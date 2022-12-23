Проблема дефицита ученических мест с годами лишь нарастает

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Согласно прогнозам, в 2023 году рынок недвижимости Казахстана ждут непростые времена: снижение объемов строительства, возможное банкротство застройщиков, рост цен на недвижимость. На это повлияла общая экономическая ситуация, подорожание стройматериалов, снижение платежеспособного спроса и отсутствие доступных ипотек. Эксперты высказали мнение о том, необходимо ли стимулирование рынка жилья и спроса, в каком виде и что для этого нужно делать, сообщет krisha.kz.





Вот что думают по этому поводу эксперты





Эльдар Шамсутдинов, экономист:





- Сегодня нет необходимости дополнительно стимулировать предложение и спрос на рынке жилья. Благодаря долгой поддержке государства застройщики "нарастили жирок" и имеют все ресурсы для самостоятельного развития.





Анализ бюджетной документации показывает, что на сегодня принято решение охладить жилищный сектор в 2023 году и уделить внимание инфраструктуре, в том числе коммунальному хозяйству. Сейчас нужно сосредоточиться на развитии инфраструктуры, строить коммуникации, школы, больницы. Самое время вкладывать в страну и ее будущее, повышать комфорт в обслуживаемом регионе и, таким образом, создавать будущих клиентов.





Считаю, что предложения со стороны правительственных органов и бизнеса по жилищному строительству несут исключительно лоббистский характер и нацелены на перераспределение государственных денег без положительного эффекта для экономики и граждан Казахстана.





Время для экстенсивного роста, то есть количественного увеличения, подходит к концу. Нужно работать на будущее.





Полагаю, что большинство бизнесменов пока не видит для себя таких долгих горизонтов развития и будет застраивать территории в областях, например в Алматинской. Однако не во всех регионах это возможно.





В ближайшей перспективе высокие ожидания доходности у застройщиков приведут вначале к падению качества жилья и сокращению квадратуры. А после - к полной перезагрузке строительного сектора, где с высокой долей вероятности появятся эффективные участники рынка.





Кризис строительной отрасли уже очевиден. Застройщики не осознают или не готовы принять свою сменяемость. Настало время для эффективных компаний, способных работать на падающем в плане продаж рынке.





Могу сказать, что на падающем рынке можно и нужно работать. Высокая стоимость тенге - это временное явление, а глава государства уже озвучивал предложения для крупного бизнеса, в том числе для застройщиков.





Виктор Микрюков, президент Ассоциации застройщиков Казахстана:





- Если говорить о льготной игле, на которой, как считается, хотят сидеть застройщики, не считаю это таковым. У государства есть четкая задача обеспечить население жильем. Сегодня его тотально не хватает. Нужно построить как минимум 200 млн кв. м. При этом следует учитывать естественный прирост населения и необходимость обновления ветхого жилого фонда. Это перспектива не на один год строительства, а минимум лет на пятнадцать. Плюс нужно запускать дополнительные меры по обеспечению застройщиков стройматериалами и оживлению спроса со стороны покупателей.





Когда говорят о поддержке застройщиков, все представляют, видимо, что это условный олигарх, который кладет деньги себе в карман. При этом никто не задумывается, что на стройках работает много людей: только на одном объекте минимум 600 человек. Также есть те, кто связан с этим рынком: ремонтные бригады, производители мебели, продавцы бытовой техники и т. д.





Почему застройщики настаивают на доступных ипотеках? Именно потому, что у нас большая часть людей не может купить себе жилье без них. Единственный вариант - это ипотека от государства или программы "Отбасы банка".





Государству нужно срочно вводить ипотеку для повышения платежеспособного спроса. При этом она должна стимулировать исключительно тех застройщиков, кто работает в рамках закона о долевом участии в жилищном строительстве. Они должны первыми получать возможность продавать свое жилье, ускоренно оформлять разрешительные документы и иметь иные преференции, вплоть до ослабления налогового бремени.





Сейчас ситуация очень серьезная, в том числе для крупных застройщиков. Говорить о том, что все выстоят и все будет нормально, я не могу.





В текущей турбулентности я призываю всех казахстанцев перед покупкой квартиры в строящемся ЖК очень внимательно проверять разрешительные документы у застройщиков. Есть ли у него разрешение на привлечение денег дольщиков от акимата или гарантия от КЖК? Если этого нет, то крайне опасно вкладывать собственные деньги в такие проекты.





На мой взгляд, до апреля-мая все точки над i будут расставлены. Станет понятно, куда идет рынок, кто уйдет, кто останется. Если говорить о снижении стоимости жилья, то даже если существенно уменьшится спрос, то ожидать тотального понижения цен в следующем году не стоит, так как стоимость стройматериалов не уменьшается.





Думаю, что МИИР сейчас в целом занял выжидательную позицию, чтобы увидеть, что будет со строительным сектором в 2023 году, начнут ли компании сыпаться, и только тогда выйдут с какой-то программой.





Если начнется череда дефолтов компаний, то государство будет вынуждено вмешаться, чтобы не прийти к ситуациям 2007-2008 и 2014-2015 гг., когда огромное количество дольщиков осталось без жилья.









Также, по данным krisha.kz, в 2023 году объемы строительства жилья в Казахстане могут снизиться на 20-40%, финансово нестабильные застройщики уйдут с рынка, а цены на первичном и вторичном рынке продолжат расти. Мнения экспертов на эту тему схожи.





Наталья Калмыкова, заместитель директора АН Sweet Home, Алматы:





- На сегодня спрос на жилье снизился, особенно после повышения порогов достаточности пенсионных. Сделки в основном проходят по ипотеке и в малой доле с использованием пенсионки.





Застройщики снизили количество строящегося жилья, на них сказалась инфляция, рост цен на стройматериалы, проблемы с логистикой.





Продавцы вторичного жилья готовы торговаться, особенно когда понимают, что их жилье переоценено. А те, кто не готов уступать, снимают свои объекты с продажи. Предпосылок к продаже с большим торгом и в рассрочку нет. Наибольшим спросом пользуется жилье комфорт-класса.





Что касается ожиданий в 2023 году, то все будет зависеть от действий государства, от экономической ситуации, примут ли новые ипотеки, будут ли поддерживать ипотечников и строителей.





Если поддержки не будет, то следует ожидать уменьшения активного спроса из-за снижения дохода казахстанцев. При этом стоимость жилья не снизится, так как есть фактор подорожания стройматериалов, инфляционных процессов и естественного спроса: люди создают новые семьи, рождаются дети, поэтому улучшение жилищный условий для многих является необходимостью. Тенденция покупки в ипотеку сохранится.





Алия Каирбекова, эксперт агентства недвижимости "Районы", Астана:





- Сейчас рынок перенасыщен предложениями на первичном и вторичном рынке. Увеличился спрос на новостройки с максимально близким сроком сдачи в эксплуатацию, на готовое жилье в предчистовой отделке либо с недавним годом постройки.





Наибольшим спросом пользуются в основном однокомнатные квартиры в домах комфорт-класса, а также полутора-, двухкомнатные квартиры стандарт- и комфорт-класса в Есильском, Алматинском районах. Как первичный, так и вторичный рынок.





Застройщики вводят лояльные схемы продаж в виде акций, скидок, распродаж, рассрочек, участвуют в выгодных ипотечных программах.





Продавцы вторичного рынка не успевают отреагировать на снижение стоимости. Наблюдается конкуренция между первичным и вторичным рынком в пользу первичного. Это когда мы видим одинаковую цену на новое и устаревшее жилье.





Активно используется инструмент рассрочки в новостройках, где, в свою очередь, предусмотрена надбавка на стоимость. Тенденция продажи в рассрочку со стороны продавцов вторичного рынка отсутствует. Торг предусмотрен в основном за наличный расчет на обоих рынках.





Что мы видим и что прогнозируем: происходит уверенный рост коммерческой ипотеки. В связи с повышением ипотечных ставок и ростом реальной инфляции покупатель начал искать более низкие платежи.





Первичный рынок стал реальным конкурентом вторичному. Как говорил Генри Форд: "Лучшая машина - новая машина". В случае с покупкой недвижимости это правило также применимо.





Относительно прогнозов на 2023 год отмечу, что цены на первичку может поднять ограничение ввода квадратных метров и отсутствие участков в хороших локациях с наличием инженерных сетей. Астана уже мегаполис, и экономия времени на поездки в школу, на работу, развитая инфраструктура, наличие парков, ТРЦ, так же как и цена, являются важными мотивами покупки новостроек и квартир на вторичном рынке.





На вторичном рынке как такового падения цен не будет, просто покупатель теперь будет думать: "А что я могу купить за эти деньги на первичном рынке?" И если застройщик предлагает ипотеку с лояльным платежом, приемлемой ценой и качеством постройки, то покупатель может уйти к нему и будет арендовать другую квартиру до ввода ЖК, что мы, кстати, видим уже сейчас.





Относительно новой ипотеки: на фоне программы "7-20-25" она будет в любом случае в спросе. Участие в этой программе ЖК, имеющих гарантию КЖК, первоначальный взнос от 20%, повышение суммы до 35 млн по обеим столицам гарантирует ей спрос. Не каждый застройщик сейчас может себе позволить построить жилой комплекс на 20 % привлеченных средств и получить остаток после ввода в эксплуатацию.





Скорее всего, государство отреагирует индексацией заработной платы и повышением МЗП, МРП. В любом случае правительство еще не утвердило ставку, ожидания участников рынка о ставке 9-10% могут еще оправдаться, надо только говорить об этом.





Вячеслав Лазарев, директор Open Development:





- Строительная отрасль РК сейчас переживает ряд серьёзных вызовов, связанных с увеличением себестоимости строительства, военными действиями в соседних странах, а также закрытием либо ухудшением условий ипотечного кредитования.





Мы видим восстановление спроса в осенний период в сравнении с существенным снижением количества сделок летом. Наибольшей популярностью пользуются одно-, двухкомнатные квартиры с габаритами не более 60 кв. м в жилых комплексах класса комфорт и комфорт плюс.





Наиболее популярными инструментами покупки остаются ипотечные программы "7-20-25" и "Отбасы банка". В наших комплексах более 70 % сделок проходит через эти механизмы. И только 30% квартир продаются за наличку либо в рассрочку от застройщика.





Несмотря на текущие трудности, в 2023 году мы ожидаем сохранения спроса на квартиры за счёт продления государственной программы "7-20-25", а также внедрения новых ипотечных программ.





Отмечу: важным фактором роста спроса является интерес инвестора к приобретению жилья для сдачи в аренду на фоне существенного увеличения его стоимости.





Мы ожидаем небольшого увеличения стоимости жилья в диапазоне 3-5% в следующем году с сохранением спроса преимущественно на малогабаритные квартиры.





Резюмируя, можно сказать, что





эксперты разошлись во мнениях:





государство больше не должно поддерживать строительный сектор, застройщики должны выплывать сами;





людям нужны квартиры, а значит, должна быть ипотека с господдержкой,





но сошлись в том, что:





кризис отрасли на пороге и покупатели должны особенно внимательно проверять застройщиков;





часть застройщиков может обанкротиться. С рынка уйдут финансово несостоятельные компании, возможно банкротство крупных холдингов. Оставшиеся будут диктовать свои условия по ценам;





застройщики продолжат снижать объемы строительства, что приведет к росту цен. Как только встанет стройка многоквартирных домов, цены на вторичке в больших городах будут расти;





условия новой ипотеки гарантируют ей спрос. Ставка еще обсуждается, есть вероятность снижения.





В любом случае более точную картину рынка мы увидим весной 2023 года.



