирдің жетекші БАҚ пен танымал блогерлері арасында жарияланды.
Жалпы, іс-шаралар мәдени дипломатияның кең мүмкіндіктерін көрсетіп, Қазақстан-Алжир әріптестігінің елеулі әлеуетін көруге мүмкіндік берді.
Алжирдің мемлекеттік симфониялық оркестрі халықаралық мәдени жобаларға белсенді қатысатын елдің жетекші музыкалық ұжымы болып табылады. Алжир операсы елдің мәдени күн тәртібін ілгерілетудегі жетекші мекеме болып табылады. Оның заманауи 1400 орындық ғимараты халықаралық фестивальдерді қоса алғанда, ірі музыкалық және театрландырылған іс-шараларды тұрақты өткізетін елдегі ең ірі және маңызды мәдени орталықтардың бірі болып табылады. Оран опера театры XIX-XX ғасырлар тоғысында барокко стилінде итальяндық шеберлер салған 600 орындық бірегей тарихи-мәдени нысан.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.