Сомнения в отношении Форт-Детрика - полный текст приложения к письму китайского дипломата главе ВОЗ

Постоянный представитель Китая при Отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил во вторник, что лаборатории Форт-Детрика и Университета Северной Каролины в США должны стать объектом "прозрачного расследования с полным доступом" для отслеживания происхождения COVID-19.

Дипломат подчеркнул в письме к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу, что гипотеза об утечке COVID-19 из Уханьского института вирусологии крайне неправдоподобна.

Ниже приводится полный текст приложенного к письму неофициального документа, озаглавленного "Сомнения в отношении Форт-Детрика (Научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США)".

Форт-Детрик, где расположен НИИ инфекционных заболеваний армии США, является центром американской военно-биологической деятельности и известен своими незаконными, непрозрачными и небезопасными практиками. Международное сообщество давно выражает серьезную озабоченность по поводу деятельности США в Форт-Детрике, в частности в НИИ инфекционных заболеваний. Есть много сомнительных моментов в отношении его связи с COVID-19.

1. Форт-Детрик исторически был центром американской программы биологического оружия, а НИИ инфекционных заболеваний - его главным исследовательским учреждением. Форт-Детрик известен как место проведения самых мрачных экспериментов правительства США. Он остается центром американских исследований в области военной бактериологии даже после того, как США отказались от всех программ наступательного биологического оружия в 1969 году и ратифицировали Конвенцию о биологическом оружии в 1975 году.

2. Лаборатория с четвертым уровнем биобезопасности в НИИ инфекционных заболеваний - единственная в распоряжении Вооруженных сил США.

В институте хранятся возбудители почти всех известных смертельно опасных болезней, такие как вирус Эбола, сибиреязвенная бацилла, вирус натуральной оспы, бацилла чумы и коронавирус SARS. Несколько сотрудников НИИ вели исследования, связанные с SARS, MERS и другими коронавирусами. Еще в 2003 году после вспышки SARS институт работал с командой Ральфа Барика из Университета Северной Каролины и разработал обратную генетическую систему для манипулирования полноразмерной кДНК вируса SARS-CoV, соответствующие результаты были тогда же опубликованы. Как сообщается в статье ученых, полноразмерная кДНК вируса SARS была успешно синтезирована в течение двух месяцев после получения РНК. Это показывает, что уже в 2003 году эти институты обладали широкими возможностями по синтезу и модификации коронавирусов, связанных с SARS. В 2007 году НИИ инфекционных заболеваний опубликовал в "Журнале вирусологии" статью об опытах с вирусом Эбола на макаках-резусах. Штаммы вирусов, использованные в экспериментах, были получены с помощью методов обратной генетики. Ученые удалили сайт расщепления фурина, чтобы изучить, как меняется вирулентность вирусов. Стоит отметить, что сайт расщепления фурина считается одной из причин высокой вирулентности SARS-CoV-2. В 2018 году НИИ проводил эксперименты на африканских зеленых мартышках. Обезьяны были инфицированы MERS-CoV, чтобы изучить вирусный патогенез и разработать вакцины. После начала эпидемии COVID-19 НИИ инфекционных заболеваний и Армейский НИИ им. Уолтера Рида, связанный с Командованием медицинских исследований и разработок армии США, совместно разработали вакцину от SARS-CoV-2.

3. В НИИ инфекционных заболеваний произошло несколько инцидентов, связанных с биобезопасностью.

В 2001 году пять человек погибли в результате умышленного распространения сибирской язвы в Соединенных Штатах. Подозреваемый оказался бывшим сотрудником института в Форт-Детрике. В 2009 году американские чиновники обнаружили во время инспекции, что несколько патогенов, изучавшихся в НИИ, не указаны в базе данных лаборатории, и приостановили некоторые исследования.

В мае 2014 года компания Waverley View Investors подала в суд на армию США за нарушения при утилизации токсичных отходов Форт-Детрика, в результате которых уровень трихлорэтилена в районе базы в 42 раза превысил федеральную норму. В феврале 2015 года 106 семей и отдельных лиц из округа Фредерик штата Мэриленд подали коллективный иск против Форт-Детрика в связи с причинением вреда и смерти в результате воздействия опасных материалов и потребовали компенсацию в размере 750 млн долларов США. Однако правительство и армия США неизменно отрицают свою вину.

Во время инспекции американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в лаборатории НИИ инфекционных заболеваний в июне 2019 года были обнаружены серьезные нарушения. В июле 2019 года CDC закрыли лабораторию и постановили прекратить все исследования. В отчетах ведомства указаны семь нарушений:

НИИ систематически не обеспечивал соблюдение процедур биобезопасности и хранения. В частности, было обнаружено, что сотрудники лаборатории оставляли дверь открытой во время утилизации большого количества биологически опасных отходов, что значительно увеличивало риск утечки патогенов и загрязнения окружающей среды.

Отдельное лицо несколько раз без необходимой защиты органов дыхания в некоторой степени входило в комнату, где выполнялись процедуры с приматом на столе для аутопсии, что привело к профессиональному воздействию на органы дыхания особых аэрозольных агентов.

Лаборатория не обеспечивала надлежащую проверку уровня подготовки сотрудников, работающих с токсинами и особыми агентами, что не позволяло оценить, понимал ли персонал необходимые навыки и владел ли ими.

Сотрудники лаборатории не использовали перчатки при утилизации биологически опасных отходов.

Лаборатория не обеспечила защиту от несанкционированного доступа к лабораторным отходам. Загрязненные средства индивидуальной защиты хранились в определенной зоне, но доступ в нее имели не только лица, получившие на то разрешение.

Персонал лаборатории не вел точный и своевременный учет токсинов.

Здание лаборатории и ее внутренние помещения не имели герметичной поверхности, облегчающей очистку и деконтаминацию. Были обнаружены трещины вокруг распределительной коробки, в потолке и в шве над шкафом биобезопасности.

Лаборатория возобновила работу в ноябре 2019 года, не сообщив, что было сделано для устранения этих нарушений.

4. После закрытия лаборатории в близлежащих населенных пунктах произошли вспышки респираторных заболеваний.

В июле 2019 года у 54 человек в Гринспринге - коммуне для престарелых в штате Вирджиния - наблюдались респираторные симптомы, включая кашель и пневмонию. Это поселение находится всего в часе езды от Форт-Детрика. По словам местного медицинского чиновника, летом 2019 года количество зарегистрированных случаев респираторных заболеваний в этом районе возросло почти на 50%.

В июле 2019 года в Висконсине наблюдалась загадочная вспышка пневмонии, связанной с курением электронных сигарет. Симптомы включали одышку, жар, кашель, рвоту, диарею, головную боль, головокружение и боль в груди. Затем по США распространилась беспрецедентная вспышка легочных болезней. По состоянию на 17 декабря 2019 года в 50 штатах было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев госпитализации. Эксперты считают, что этот тип заболевания может представлять собой один или несколько новых клинических синдромов, для определения его причин необходимы дополнительные исследования.

В 2019 году грипп в США мог сочетаться с COVID-19. Согласно статистике CDC, с октября 2019 года по апрель 2020 года было зарегистрировано от 39 до 56 млн случаев гриппа, скончались от 24 до 62 тыс. человек. Учитывая схожие симптомы, пациенты с COVID-19 могли быть ошибочно признаны больными гриппом. Чтобы определить, были ли такие случаи, в частности, в октябре 2019 года и ранее, необходимо провести в США общенациональное ретроспективное исследование.

5. В марте 2020 года на сайте Белого дома была подана петиция с просьбой к правительству США раскрыть информацию, касающуюся Форт-Детрика, в особенности сообщить о причинах закрытия лаборатории НИИ инфекционных заболеваний в 2019 году и том, имеет ли она какое-либо отношение к COVID-19. Правительство США не дало ответа. В настоящее время страница для подачи петиций не функционирует.

*Sponsored by Xinhua News Agency

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