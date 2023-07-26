В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
12.07.2023, 15:30 29921
Токаев провел совещание по вопросам развития столицы
Фото: Акорда
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу чиновников по развитию и благоустройству столицы и определил новые поручения и сроки их исполнения.
- Необходимо обеспечить надежное теплоснабжение столицы. Избежать коллапса этой зимой удалось благодаря теплой зиме.
- Анализ руководящего состава городских коммунальных предприятий до сих пор не проведен, хотя поручение было дано в начале года. В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК - оценщик, теплотранзит - агроном, горводоканал - зоотехник.
- Вследствие недальновидности и бездействия местных властей новые теплоисточники, водоводы и очистные сооружения сейчас строятся в "пожарном" режиме.
- Следует принять все необходимые меры, чтобы до наступления холодов привести в надлежащее состояние теплоисточники и коммунальные сети по всей стране.
- Важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны. Просчеты в такой важной для жизнеобеспечения сфере - реальное вредительство.
- Необходимо завершить строительство ливневой канализации, сформировать эффективную системы водоотведения столицы.
- Из-за отсутствия системного подхода к развитию строительства жилых домов, целостности, участились случаи точечной застройки. Ситуацию надо "выравнивать".
- Нужно принять действенные меры для формирования единого архитектурного облика столицы. Строящиеся объекты не гармонируют друг с другом, присутствует эклектика. Это касается и Алматы, и всех областных центров.
- Огромное значение имеет озеленение столицы, нужно активнее высаживать именно многолетние растения.
- Следует обеспечить неуклонное повышение качества жизни в Астане. Необходимо четко усвоить, что основная задача - это повышение качества жизни всех граждан.
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16.07.2023, 09:52 21856
Об опасности сахарозаменителей рассказали ученые
Фото: Shutterstock
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Искусственный подсластитель аспартам могут объявить потенциальным канцерогеном, который увеличивает риск возникновения рака.
Популярный заменитель сахара, который встречается в десятках привычных продуктов, таких как диетическая кола, ароматизированные йогурты, леденцы и жевательные резинки, долгие годы считался безопасным веществом. Однако сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может поменять точку зрения. Сразу два комитета организации намерены объявить аспартам потенциальным канцерогеном, пишет Lenta.ru.
Что такое аспартам?
Подсластитель аспартам случайно открыл американский химик Джеймс Шлаттер в 1965 году. Он работал над созданием лекарства от язвы желудка и заметил, что на промежуточном этапе синтеза получил неизвестное сладкое вещество. Порошок имел такую же калорийность, как обычный сахар, но был в 200 раз слаще. Это свойство позже стало залогом его популярности: чтобы получить насыщенный сладкий вкус, нужно добавить крошечное количество вещества, которое почти не содержит калорий.
Производители быстро поняли, что аспартам является идеальным продуктом для диетических сладостей. К 1983 году власти США разрешили добавлять подсластитель в газировку, потом в другие напитки и продукты, а вскоре аспартам захватил весь мир.
Сегодня маркировку Е951, которой обозначают аспартам на упаковке, можно встретить в любом магазине. Вещество является одним из самых популярных в мире искусственных подсластителей. Его добавляют в напитки, сладкие диетические продукты, леденцы от кашля, в выпечку и выпускают в виде таблеток. При этом аспартам считался почти безвредным для организма более 40 лет, с 1981 года. С того времени Объединенный комитет экспертов ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации по пищевым добавкам настаивал, что взрослому человеку весом 60 килограммов нужно выпивать более 12 банок напитков с аспартамом, чтобы находиться в зоне риска", - пишет сайт.
Почему ВОЗ передумала
Для специалистов новость о намерении Международного агентства по изучению рака включить аспартам в список потенциальных канцерогенов не стала неожиданностью. Врач-диетолог, нутрициолог, физиотерапевт медицинского центра "Медскан" Антонина Леонтьева объяснила, что медицинское сообщество давно беспокоилось, что в организме после употребления искусственного подсластителя остаются ядовитые для организма вещества - метанол и формальдегид.
Поскольку аспартам представляет собой пептид, то, попадая в наш организм, доходя до уровня тонкого кишечника, он расщепляется на составные части. Этот процесс называется гидролиз, и основными метаболитами, точнее компонентами, являются аспарагиновая кислота, фенилаланин, метанол, формальдегид и муравьиная кислота", - говорит российский врач-диетолог, нутрициолог и физиотерапевт Антонина Леонтьева.
Второе исследование появилось в 2022 году. В нем приняли участие 100 тысяч человек из Франции. Обнаружилось, что у людей, которые потребляли много аспартама, риск развития рака молочной железы и видов рака, связанных с ожирением, выше, чем у тех, кто аспартам не употреблял.
Воспринимать эти выводы не следует как неоспоримый факт. Например, французские ученые уточнили, что их выводы не доказывают причинно-следственную связь между употреблением аспартама и раком, а лишь отмечают корреляцию. Исследования на мышах еще более сомнительные, поскольку организмы грызунов и людей функционируют по-разному и то, что влияет на одних, бесполезно для других.
Врач-онколог, химиотерапевт, заведующий отделением клинической онкологии и противоопухолевого лекарственного лечения филиала израильской клиники "Хадасса" в Международном медицинском кластере Сколково Евгений Чичиков считает, что к информации о небезопасности аспартама пока следует относиться с осторожностью. По его словам, изучение безопасности вещества длится уже несколько десятилетий.
Отдельные научные данные ранее неоднократно становились поводами для исключения пищевой добавки из состава многочисленных продуктов крупных производителей. Впрочем, это не мешало тому, чтобы вещество снова возвращалось в состав продуктов в качестве ингредиента", - отметил специалист.
Что общего у аспартама, маринованных огурцов и свинца?
Внесение аспартама в список потенциальных канцерогенов совсем не означает, что подсластитель сразу исчезнет с прилавков. В списке Международного агентства по изучению рака уже включены десятки продуктов, с которыми люди сталкиваются ежедневно, а часть из них даже считаются полезными. Например, аспартам, который, предположительно, попадет в группу 2В "возможный канцероген", будет соседствовать с красным мясом, алоэ вера, маринованными овощами, а также свинцом, бензином и выхлопами двигателя.
Хотя очевидно, что вред от маринованных огурцов и свинца разный и его сложно сравнивать, ВОЗ такое соседство не смущает. По словам Евгения Чичикова, это связано с тем, что список отражает лишь сам факт возможного канцерогенного действия вещества, но не дает информации, какой конкретно уровень потребления является опасным.
Любой человек регулярно сталкивается с массой канцерогенных факторов, например с ультрафиолетовым излучением, однако это не означает, что воздействие обязательно приведет к развитию онкологического заболевания. Значимость большинства таких факторов зависит от экспозиции, и мы можем самостоятельно влиять на нее", - говорит Чичиков.
Классификация канцерогенных веществ:
- Группа 1: вызывает рак у человека.
- Группа 2А: вероятные канцерогены для человека.
- Группа 2B: возможные канцерогены для человека.
- Группа 3: канцерогенность не поддается классификации.
Быть или не быть аспартаму в рационе?
Диетолог Антонина Леонтьева признает, что у газировки с содержанием аспартама есть плюсы. Во-первых, в ней, действительно, почти нет калорий, что привлекает людей, стремящихся похудеть. Во-вторых, она не увеличивает уровень глюкозы в крови. Однако, по мнению специалиста, негативные воздействия синтетических подсластителей перечеркивают любые преимущества. Так, регулярное их употребление приводит к дисбактериозу в кишечнике и к нарушениям его работы.
У сахарозаменителей есть еще одна сторона медали. Она связана с нервной системой. Дело в том, что когда мы в рот помещаем аспартам или какие-то другие сахарозаменители, то сигналы об этом поступают в головной мозг. Дальше запускается целый каскад реакций", - рассказывает Антонина Леонтьева.
По ее словам, в организме происходит углеродный обмен, но в желудок попадает не глюкоза, а вещество, которое в него не встраивается. В результате процесс идет вхолостую. В долгосрочной перспективе это может привести к нарушениям, предупредила Леонтьева.
Всемирная организация здравоохранения тоже рекомендовала отказаться от напитков с искусственными подсластителями. Согласно рекомендации, выпущенной в мае, сахарозаменители не помогают похудеть ни взрослым, ни детям. Более того, специалисты обнаружили, что употребление аспартама и других подсластителей ведет к диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, в целом увеличивает риск летальных исходов.
Чем заменить аспартам?
Антонина Леонтьева и эксперты ВОЗ солидарны во мнении, что заменять аспартам ничем не нужно. Диетолог посоветовала не пытаться найти альтернативу сахару, а постараться избавиться от этой привычки совсем или ограничить потребление сладкого до разумных пределов. Она указала, что зачастую тяга к десертам объясняется не потребностью организма в инсулине, а психологическими факторами, гормональными нарушениями или дефицитом необходимых веществ - например, железа.
03.07.2023, 19:16 50016
За пять месяцев - 83 изнасилования и 11 убийств. Какие еще преступления против детей совершались в РК
Фото: Depositphotos
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За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6% больше, чем годом ранее. В том числе 1008 правонарушений составили преступления, 72 - проступки. Среди преступлений большая часть пришлась на правонарушения средней тяжести - 364 случая. На тяжкие правонарушения пришлось 252 случая, на особо тяжкие - 198 случаев, на правонарушения небольшой тяжести - 194 случая, сообщает ranking.kz.
Для справки: за первые пять месяцев прошлого года в отношении несовершеннолетних было совершено 1004 правонарушения, на 4,6% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе больше всего правонарушений в отношении детей зарегистрировали в Туркестанской области: 100 правонарушений против 101 случая годом ранее.
Заметное количество правонарушений также зарегистрировано в Алматы (89 случаев, плюс 15,6% за год) и Алматинской области (86 случаев, минус 23,2%).
Меньше всего правонарушений в секторе отмечено в Улытауской (15 случаев), Северо-Казахстанской (26 случаев) и Павлодарской (33 случая) областях.
Наибольший рост количества правонарушений в отношении детей зафиксирован в Мангистауской области (сразу на 67,6% за год, до 57 случаев), а наибольшее сокращение - в Павлодарской области (на 29,8%).
Наибольшее количество правонарушений против несовершеннолетних пришлось на уголовные правонарушения против личности: 556 случаев за январь-май текущего года против 559 годом ранее.
Также "популярны" у преступников правонарушения против собственности (205 правонарушений, плюс 9,6% за год) и транспортные уголовные правонарушения (165 правонарушений, плюс 17,9%).
В разрезе статей чаще всего фиксировались такие правонарушения, от которых пострадали дети, как половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (158 случаев), и нарушение правил дорожного движения (также 158 случаев). В отношении детей и подростков, не достигших совершеннолетия, также совершались изнасилования, кражи, насильственные действия сексуального характера, также фиксировались случаи хулиганства и развращения малолетних.
19.06.2023, 10:54 97901
Экология и статистика: какие данные можно считать показательными и почему
Фото: energyprom.kz
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Усредненные данные по выбросам на душу населения ничего не говорят о реальном экологическом состоянии казахстанских городов.
При рассмотрении влияния экологии на человека нередко упоминаются данные подушевых объемов выбросов в атмосферу. Так, скажем, по данным за 2021 год, на каждого жителя нашей страны приходится 126,7 кг загрязняющих веществ. Значит ли это, что, грубо говоря, каждый казахстанец вдыхал в день 347 г различных растворенных в воздухе вредных химических соединений? Разумеется, нет. В этом вопросе необходимо понимать, что означает тот или иной показатель и зачем он нужен.
Аналитики energyprom.kz проанализировали методологию экологических индикаторов и выделила основные факторы, которые сильнее всего влияют на чистоту воздуха в крупных городах.
Если рассматривать ключевые индикаторы загрязнения атмосферного воздуха, которые отслеживает Бюро национальной статистики АСПиР РК, можно выделить четыре наиболее значимых. Это суммарное значение эмиссий, а также выбросы на душу населения, на единицу площади и на единицу ВВП. И если показатели в первой категории - это абсолютные данные, то в остальных трех - расчетные. Это значит, что они вычислены математически, по сути для "сферической единицы населения/площади/денег в вакууме" и не учитывают экологической нагрузки на крупные города, демографической концентрации и т. д.
В верхней таблице представлена информация по двум из этих расчетных индикаторов. Например, выбросы основных загрязняющих веществ на один кв. км в Казахстане в 2021 году составляли 879 кг (данные за 2022-й пока не обнародованы). Если сравнить цифру с показателями за предыдущие годы, то это на 0,1% меньше, чем в 2020 году, и на 3,6% меньше, чем в 2019-м. А вот в 2017-2018 годах показатели были ниже.
Что касается выбросов загрязняющих веществ на одного жителя страны, то уже упомянутый показатель в 126,7 кг и вовсе можно считать самым низким за все последние годы. Наибольшая антропогенная нагрузка приходилась на 2019-й, когда подушевые эмиссии составляли 134,1 кг.
В региональном разрезе мы видим, что экологическая нагрузка в разных регионах отличается настолько, что о многих областях усредненная цифра в 126,7 кг не говорит вообще ничего. Например, в Туркестанской области на каждого жителя приходится всего 14,1 кг загрязняющих веществ, в Алматинской - 22,9 кг, а в Карагандинской - сразу 414,7 кг. Регионом-антилидером, судя по этим данным, является Павлодарская область, где расчетный показатель приближен к тонне: 982,8 кг на человека в год. При этом регион не значится в числе самых экологически загрязненных территорий нашей страны. Но на этом моменте мы еще остановимся подробнее позже.
В методических документах БНС АСПиР РК указано, что рассмотренные показатели используются лишь для межгосударственных сопоставлений, чтобы, сравнивая страны между собой, эксперты могли использовать какие-то общие знаменатели. Это делается в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН, которых придерживается Казахстан.
Один из примеров использования такой обобщенной информации - рейтинг стран по выбросам углекислого газа, влияющего на глобальное потепление. Объемы эмиссий СО2 также рассчитываются на душу населения. По информации из базы данных Еврокомиссии (EDGAR), по количеству выбросов парниковых газов в 2021 году Казахстан занимал 182-ю строчку в списке из 208 стран с показателем 11,1 тонны на человека в год. Это много, если сравнивать РК с соседними государствами Центральной Азии или развитыми европейскими странами. Допустим, по этому сопоставлению сразу понятно, что Кыргызстан с показателем в 1,7 тонны оказывает меньшее влияние на экологию планеты, нежели Казахстан. Но это ни в коей мере не значит, что каждый гражданин РК, от жителя столицы до обитателя степного аула, вдыхает такое количество углекислого газа в год.
За сбор подробной и оперативной экологической информации в Казахстане отвечает РГП "Казгидромет". Ведомство выпускает ежеквартальные, ежемесячные и даже ежедневные бюллетени о состоянии воздушного бассейна. В них публикуются данные о фактической концентрации загрязняющих веществ на метеопостах и их кратности значению предельно допустимой концентрации (ПДК). Именно такая точечная информация намного больше говорит о том, какое экологическое состояние наблюдается в каждом из 69 городов и сел по всей стране, где есть посты. Для сравнения используются стандартный индекс загрязнения (СИ), привязанный к ПДК, и показатель наибольшей повторяемости загрязнений (НП).
В отчете за первый квартал текущего года Казгидромет отметил, что очень высокий уровень загрязнения наблюдается в четырех населенных пунктах, три из которых - областные центры и мегаполисы: Караганда, Алматы и Астана (четвертый город - Абай). В Караганде и Астане отмечаются самые высокие уровни СИ, и во всех тех городах - самые высокие цифры по повторяемости загрязнений.
В категории высокого уровня загрязнения оказались пять населенных пунктов: Усть-Каменогорск, Семей, Петропавловск, Жезказган и Туркестан. Уже на этом этапе стоит отметить, что наиболее высокие значения СИ еще не равны напрямую совокупному показателю уровня загрязнения, который включает и другие факторы. Так, в Петропавловске и Жезказгане стандартный индекс загрязнения выше, чем в столице, однако в Астане уровень загрязнения серьезнее.
Чистым среди областных центров и мегаполисов, к сожалению, можно назвать только один город - Кызылорду.
Важно отметить, что и эти данные тоже надо воспринимать корректно и не делать поспешных неграмотных выводов. Даже одинаково высокие концентрации и объемы выбросов в городах могут совершенно по-разному отражаться на общей экологической обстановке в них. Об этом говорят ученые.
Так, скажем, интересное сопоставление ситуации в Усть-Каменогорске и Павлодаре сделали авторы научной статьи, кандидат биологических наук Алевтина Данилова и эколог Жанар Асанова. Они выяснили, что в отдельные годы объемы выбросов в атмосферу в Павлодаре были выше, чем в Усть-Каменогорске. При этом стандартный индекс Павлодара значительно ниже, чем Усть-Каменогорска: 3 против 5. А теперь вернемся к среднестатистическим показателям по выбросам на человека и напомним, что в Павлодарской области подушевой объем эмиссий составляет 982,8 кг, тогда как в ВКО - всего 94,2 кг (разница более чем в 10 раз). Вот теперь разница между среднестатистическими обобщенными и более точечными данными более наглядна.
В условиях крупных промышленных городов уровень загрязнения приземного слоя воздуха зависит не только от количества промышленных и транспортных выбросов, но и от их вертикального и горизонтального рассеивания, которое определяется, в основном, метеорологическими и природными факторами", - говорится в научной статье.
Тот же Усть-Каменогорск расположен в долине между гор, и это плохо для рассеивания смога. Усугубляется ситуация еще и тем, что в городе довольно редко бывают ветра. Эту ситуацию называют НМУ - неблагоприятными метеоусловиями. Помимо этого, застраивался город так, что крупные промышленные предприятия оказались в его черте, они находятся рядом с жилыми микрорайонами. Все эти факторы вкупе, даже при меньших объемах выбросов, чем в других городах, делают столицу ВКО одним из самых неблагоприятных в плане экологической ситуации городов.
Еще один принципиально важный момент: существующий объем выбросов в атмосферу в Казахстане - это лишь 7% от общего количества загрязняющих веществ из стационарных источников. 93% улавливается промышленными фильтрами. Например, в 2021 году из 34,3 млн тонн в воздух поступила лишь их небольшая часть - 2,4 млн тонн. Большая часть этих эмиссий - твердые частицы. 98,4% из них не вышли за пределы очистных сооружений промышленных предприятий. Газообразные и жидкие вещества пока имеют гораздо более низкую долю уловленного объема: 50,6%.
К сожалению, газообразные вещества тоже небезопасны. Так, к примеру, недавние исследования показали, что сжигание попутного газа, являющегося побочным продуктом добычи нефти, оказывает негативное воздействие на окружающую среду заметнее, чем предполагалось ранее.
В связи с этим аналитики заявляют, что необходимо увеличение объемов утилизации попутного газа. Норвегия, например, использует его примерно на 99%, так что это вполне возможно. В РК также есть отличный пример подобного подхода: нефтедобывающая компания ТОО "Тенгизшевройл" прекратила постоянное плановое сжигание попутного газа еще в 2009 году. В настоящее время более 99% газа реализуется или используется для внутренних нужд компании.
Экопрограмма ТОО "Тенгизшевройл" отличается и другими эффективными мерами. Так, выбросы на тонну добытой нефти за последние 20 лет сократились на 75%. Для этого в компании не раз проводилась технологическая модификация оборудования. В различные экологические мероприятия нефтяной гигант за 20 лет инвестировал более 3 млрд долл. США. Сюда входят не только экопрограммы по атмосферному воздуху, но и затраты на проекты повторного использования воды (доведено до 49%), расходы на переработку отходов (63%) и прочее. Данные приведены по итогам 2022 года.
К слову, в 2019 году почти половина всех объемов сжигаемого газа в мире приходилась всего на четыре страны: Россию (антилидер с 15%), Иран, Ирак и США. Казахстан в число стран с наибольшими выбросами не входил.
16.06.2023, 18:00 106631
Открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге
Фото: ЕАБР
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В Алматы состоялась церемония открытия Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги, профинансированной Евразийским банком развития.
Проект поспособствует расширению региональной и международной торговли, поскольку дорога является частью трансконтинентальной магистрали Западная Европа - Западный Китай. В прошлом году торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив 24 млрд долларов США.
БАКАД играет важную роль в расширении транспортных маршрутов на территории Республики Казахстан и всего Евразийского региона. Новый объект соединит международные автомобильные маршруты в направлении "Восток-Запад" и будет способствовать улучшению транспортной связности, расширению возможностей для грузоперевозок", - сказал глава ЕАБР Николай Подгузов.
Он отметил, что прогнозируемый объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, в ближайшие 15 лет вырастет на 87% и достигнет 35,9 млн тенге.
Кроме того, БАКАД принесет социальные и экологические эффекты. На этапе строительства объект уже обеспечил рабочими местами более 1,5 тысячи человек, преимущественно местного населения.
В мае этого года ЕАБР в рамках конференции инвесторов - участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона журналистам показали новую алматинскую автодорогу и рассказали, чему будет способствовать реализация проекта.
● БАКАД позволит вывести транзитные потоки за пределы Алматы, вследствие чего снизится уровень загрязнения воздуха.
● Сокращение транспортных заторов и времени в пути. По расчетам специалистов, строительство Большой Алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60%.
● Улучшение пропускной способности и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через Казахстан.
● Расширение региональной и международной торговли, поскольку проект является частью трансконтинентальной магистрали Западная Европа - Западный Китай.
● Стимулирование применения ГЧП-механизма. БАКАД - первый инфраструктурный ГЧП-проект в рамках государственного гарантирования.
БАКАД представляет собой дорогу протяженностью 66 километров, включающую 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
В апреле МИИР опубликовало документ, где были представлены ставки платы за проезд по автомобильной дороге.
Стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа:
легковые автомобили - 0,07 МРП;
автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,12 МРП;
автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,22 МРП;
автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 0,36 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,43 МРП;
грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,72 МРП.
Проект направлен на повышение транзитного потенциала и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через государства - участников Банка. Кроме того, проект направлен на интенсификацию торгово-экономического сотрудничества между государствами-участниками, стимулирование роста трансграничных грузоперевозок и снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города Алматы и его пригородную зону.
БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора.
Объект финансируется синдикатом трех банков: Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития (135 млн долларов США) и Исламский банк развития. Общая стоимость проекта составила 743 млн 116 тысяч долларов США.
Государственным партнером проекта является Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Дорогу строили пять лет, официально о завершении строительства МИИР объявили в декабре 2022 года.
Консорциум БАКАД состоит из четырех компаний: две турецкие (Alarko Holding и Makyol) и две корейские компании (SK ecoplant и Korea Expressway Corporation). Последняя является лидирующей в силу объемов накопившегося опыта содержания платных дорог не только в Корее, но и за ее пределами. Финансирование осуществляется в соотношении 78% заемных средств и 22% - средства данных компаний.
В торжественной церемонии открытия БАКАД приняли участие председатель Правления ЕАБР Николай Подугзов, министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев.
ЕАБР продолжает свою работу по поддержке развития инфраструктуры и транспортной связи в странах-участниках, способствуя росту экономики, содействуя торговле и развитию регионального сотрудничества.
Ранее сообщалось, что проезд по БАКАД откроют 16 июня. При этом в первый месяц поездки для всех будут бесплатными.
08.06.2023, 16:45 128486
Перспективы, риски и возможности реализации проектов трансграничных ГЧП в ЕАЭС и Центральной Азии
Фото: ЕАБР
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В ходе презентации аналитического доклада Евразийского банка развития о трансграничных государственно-частных партнерствах на Евразийском конгрессе'23 были рассмотрены перспективы, риски и возможности реализации проектов трансграничных ГЧП в ЕАЭС и Центральной Азии.
В государствах ЕАЭС и Центральной Азии в последние годы активизировалась реализация инфраструктурных проектов, и для многих из них используется механизм ГЧП. Инфраструктурная связанность продолжает оставаться чрезвычайно важным фактором для региона ввиду его географического положения, структуры экономических и транспортных связей, значимости водных ресурсов, энергетического потенциала.
В свою очередь инфраструктурная связанность напрямую зависит от процессов экономической интеграции и регионального экономического сотрудничества. Для ЕАЭС и Центральной Азии развитие трансграничной инфраструктуры особенно актуально в сферах транспорта и водно-энергетического комплекса. Четыре из пяти государств - членов ЕАЭС и все без исключения государства Центральной Азии не имеют выхода к морю, и развитие международных транспортных коридоров и транзитных маршрутов имеет для региона большое значение.
По этой причине инициируемый ЕАБР ключевой инвестиционный мегапроект евразийского транспортного каркаса, в основе которого - развитие и сопряжение широтных и меридиональных транспортных коридоров и маршрутов, будет способствовать снижению негативного влияния "больших расстояний" и высоких транспортных издержек на экономику и социальное развитие стран региона, снятию "континентального проклятия" и превращению региона в перекресток торговых и транспортных путей, связывающих Азию с Европой и Ближним Востоком.
Транспортные коридоры и маршруты в регионе, как правило, пересекают территории нескольких государств. Страны, не имеющие выхода к морю, заинтересованы в сотрудничестве с соседними государствами транзита для совместной реализации проектов развития транспортной инфраструктуры.
Таким образом, в регионе существуют все предпосылки для осуществления инфраструктурных проектов в области транспорта в формате трансграничных ГЧП.
В докладе ЕАБР "Регулирование водно-энергетического комплекса Центральной Азии", опубликованном в 2022 году, подчеркивается, что на фоне укрепления регионального сотрудничества в Центральной Азии открывается возможность для переформатирования архитектуры взаимоотношений в водно-энергетическом комплексе и совместного решения проблем нарастающего дефицита водных и энергетических ресурсов.
Главные задачи в развитии регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии: устойчивое обеспечение населения качественной питьевой водой, а отраслей экономики - водно-энергетическими ресурсами на основе эффективного функционирования ВЭК. В этой связи необходимо дальнейшее совершенствование механизма сотрудничества для совместного использования водно-энергетических ресурсов региона, отвечающего политическим, экономическим, финансовым и экологическим целям и интересам каждого государства.
Центральноазиатские страны, действуя согласованно, будут иметь больше возможностей для преодоления структурных проблем развития. Повышение нагрузки на энергетическую систему в условиях активного роста экономической деятельности и связанность стран региона общими бассейнами рек делают их сотрудничество в водно-энергетической сфере безальтернативным. Тем самым перспективность использования механизма трансграничных ГЧП для реализации водно-энергетических проектов в странах Центральной Азии, имеющих общие реки и общие интересы, предопределена совокупностью обстоятельств.
Реализация инфраструктурных проектов с использованием механизма трансграничных ГЧП в таких секторах, как транспорт и водно-энергетический комплекс, позволит повысить производительность в экономике, усилить торгово-экономическое партнерство со странами-соседями, улучшить товарную диверсификацию производства и экспорта. Расширение комплементарности товарной структуры производства укрепит взаимовыгодное сотрудничество центральноазиатских государств и снизит уязвимость к внешним шокам. Совершенствование институциональных условий позволит ускорить структурные преобразования в экономиках стран региона.
Важным условием для реализации проектов трансграничных ГЧП в ЕАЭС и в Центральной Азии являются согласование и синхронизация планов инфраструктурного развития.
Статья 86 договора о Евразийском экономическом союзе включает координацию развития транспортной инфраструктуры в число основных приоритетов скоординированной (согласованной) транспортной политики. Задачи по координации развития транспортной инфраструктуры предусмотрены в договоре о Союзе и основных направлениях и этапах реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС, утвержденных решением Высшего Евразийского экономического совета от 26.12.2016 № 19, в дорожных картах по реализации указанных основных направлений, а также в различных актах, принятых Высшим Евразийским экономическим советом (ВЕЭС), Евразийским межправительственным советом (ЕМПС) и Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).
Например, вопросы координации развития транспортной инфраструктуры включены в стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденные решением ВЕЭС от 11.12.2020 № 12, а также в основные ориентиры макроэкономической политики на 2022-2023 годы, утвержденные решением ВЕЭС от 27.05.2022 № 7.
Важным с точки зрения координации развития транспортной инфраструктуры представляются основные направления и этапы реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза, утвержденные решением ВЕЭС № 19 от 26.12.2016, в соответствии с которым страны ЕАЭС:
- информируют друг друга о планируемых к реализации проектах по созданию или совершенствованию объектов транспортной инфраструктуры;
- обеспечивают увязку планируемых к реализации кооперационных проектов по развитию объектов индустриально-инновационной инфраструктуры (промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков) с реализуемыми и планируемыми к реализации проектами создания объектов транспортной инфраструктуры в государствах-членах;
- обеспечивают устранение "узких мест" сопредельной инфраструктуры, техническое оснащение стыковых пунктов и пунктов пропуска с учетом экономической целесообразности.
Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года предусмотрены мероприятия в части создания трансконтинентальных и межгосударственных транспортных коридоров, создания и развития транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой ОПОП. В план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года включены меры по:
- определению перечня приоритетных инфраструктурных проектов;
- всесторонней оценке целесообразности формирования общей стратегии развития промышленности, сельского хозяйства и инфраструктуры в союзе;
- совместному осуществлению значимых инфраструктурных проектов на евразийском пространстве, созданию транспортных коридоров, в том числе трансконтинентальных и межгосударственных, увеличению пассажирских и грузовых перевозок с целью реализации транзитного и логистического потенциала союза;
- созданию и развитию транспортной инфраструктуры на территориях государств-членов в направлениях "Восток - Запад" и "Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой ОПОП.
В 2022 году ЕЭК подготовила доклад "О целесообразности формирования в Евразийском экономическом союзе общей стратегии развития транспортной инфраструктуры". Хотя в нем делается вывод о том, что существование общей инфраструктуры в ЕАЭС правовыми актами Союза не предусматривается и выработка общей стратегии развития транспортной инфраструктуры на текущем этапе является преждевременной, в этом же докладе говорится и об общих стратегических приоритетах и задачах экономической интеграции в сфере транспорта, и в том числе транспортной инфраструктуры, для достижения целей формирования единого транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг.
В настоящее время в регионе реализуется только один проект развития трансграничной инфраструктуры в формате трансграничного ГЧП - создание и последующая эксплуатация мостового перехода через реку Амур между городами Благовещенск (Россия) и Хэйхэ (Китай).
Проект реализуется в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным странами 26.06.1995, и протоколом к нему от 03.09.2015 г.
Несколько проектов создания и последующей эксплуатации трансграничной инфраструктуры, которые в настоящее время находятся в проработке государств - членов ЕАЭС, также могут быть реализованы на принципах ГЧП.
Это, в частности, строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан и строительство Камбаратинской ГЭС в Кыргызстане.
Потенциальное значение обоих проектов в развитии регионального экономического сотрудничества, стимулировании торговли и решении проблем водно-энергетического комплекса Центральной Азии оценивается как весьма существенное.
Преимущество использования механизма трансграничного ГЧП по сравнению с традиционными источниками финансирования для государств ЕАЭС, Центральной Азии и Южного Кавказа - в возможности ускорения реализации проектов по созданию трансграничной инфраструктуры. Механизм ГЧП позволяет обеспечить более высокую степень определенности цен и сроков на этапах проектирования и строительства.
Возрастает и вероятность ускорения ввода в эксплуатацию: частный партнер заинтересован в этом, чтобы начать получать выручку от сборов за проезд или соответствующие государственные выплаты. Немаловажно также, что в плане ассигнования бюджетных средств государственный сектор отстает от частного, который может мобилизовывать капитал на финансовых рынках, в частности для осуществления крупных проектов.
Ускорение сдачи в эксплуатацию новой трансграничной инфраструктуры означает возможность ускорения процесса повышения эффективности или разгрузки существующих объектов - автодорог, железных дорог, энергетической инфраструктуры, сетей электропередачи и т.д. В части транспортных трансграничных проектов это означает также возможность более оперативно использовать экономические и торговые преимущества лучшей связанности двух или более стран. Востребованы и могут быть реализованы с использованием механизма трансграничного ГЧП проекты и в иных отраслях, в частности фармацевтической и агропромышленной, особенно с учетом их вклада в формирование общего евразийского рынка. Примером может служить Евразийская товаропроводящая сеть.
В силу участия в проектах трансграничных ГЧП двух и более стран их реализация сопряжена с большими неопределенностями и рисками по сравнению с национальными проектами ГЧП.
Проекты создания трансграничной инфраструктуры требуют крупных инвестиций и сопряжены с высокими транзакционными издержками.
Страны, участвующие в таких проектах, могут различаться темпами экономического развития, финансовыми возможностями, нормативно-правовой базой или присвоенными им суверенными рейтингами. Например, при более низком ВВП на душу населения одна из стран может испытывать трудности с доступом к финансированию из-за уровня приемлемости долга. В результате страны - участницы трансграничного ГЧП могут столкнуться с трудностями при привлечении коммерческого финансирования. Все эти дополнительные финансовые риски проектов трансграничного ГЧП увеличивают расходы на их финансирование.
Участие в проекте трансграничного ГЧП нескольких стран с разными валютами создает потенциальные риски курсовой волатильности, результатом которой может стать переоценка финансовых результатов стоимости проекта и сроков его окупаемости.
Бюджетная неопределенность возникает из-за понижения кредитного рейтинга хотя бы одной из стран-участниц. Если проект финансируется за счет государственного долга, а кредитный рейтинг правительства понижен, это потенциально увеличит долговое бремя не только соответствующего правительства, но и других участников проекта. Аналогичная ситуация возникает из-за просрочки погашения внешнего долга. Опасны также ошибки прогнозирования спроса на услуги трансграничной инфраструктуры, которые возникают на этапе подготовки технико-экономического обоснования.
В ряде случаев, как показывает международная практика, такие ошибки могут привести к неполной реализации проекта или его реализации только на территории одной страны, то есть превращению трансграничного ГЧП в национальное ГЧП. Серьезным риском на этапе подготовки проекта может выступать отсутствие взаимопонимания стран - потенциальных участниц проекта трансграничного ГЧП относительно перспектив развития трансграничной инфраструктуры и механизмов реализации проекта. Именно это произошло с инициативой "Модельное шоссе", предложенной Международным союзом автомобильного транспорта (МСАТ) для стран Центральной Азии. Проект не был реализован из-за неготовности правительств стран разработать и подписать соответствующее межправительственное соглашение, а также из-за потери интереса к проекту со стороны нового руководства МСАТ.
Риски трансграничных ГЧП в регионе могут быть снижены несколькими путями, среди которых: оптимизация финансовой структуры проекта, привлечение государственной поддержки в виде грантов и субсидий, а также долговых гарантий, гарантий минимального дохода или льготных кредитов, минимизация условных обязательств.
Для финансирования трансграничных проектов ГЧП страны-участницы могут использовать заимствования из национального бюджета путем выпуска на рынок казначейских или инфраструктурных облигаций. Также финансирование может осуществляться через госпредприятия, которые инвестируют государственные средства от имени правительства, или через национальные инфраструктурные банки. Национальные агентства по финансированию развития могут предлагать специальные продукты, такие как страхование экспортных кредитов или гарантии по кредитам, для покрытия политических, кредитных и валютных рисков на ранних этапах трансграничного проекта и для содействия участию частного сектора.
Значимая роль в реализации проектов трансграничных ГЧП должна отводиться международным банкам развития, а также их пулам - с учетом особой роли таких проектов в развитии экономической интеграции и регионального экономического сотрудничества.
Проекты трансграничных ГЧП могут реализовываться и в отношении инфраструктурных объектов, расположенных по разные стороны границы, но объединенных общей системой управления и/или информационной платформой.
В частности, механизмом реализации КИМП "Единая товаропроводящая сеть" (ЕТПС), инициируемого ЕАБР, могут выступать трансграничные ГЧП.
В рамках данного проекта одной из ключевых задач является не просто объединение объектов логистической инфраструктуры в общую сеть, но и создание единой информационной платформы, которая может функционировать на принципах ГЧП. Государства могут быть собственниками/правообладателями цифровых данных о логистических цепочках поставки продовольствия через инфраструктуру ЕТПС, при этом оператором платформы может выступать совместное предприятие - частная компания.
Перечень трансграничных ГЧП в ЕАЭС и Центральной Азии может быть расширен за счет трансграничных проектов, которые имеют высокие эффекты для развития регионального экономического сотрудничества. Это существенно облегчит государствам реализацию таких проектов.
Как показал опыт инициативы MHI, пункты пропуска через границу, расположенные на МТК, могут быть трансграничными и создавать интеграционные эффекты при наличии политической воли, в том числе при передаче их в управление совместному предприятию, создаваемому на основании межправительственного соглашения (речь о коммерческой инфраструктуре пунктов пересечения границ - магазинах Duty Free, парковочных зонах, заправочных станциях, пунктах общественного питания и предоставления иных услуг).
Важным аспектом реализации трансграничных ГЧП в ЕАЭС и Центральной Азии является развитие законодательной и нормативно-правовой базы по ТГЧП, включая ревизию законодательства, уже регулирующего функционирование национальных ГЧП. Необходимо изучать и использовать передовой международный опыт и наилучшие практики других стран (к примеру, законодательство Кыргызстана и Сербии о ГЧП).
01.06.2023, 18:00 145406
В Бюро нацстатистики рассказали, в каком регионе Казахстана детей больше всего
Фото: Depositphotos
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В Бюро национальной статистики Республики Казахстан сообщили, в каких регионах самая высокая численность детей.
Сегодня в Казахстане проживает 6 162 тыс. детей в возрасте до 16 лет, из них 51,4% - мальчики, 48,6% - девочки.
Численность детей в городской местности - 3 664 тыс. детей, в сельской - 2 497 тыс.
В разрезе регионов самая большая численность детей в Туркестанской области - 836 тыс., а также в Алматы и Алматинской области - 592 тыс. и 498 тыс. детей.
Ранее сообщалось, что в Казахстане доля стариков и детей уже превысила 42%. На каждую тысячу трудоспособных граждан в стране приходится 740 пожилых и детей.
24.05.2023, 09:34 173036
В Казахстане доля стариков и детей уже превысила 42%
Фото: Depositphotos
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За последние пять лет демографическая нагрузка в Казахстане существенно выросла. На каждую тысячу трудоспособных граждан в стране приходится 740 пожилых и детей. Если проследить эволюцию главного индикатора демографической нагрузки с 2018-го, мы увидим, что показатель стабильно рос каждый год. Пять лет назад коэффициент был на уровне 687 - на 53 меньше, чем в текущем году, сообщает finprom.kz.
Это расчетные данные, представленные на основе крупных возрастных групп населения. Фактически "экономических иждивенцев" в стране, скорее всего, на самом деле больше, чем 740 на каждую тысячу. По существующей методологии дети в возрасте от 16 лет уже относятся к трудоспособному населению, хотя мало кто в этом возрасте может самостоятельно себя содержать. Кроме того, эта цифра, возможно, была бы иной, если бы была учтена та часть пожилых, которые продолжают работать, несмотря на фактическое наступление пенсионного возраста.
Основной вклад в рост показателя вносит коэффициент "детской" демографической нагрузки. В начале 2023 года на каждую тысячу взрослых в стране приходилось 542 ребенка, а еще в январе 2018-го их было всего 496. За последние пять лет численность детей в возрасте до 15 лет выросла с 5,1 млн до 6,2 млн человек. Отчасти этому способствовал беби-бум 2020-2021 годов.
Доля детей в общей численности населения к началу 2023 года составила 31,2%, увеличившись за последние пять лет на 3 п. п. Несмотря на гораздо более высокие бюджетные затраты на социальную поддержку детского населения (в отличие от пожилых), тот факт, что именно дети составляют основную часть иждивенческой нагрузки, демографы называют благоприятным фактором для экономики в перспективе. Ведь в течение ближайших 10-15 лет большая часть этих детей войдет в трудоспособный возраст и пополнит ряды рабочей силы.
Удельный вес пожилого населения в стране в начале этого года составлял 11,4%, или 2,2 млн человек. В январе 2018-го этот показатель был равен 7,3%. Здесь важно сделать методологическое примечание. До 2022 года в бюллетенях Бюро национальной статистики АСПиР РК указывались возрастные линейки по международным стандартам: дети - до 14 лет, трудоспособное население - от 15 до 64 лет, пожилые - старше 65 лет. В экспресс-информации на 1 января 2023 года численность населения по возрастам указана уже с учетом возраста выхода на пенсию именно в Казахстане: 63 года - для мужчин, 61 год - для женщин. Детское население посчитано в возрасте до 15 лет включительно.
В региональном разрезе демографические коэффициенты сильно отличаются от общереспубликанского уровня. Самая высокая нагрузка была отмечена в южных и западных регионах. Антилидер - Туркестанская область, где на тысячу взрослых пришлось 886 детей и пожилых. Превысили 800 и показатели Кызылординской (819), Жамбылской (815) и Мангистауской (845) областей, а также Шымкента (811).
Значительно меньшие доли детей и пожилых статистики зафиксировали в мегаполисах: в Астане индикатор составил 625, в Алматы - 642. Это может быть связано с внутренними миграционными процессами: в крупных городах наблюдается приток взрослого трудоспособного населения из регионов. К числу областей с невысокой демографической нагрузкой отнесены Северо-Казахстанская и Костанайская области с показателями 672 и 651 соответственно.
В то же время север Казахстана относят и к наиболее быстро стареющим регионам страны. Это подтверждает индекс Биллетера. Когда этот демографический индикатор в плюсе, это говорит о том, что доля детей в возрасте до 14 лет в области выше, чем удельный вес людей старше 50 лет. Если же значение отрицательное, значит, возрастных казахстанцев в регионе больше, чем детей.
Судя по расчетам БНС АСПиР РК, в 2021 году самый высокий отрицательный индекс Биллетера наблюдался как раз в Костанайской и Северо-Казахстанской областях: минус 22,2 и минус 27,7 соответственно. К регионам, где людей старшего возраста больше, чем детей, были отнесены также Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская и Акмолинская области.
В конце прошлого года аналитики АО "Центр развития трудовых ресурсов" (организации, подведомственной Министерству труда и соцзащиты населения РК) сделали долгосрочный демографический прогноз. В этом документе эксперты ЦРТР рассчитали три вероятных сценария роста численности населения до 2050 года - базовый, оптимистичный и пессимистичный. По всем трем сценариям развития демографическая нагрузка в Казахстане будет оставаться на высоком уровне.
При существующих тенденциях роста рождаемости и уровня смертности, то есть по базовому сценарию, общий коэффициент демографической нагрузки сначала будет снижаться: к 2025 году - до 712, к 2035-му - до 681. В дальнейшем можно ожидать роста нагрузки к 2050 году до 773 иждивенцев на тысячу трудоспособных.
17.05.2023, 13:42 257246
О причинах синофобии среди казахстанцев рассказали эксперты
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обсуждение проекта казахстанско-китайского соглашения о безвизовом режиме для граждан обеих стран вызвало новую волну антикитайских настроений среди казахстанцев.
Причем они давно существуют в казахстанском обществе, несмотря на законодательные барьеры для китайских граждан и бизнеса в Казахстане, пишет Energyprom.kz.
Агентство проанализировало структуру казахстанской синофобии (то есть неприязни к Китаю, гражданам КНР и, в принципе, всему, что связано с этим государством) и выделило наиболее часто встречающиеся предубеждения.
Тезисы основаны на комментариях казахстанцев к проекту соглашения на портале "Открытые НПА" и в непубличных группах в социальных сетях и мессенджерах. В правой графе предлагаются выдержки из действующих законов или аналитические выводы из данных официальных государственных баз", - пишет агентство.
Наиболее глубокий и эмоциональный страх - потерять свой этнос при переселении китайцев в Казахстан - больше относится даже не конкретно к синофобии, а в общем к ксенофобии (негативному настрою к чужим).
Впрочем, этот страх родился не вчера, об этом СМИ писали и десятилетия назад. Но если отбросить эмоции, что мы видим объективно? Китай был в числе стран, которые признали независимость Казахстана, и 30 лет поддерживал с РК дипломатические отношения. За три десятилетия не было фактов или попыток массового переселения китайцев на территорию РК", - пишет агентство.
Чтобы переехать из Китая и получить казахстанское гражданство, гражданину КНР нужны серьезные основания. Закон "О гражданстве РК" для иностранцев в этом плане довольно строг. Нужно прожить в Казахстане в легальном статусе минимум пять лет или заключить брак с гражданином (гражданкой) РК и получить заветный голубой паспорт через три года.
Безусловно, иммиграция из Китая в РК существует. Но, судя по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, из КНР переезжают в основном этнические казахи, которых Казахстан сам активно призывает возвращаться на родину. Для этого разработаны специальные госпрограммы по поддержке кандасов. К слову, численность переезжающих из КНР в РК на постоянное место жительства за последние пять лет сократилась в 7 раз. Если в 2017 году в страну прибыли 3 тысячи граждан Поднебесной, то по итогам прошлого года - всего 416 человек. Из них 398 человек - казахи, 4 человека - китайцы", - говорится в исследовании.
В нем отмечается, что Китай - далеко не единственная страна, из которой в Казахстан переезжают соотечественники. Так, по данным за январь-ноябрь 2022 года, в города и села РК переселились 17,9 тысячи кандасов. Основная масса этнических казахов (63,5%) прибыла из Узбекистана, а доля граждан Китая составила всего 8,6%.
Исследователи напомнили об антикитайских митингах, проводимых в Казахстане в разные годы. На них звучали лозунги о запрете продажи китайцам земель.
Тот же посыл попытались преподнести участники несанкционированного митинга в Алматы 1 мая текущего года. Хотя никаких объективных предпосылок, которые могли бы объяснить слухи о передаче гражданам Китая земель, нет. Более того: в Казахстане давно принят закон, который запрещает иностранцам иметь в частной собственности земельные участки, даже если они получены по наследству", - напомнили авторы исследования.
Другое расхожее предубеждение основано на страхе казахстанцев потерять рабочие места, если в страну начнут переезжать граждане КНР. Это предвзятое мнение беспочвенно, а сама возможность давным-давно закрыта на законодательном уровне. Именно для того чтобы защитить внутренний рынок труда, был введен запрет на работу иностранцев в РК.
Есть исключения. Министерство труда и соцзащиты населения РК (МТСЗН) каждый год выдает желающим компаниям квоты на трудоустройство иностранцев. Общее количество квот на год - 22,3 тысячи, это всего 0,24% от общего рынка труда Казахстана. Стоит отметить, что эти квоты частные предприятия регулярно не исчерпывают. Например, по данным на март 2023 года в стране трудились всего 14,4 тысячи иностранцев. Из них граждан КНР насчитывалось 3,5 тысячи человек - около четверти. То есть остался квотированный резерв (7,8 тысячи мест) на рабочих-иностранцев, но очереди желающих не наблюдается", - сообщает сайт.
Из комментариев казахстанцев под проектом соглашения можно понять: многие проголосовавшие не знали, что обсуждаемое введение взаимного безвизового режима, по сути, нужно только казахстанцам, чтобы мы могли без лишних трат и сборов документов ездить в КНР. Ведь отмена виз для граждан КНР, против которой выступали комментаторы, произошла еще в июле прошлого года, отмечают авторы публикации.
Истоки этого несоответствия нужно искать в соцсетях, ведь сразу после публикации проекта соглашения в закрытых группах мессенджера WhatsApp разные люди начали распространять сообщения с призывами голосовать против введения "безвиза для китайцев". В редакции Energyprom.kz имеются скриншоты этих сообщений. Инициаторы волны негодования не объясняли, что безвизовый режим для китайцев работает уже почти год и никакого наплыва китайских граждан любой национальности за это время у нас не наблюдается", - говорится в исследовании.
Авторы приводят данные статистики.
За 2022 год численность посетителей из Китая, которые останавливались в гостиницах и отелях РК, составила 45,2 тысячи человек, против 17,7 тысячи в 2021-м. Да, число приезжавших из КНР выросло в 2,5 раза. Но это связано с общим ростом числа гостивших в Казахстане нерезидентов. На китайских туристов в общей численности посетителей РК в прошлом году пришлось всего 4,9%, в 2021-м же их доля составляла 5,4%", - подчеркивает агентство.
Исследователи отмечают: рост числа туристов из Китая - тенденция, к которой стремятся все страны.
Причина проста: китайских туристов очень много, они любят путешествовать и тратят в турах немалые средства. По оценкам Всемирной туристской организации при ООН (ВТО), до пандемии, в 2018 году, разные страны посетили 148 млн граждан КНР, потратив при этом 130 млрд долл. США. Для Казахстана доступ к такой огромной клиентской базе - возможность значительно поднять уровень турбизнеса, ведь наша страна имеет огромный туристический потенциал. А жители Поднебесной, судя по оценкам ВТО, любят не столько пляжный, сколько культурно-познавательный туризм, что особенно актуально для РК", - говорят авторы исследования.
Авторы подчеркивают, что за две недели обсуждения под проектом соглашения было опубликовано 756 страниц комментариев, большинство из которых - негативные. Причем несколько сотен таких оценок состоят только из одного слова - "Қарсымын" (в переводе с казахского - "Я против").
Намеренное накручивание антикитайских настроений в РК заметили и казахстанские китаеведы, и "международники" КНР.
Так, доцент Школы политики и международных отношений при Педагогическом университете Центрального Китая КНР Фэй Чен пишет, что за подобными диверсиями (антикитайскими митингами в РК) могут стоять скрытые силы других стран, которые играют на страхах казахстанцев, чтобы спровоцировать противостояние.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан разработали проект постановления "О подписании соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований". Ожидается, что принятие проекта позволит развивать тесное сотрудничество между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой и установит взаимное освобождение от визовых требований для владельцев национальных паспортов.
27 апреля в кулуарах XXXII сессии Ассамблеи народа Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо высказался о возможности облегчения визового режима между Китаем и РК.
Проект соглашения вызвал бурное обсуждение. Многие казахстанцы высказались против безвиза с Китаем. Введение безвизового режима прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. Он подчеркнул, что соглашение не дает права на работу в Казахстане гражданам Китая, а направлено на увеличение туристического потока.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай. 19 мая глава государства будет участвовать в саммите "Центральная Азия - Китай".
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