"Активизация совместных усилий": как Россия и страны СНГ намерены взаимодействовать по афганскому вопросу

Как заявил в сентябре глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, поспешный уход войск США и других стран НАТО "осуществлялся без осмысления последствий", в результате чего в Афганистане осталось много оружия.

Напомним, ситуация в Афганистане дестабилизировалась после того, как сначала США, а затем и страны НАТО начали выводить свой контингент из исламской республики. На этом фоне ожесточилось противостояние террористической группировки "Талибан" и правительственных сил. В итоге талибам удалось получить контроль почти над всей территорией государства, а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

О том, что военно-политический кризис в этой исламской республике является серьёзной угрозой безопасности странам СНГ, заявил во время онлайн-заседания Совета глав государств Содружества и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. По его словам, Душанбе рассчитывает, что предложенная им идея создания единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещённых на территории стран СНГ, будет совместно реализована.

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, заседание московского формата состоится 20 октября. За день до этого пройдёт заседание расширенной "тройки" (Россия, США, КНР, Пакистан), во время которой стороны постараются выработать общую позицию в отношении меняющейся ситуации в Афганистане.

Как уточнил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, московский формат - "это все центральноазиатские страны, Иран, Китай, Пакистан, Индия, США, Россия и сами афганцы".

В частности, Путин заявил о необходимости поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки в Афганистане.

Ситуация в Афганистане, которая несёт риски для Центральной Азии и всего пространства СНГ, вызывает беспокойство. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-заседания Совета глав государств Содружества.

Тезисы официального представителя Евразийской экономической комиссии Ии Малкиной на брифинге 22 сентября

Начнем с анонсов. Сегодня министр по промышленности и агропромышленному комплексу Артак Камалян выступит на III Международном форуме "Экология горно-металлургического и нефтедобывающего производства". Форум проходит при поддержке Комиссии. 23 и 27 сентября состоится 2-е заседание совместной рабочей группы между ЕЭК и Правительством Королевства Таиланд. Сопредседателем со стороны Комиссии будет министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев. Стороны обсудят торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество и другие темы. 24 сентября в Ереване министр по экономике и финансовой политике Руслан Бекетаев встретится с представителями армянского бизнеса. Планируется рассмотреть вопросы торговли услугами, формирования единого рынка труда и другие. На 24 сентября намечено совещание министров энергетики государств ЕАЭС. Его проведет министр по энергетике и инфраструктуре Комиссии Темирбек Асанбеков. Планируется обсудить вопросы формирования общего рынка газа Союза. Анонсы ищите на сайте Комиссии. Теперь несколько слов о реализации приоритетов казахстанского председательства. Напомню, что в начале года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к главам государств определил приоритеты, стоящие перед Союзом. В план действий по их реализации вошло 84 мероприятия со сроками исполнения 2021-2025 годы. По итогам первого полугодия выполнено 16 пунктов плана. По 42 пунктам сроки исполнения также наступают в текущем году. Так, например, в первом полугодии выполнены следующие мероприятия: - утверждена карта развития агроиндустрии ЕАЭС; - актуализирован и размещен на официальном сайте Комиссии перечень совместных проектов в сфере транспорта и инфраструктуры; - разработан проект Соглашения, направленного на прямое признание в государстве трудоустройства документов об ученых званиях трудящихся, выданных в государствах ЕАЭС и другие. Теперь о документах, которые проходят общественное обсуждение на Правовом портале. До 5 октября продлится обсуждение двух инициатив о снижении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Кыргызская Республика предлагает снизить ставку с 5% до 0% в отношении семенного картофеля сроком на 3 года. По мнению кыргызской стороны, это будет способствовать созданию благоприятных условий для производителей Союза, которые специализируются на выращивании картофеля. Российская Федерация предлагает обнулить ставки в отношении двигателей турбореактивных для производства гражданских воздушных судов по 31 декабря 2023 года включительно. В настоящее время пошлина составляет 5% от таможенной стоимости. Такие двигатели используются при производстве российских среднемагистральных самолетов МС-21. Просим всех заинтересованных лиц направлять свои замечания и предложения в Комиссию. Переходим к значимым решениям. Коллегия ЕЭК по поручению Межправсовета разрабатывает Методику оценки влияния препятствий на взаимную торговлю. Накануне первые наработки в этом направлении представил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев. Методика является новым документом в сфере оценки влияния барьеров на взаимную торговлю. В качестве пилотной разработки был предложен метод анализа динамических рядов показателей взаимной торговли товарами, подпадающими под действие препятствия. В ходе обсуждения вопроса было решено не ограничиваться одним методом и подготовить подборку различных методов для качественной оценки влияния препятствий на взаимную торговлю. ЕЭК рассмотрит предложения Казахстана по изменению техрегламента на табачную продукцию в части установления требований к табаку для кальяна. Это решение принято накануне на заседании коллегии. По информации министра Комиссии Гегама Варданяна, кодексом Казахстана "О здоровье народа и системе здравоохранения" установлены требования к табаку для кальяна, которые противоречат техрегламенту ЕАЭС. Тем не менее при обсуждении вопроса коллегия отметила целесообразность актуализации положений союзного техрегламента в интересах защиты жизни и здоровья граждан. Сегодня председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел заседание оперативного комитета высокого уровня по устранению спорных ситуаций. Успешно рассмотрены 3 актуальных для сторон вопроса. По инициативе кыргызской стороны и по поручению Совета Комиссии (№7 от 8 февраля 2021 года) комитет рассмотрел вопрос об отсутствии на внутреннем рынке Союза единых подходов к контролю за перемещением товаров двойного и военного назначения. В результате обмена мнениями поддержано предложение Михаила Мясниковича инициировать разработку соглашения об общих принципах и механизмах контроля внутри Союза. Это обеспечит более широкий подход к вопросу и позволит сторонам иметь чёткое понимание, в каком случае и как осуществляются проверки. Михаил Мясникович также подчеркнул, что задача Комиссии и стран - работать над развитием Союза, а не ограничиваться только положениями Договора о ЕАЭС. Соответствующий доклад будет представлен на заседании Совета Комиссии. По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос перемещения из Европы через Беларусь и Россию подкарантинной продукции в Казахстан. По информации казахстанской стороны, имели место сложности с признанием Беларусью фитосанитарных сертификатов, выданных отправителем. В ходе консультаций выяснилось, что проблемные ситуации возникали из-за нарушения отправителями порядка заполнения фитосанитарных сертификатов. В настоящее время проблема разрешена, представители Беларуси предоставили разъяснения по заполнению сертификатов. Планируется, что уполномоченные органы сторон продолжат мониторинг этой ситуации. Также комитет рассмотрел проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов. Напомню, данный проект уже был представлен членам Совета ЕЭК на заседании 14 сентября текущего года. Вместе с тем оставалось несколько принципиальных замечаний, по которым сторонам не удавалось договориться. Сегодня члены комитета и эксперты смогли выработать компромиссные предложения, все замечаний и предложения сторон учтены. На ближайшем заседании коллегии будет рассмотрен вопрос о направлении проекта Соглашения на внутригосударственное согласование. Комиссия рассчитывает до конца текущего года подготовить его для подписания главами государств ЕАЭС. Ожидаем, что к середине 2022 года соглашение может быть ратифицировано странами. Проект соглашения предусматривает установку технического устройства, функционирующего на основе технологии навигационных спутниковых систем, на грузовые контейнеры с товарами, перемещаемыми железнодорожным и автомобильным транспортом в рамках международных перевозок. Документ определяет объекты отслеживания, виды транспорта, которыми они перевозятся, случаи и условия отслеживания перевозок. В частности, объектами отслеживания является подакцизная продукция (алкоголь, табак), санкционные товары, товары, перевозимые под процедурой таможенного транзита и иные объекты, определяемые Комиссией. Во всех странах ЕАЭС уже определены национальные операторы, которые будут отслеживать перевозки, вопросы их взаимодействия будут отражены в отдельном соглашении. Применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы государственного контроля при перемещении товаров и грузов по территории ЕАЭС в третьи страны, а также обеспечить законный оборот товаров в Союзе. Для этого будет осуществляться мониторинг контрольных мероприятий путем обмена информацией между контролирующими органами наших стран. Переходим к аналитике. Департамент макроэкономической политики Комиссии улучшил прогноз по ВВП Союза. В 2021 году в ЕАЭС ожидается рост ВВП на 4,1% после сокращения на 2,9% в 2020 году. Ранее прогнозировался рост на 3,8%. Экономики Казахстана и России уже достигли допандемического уровня и предположительно вырастут примерно на 4% по итогам текущего года. В Армении и Кыргызстане восстановление экономической активности займет больше времени и завершится в течение 2022 года, в этих странах в текущем году ожидается рост ВВП на 4% и 3,8% соответственно. ВВП Беларуси по итогам первого полугодия вырос на 3,3%, однако из-за усиления ограничительных мер со стороны США, ЕС и Великобритании экономический рост во втором полугодии немного замедлится и составит по итогам 2021 года 2,5%. ВВП ЕАЭС в первом полугодии текущего года составил почти 900 млрд долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5%. Теперь о свежей статистике. По данным департамента статистики Комиссии, в первом квартале текущего года чистый приток взаимных прямых инвестиций в Союзе составил 663,2 млн долларов США, или 93% к уровню соответствующего квартала прошлого года. Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были инвестиции в капитал компаний, в том числе реинвестирование доходов, инвестиции в паи и акции инвестиционных фондов. В структуре взаимных прямых инвестиций наибольший приток наблюдался в Беларуси (501 млн долларов США) и Казахстане (137 млн долларов США). Основным инвестором по-прежнему остается Россия. Общий объем инвестиций из всех стран мира в I квартале текущего года составил 7,1 млрд долларов США. В их составе доля взаимных инвестиций повысилась до 9%. Такие показатели на фоне значительного снижения объемов взаимных прямых инвестиций в 2020 году можно рассматривать как быстрое восстановление деловой активности в ЕАЭС. Переходим к вашим вопросам. Интерфакс: Россия и Беларусь договорились до 1 декабря 2022 года подписать договор о едином рынке газа. Будет ли этот процесс синхронизирован с формированием общего рынка газа ЕАЭС? В соответствии со сроками, утвержденными главами государств ЕАЭС, Международный договор о формировании общего рынка газа также планируется подписать в 2022 году. Вместе с тем обращаю внимание, что в Союзном государстве уровень интеграции является более глубоким и по своей сути означает унификацию газовых рынков стран-участниц, создание идентичных механизмов их регулирования и общей инфраструктуры. Телеканал "Казахстан": Принято ли решение об обязательном использовании приложения "Путешествую без COVID-19"? Будет ли в нем учитываться вакцинация? Эта тема включена в повестку заседания Совета Комиссии 5 октября. Вице-премьеры стран ЕАЭС рассмотрят вопрос расширения функционала приложения "Путешествую без COVID-19". Предполагается, что в перспективе с его помощью пользователи смогут предоставлять не только результат ПЦР, но и сведения о вакцинации или о перенесенном заболевании. Для этого приложение будет интегрировать данные из национальных информационных систем. Трансграничный обмен персональными данными при этом не предполагается. С одной стороны, это позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции, с другой - поддержать восстановление свободного перемещения граждан ЕАЭС внутри Союза всеми видами транспорта. Также планируется обсудить вопрос об обязательном использовании приложения "Путешествую без COVID-19" и о его совместимости с казахстанским приложением "ASHYQ". Напомню, что разработчиком "Путешествую без COVID-19" является Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития. На сегодняшний день в приложении получено порядка 1,2 млн результатов ПЦР-тестов. У 845 тыс. пользователей приложение установлено на телефон. К приложению подключено 4025 лабораторий, филиалов лабораторий и точек забора биоматериала. Телеканал "Беларусь 1": В связи с ростом заболеваемости COVID-19 как изменится транспортное сообщение внутри Союза? Как меняются объемы грузо- и пассажироперевозок с начала года? Вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в странах Союза будет рассматриваться на очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое запланировано на 27 сентября. Ограничения по-прежнему оказывают существенное влияние на перемещение граждан и грузов. Объем перевозок грузов в ЕАЭС в январе - июле 2021 года составил 6,7 млрд тонн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 0,2%. Наибольшее количество грузов было перевезено автомобильным транспортом (4,6 млрд тонн). Объем перевозок пассажиров при этом составил 10 млрд человек, что на 7,7% меньше, чем в январе - июле прошлого года. Здесь также лидирует автотранспорт - 8,9 млн человек. Беларусь 1: Насколько успешен проект "Евразийский агроэкспресс" в Китай и какое место в нем отводится Беларуси? Задача проекта "Евразийский агроэкспресс" - обеспечить ускоренную доставку сельскохозяйственной продукции из Беларуси, Казахстана и России в Китай и Узбекистан. Возможна доставка в том числе замороженной продукции. Для интегрированного управления проектом создана дирекция в форме автономной некоммерческой организации (АНО) "Евразийская Агрологистика". Ее участниками уже стали АО "РЖД Логистика" (Российская Федерация), ООО "Бремино групп" (Республика Беларусь), АО "KTZ Express" (Республика Казахстан), АО "Славтранс-Сервис" (Российская Федерация). В настоящее время прорабатываются вопросы взаимодействия с Китаем, построения логистической цепочки доставки, а также увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции ЕАЭС железнодорожным транспортом. Полноценный запуск проекта состоится после утверждения органами Союза всех необходимых документов. И в заключение напомню, что на следующей неделе стартует 3-й модуль онлайн-курса Комиссии. Наши эксперты из блока промышленности и АПК, а также блока техрегулирования расскажут о проводимых единых или согласованных политик в этих сферах. Ссылка на курс - в комментариях. На этом у меня все. Хорошего дня!

"Геополитический детектив" или что происходит вокруг поиска первоисточника COVID-19?

В СМИ все чаще звучат обвинения в адрес КНР и широко публикуются теории о относительно какой-то намеренной или непреднамеренной утечке из китайских секретных лабораторий. Миссия Всемирной организации здравоохранения задает новые вопросы Китаю", "CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя", "Китай отказался проверять теорию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории", "Работавшая в Ухане ученый не стала исключать утечку COVID из лаборатории", "Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя. Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?", "В США доказали лабораторную утечку коронавируса", "Вспышка коронавируса: что скрывает Китай, или Почему США интересуются лабораторией в Ухане?", "Происхождение коронавируса. Мог ли он сбежать из лаборатории?" и прочие названия. Китайская тематика в контексте COVID-19 сейчас во всех мировых СМИ. А громкие заголовки в прессе привлекают внимание. Так уже сложилось, что Китай давно стал одним из основных ньюсмейкеров современности. Почему? Ответ прост – потому что по многим параметрам развития уже обогнал, а по другим обгоняет самые развитые страны G7, или "большой семерки" и т.п. Понятно, что это не может нравиться устоявшемуся клубу мировых лидеров, и поэтому сегодня в ход идут все возможные методы и средства. COVID-19 добавил проблеме остроту. В том числе и потому, что КНР сумела быстро взять эпидемию на своей территории, более не вводит масштабных локдаунов – и сейчас слишком выделяется на общем фоне. С прошлого года на Китай активно пытаются навесить ярлык "источника опасности", называют коронавирус "китайским", "уханьским" и т.п. В результате экономическая конкуренция перешла в тотальное соперничество. И вместо объединения научных и медицинских потенциалов для обеспечения всеобщей безопасности планеты целый ряд стран нацеливает свои спецслужбы на поиск компроматов. На отдельные государства (в частности, Китай) наклеиваются клеймо "врага", делаются громкие заявления с обвинениями без реальных доказательств… За этим стоит целенаправленная работа на внутреннюю аудиторию – то есть попытка отвести внимание своих граждан от тотальных провалов в управлении и неэффективности своих политических систем, скрыть свою растерянность и незнание как действовать. В мире идет глобальная информационная война. Пандемия, которая уносит жизни людей, вроде бы все государства должны объединить усилия для защиты и безопасности. Но "безопасность планеты" – это лишь красивые заявления: об этом говорят нездоровая конкуренция между вакцинами и запреты вакцин, произведенные в других странах. Таким образом, жизнь мирового населения поставлена на карту политического соперничества. Идет активный обмен обвинениями, а также поиск различных "жаренных фактов" и псевдонаучных аргументов в целях подорвать репутацию конкурента. За всем этим информационным шумом нет разумного анализа ситуации. И это вызывает вопросы. Все-таки западные страны в свое время вырвались вперед в развитии именно благодаря прогрессивному мышлению, в основе которого в том числе лежит критическое осмысление всех процессов. И если критически рассмотреть предлагаемые в масс медиа "теории заговора" о том, что якобы Китай искусственно создал эпидемию – то здесь получаются во многом противоречивые выводы. И эта противоречивость опровергает заявляемые обвинения в адрес КНР. Поэтому имеет смысл критически рассмотреть сложившуюся ситуацию. Даже если предположить эту странную и ничем пока не обеспеченную теорию о том, что КНР якобы специально создали вирус 2019-nCoV в своей лаборатории в городе Ухань и допустили утечку вируса… возникает резонный вопрос – зачем это нужно Китаю и какие практические задачи он бы мог решить за счет такой опасной биологической авантюры? Давайте рассуждать на языке фактов и аналитически разберем "обвинение" КНР в том, что будто бы эта страна "выпустила штаммы 2019-nCoV для заражения планеты". Первое. Китай со своим населением в 1,4 миллиарда человек и высокой плотностью расселения – представляет собой весьма благоприятную среду для распространения любого вируса в принципе. Эпидемии всяких птичьих, свиных гриппов или атипичных пневмоний, которые были в Азии в 21 веке – подтверждают это. В густонаселенном Китае хорошо понимают, что такое биологическая безопасность и ее угрозы для государства. То есть если бы китайское правительство действительно было бы таким коварным и выпустило бы искусственно выращенный вирус из лаборатории, тогда зачем это было бы делать на своей территории? Военные учения в режиме реального времени, как думают некоторые теоретики? Но в чем смысл Пекину ставить под удар свое же население – не имея эффективной вакцины и методов лечения? Ответов, основанных на фактах, на эти нерациональные вопросы нет. Тем более, что город Ухань расположен в самом центре густонаселенной части КНР с очень высокой плотностью заселенности (см. приложенную карту). Это значит, что один "чих" заболевшего может распространить любой вирус с сумасшедшей скоростью. Вымирание большого числа населения было бы гарантированным. Второе. Вопрос преднамеренного выпуска вируса в массы поставил бы под угрозу все экономические, социальные и технологические достижения КНР, которые эта страна смогла добиться невероятными усилиями и заплатив очень большую цену. Любые лабораторные заигрывания с вирусом – это непредсказуемая угроза национальной безопасности. Какой смысл руководству Китая так рисковать с новыми вирусами и с высокой вероятностью потерять все достижения трех поколений? Нынешнее возвышение и будущее возрождение Китая – это долгосрочная цель китайцев после двухсот лет кризиса и унижений, или как ее сейчас называют "китайская мечта". Тем самым, допущение утечки искусственного вируса могло бы привести к грандиозному историческому провалу китайцев. Ведь просчитать сценарии использования биологического оружия невозможно, любой вирус – это живой организм, он развивается и меняется (появление все новых штаммов COVID-19 за короткий период – это подтверждает). Поэтому прогнозировать то, как вирус может себя повести в реальной жизни и в "питательной среде", то есть среди большой массы людей – невозможно. Также как невозможно и контролировать какой–либо вирус если создать его искусственно, сейчас это более чем очевидно. Таким образом, конспирологические теории о том, что якобы "Китай намеренно выпустил 2019-nCoV из лаборатории" в целях его тестирования или любых других целей – бессмысленны, прежде всего для самого Китая. К разочарованию сторонников теории "китайского заговора" и версии об утечке коронавируса из секретной лаборатории, найти факты того, что вирус мог быть биологическим оружием КНР, экспертам ВОЗ не удалось. Третье. Население Китая – это стратегический ресурс его развития. Оно сыграло во многом ключевую роль в становлении КНР как мировой фабрики (в 1980–2000 годы). В течение трех десятилетий именно дешевая китайская рабочая сила в огромном количестве сумела обеспечить рост масштабного производства с минимальными затратами, именно поэтому туда в свое время устремились западные корпорации. Тот, кто жил в Китае – знают, что это социальное государство, которое реально создает условия для жизни своего населения. Сейчас огромное население имеет новое экономическое значение. 1,4 миллиарда китайцев с долей среднего класса в 28,5% или 400 миллионов – это фактор нового роста китайской экономики. И КНР пришла к этому не сразу, а в течение 40 лет государство проводило политику искоренения бедности, достигнув этого только в 2021 году. Сейчас китайское правительство приступило к новой модели экономики, включающей внутреннее потребление своего платежеспособного населения. То есть огромное число жителей является долгосрочным преимуществом КНР и рисковать этим ресурсов, как думают на отдельные конспирологи на Западе – это экономически и политически бессмысленно для Пекина. Тогда нужно считать бессмысленными и сорокалетние усилия Китая по выводу из бедности 800 миллионов человек. Столько усилий было вложено в КНР во взращивание и улучшение качества своего человеческого капитала, что представить себе какие-то лабораторные игры с опасным малоизученным вирусом – это самоубийство. Четвертое. Есть еще и другая теория, якобы Китай "намеренно выпустил вирус, чтобы подорвать экономическое благополучие развитых стран типа G7". К этой теории в довесок добавляют статистику прошлого года, согласно которой КНР стала единственной экономикой, продемонстрировавшей рост в +2%. На фоне этого все ведущие развитые страны действительно неожиданно потерпели крах. Да, на самом деле статистика такова: Китай вырос, а его конкуренты упали. Но если смотреть глубже, то Китаю – который долго рос на производственных мощностях западных корпораций и торговле с западными странами нет смысла топить страны G7. Для КНР они не являются конкурентами, скорее страны G7 – это его закадычные партнеры, с которыми Китай продолжает вести бизнес даже в условиях торговых войн и политических трений. Так, Китай является крупнейшим торговым партнером для стран Евросоюза в целом, на США приходится 17,5% китайского экспорта, на Японию приходится 5,5%, на Великобританию – 2,8%. Какой смысл для Пекина ухудшать экономическое положение своих клиентов, которые покупают китайские товары и услуги? Кроме того, если смотреть на ситуацию с точки зрения глобальной конкуренции, то КНР и так уже в принципе вторая глобальная экономика, а экономики двух держав – Китая и США настолько переплетены между собой на всех уровнях, что острая конкуренция между ними больше контрпродуктивна, чем результативна. Ответ на вопрос почему Китай вырос, а страны G7 упали – нужно искать в спецификах политических систем этих государств. КНР, как бы ее не критиковали за жесткий стиль управления – за счет этой жесткости и сумел обеспечить 100%-й карантин в условиях чрезвычайного кризиса. Чтобы загнать в дома 1,4 миллиарда человек – требует колоссальных ресурсов и политической воли. Страны G7 (кроме Японии, где дисциплина также имеет высокую ценность) в силу либеральности стиля управления и отсутствия у государств авторитета и действенных механизмов применения силы (даже при ЧС) – не могут ни уговорить своих граждан сидеть дома, ни загнать их домой. А логика эпидемии всегда проста – нет контактов между людьми – нет цепочки общения – нет и распространения вируса. Вот этот фактор и стал ключевым в отличиях экономической статистики в 2020 году: Китай очень больно перетерпел локдаун с февраля по май и остановил эпидемию внутри (локальные вспышки идут в основном за счет ввозимых из-за рубежа вирусов). А G7 (кроме Японии, которая сейчас страдает из-за ввезенных извне штаммов) переживают социальный и экономический кризисы, как итоги особенности их политических систем. Пятое. Звучат и голоса отдельных провальных политиков, что якобы Китай "должен заплатить 10 триллионов долларов за начало пандемии COVID-19". Но подождите, Соединенные Штаты пострадали во многом из-за неумелой, непродуманной и нелогичной политики Д.Трампа. Когда эпидемия только начиналась именно он отрицал ее опасность и сознательно бездействовал (в СМИ сохранилось немало материалов с его заявлениями). Имея огромный научный потенциал в медицине, прежнее руководство США не смогло его применить должным образом и вообще дезорганизовало очень эффективную систему государственного управления (а именно эта система и сделала когда-то США – державой номер один). Пережив шоки, кризисы и потери сотен тысяч людей в мирное время, все-таки американская политическая система сумела легитимно, через выборы избавиться от популиста Трампа, но ведь стране "номер один" еще долго придется расхлебывать трагическое "трамповское наследие". Сожаление вызывает только то, что во главе всей это истерии с COVID-19 сейчас идет не передовая американская наука, которая в сотрудничестве с другими странами действительно могла бы внести вклад в безопасное развитие планеты и нейтрализацию пандемии. Думается, что сейчас все еще действует инерция трамповского радикализма, а осознание безальтернативности конструктивного сотрудничества еще придет американскому руководству, ведь США как передовая держава всегда отличались разумом, стратегическим подходом и прагматизмом, а не популизмом "а-ля Трамп" (поэтому то он и потерял навсегда свою политическую карьеру и вход во власть). А в отношении требований по выплате триллионных компенсаций – это очень спорный и противоречивый вопрос. Ведь тот факт, что эпидемия началась в Китае не делает его автоматически виновным. Гипотетически на его месте могла бы оказаться любая другая страна, население которой потребляет в пищу экзотических животных, а таких немало. Если вспомнить про глобальные эпидемии и смертоносные болезни прошлых лет – никто ведь в истории не выплачивал какие-то компенсации. Разные эпидемии чумы, оспы, холеры, испанки – разве они были менее смертоносными? Или если вспомнить страну, с которой в 1981 году стал распространяться СПИД, кому и что она заплатила за 25 миллионов умерших? Почему эта тема актуальна для Казахстана? Во-первых, противоречия разделяют мир, а вакцины создают искусственные барьеры на границах. Если споры будут продолжаться, а сотрудничества между ведущими странами будет меньше – то получится, что население планеты будет разделено на группы и страны, которые они смогут посещать. Вакцина вдруг может стать своеобразной "визой" для разрешения въезда в то или иное государство, что в принципе неправильно. Это может разделить граждан одной страны по типу полученных вакцин – европейской, российской, американской или китайской… Во-вторых, Казахстан хорошо знает проблему инфодемии и какой отрицательный эффект могут создать некомпетентные СМИ в погоне за "жаренными фактами". В июле 2020 года из-за разночтений в статистике Минздрава РК (деления на COVID-19 и на некую "пневмонию" на Юге страны) в мире начала распространяться информация, что в Казахстане якобы появилась новая заразная форма и ряд граждан столкнулся с проблемами при получении зарубежных виз и т.д. В итоге благодаря работе с ВОЗ этот вопрос и напряженность вокруг РК были сняты. В-третьих, в Казахстане действует современная биолаборатория, которая построена при поддержке США. Уже долгое время в некоторых соседних странах этот объект – без доказательств – подозревают как военный, где "якобы США разрабатывают биологическое оружие". На самом деле это учреждение в г.Алматы проводит нужные для биологической безопасности РК и Центральной Азии исследования. Ведь наш регион имеет районы с естественными источниками болезней типа чумы и пр. Наличие построенной американцами лаборатории (не управляемой ими) и наработанный опыт в изучении вирусов позволили Казахстану создать свою вакцину QazVac. Сейчас задача мирового сообщества остановить пандемию с минимальными потерями, насколько это возможно. Эту бы энергию и энтузиазм отдельных политических лидеров, которые активно ищут аргументы для обвинения Китая – да направить в конструктивное русло, например, на восстановление экономики, на обеспечение развивающихся стран бесплатной вакциной или взаимное признание вакцин, произведенных в разных государствах, то мир бы был действительно безопаснее и здоровее. Центр по изучению Китая, г. Нур-Султан, 2021

Сомнения в отношении Форт-Детрика - полный текст приложения к письму китайского дипломата главе ВОЗ