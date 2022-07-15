Собственный капитал — "подушка безопасности" БВУ РК: с какими показателями банки вступили в лето?

К 1 июня текущего года собственный капитал БВУ РК достиг 5,46 трлн тг — на 11,8% больше, чем годом ранее. За месяц показатель в плюсе на 0,8%, сообщает ranking.kz.

Среди банков ведущей десятки уверенно лидирует по годовому росту этого нормативного показателя Jusan Bank: собственный капитал фининститута вырос сразу на 77,8%, до 698,7 млрд тг к лету текущего года. Банк занимает в секторе уже 12,8%, против 8% годом ранее (второе место в банковском секторе). Заметим: показатели Jusan Bank заметно превышают минимальные требования регулятора по пруденциальным нормативам. Так, к примеру, коэффициент достаточности собственного капитала (k1) составил 0,283 — это лучший результат среди крупных коммерческих казахстанских банков. Более высокие показатели среди банков первой десятки — только у государственного Отбасы банка и "американца" с ограниченным профилем работы, Ситибанка. В свою очередь, коэффициент текущей ликвидности (k4) у Jusan Bank составил 2,191 — также один из лучших по сектору. Результаты банка оценили и международные рейтинговые агентства: к примеру, Moody's присвоил Jusan Bank высокие долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 с прогнозом "Стабильный".

Второе место по росту собственного капитала занимает Банк ЦентрКредит: плюс 33,6% за год, до 276,5 млрд тг. Это 5,1% от совокупного собственного капитала БВУ РК, против 4,2% годом ранее, и седьмое место в секторе по этому показателю. Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) этого фининститута составил 0,135, коэффициент текущей ликвидности (k4) — 1,133.

Замыкает тройку лидеров по годовому росту в топовой десятке Kaspi Bank: плюс 28,9% за год, до 488 млрд тг. Это уже 8,9% от РК, против 7,8% годом ранее. Фининститут, наряду с гигантом Halyk Bank и Jusan Bank, входит в тройку крупнейших БВУ РК по этому показателю. Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) Kaspi Bank составил по итогам мая 0,125, коэффициент текущей ликвидности (k4) — 1,413.

Тем временем активы БВУ РК за год увеличились на 9%, до 37,1 трлн тг по итогам мая текущего года (впрочем, за месяц показатель незначительно сократился — на 0,2%).

Примечательно, что здесь в десятке крупнейших БВУ также лидирует Jusan Bank: сразу плюс 41,6% за год, до 2,4 трлн тг. Это 6,4% от совокупных активов БВУ РК, против 4,9% годом ранее. Заметим: согласно годовому отчёту Jusan Bank, в 2021 году в результате рекордного роста активов фининститута (на 55%) и успешного присоединения к нему ещё одного банка топовой десятки, АТФБанка, Национальный банк РК присвоил Jusan Bank статус потенциально системно значимого БВУ, что говорит о ведущей роли банка в обеспечении стабильной и бесперебойной работы финансовой системы РК.

Второе место по росту активов занимает Банк ЦентрКредит: плюс 39% за год, до 2,7 трлн тг. Это уже 7,3% от активов БВУ РК, против 5,7% к началу лета прошлого года.

Замыкает тройку лидеров государственный Отбасы банк — институт развития, специализирующийся на льготной ипотеке и системе жилстройсбережений. Портфель активов фининиститута вырос на 32,9% за год, до 3,1 трлн тг, это 8,4% от сектора (против 6,9% год назад).

Стоит отметить, что банковский сектор продолжает держать общий курс на укрупнение. Так, топовая десятка БВУ РК удерживает уже 89% собственного капитала (против 81,7% годом ранее) и обладает 89,6% активов (против 85,4% год назад).