03.04.2026, 12:04 7666
Франция Сенатында Қазақстанның жаңа Конституциясы талқыланды
Қазақстанның Франциядағы Елшісі Гүлсара Арыстанқұлова Франция Республикасының Сенатының Сыртқы істер, қорғаныс және қарулы күштер жөніндегі комиссиясының делегациясымен кездесу өткізіп, оның барысында делегацияның Қазақстанға жоспарланған сапарына дайындық мәселелері талқыланды, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сұхбат барысында тараптар қазақ-француз стратегиялық серіктестігін одан әрі нығайту перспективаларын қарастырды. Сенаторлар Қазақстандағы саяси реформалар мен референдум қорытындысы бойынша қабылданған жаңа Конституцияға қызығушылық танытты.
Қазақстандық Елші конституциялық реформаның негізгі ережелерін түсіндіріп, жаңа Конституция саяси жүйені трансформациялаудың және экономиканы, қоғамды әрі қарай жаңғыртудың негізін қалайтынын атап өтті.
Сонымен қатар, тараптар саяси, экономикалық, ғылыми және мәдени салалардағы практикалық өзара әрекеттестікті арттыруға өзара қызығушылық танытты. Кездесу соңында тараптар белсенді диалогты, соның ішінде парламентаралық деңгейде, жалғастыру және Қазақстан мен Франция арасындағы стратегиялық серіктестікті нығайту ниеттерін растады.
Ақпаратты пайдаланған жағдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігінің материалдарына авторлық құқық.
07.04.2026, 20:57 8076
Қазақстан мен Молдова консулдық саладағы ынтымақтастықты кеңейтуге мүдделі
Консулдық мәселелер бойынша Қазақстан Республикасы мен Молдова Республикасының сыртқы істер министрліктері арасындағы консультациялар өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Қазақстан делегациясын Сыртқы істер министрлігі Консулдық қызмет департаментінің директоры Азамат Аубеков, Молдова тарапын СІМ Консулдық істер жөніндегі бас басқармасының басшысы Лилиан Морару басқарды. Сонымен қатар кездесуге екі мемлекеттің құзыретті органдарының өкілдері қатысты.
Дипломаттар өзара іс-қимыл деңгейін жоғары бағалап, сенім мен халықаралық құқық нормаларын сақтау қағидаттарына негізделген ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға дайын екендіктерін растады. Кездесу барысында көші-қон саясаты, шекараларды басқару, құжаттарды өзара тану, консулдық қызметтерді цифрландыру, сондай-ақ халықаралық конвенцияларға сәйкес азаматтарға құқықтық көмек көрсету мәселелері талқыланды. Қатысушылар бұл форматтардың маңыздылығына және олардың екіжақты қатынастардың дамыуына үлес қосатынын атап өтті.
Келіссөздер қорытындысы бойынша тараптар екі ел азаматтарының құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында ақпарат алмасуға дайын екендіктерін растады.
07.04.2026, 19:40 8301
ҚР СІМ-де БҰҰ-ның Жаһандық коммуникациялар департаментінің Қазақстандағы өкілімен кездесу өтті
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев БҰҰ-ның Жаһандық коммуникациялар департаментінің Қазақстандағы өкілі Властимил Самекпен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында қазақ дипломаты БҰҰ өкіліне Қазақстандағы БҰҰ Ақпараттық бюросының басшысы ретіндегі белсенді қызметі үшін, сондай-ақ ҚР Үкіметі мен Парламентімен БҰҰ-ның елдік командасының қызметін жариялау бағытындағы тиімді өзара іс-қимылды жолға қойғаны және БҰҰ қызметіне тартылған барлық ұлттық және халықаралық серіктестермен тығыз байланыс орнатқаны үшін алғысын білдірді.
Өз кезегінде В.Самек Қазақстандағы қызметі жылдарында БҰҰ Ақпараттық бюросы Үкімет үшін БҰҰ-мен өзара іс-қимылды дамытуда сенімді серіктеске айналғанын, сондай-ақ Қазақстандағы БҰҰ қызметіне байланысты оң өзгерістер туралы ақпаратты белсенді таратқан қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарымен тиімді жұмыс жүргізілгенін атап өтті.
Кездесу қорытындысы бойынша Е.Ашықбаев ҚР Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың атынан В.Самекке Қазақстан Республикасы мен БҰҰ арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін құрмет грамотасын табыс етті.
07.04.2026, 18:52 8661
Қазақстан мен Германия сыртқы саяси диалогты нығайтуда
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов Астанаға жұмыс сапармен келген Германия Сыртқы істер министрлігінің Еуропа істері жөніндегі статс-министрі Гюнтер Крихбауммен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Сұхбат барысында тараптар саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Германия ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен даму әлеуетін талқылады.
Көлік-логистика саласындағы өзара іс-қимылға, оның ішінде Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамытуға, сондай-ақ Германия компанияларының Қазақстандағы инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға қатысуына ерекше назар аударылды.
Халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер, оның ішінде көпжақты алаңдардағы күш-жігерді үйлестіру бойынша пікір алмасылды.
Кездесу қорытындысы бойынша серіктестікті одан әрі нығайтуға және барлық негізгі бағыттар бойынша ынтымақтастықты кеңейтуге өзара мүдделілік расталды.
07.04.2026, 17:23 8926
Қазақстан мен Грузия серіктестікті кеңейтуге және өзара тауар айналымын арттыруға бағытталған
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың Тбилисиге ресми сапары аясында оның Грузия Премьер-Министрі Ираклий Кобахидземен кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Келіссөздер барысында саяси диалогты одан әрі нығайтуға және қол жеткізілген уағдаластықтарды жоғары және жоғары деңгейде іске асыруға дайындық расталды. Сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы Қазақстан-Грузия қатынастарының өзекті мәселелері қаралды.
2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан мен Грузия арасындағы тауар айналымы 184,5 млн долларды құрап, тараптар оны ұлғайту бойынша практикалық шаралар қабылдау қажеттігін атап өтті.
Сұхбаттасушылар тікелей инвестицияларды өзара ұлғайтуға, сондай-ақ логистика, инфрақұрылым және сауда сияқты салаларда бірлескен жобаларды іске асыруға қызығушылық танытты.
Қазақстан Грузиямен Каспий-Қара теңіз бассейніндегі маршруттарды дамыту бойынша ынтымақтастықты кеңейтуге дайын. Бұл тұрғыда жүк тасымалын жүзеге асыру кезінде екі елдің теңіз порттарының мүмкіндіктерін пайдалану өте маңызды", - деп атап өтті Е.Көшербаев.
Өзара іс-қимылдың негізгі басымдықтарының бірі Транскаспий халықаралық көлік маршрутын (ТХТМ) дамыту болып қалатыны аталып өтті.
Қазақстандық инвесторлардың қатысуымен Грузияның Поти портында жаңа мультимодальды терминалды іске қосу бойынша 2025 жылғы ірі жобаға ерекше назар аударылды. Терминал жүк тасымалы көлемін ұлғайтуға ықпал етеді және "орта дәліздің" логистикалық тізбегіндегі маңызды буынға айналады.
Кездесу барысында ауыл шаруашылығы, туризм және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық салаларындағы бірқатар басқа мәселелер талқыланды.
Тараптар сондай-ақ өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты.
07.04.2026, 16:20 9151
Қазақстан мен Грузия стратегиялық әріптестікті практикалық мазмұнмен толықтыру ниетін растады
Тбилисиге ресми сапары аясында Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевты Грузия президенті Михаил Кавелашвили қабылдады, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Әңгімелесу барысында М. Кавелашвили екі мемлекет арасындағы ынтымақтастықты дамытудың оң динамикасын қанағаттанушылықпен атап өтті.
Өз кезегінде Е.Көшербаев Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан жылы лебізін білдіріп, Астанада Грузиямен өзара тиімді ынтымақтастыққа ерекше назар аударып, біздің елдеріміз ғасырлар бойғы достық пен өзара көмек дәстүрлерін байланыстырып отырғанын атап өтті.
Кездесу барысында екіжақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелері талқыланды, сондай-ақ көпжақты форматтар шеңберінде одан әрі әріптестік пен өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары бойынша тәсілдер салыстырылды.
Кездесу соңында тараптар Қазақстан-Грузия ынтымақтастығын дамытудың үлкен әлеуетін және қолда бар мәселелерді барынша тиімді шешу және өзара іс-қимыл деңгейін арттыру қажеттігін атап өтті.
07.04.2026, 15:18 9386
Қазақстан мен Грузия СІМ басшылары өзара тиімді ынтымақтастықты тереңдету жоспарларын талқылады
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрі Ермек Көшербаевтың Тбилисиге сапарының шеңберінде Грузияның Cыртқы істер министрі Мака Бочоришвилимен кездесуі өтті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Келіссөздер барысында тараптар орнықты және өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға мүдделілікке негізделген прагматикалық және көпқырлы сипаттағы қазақ-грузин қатынастарының қазіргі жай-күйі мен даму перспективаларын талқылады.
Қазақстан Грузияны Оңтүстік Кавказдағы сенімді саяси және экономикалық әріптес ретінде қарастырады, онымен Қазақстанды ғасырлар бойғы достық пен өзара көмек дәстүрлері байланыстырады", - деді Е.Көшербаев келіссөздер барысында.
Қазақстан СІМ басшысы екіжақты күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді бүгінгі мазмұнды талқылау үшін берік негіз қалаған жоғары және биік деңгейдегі байланыстардың маңыздылығын атап өтті. Грузия Премьер-Министрі Ираклий Кобахидзенің 2025 жылғы ақпанда Қазақстанға ресми сапарының қорытындысы қазақ-грузин қатынастарын сапалы жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік беріп, екіжақты өзара іс-қимылға қосымша серпін бергені атап өтілді.
Мәселелердің экономикалық блогын талқылау барысында тараптар тауар айналымы өсімінің оң серпініне, Грузия экономикасына 600 млн АҚШ долларынан асатын қазақстандық инвестициялар көлеміне, сондай-ақ қазақстандық компаниялардың логистика, энергетика және қаржы салаларындағы жобаларды іске асыруға белсенді қатысуына қанағаттанушылықтарын білдірді.
Өзара іс-қимылдың негізгі басымдықтарының бірі Транскаспий халықаралық көлік маршрутын (ТХТМ) дамыту болып қалатыны аталып өтті.
Біздің ортақ міндетіміз - оның өткізу қабілетін дәйекті түрде арттыру, көлік сервистерінің болжамдылығын арттыру және тарифтік саясаттың ашықтығын қамтамасыз ету", - деді Қазақстан СІМ басшысы.
Е.Көшербаев су ресурстарын ұтымды басқару және су қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы жаһандық ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған БҰҰ құрылымында Халықаралық су ұйымын құру жөніндегі Қазақстан Президенті Қ.Тоқаевтың бастамасына назар аударды.
Қазақстан мен Грузияның сыртқы саяси ведомстволарының басшылары агроөнеркәсіптік кешендегі, цифрлық экономикадағы және қаржылық қызметтердегі өзара іс-қимылды кеңейту үшін айтарлықтай әлеуетті атап өтті.
Тараптар осы сапар барысында болған келіссөздер қол жеткізілген оң серпінді бекітуге және көлік пен логистика, энергетика, сауда және инвестициялар сияқты негізгі бағыттардағы өзара іс-қимылды одан әрі дамыту жөніндегі нақты қадамдарды айқындауға мүмкіндік беретініне сенім білдірді.
Келіссөздер қорытындысы бойынша Е. Көшербаев пен М. Бочоришвили Қазақстан Республикасы СІМ мен Грузия СІМ арасындағы 2026-2027 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына қол қойды.
06.04.2026, 20:16 9956
Қазақстан мен Иордания көпқырлы ынтымақтастықты нығайтуда
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Бақаев Иордания Королі сарайындағы саяси департаменттің директоры Моаз Аз-Зубимен кездесті, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Кездесу барысында тараптар көпжақты әріптестікті одан әрі дамыту мәселелерін, соның ішінде жоғары деңгейдегі алдағы іс-шараларды, сондай-ақ көпқырлы ынтымақтастықты кеңейтуді талқылады.
Ә.Бақаев Қазақстан өкілдерінің "Акаба процесі" жұмысына (2025 жылғы 14-15 қазан, Рим) қатысу мүмкіндігі үшін иордан тарапына ерекше ризашылығын білдірді.
Өз кезегінде М.Аз-Зуби қазақстандық тарапқа қонақжайлылық үшін алғыс айтып, өзекті мәселелер бойынша жан-жақты өзара іс-қимылға дайын екенін атап өтті.
06.04.2026, 09:14 10171
Ұлы Дала мұрасы Тбилиси қаласының орталығында ұсынылды
Грузин ұлттық мұрайжайының ғимаратында "Грузиядағы қыпшақтар" көрмесінің салтанатты ашылуы өтті. Көрме қыпшақ халқының тарихи мұрасы мен оның грузин мемлекеттілігінің қалыптасуына қосқан үлесіне арналған, деп хабарлайды Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінен.
Көрме Қазақстан Республикасының Грузиядағы Елшілігінің қатысуымен ұйымдастырылып, келушілер назарына Грузия аумағындағы қыпшақтардың болуы көрсететін бірегей артефактілерді ұсынады.
Ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасының Грузиядағы Елшісі Мәлік Мырзалин қатысты. Өз сөзінде Елші қыпшақтардың Еуразияның кең аумағын мекендеп, қуатты мемлекеттік бірлестік құрғанын атап өтті. Сондай-ақ олардың Үндістан, Қытай, Мысыр, Византия, Ресей, Хорезм және басқа да елдердің дамуына қосқан елеулі үлесі атап өтілді.
Сонымен қатар, қыпшақтар мен Грузия арасындағы тарихи байланыстарға ерекше назар аударылды. Давид IV Құрылысшы билігі кезеңінде Грузияға қыпшақ отбасыларының едәуір бөлігі қоныс аударып, Дидгори шайқасында маңызды рөл атқарғаны айтылды. Бұл жеңіс Грузияның Кавказдағы үстем күш ретінде қалыптасуына және оның "Алтын ғасырының" басталуына негіз болды.
Қорытындысында Қазақстан мен Грузияның ғылыми қауымдастықтары арасындағы ынтымақтастықты дамыту ортақ тарихи мұраны терең зерттеу үшін маңызды екені атап өтілді.
Көрме Грузияда сақталған қыпшақ мұрасының бір бөлігін көрсетеді және ү.ж. 10 мамырына дейін келушілер үшін ашық болады.
