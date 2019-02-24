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Как Александрия Окасио-Кортес взрывает американскую политику

19.02.2019, 11:36 19441
Как Александрия Окасио-Кортес взрывает американскую политику
Если бы в политике составляли что-то вроде еженедельных Поп-чартов, первое место в них сегодня легко выиграла бы Александрия Окасио-Кортес, нью-йоркская конгрессвумен, о которой ещё год не знал практически никто - в новостях её по-прежнему называют бывшей барменшей и официанткой. В возрасте 29 лет став самой молодой женщиной, избранной в палату представителей США, представительница демократических социалистов (крыло, выдвинувшее на президентские выборы 2016 года Берни Сандерса - Кортес принимала участие в его кампании, а теперь вполне может считаться его полноправной наследницей) уже вписала своё имя в историю. Но этим символическим рекордом явно не собиралась ограничиваться, передает Wonderzine.
 
В первый же месяц своей деятельности в конгрессе Кортес успела объявить два крестовых похода — против бедности и глобального потепления. И её совершенно не смущает, что в родной стране к ней относятся как к барону Мюнхгаузену, у которого в дневном расписании на четыре часа дня стояла война с Англией. На вопрос телеведущего Стивена Кольбера "По шкале от нуля до чего-нибудь, насколько вам не по*** на тех, кто говорит вам притормозить?", она смеётся и отвечает: "Ноль". И напоминает, что и Мартин Лютер Кинг когда-то считался крайне противоречивой фигурой и маргиналом.
 
Свою собственную репутацию еретички и возмутительницы спокойствия Кортес наращивает не по дням, а по часам. Сейчас она стращает крупных финансистов на Давосском форуме предложениями поднять налог для богатых соотечественников (конкретно: повысить его до 70 процентов для всех, чей годовой доход превышает 10 миллионов долларов) и заявляет, что для людей её поколения борьба с глобальным потеплением должна стать "Второй мировой войной": "Миллениалы, люди из поколения Z и все те ребята, что придут после нас, смотрят и говорят: „Миру придёт конец через двенадцать лет, если мы не займёмся проблемой, и ваш главный вопрос сейчас — какую цену мы заплатим за это?"".
 
Прорыв Окасио-Кортес в большую политику случился в июне прошлого года, когда она сенсационно выиграла демократические праймериз в Нью-Йорке. Слово "сенсационно" не совсем точно передаёт масштаб сюрприза: Кортес выиграла выборы, на которых букмекеры оценивали её шансы как 18 к 1 — такого в новейшей истории американской политики до того просто не случалось.
 
В Окасио-Кортес угадывается человек, закалённый спорами в твиттере и готовый биться с соперниками на их же поле
 
Тогда же, что характерно, вырос не только её личный рейтинг, но и интерес к её идеям: по замерам Merriam-Webster, после её победы число поисковых запросов по слову "социализм" выросло на 1500 процентов. Социалистические инициативы составляют основу программы Кортес. По её мнению, "система, которая разрешает людям становиться миллиардерами, аморальна": "Мы действительно согласны с обществом, в котором кто-то может позволить себе вертолётную площадку в то время, как процент бездомных в Нью-Йорке вырос до максимума со времён Великой депрессии?" И разумеется, с такой повесткой её тут же занесли в списки общественно опасных демагогов, покусившихся на саму суть американской мечты: экономист-консерватор Бен Стайн даже сравнил её с "Гитлером, Сталиным и Мао", заявив, что её идеи "ведут к массовым убийствам, диктатуре и геноциду".
 
Политический истеблишмент США продолжает относиться к Окасио-Кортес как к городской юродивой и призывает не реагировать на её выпады. Пресс-секретарша Белого дома Сара Сандерс, комментируя эсхатологический прогноз конгрессвумен, заявила: "Не думаю, что нам стоит прислушиваться к её мнению по каким бы то ни было вопросам — в частности, тому, что находится в ведении куда более высокой власти, — и уж точно не вновь избранной конгрессвумен рассуждать о том, когда наступит конец света".
 
Но отмахнуться от Окасио-Кортес не так-то просто, в ней угадывается человек, закалённый спорами в твиттере и готовый биться с соперниками на их же поле. Апеллируете к божественному началу и Библии? Окей, вот вам цитаты из книг Бытия и Левит в подтверждение моей позиции по экологии. Кортес, которая в отличие от старших коллег открыла для себя твиттер примерно тогда же, когда пришла в политику, понимает силу социальных медиа. В них если и не выигрываются войны за президентское кресло (хотя часть комментаторов в США, кажется, до сих пор всерьёз считает, что Трампа к власти привели кремлёвские тролли, воспользовавшиеся лазейками в алгоритмах фейсбука), то завоёвывается влияние. На твиттер Кортес сейчас подписаны 2,6 миллиона, и даже если вычесть неактивных пользователей и ботов, всё равно останется аудитория не намного ниже телевизионной — и не работать с ней попросту недальновидно. Что ещё важнее: Кортес знает, к кому обращается, и в своей риторике запросто вворачивает поп-культурные ссылки — например, на Spice Girls.
 
Если верить свежим опросам, три четверти американских демократов с готовностью проголосовали бы за Окасио-Кортес на президентских выборах
 
Во времена политической нестабильности — а в США, где правительство приостановило деятельность, не сумев согласовать бюджет на 2019 год, сейчас как раз такой момент — трибуну часто перехватывают эксцентрики или просто нетипичные персонажи, рвущие шаблон. И Окасио-Кортес с её моделью социализма вполне подходит под это описание, но это только одна из причин взлёта её популярности. Другая состоит в том, что бойкая уроженка района Бронкс просто не похожа на политиков предыдущей волны и вполне может стать ролевой моделью для волны следующей.
 
Если верить свежим опросам, три четверти американских демократов, как партийных, так и внесистемных сочувствующих, с готовностью проголосовали бы за Окасио-Кортес на президентских выборах. Опрос этот чисто умозрительный: в силу возраста Александрия не может принять участия ни в ближайших выборах, ни в следующих (35 лет ей исполнится только в октябре 2024 года). Но он показывает, что солидная часть электората изголодалась по политикам нового типа — пусть даже не разделяет всех их идей. На каком-то интуитивном уровне они вызывают больше доверия.
 
О президентских амбициях конгрессвумен пока говорить рано, и не только из-за её возраста. Пример Берни Сандерса показывает, что идеи социально-экономического равенства не пользуются большой популярностью даже тогда, когда у фаворитов президентских выборов отрицательный рейтинг доверия. Но если в США когда-либо и изберут президентом женщину, то ею скорее станет не кто-то вроде Хиллари Клинтон, а кто-то вроде Окасио-Кортес.
 
Для справки:
 
Александрия Окасио-Кортес (англ. Alexandria Ocasio-Cortez; род. 13 октября 1989) — американский политический и общественный активист, член Демократической партии. Определяет себя как демократическую социалистку. Член Палаты представителей США (с 2019).
 
Дочь уроженца Нью-Йорка Серхио Окасио-Романа и пуэрториканки Бланки Окасио-Кортес. Отец был архитектором и CEO небольшой компании "Kirschenbaum & Ocasio-Roman Architects", мать работала уборщицей. Александрия родилась в Паркчестере, в боро Бронкс — одном из пяти боро города Нью-Йорк. Когда ей исполнилось 5 лет, семья переехала в городок Йорктаун Хейтс в округ штата Нью-Йорк — Вестчестер. Окончила школу в 2007 году. За второе место её микробиологического проекта на смотре научных и инженерных достижений школьников Intel International Science and Engineering Fair в её честь назвали астероид 23238 Ocasio-Cortez.
 
С отличием окончила в 2011 году Бостонский университет, где изучала международные отношения и экономику. Была избрана президентом организации латиноамериканских студентов университета, провела три месяца на стажировке в Африке. В студенческие годы потеряла отца, умершего от рака, и столкнулась с финансовыми трудностями. Получив образование, вернулась в родной Паркчестер и зарабатывала на жизнь официанткой и барменшей. Работала в две смены по 18 часов в день, продавая тако и разливая коктейли.
 
Занималась вопросами образования в некоммерческой организации National Hispanic Institute. Основала издательство Brook Avenue Press, которое специализируется на красочной детской литературе, создающей благоприятный образ Бронкса. В 2016 году приняла участие в протестах против строительства нефтепровода Dakota Access в Мичигане. В прошлом работала в аппарате сенатора Эдварда Кеннеди, в 2016 году занималась организацией избирательной кампании Берни Сандерса в ходе праймериз Демократической партии.
 
26 июня 2018 года сенсационно победила в 14-м избирательном округе Нью-Йорка в предварительных выборах Демократической партии, став официальным кандидатом на предстоящих в ноябре выборах в Палату представителей США. Окасио-Кортес получила 57,5 % голосов, хотя её соперником был опытный политик, многолетний обладатель этого депутатского мандата Джозеф Кроули.
 
В интервью объясняла свой успех тем обстоятельством, что 70 % жителей её округа не являются белыми, но никогда не имели представителя в Конгрессе из собственной среды (кроме того, 50 % населения округа — иммигранты).
 
Исход предварительных выборов оказался особенно неожиданным ввиду принадлежности Окасио-Кортес к крайнему левому крылу Демократической партии — она является, в частности, активистом организации Демократические социалисты Америки.
 
11 июля 2018 года стало известно о новой неожиданной победе Окасио-Кортес на праймериз в одном из нью-йоркских округов, где она не выставляла свою кандидатуру, но члены "Партии реформ[en]", не желающие поддерживать других кандидатов, вписывали её имя в бюллетени при голосовании.
 
Затем Окасио-Кортес отправилась в поездку по всей территории США с кампанией поддержки других кандидатов, разделяющих её убеждение в необходимости медицинского страхования для всех, повышения прожиточного минимума, бесплатного высшего образования и всеобъемлющей реформы системы уголовного правосудия и иммиграции. Она также записала видеоролик политической рекламы, в котором заявила:
 
Пора нам признать, что не все демократы одинаковы. Что демократ, который берёт деньги у корпораций, получает барыши от выкупа заложенной недвижимости, не живёт здесь, не посылает своих детей в наши школы, не пьёт нашу воду или не дышит нашим воздухом, не должен представлять нас.
 

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