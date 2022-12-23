22.12.2022, 13:32 1821
Проблема дефицита ученических мест с годами лишь нарастает
Проблема дефицита ученических мест с годами лишь нарастает: количество трехсменных школ за год увеличилось на 6%, сообщает ranking.kz
Количество школ и численность учащихся в РК. 2022
На начало 2021/2022 учебного года в стране насчитывалось 7,6 тысячи школ. Из них 2,3 тысячи расположены в городской местности и 5,3 тысячи - в сельской. В них обучаются 3,6 млн человек - на 3,3% больше, чем годом ранее. В городах ходят в школу 2,1 млн, в селах - 1,5 млн учеников.
В сфере образования РК остается целый ряд нерешенных проблем. Наиболее острой является нехватка ученических мест. Сейчас большинство школ обучают учеников в две смены, количество таких школ растет из года в год. Так, в 2021/2022 учебном году в стране работало 5,2 тысячи таких школ, в 2020/2021 учебном году - 5,1 тысячи, а пятью годами ранее, в 2017/2018 учебном году, - 4,9 тысячи двухсменных школ.
В то же время в стране растет еще и количество школ с трехсменным режимом обучения, что говорит об ухудшении и без того кризисной ситуации. Так, в 2021/2022 учебном году в Казахстане функционировало 169 трехсменных школ - на 5,6% больше, чем годом ранее (160 школ), а за три года количество таких школ увеличилось сразу на 32%.
Если рассматривать ситуацию с численностью учеников, то масштаб проблемы виден более наглядно. Так, по последним данным, в трехсменных школах обучается 291,1 тысячи учеников - на 4,9% больше, чем в предыдущем году.
В региональном разрезе наибольшее количество трехсменных школ наблюдается в Алматы (59 школ), а также в Мангистауской (18 школ), Атырауской (17 школ), Туркестанской (15 школ) и Павлодарской (10 школ) областях.
Для решения проблемы дефицита ученических мест, а также трехсменных и аварийных школ в РК по поручению главы государства запустили национальный пилотный проект "Комфортная школа", реализация которого предусмотрена с 2023-го по 2025 год. Единым оператором нацпроекта было выбрано АО "Samruk-Kazyna Construction".
Благодаря реализации нацпроекта в республике будет построена 401 новая школа, что позволит создать 842 тысячи ученических мест. В 2023 году планируется приступить к строительству 221 школы на 467,8 тысячи ученических мест. В целом на реализацию проекта будет направлено 2,6 трлн тенге государственных инвестиций.
На совещании в правительстве заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов отметил: учитывая, что в крупных городах существенна внутренняя миграция, высока рождаемость и плотность населения, мощность школ должна достигать 2,5 тысячи ученических мест. Подобные крупногабаритные школы в сравнении с типовыми позволят создать практически в 2-3 раза больше ученических мест. Это позволит решить вопросы с ликвидацией аварийных школ, трехсменным и переуплотненным режимом обучения, значительно повысить качество образования и создать благоприятные условия для обучения. Вопрос находится на контроле у главы государства.
АО "Samruk-Kazyna Construction" ведет подготовку к реализации национального пилотного проекта "Комфортная школа". Были выполнены следующие задачи:
1) Получен предварительный перечень земельных участков от местных исполнительных органов (МИО) и Министерства просвещения РК (МП РК) по 221 школе, строительство которых начнётся в 2023 году.
2) Разработаны и направлены на согласование МП РК форэскизы (концепции) по семи типам проектов школ на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 2500 мест для пяти климатических зон.
3) Подбирается оптимальная информационная система по мониторингу проекта, которая обеспечит максимальную прозрачность строительства в онлайн-режиме для любого гражданина.
4) Проходят процедуры согласования проекты ЕРС-контрактов (проектирование, поставка техоборудования, строительство). Генподрядчик будет имеет возможность параллельно закупать оборудование длительного изготовления и вести строительные работы.
5) Определен предварительный перечень учебной, корпусной и мягкой мебели для оснащения школ. Ведутся переговоры с НПП "Атамекен" и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК по привлечению отечественных товаропроизводителей. Также с НПП "Атамекен" отрабатываются вопросы по применению строительных материалов отечественного производства.
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14.12.2022, 13:50 12661
Грозит ли рынку жилья кризис и что будет с ценами в 2023 году
Фото: Depositphotos
Согласно прогнозам, в 2023 году рынок недвижимости Казахстана ждут непростые времена: снижение объемов строительства, возможное банкротство застройщиков, рост цен на недвижимость. На это повлияла общая экономическая ситуация, подорожание стройматериалов, снижение платежеспособного спроса и отсутствие доступных ипотек. Эксперты высказали мнение о том, необходимо ли стимулирование рынка жилья и спроса, в каком виде и что для этого нужно делать, сообщет krisha.kz.
Вот что думают по этому поводу эксперты
Эльдар Шамсутдинов, экономист:
- Сегодня нет необходимости дополнительно стимулировать предложение и спрос на рынке жилья. Благодаря долгой поддержке государства застройщики "нарастили жирок" и имеют все ресурсы для самостоятельного развития.
Анализ бюджетной документации показывает, что на сегодня принято решение охладить жилищный сектор в 2023 году и уделить внимание инфраструктуре, в том числе коммунальному хозяйству. Сейчас нужно сосредоточиться на развитии инфраструктуры, строить коммуникации, школы, больницы. Самое время вкладывать в страну и ее будущее, повышать комфорт в обслуживаемом регионе и, таким образом, создавать будущих клиентов.
Считаю, что предложения со стороны правительственных органов и бизнеса по жилищному строительству несут исключительно лоббистский характер и нацелены на перераспределение государственных денег без положительного эффекта для экономики и граждан Казахстана.
Время для экстенсивного роста, то есть количественного увеличения, подходит к концу. Нужно работать на будущее.
Полагаю, что большинство бизнесменов пока не видит для себя таких долгих горизонтов развития и будет застраивать территории в областях, например в Алматинской. Однако не во всех регионах это возможно.
В ближайшей перспективе высокие ожидания доходности у застройщиков приведут вначале к падению качества жилья и сокращению квадратуры. А после - к полной перезагрузке строительного сектора, где с высокой долей вероятности появятся эффективные участники рынка.
Кризис строительной отрасли уже очевиден. Застройщики не осознают или не готовы принять свою сменяемость. Настало время для эффективных компаний, способных работать на падающем в плане продаж рынке.
Могу сказать, что на падающем рынке можно и нужно работать. Высокая стоимость тенге - это временное явление, а глава государства уже озвучивал предложения для крупного бизнеса, в том числе для застройщиков.
Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана:
- Если говорить о льготной игле, на которой, как считается, хотят сидеть застройщики, не считаю это таковым. У государства есть четкая задача обеспечить население жильем. Сегодня его тотально не хватает. Нужно построить как минимум 200 млн кв. м. При этом следует учитывать естественный прирост населения и необходимость обновления ветхого жилого фонда. Это перспектива не на один год строительства, а минимум лет на пятнадцать. Плюс нужно запускать дополнительные меры по обеспечению застройщиков стройматериалами и оживлению спроса со стороны покупателей.
Когда говорят о поддержке застройщиков, все представляют, видимо, что это условный олигарх, который кладет деньги себе в карман. При этом никто не задумывается, что на стройках работает много людей: только на одном объекте минимум 600 человек. Также есть те, кто связан с этим рынком: ремонтные бригады, производители мебели, продавцы бытовой техники и т. д.
Почему застройщики настаивают на доступных ипотеках? Именно потому, что у нас большая часть людей не может купить себе жилье без них. Единственный вариант - это ипотека от государства или программы "Отбасы банка".
Государству нужно срочно вводить ипотеку для повышения платежеспособного спроса. При этом она должна стимулировать исключительно тех застройщиков, кто работает в рамках закона о долевом участии в жилищном строительстве. Они должны первыми получать возможность продавать свое жилье, ускоренно оформлять разрешительные документы и иметь иные преференции, вплоть до ослабления налогового бремени.
Сейчас ситуация очень серьезная, в том числе для крупных застройщиков. Говорить о том, что все выстоят и все будет нормально, я не могу.
В текущей турбулентности я призываю всех казахстанцев перед покупкой квартиры в строящемся ЖК очень внимательно проверять разрешительные документы у застройщиков. Есть ли у него разрешение на привлечение денег дольщиков от акимата или гарантия от КЖК? Если этого нет, то крайне опасно вкладывать собственные деньги в такие проекты.
На мой взгляд, до апреля-мая все точки над i будут расставлены. Станет понятно, куда идет рынок, кто уйдет, кто останется. Если говорить о снижении стоимости жилья, то даже если существенно уменьшится спрос, то ожидать тотального понижения цен в следующем году не стоит, так как стоимость стройматериалов не уменьшается.
Думаю, что МИИР сейчас в целом занял выжидательную позицию, чтобы увидеть, что будет со строительным сектором в 2023 году, начнут ли компании сыпаться, и только тогда выйдут с какой-то программой.
Если начнется череда дефолтов компаний, то государство будет вынуждено вмешаться, чтобы не прийти к ситуациям 2007-2008 и 2014-2015 гг., когда огромное количество дольщиков осталось без жилья.
Также, по данным krisha.kz, в 2023 году объемы строительства жилья в Казахстане могут снизиться на 20-40%, финансово нестабильные застройщики уйдут с рынка, а цены на первичном и вторичном рынке продолжат расти. Мнения экспертов на эту тему схожи.
Наталья Калмыкова, заместитель директора АН Sweet Home, Алматы:
- На сегодня спрос на жилье снизился, особенно после повышения порогов достаточности пенсионных. Сделки в основном проходят по ипотеке и в малой доле с использованием пенсионки.
Застройщики снизили количество строящегося жилья, на них сказалась инфляция, рост цен на стройматериалы, проблемы с логистикой.
Продавцы вторичного жилья готовы торговаться, особенно когда понимают, что их жилье переоценено. А те, кто не готов уступать, снимают свои объекты с продажи. Предпосылок к продаже с большим торгом и в рассрочку нет. Наибольшим спросом пользуется жилье комфорт-класса.
Что касается ожиданий в 2023 году, то все будет зависеть от действий государства, от экономической ситуации, примут ли новые ипотеки, будут ли поддерживать ипотечников и строителей.
Если поддержки не будет, то следует ожидать уменьшения активного спроса из-за снижения дохода казахстанцев. При этом стоимость жилья не снизится, так как есть фактор подорожания стройматериалов, инфляционных процессов и естественного спроса: люди создают новые семьи, рождаются дети, поэтому улучшение жилищный условий для многих является необходимостью. Тенденция покупки в ипотеку сохранится.
Алия Каирбекова, эксперт агентства недвижимости "Районы", Астана:
- Сейчас рынок перенасыщен предложениями на первичном и вторичном рынке. Увеличился спрос на новостройки с максимально близким сроком сдачи в эксплуатацию, на готовое жилье в предчистовой отделке либо с недавним годом постройки.
Наибольшим спросом пользуются в основном однокомнатные квартиры в домах комфорт-класса, а также полутора-, двухкомнатные квартиры стандарт- и комфорт-класса в Есильском, Алматинском районах. Как первичный, так и вторичный рынок.
Застройщики вводят лояльные схемы продаж в виде акций, скидок, распродаж, рассрочек, участвуют в выгодных ипотечных программах.
Продавцы вторичного рынка не успевают отреагировать на снижение стоимости. Наблюдается конкуренция между первичным и вторичным рынком в пользу первичного. Это когда мы видим одинаковую цену на новое и устаревшее жилье.
Активно используется инструмент рассрочки в новостройках, где, в свою очередь, предусмотрена надбавка на стоимость. Тенденция продажи в рассрочку со стороны продавцов вторичного рынка отсутствует. Торг предусмотрен в основном за наличный расчет на обоих рынках.
Что мы видим и что прогнозируем: происходит уверенный рост коммерческой ипотеки. В связи с повышением ипотечных ставок и ростом реальной инфляции покупатель начал искать более низкие платежи.
Первичный рынок стал реальным конкурентом вторичному. Как говорил Генри Форд: "Лучшая машина - новая машина". В случае с покупкой недвижимости это правило также применимо.
Относительно прогнозов на 2023 год отмечу, что цены на первичку может поднять ограничение ввода квадратных метров и отсутствие участков в хороших локациях с наличием инженерных сетей. Астана уже мегаполис, и экономия времени на поездки в школу, на работу, развитая инфраструктура, наличие парков, ТРЦ, так же как и цена, являются важными мотивами покупки новостроек и квартир на вторичном рынке.
На вторичном рынке как такового падения цен не будет, просто покупатель теперь будет думать: "А что я могу купить за эти деньги на первичном рынке?" И если застройщик предлагает ипотеку с лояльным платежом, приемлемой ценой и качеством постройки, то покупатель может уйти к нему и будет арендовать другую квартиру до ввода ЖК, что мы, кстати, видим уже сейчас.
Относительно новой ипотеки: на фоне программы "7-20-25" она будет в любом случае в спросе. Участие в этой программе ЖК, имеющих гарантию КЖК, первоначальный взнос от 20%, повышение суммы до 35 млн по обеим столицам гарантирует ей спрос. Не каждый застройщик сейчас может себе позволить построить жилой комплекс на 20 % привлеченных средств и получить остаток после ввода в эксплуатацию.
Скорее всего, государство отреагирует индексацией заработной платы и повышением МЗП, МРП. В любом случае правительство еще не утвердило ставку, ожидания участников рынка о ставке 9-10% могут еще оправдаться, надо только говорить об этом.
Вячеслав Лазарев, директор Open Development:
- Строительная отрасль РК сейчас переживает ряд серьёзных вызовов, связанных с увеличением себестоимости строительства, военными действиями в соседних странах, а также закрытием либо ухудшением условий ипотечного кредитования.
Мы видим восстановление спроса в осенний период в сравнении с существенным снижением количества сделок летом. Наибольшей популярностью пользуются одно-, двухкомнатные квартиры с габаритами не более 60 кв. м в жилых комплексах класса комфорт и комфорт плюс.
Наиболее популярными инструментами покупки остаются ипотечные программы "7-20-25" и "Отбасы банка". В наших комплексах более 70 % сделок проходит через эти механизмы. И только 30% квартир продаются за наличку либо в рассрочку от застройщика.
Несмотря на текущие трудности, в 2023 году мы ожидаем сохранения спроса на квартиры за счёт продления государственной программы "7-20-25", а также внедрения новых ипотечных программ.
Отмечу: важным фактором роста спроса является интерес инвестора к приобретению жилья для сдачи в аренду на фоне существенного увеличения его стоимости.
Мы ожидаем небольшого увеличения стоимости жилья в диапазоне 3-5% в следующем году с сохранением спроса преимущественно на малогабаритные квартиры.
Резюмируя, можно сказать, что
эксперты разошлись во мнениях:
- государство больше не должно поддерживать строительный сектор, застройщики должны выплывать сами;
- людям нужны квартиры, а значит, должна быть ипотека с господдержкой,
но сошлись в том, что:
- кризис отрасли на пороге и покупатели должны особенно внимательно проверять застройщиков;
- часть застройщиков может обанкротиться. С рынка уйдут финансово несостоятельные компании, возможно банкротство крупных холдингов. Оставшиеся будут диктовать свои условия по ценам;
- застройщики продолжат снижать объемы строительства, что приведет к росту цен. Как только встанет стройка многоквартирных домов, цены на вторичке в больших городах будут расти;
- условия новой ипотеки гарантируют ей спрос. Ставка еще обсуждается, есть вероятность снижения.
В любом случае более точную картину рынка мы увидим весной 2023 года.
05.12.2022, 15:37 27076
Курс тенге к началу января составит свыше 470 тенге за доллар - аналитики
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция к декабрю 2023 года может составить 14,3%. Средний курс тенге может подняться с 468,12 тенге за доллар до 470,14 тенге, сообщается в отчете аналитического центра АФК, составленном по результатам опроса профессиональных участников финансового рынка.
В исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений по следующим ключевым индикаторам:
- стоимость нефти марки Brent;
- стоимость доллара США против российского рубля;
- стоимость доллара США против казахстанского тенге;
- инфляция;
- ВВП;
- базовая ставка НБРК.
Эксперты ожидают, что весь следующий год инфляция сохранится двузначной и к концу года составит 14,3% (ранее 13,9%), говорится в итоговом заключении экспертов.
Риски раскручивания инфляционной спирали в стране остаются высокими, что подчеркивает необходимость принятия дополнительных мер для сдерживания роста цен в стране, в первую очередь по слаженности фискальной и монетарной политик", - сообщают аналитики.
67% участников финрынка ожидают повышения ставки, 33% - сохранения на текущем уровне. При этом прогнозируемый шаг повышения ставки идентичен октябрьскому решению - на 150 б.п., до 17,5%.
Средний курс тенге, по мнению экспертов, к началу января составит 470,14 тенге за доллар. Таким образом, по итогам 2022 года нацвалюта может ослабнуть к доллару на 8,4% с отметки 433,52 тенге за доллар.
Однако через год ожидаемый темп ослабления будет заметно ниже - на 5,7%, до 497,1 тенге за доллар (490 ранее)", - считают эксперты.
Они также прогнозируют снижение цен на нефть марки Brent до 91,4 доллара за баррель.
При этом, по их мнению, прогноз по росту ВВП страны через год сохраняется умерено позитивным - на отметке 2,8% при текущем уровне в 2,5%.
В АФК подчеркнули, что данные результаты не являются инвестиционной рекомендацией и отражают суждения независимых экспертов, а также не являются официальным мнением представленных организаций.
Напомним, Нацбанк сегодня в очередной раз повысил базовую ставку до 16,75% годовых.
21.11.2022, 11:28 38476
Импорт медикаментов вырос на 17% за год в объеме и на 26% в деньгах
За январь-октябрь текущего года производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 млрд тенге - на 13,2% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Шымкент: 46 млрд тенге, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тенге, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тенге, плюс 7,7%).
По итогам января-сентября текущего года в страну завезли 18,7 тысячи тонн медикаментов на сумму $1 млрд. Увеличение в натуральном выражении составило 17,3%, в денежном - 25,8%.
Из стран СНГ завезли 6,2 тысячи тонн медикаментов на сумму $101,3 млн. Здесь основной объем импорта в РК пришелся на Россию: 4,6 тысячи тонн медикаментов - на 16,6% меньше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.
Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 12,5 тысячи тонн медикаментов на сумму $900 млн. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай: 2,6 тысячи тонны медикаментов - в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли Германия и Индия.
По итогам октября текущего года цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год.
Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы: сразу на 17,5%. В пятерке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 17,1%), Актюбинская (плюс 16,7%), Жетысуская (плюс 16,2%) и Жамбылская (плюс 14,4%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской области: "всего" на 8,9%.
Напомним: согласно постановлению правительства, с 1 июля этого года 90 наименований лекарственных препаратов подлежат обязательной маркировке. Производители лекарств просят отложить маркировку на 2025 год, сообщает inbusiness.kz. Фармкомпании утверждают, что инфраструктура не готова.
17.11.2022, 10:10 42721
Решение жилищного вопроса: обзор глобального опыта. Один из доступных способов - развитие арендного рынка
По итогам 2021 года жилищный фонд в Казахстане достиг 387,7 млн кв. м - на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (373,3 млн кв. м). За пять лет рост составил 13,2%, сообщает ranking.kz.
В соответствии с международными стандартами ООН требуемая норма общей площади жилья на человека составляет 30 кв. м. Текущий уровень обеспеченности жильем на одного человека в Казахстане - 23,2 кв. м. Более того, в сельской местности показатель и вовсе составляет всего 19,8 кв. м. Несмотря на ежегодный рост, обеспеченность жильем остается достаточно низкой, сильно отставая от международных стандартов.
Таким образом, несмотря на все предпринятые за долгие годы меры, доступность жилья в Казахстане находится на невысоком уровне.
Один из доступных способов решения жилищного вопроса в условиях урбанизации и трудовой миграции - развитие рынка арендного жилья.
Однако на текущий момент, по данным социологического опроса, теневой рынок в стране занимает 60%-70% от общего рынка арендного жилья. Квартиры часто сдаются без заключения договоров, а условия аренды не защищают интересы арендаторов. В целом рынок аренды жилья в Казахстане находится на начальной стадии развития и имеет большие перспективы.
Международный опыт показывает, что арендное жилье является важным элементом жилищного рынка и позволяет удовлетворять жилищные потребности разных групп населения на разных этапах жизни. Почти во всех странах ОЭСР жилищная поддержка предоставляется за счет жилищных пособий, на которые приходится от 0,6% до 1,8% ВВП. Страны ОЭСР в основном поддерживают предоставление социального арендного жилья.
Кроме того, в странах ОЭСР получили распространение инвестиционные фонды недвижимости (REIT, Real Estate Investment Trust). Это частные компании, которые приобретают объекты недвижимости или ипотечные ценные бумаги (например, закладные или ипотечные облигации) за счет коллективных инвестиций - паев, долей и т. д. Затем приобретенное предоставляется в аренду для получения прибыли.
Главный сдерживающий фактор развития рынка частной аренды в РК по сравнению со странами ОЭСР - существенная разница в налогообложении на имущество для физических (0,1-0,5%) и юридических (1,5%) лиц. Необходимо предусмотреть налогообложение юридических лиц - владельцев жилья для социальной аренды по таким же ставкам, как для физических лиц. К таким юридическим лицам могут относиться социальные предприниматели, инвестиционные фонды недвижимости, паевые инвестиционные фонды, арендные (потребительские) кооперативы.
Далее рассматривается международный опыт в части социального арендного жилья в разрезе стран.
Стоит также детально рассмотреть опыт Германии. Массовое строительство доступного жилья в послевоенной ФРГ оказалось самым масштабным и успешным строительным проектом за всю историю Европы: за двенадцать послевоенных лет было возведено 5 млн ед. жилья общей площадью более 250 млн кв. м.
На протяжении 50-х годов объем инвестиций в строительство жилья стабильно превышал 5% от ВВП страны, а доля государственной поддержки сектора колебалась от 30% до 50% от общего объема инвестиций. При этом немецкому правительству удалось избежать как раскручивания инфляции, так и прочих серьезных макроэкономических проблем, причем для их предотвращения правительство принимало достаточно нетипичные методы. Например, чтобы избежать взлета цен на стройматериалы, строителям было разрешено заключать картельные договоры, призванные сбить цены на цемент.
Строительные программы того времени можно было сформулировать так: жилищное строительство должно стать массовым и дешевым, при этом оно невозможно без масштабных государственных субсидий, а факт субсидирования означает создание централизованного строительного ведомства, которое будет осуществлять жесткий контроль как над строительством жилья, так и над использованием уже готовых домов. Для выполнения всех этих задач еще в 1949 году в ФРГ было создано Министерство жилищного строительства, а к лету 1950-го бундестаг принял предложенный чиновниками министерства закон о жилищном строительстве.
В целом рассмотренный опыт зарубежных стран указывает на ряд аналогичных инструментов, применяемых для решения жилищных вопросов населения и в Казахстане. К примеру, по опыту Великобритании и Канады в РК оказывается помощь в приобретении жилья определенным группам населения через строительство социального жилья, предоставляются льготные займы и жилищные сертификаты. Кроме того, по опыту Канады и стран ОЭСР внедряются жилищные выплаты на субсидирование арендной платы в частном жилищном фонде. По модели деятельности Совета по развитию и жилищному строительству Республики Сингапур была основана "Казахстанская жилищная компания". КЖК стимулирует сферу строительства жилья в РК, в том числе путем поддержки строительства арендного и кредитного жилья.
14.11.2022, 10:04 46121
Прожиточный минимум вырос на 17% за год
В октябре текущего года прожиточный минимум в РК составил 48,1 тысячи тенге - на 17,1% больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в октябре 2021-го показатель составлял 41,1 тысячи тенге, плюс 13,6% за год.
В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно была зафиксирована в Мангистауской области: 60,8 тысячи тенге - на 26,7% больше, чем годом ранее.
Вторую и третью строчки заняли столица (52,6 тысячи тенге) и Алматы (51,5 тысячи тенге). В топ-5 также вошли Восточно-Казахстанская (50,1 тысячи тенге) и Акмолинская (48,1 тысячи тенге) области.
Наименьшие показатели прожиточного минимума были отмечены в Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.
В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди мужчин и мальчиков была зафиксирована для детей в возрасте 1-3 лет (37,3 тысячи тенге), наибольшая - для подростков 14-17 лет (60,1 тысячи тенге).
Аналогична ситуация у девочек и женщин: наименьшая величина прожиточного минимума была установлена для детей в возрасте 1-3 лет (36,5 тысячи тенге), наибольшая - для девочек 14-17 лет (46,1 тысячи тенге).
Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходит показатели для девочек и женщин. В октябре текущего года разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории варьировалась в пределах от 2,1% до 30,5%.
02.11.2022, 11:31 64781
Услуги колледжей и училищ подорожали сразу на 19% за год
Фото: Depositphotos
За январь-июнь 2022 года объем услуг в области технического и профессионального среднего образования достиг 84,2 млрд тенге - на 14,5% больше, чем годом ранее, finprom.kz.
Услуги, оказанные за счет бюджета, составили 73,8 млрд тенге, за счет населения - 9,8 млрд тенге, за счет предприятий - 669 млн тенге.
Для сравнения: за аналогичный период 2021-го объем услуг в секторе составлял 73,6 млрд тенге, плюс 7,8% за год.
В региональном разрезе наибольший объем оказанных услуг пришелся на Алматы: 11,1 млрд тенге - на 18% больше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская область (5,6 млрд тенге, минус 3,9% за год) и Шымкент (5,5 млрд тенге, плюс 21,5%).
Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области: всего 1,5 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Атырауская и Абайская области.
Наибольший рост объема услуг в области технического и профессионального среднего образования наблюдался в столице (на 27,1% за год, до 4,6 млрд тенге), наибольшее сокращение - в Восточно-Казахстанской области (на 42%, до 3,1 млрд тенге).
76,7% предприятий, оказывающих услуги в области технического и профессионального среднего образования, - государственные. С начала года госучреждения оказали услуг на 64,6 млрд тенге - на 11,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Еще 23,3% услуг пришлось на частный бизнес (19,7 млрд тенге, годовой рост - на заметные 24,3%) и лишь 1,9 млн тенге - на иностранные предприятия.
В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средний бизнес: 46,4 млрд тенге - на 11,3% больше, чем годом ранее. Малый бизнес оказал услуг в секторе на 30,5 млрд тенге, плюс 20,1% за год, крупный - на 7,3 млрд тенге, плюс 13%.
По итогам сентября текущего года стоимость профессионального среднего образования выросла на 19,5% за год.
Наибольший рост цен наблюдался в Атырауской области: на 65,9% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Западно-Казахстанская и Туркестанская области: 35,4% и 34,5% соответственно. Наименьший рост цен был зафиксирован в Акмолинской области: на 1,3% за год.
26.10.2022, 12:03 72646
Русские в Казахстане: численность населения, иммиграция и эмиграция
Фото: pixabay.com
Куда уезжают из РК и откуда чаще всего прибывают граждане русской национальности?
В начале текущего года в стране проживало 3,4 млн русских - на 1,4% меньше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
В региональном разрезе наибольшая численность русского населения была зафиксирована в Восточно-Казахстанской области: 469,7 тысячи человек, минус 2% за год. На второй и третьей строчках расположились Карагандинская область и Алматы: 469,2 тысячи и 458,9 тысячи человек соответственно.
Меньше всего русских проживало в Кызылординской области: 14,1 тысячи человек - на 1,8% меньше, чем год назад.
По итогам первого полугодия в Казахстан прибыло 1,3 тысячи русских - на 5% больше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего прибывших поселилось в Алматы: 339 человек, плюс 61,4% за год. В тройку лидирующих регионов также вошли Северо-Казахстанская (152 человека) и Костанайская (143 человека) области. Меньше всего людей русской национальности поселилось в Кызылординской области: всего 3 человека.
В то же время численность выбывших из страны русских сократилась на значительные 15% за год, до 8,1 тысячи человек. Большинство выбыло из Восточно-Казахстанской (1,2 тысячи человек), Карагандинской (1 тысяча человек) и Павлодарской (989 человек) областей.
По итогам первого полугодия больше всего граждан русской национальности ожидаемо прибыло в РК из России: 83,3%, или 1,1 тысячи человек. Далее идут Узбекистан, Кыргызстан, Германия, Беларусь и Украина.
Выбыло большинство граждан русской национальности также преимущественно в РФ: 91,7%, или 7,4 тысячи, однако годовое сокращение составило заметные 15,4%. К популярным для эмиграции русского населения странам также относятся Германия, Беларусь, США, Польша и Канада.
В целом из России по итогам первого полугодия прибыло 1,7 тысячи граждан разных национальностей - на 1,9% меньше, чем годом ранее. Популярными регионами для поселения прибывших из РФ стали Алматы, а также Северо-Казахстанская и Костанайская области.
В то же время выбыло из РК в Россию 9,9 тысячи граждан всех национальностей - на заметные 15,2% меньше, чем годом ранее. Чаще всего в РФ выбывают из Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
Заметим: численность выбывших из РК в РФ по сравнению с аналогичным периодом пять лет назад сократилась на 23,9%, десятью годами ранее - на 11,7%. Численность же прибывших из РФ в РК по сравнению с аналогичным периодом пять лет назад сократилась на 23,5%, десятью годами ранее - на 36,4%.
22.10.2022, 13:46 77531
Взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев составила 86 млрд долларов
Фото: Depositphotos
По предварительным данным Бюро национальной статистики, взаимная торговля Казахстана с другими странами мира за 8 месяцев текущего года составила ~86 млрд долларов США, что на 36% больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт увеличился на 51%, а импорт на 16%.
Экспорт РК в страны СНГ увеличился на 13%, а в остальные страны мира вырос на 61%.
Импорт из стран СНГ увеличился на 5%, а из остальных стран мира на 26%.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?