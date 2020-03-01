Обнародованы результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Китайские эксперты опубликовали в журнале Journal of Forensic Medicine результаты аутопсии 85-летнего мужчины - первого умершего от коронавируса.

Аутопсия показала, что "характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол". Это происходит из-за вызванной новым коронавирусом пневмонии. Специалисты указали, что признаки патологии, проявившиеся в легких пациента, похожи на те, что проявляются при атипичной пневмонии SARS или ближневосточном респираторном синдроме MERS.

Однако анатомическое вскрытие показало, что фиброз и уплотнения в легких при COVID-2019 не настолько серьезны, как при SARS, но при этом экссудативная реакция была заметнее, чем при SARS", - говорится в докладе , сообщает НТВ.

Отмечается, что вирус главным образом поражает легкие человека. При этом доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, поскольку погибший был пожилым человеком и имел множество других заболеваний.

Умершим был 85-летний мужчина, он был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. Во время госпитализации у больного не наблюдалась повышенная температура, кашель и другие симптомы. На 10-й день после поступления в больницу у него появился дискомфорт в горле в виде зуда и высокая температура, компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов на обоих легких. На 13-й день после госпитализации анализ пациента на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат, больному был подтвержден диагноз COVID-2019. На 20-й день госпитализации повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции на обоих легких, на 28-й день больной скончался, причиной смерти была установлена "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность", - цитирует доклад РИА .

Патологоанатомическое исследование было проведено не более чем через 12 часов после наступления смерти в больнице Уханя.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухане. Сейчас COVID-19 продолжает расширять свою географию. Главным очагом распространения вируса в Европе является Италия, там число зараженных превысило 500. Сегодня стало известно, что инфекция добралась до Беларуси, Литвы и Новой Зеландии.

По последним данным, число зараженных в мире превысило 83 тысячи человек, скончались почти 3 тысячи инфицированных.

Число зараженных в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных почти достигло 3664, скончались 57 человек.

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