Что принесет расширение внешней открытости Китая в ожидании мирового сообщества?

На днях был проведен Второй форум высокого уровня по международному сотрудничеству "Один пояс и один путь". Руководители 38 стран, ответственные лица ООН и МВФ, а также представители различных кругов из более 150 стран мира приняли участие в данном форуме. На церемонии открытия Форума Председатель КНР г-н Си Цзиньпин выступил со вступительной речью, в которой перечислил ряд новых важных мер и шагов, которые в дальнейшем предпримет Китай для расширения внешней открытости. Это сразу привлекло большое внимание и вызвало огромный интерес международного сообщества и различных кругов общества Казахстана. Я бы хотел вкратце рассказать о них.

Председатель КНР Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что проведение Китаем политики реформ и открытости отвечает общим чаяниям китайского народа к развитию, инновациям и повышению благосостояния жизни, идет в ногу с тенденциями эпохи к развитию, сотрудничеству и мирной жизни, требуемых народами других стран. Проведение политики реформ и открытости не только в глубокой мере изменило сам Китай, но и глубоко повлияло на весь мир. Столкнувшись с неопределенностью и неустойчивостью роста мировой экономики, Китай твердо придерживается пути открытой взаимосвязанности капитала и взаимовыгодного сотрудничества, защищает открытую модель мировой экономики и систему многосторонней торговли. Китай выступает против протекционизма и политики односторонних действий. Вне зависимости от того, как будет изменяться международная обстановка, Китай всегда будет поддерживаться основной государственной политики внешней открытости. Двери Китая никогда не закроются, а только будут открываться все шире.

"Китай готов предпринять серию важных мер для продолжения реализации политики реформ и открытости, усилить институциональное и структурное планирование, способствовать внешней открытости на более высоком уровне. Эти меры включают в себя пять нижеследующих аспектов."

Во-первых, расширение доступа иностранных инвестиций на китайский рынок. Справедливая конкуренция приносит эффективность и процветание. У нас в стране уже введена система управления иностранными инвестициями, предусматривающая предоставление национального режима на прединвестиционной стадии плюс негативный список. В будущем предположено значительное сокращение негативного списка, продвижение полномасштабной открытости в сферах современных услуг, производства и сельского хозяйства, расширение сфер, допускающих контрольный пакет иноинвестиций или стопроцентные иностранные капиталы. Будем ускорять разработку законодательных и нормативных актов в обеспечение неукоснительного выполнения Закона об иностранных инвестициях.

Во-вторых, усиление международного сотрудничества по защите интеллектуальной собственности. Без инновации невозможен прогресс. Укрепление защиты интеллектуальной собственности продиктовано не столько задачей отстаивать законные права и интересы отечественных и иностранных компаний, сколько нуждами инновационного развития страны и высококачественного роста экономики. Будем акцентироваться на создании бизнеса-климата с уважением к ценности знания, всесторонне совершенствовать законодательную систему по защите интеллектуальной собственности, активизировать правоохранительную работу, наращивать усилия по защите законных интересов иностранных собственников, не допустить принудительной передачи технологии и хищения коммерческих тайн, развертывать суровую борьбу против нарушения прав на интеллектуальную собственность. Китай готов к сотрудничеству вместе со всеми партнерами в данной области, чтобы формировать благоприятную среду для инновации и наращивать технические обмены на добровольной основе.

В-третьях, увеличение масштаба импорта товаров и услуг. Китай является не только "мировой мастерской", но и "мировым рынком". У нас самое огромное и быстро растущее население среднего дохода с неисчерпанным потенциалом роста потребления. В целях удовлетворения постоянно растущей материальной и моральной потребности народа, предоставления больших выборов и благ потребителям будем в дальнейшем снижать уровень нетарифных тарифов, устранять различные таможенные барьеры, открывать наш рынок для качественных товаров со всех уголков мира. Мы не гонимся за положительным сальдо, готовы увеличивать импорт высококачественных и конкурентоспособных сельхозпродуктов, готовой продукции и услуг, стимулировать сбалансированное.

В-четвертых, повышение эффективности международной координации по макроэкономической политике. Глобализирующаяся экономика невозможна без глобального управления. Китай настроен на укрепление координации по макроэкономической политике с ведущими экономиками мира, с тем, чтобы давать позитивный сопутствующий эффект в пользу мощного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста мировой экономики, не прибегая к давлению юаней в ущерб другим. Китай будет постоянно совершенствовать механизм курс образования юаней, позволяющий рынок играть решающую роль в распределении ресурсов, удерживать курсы юаней в рациональном диапазоне и содействовать стабильному развитию мировой экономики. Правила и кредит - краеугольный камень эффективного функционирования системы глобального управления, составляют и предпосылки для развития международных торгово-экономических связей. Китай - большой сторонник и активный участник реформы ВТО, намерен вместе со всеми партнерами выводить международные торгово-экономические правила на более высокий уровень.

В-пятых, уделение приоритетного внимания реализации государственной политики внешней открытости. "Сказано - сделано" - это издавна в характере китайцев. Мы придаем большое значение выполнению заключенных с другими странами многосторонних и двусторонних торгово-экономических соглашений. Наши усилия нацелены, в том числе, и на укрепление законодательно-правовых институтов правительства, наращивание потенциала правительства для добросовестного выполнения обязанностей, создание юридически обязывающего механизма исполнения международных соглашений. В контексте расширения открытости были внесены поправки в действующее законодательство в целях его усовершенствования, упорядочено функционирование правительств на различных уровнях в плане административных процедур и рыночного надзора, устранены идущие вразрез со справедливой конкуренцией и рыночными правилами субсидирование и практика, созданы равные условия для всех участников бизнеса, сформирована комфортная рыночная и правовая среда для бизнеса.

Хочу особенно отметить, что меры по расширению открытости - это самостоятельный выбор Китая, соответствующий объективным потребностям реформ и развития. Они помогут в продвижении высококачественного развития экономики, достижении стремлений народа к благополучию, установлении мира, стабильности и развития на планете. Мы также надеемся, что страны всего мира создадут благоприятную инвестиционную среду, будут равноправно относиться к предприятиям, студентам и ученым из Китая, создадут для них справедливую и доброжелательную атмосферу для нормального ведения международного общения и сотрудничества. Мы уверены, более открытый Китай будет еще лучше взаимодействовать с миром, что сделает и Китай, и мир более прогрессивными и процветающими.

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