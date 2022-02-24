Управляемый хаос и анти-хаос в геополитической игре в Евразии

В СМИ все чаще звучат обвинения в адрес КНР и широко публикуются теории о относительно какой-то намеренной или непреднамеренной утечке из китайских секретных лабораторий.

Миссия Всемирной организации здравоохранения задает новые вопросы Китаю", "CNN узнал о получении разведкой США данных о вирусах в лаборатории Уханя", "Китай отказался проверять теорию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории", "Работавшая в Ухане ученый не стала исключать утечку COVID из лаборатории", "Разведка США получила базу данных по вирусам из лаборатории Уханя. Как она поможет выяснить происхождение COVID-19?", "В США доказали лабораторную утечку коронавируса", "Вспышка коронавируса: что скрывает Китай, или Почему США интересуются лабораторией в Ухане?", "Происхождение коронавируса. Мог ли он сбежать из лаборатории?" и прочие названия.

Китайская тематика в контексте COVID-19 сейчас во всех мировых СМИ. А громкие заголовки в прессе привлекают внимание.

Так уже сложилось, что Китай давно стал одним из основных ньюсмейкеров современности. Почему? Ответ прост – потому что по многим параметрам развития уже обогнал, а по другим обгоняет самые развитые страны G7, или "большой семерки" и т.п. Понятно, что это не может нравиться устоявшемуся клубу мировых лидеров, и поэтому сегодня в ход идут все возможные методы и средства. COVID-19 добавил проблеме остроту. В том числе и потому, что КНР сумела быстро взять эпидемию на своей территории, более не вводит масштабных локдаунов – и сейчас слишком выделяется на общем фоне. С прошлого года на Китай активно пытаются навесить ярлык "источника опасности", называют коронавирус "китайским", "уханьским" и т.п.

В результате экономическая конкуренция перешла в тотальное соперничество. И вместо объединения научных и медицинских потенциалов для обеспечения всеобщей безопасности планеты целый ряд стран нацеливает свои спецслужбы на поиск компроматов. На отдельные государства (в частности, Китай) наклеиваются клеймо "врага", делаются громкие заявления с обвинениями без реальных доказательств… За этим стоит целенаправленная работа на внутреннюю аудиторию – то есть попытка отвести внимание своих граждан от тотальных провалов в управлении и неэффективности своих политических систем, скрыть свою растерянность и незнание как действовать.

В мире идет глобальная информационная война. Пандемия, которая уносит жизни людей, вроде бы все государства должны объединить усилия для защиты и безопасности. Но "безопасность планеты" – это лишь красивые заявления: об этом говорят нездоровая конкуренция между вакцинами и запреты вакцин, произведенные в других странах. Таким образом, жизнь мирового населения поставлена на карту политического соперничества. Идет активный обмен обвинениями, а также поиск различных "жаренных фактов" и псевдонаучных аргументов в целях подорвать репутацию конкурента.

За всем этим информационным шумом нет разумного анализа ситуации.

И это вызывает вопросы. Все-таки западные страны в свое время вырвались вперед в развитии именно благодаря прогрессивному мышлению, в основе которого в том числе лежит критическое осмысление всех процессов. И если критически рассмотреть предлагаемые в масс медиа "теории заговора" о том, что якобы Китай искусственно создал эпидемию – то здесь получаются во многом противоречивые выводы. И эта противоречивость опровергает заявляемые обвинения в адрес КНР. Поэтому имеет смысл критически рассмотреть сложившуюся ситуацию.

Даже если предположить эту странную и ничем пока не обеспеченную теорию о том, что КНР якобы специально создали вирус 2019-nCoV в своей лаборатории в городе Ухань и допустили утечку вируса… возникает резонный вопрос – зачем это нужно Китаю и какие практические задачи он бы мог решить за счет такой опасной биологической авантюры? Давайте рассуждать на языке фактов и аналитически разберем "обвинение" КНР в том, что будто бы эта страна "выпустила штаммы 2019-nCoV для заражения планеты".

Первое. Китай со своим населением в 1,4 миллиарда человек и высокой плотностью расселения – представляет собой весьма благоприятную среду для распространения любого вируса в принципе. Эпидемии всяких птичьих, свиных гриппов или атипичных пневмоний, которые были в Азии в 21 веке – подтверждают это. В густонаселенном Китае хорошо понимают, что такое биологическая безопасность и ее угрозы для государства.

То есть если бы китайское правительство действительно было бы таким коварным и выпустило бы искусственно выращенный вирус из лаборатории, тогда зачем это было бы делать на своей территории? Военные учения в режиме реального времени, как думают некоторые теоретики? Но в чем смысл Пекину ставить под удар свое же население – не имея эффективной вакцины и методов лечения? Ответов, основанных на фактах, на эти нерациональные вопросы нет.

Тем более, что город Ухань расположен в самом центре густонаселенной части КНР с очень высокой плотностью заселенности (см. приложенную карту). Это значит, что один "чих" заболевшего может распространить любой вирус с сумасшедшей скоростью. Вымирание большого числа населения было бы гарантированным.

Второе. Вопрос преднамеренного выпуска вируса в массы поставил бы под угрозу все экономические, социальные и технологические достижения КНР, которые эта страна смогла добиться невероятными усилиями и заплатив очень большую цену. Любые лабораторные заигрывания с вирусом – это непредсказуемая угроза национальной безопасности. Какой смысл руководству Китая так рисковать с новыми вирусами и с высокой вероятностью потерять все достижения трех поколений?

Нынешнее возвышение и будущее возрождение Китая – это долгосрочная цель китайцев после двухсот лет кризиса и унижений, или как ее сейчас называют "китайская мечта". Тем самым, допущение утечки искусственного вируса могло бы привести к грандиозному историческому провалу китайцев. Ведь просчитать сценарии использования биологического оружия невозможно, любой вирус – это живой организм, он развивается и меняется (появление все новых штаммов COVID-19 за короткий период – это подтверждает).

Поэтому прогнозировать то, как вирус может себя повести в реальной жизни и в "питательной среде", то есть среди большой массы людей – невозможно. Также как невозможно и контролировать какой–либо вирус если создать его искусственно, сейчас это более чем очевидно.

Таким образом, конспирологические теории о том, что якобы "Китай намеренно выпустил 2019-nCoV из лаборатории" в целях его тестирования или любых других целей – бессмысленны, прежде всего для самого Китая. К разочарованию сторонников теории "китайского заговора" и версии об утечке коронавируса из секретной лаборатории, найти факты того, что вирус мог быть биологическим оружием КНР, экспертам ВОЗ не удалось.

Третье. Население Китая – это стратегический ресурс его развития. Оно сыграло во многом ключевую роль в становлении КНР как мировой фабрики (в 1980–2000 годы). В течение трех десятилетий именно дешевая китайская рабочая сила в огромном количестве сумела обеспечить рост масштабного производства с минимальными затратами, именно поэтому туда в свое время устремились западные корпорации. Тот, кто жил в Китае – знают, что это социальное государство, которое реально создает условия для жизни своего населения.

Сейчас огромное население имеет новое экономическое значение. 1,4 миллиарда китайцев с долей среднего класса в 28,5% или 400 миллионов – это фактор нового роста китайской экономики. И КНР пришла к этому не сразу, а в течение 40 лет государство проводило политику искоренения бедности, достигнув этого только в 2021 году. Сейчас китайское правительство приступило к новой модели экономики, включающей внутреннее потребление своего платежеспособного населения.

То есть огромное число жителей является долгосрочным преимуществом КНР и рисковать этим ресурсов, как думают на отдельные конспирологи на Западе – это экономически и политически бессмысленно для Пекина. Тогда нужно считать бессмысленными и сорокалетние усилия Китая по выводу из бедности 800 миллионов человек. Столько усилий было вложено в КНР во взращивание и улучшение качества своего человеческого капитала, что представить себе какие-то лабораторные игры с опасным малоизученным вирусом – это самоубийство.

Четвертое. Есть еще и другая теория, якобы Китай "намеренно выпустил вирус, чтобы подорвать экономическое благополучие развитых стран типа G7". К этой теории в довесок добавляют статистику прошлого года, согласно которой КНР стала единственной экономикой, продемонстрировавшей рост в +2%. На фоне этого все ведущие развитые страны действительно неожиданно потерпели крах.

Да, на самом деле статистика такова: Китай вырос, а его конкуренты упали. Но если смотреть глубже, то Китаю – который долго рос на производственных мощностях западных корпораций и торговле с западными странами нет смысла топить страны G7. Для КНР они не являются конкурентами, скорее страны G7 – это его закадычные партнеры, с которыми Китай продолжает вести бизнес даже в условиях торговых войн и политических трений.

Так, Китай является крупнейшим торговым партнером для стран Евросоюза в целом, на США приходится 17,5% китайского экспорта, на Японию приходится 5,5%, на Великобританию – 2,8%. Какой смысл для Пекина ухудшать экономическое положение своих клиентов, которые покупают китайские товары и услуги? Кроме того, если смотреть на ситуацию с точки зрения глобальной конкуренции, то КНР и так уже в принципе вторая глобальная экономика, а экономики двух держав – Китая и США настолько переплетены между собой на всех уровнях, что острая конкуренция между ними больше контрпродуктивна, чем результативна.

Ответ на вопрос почему Китай вырос, а страны G7 упали – нужно искать в спецификах политических систем этих государств. КНР, как бы ее не критиковали за жесткий стиль управления – за счет этой жесткости и сумел обеспечить 100%-й карантин в условиях чрезвычайного кризиса. Чтобы загнать в дома 1,4 миллиарда человек – требует колоссальных ресурсов и политической воли. Страны G7 (кроме Японии, где дисциплина также имеет высокую ценность) в силу либеральности стиля управления и отсутствия у государств авторитета и действенных механизмов применения силы (даже при ЧС) – не могут ни уговорить своих граждан сидеть дома, ни загнать их домой.

А логика эпидемии всегда проста – нет контактов между людьми – нет цепочки общения – нет и распространения вируса. Вот этот фактор и стал ключевым в отличиях экономической статистики в 2020 году: Китай очень больно перетерпел локдаун с февраля по май и остановил эпидемию внутри (локальные вспышки идут в основном за счет ввозимых из-за рубежа вирусов). А G7 (кроме Японии, которая сейчас страдает из-за ввезенных извне штаммов) переживают социальный и экономический кризисы, как итоги особенности их политических систем.

Пятое. Звучат и голоса отдельных провальных политиков, что якобы Китай "должен заплатить 10 триллионов долларов за начало пандемии COVID-19". Но подождите, Соединенные Штаты пострадали во многом из-за неумелой, непродуманной и нелогичной политики Д.Трампа. Когда эпидемия только начиналась именно он отрицал ее опасность и сознательно бездействовал (в СМИ сохранилось немало материалов с его заявлениями). Имея огромный научный потенциал в медицине, прежнее руководство США не смогло его применить должным образом и вообще дезорганизовало очень эффективную систему государственного управления (а именно эта система и сделала когда-то США – державой номер один).

Пережив шоки, кризисы и потери сотен тысяч людей в мирное время, все-таки американская политическая система сумела легитимно, через выборы избавиться от популиста Трампа, но ведь стране "номер один" еще долго придется расхлебывать трагическое "трамповское наследие". Сожаление вызывает только то, что во главе всей это истерии с COVID-19 сейчас идет не передовая американская наука, которая в сотрудничестве с другими странами действительно могла бы внести вклад в безопасное развитие планеты и нейтрализацию пандемии.

Думается, что сейчас все еще действует инерция трамповского радикализма, а осознание безальтернативности конструктивного сотрудничества еще придет американскому руководству, ведь США как передовая держава всегда отличались разумом, стратегическим подходом и прагматизмом, а не популизмом "а-ля Трамп" (поэтому то он и потерял навсегда свою политическую карьеру и вход во власть).

А в отношении требований по выплате триллионных компенсаций – это очень спорный и противоречивый вопрос. Ведь тот факт, что эпидемия началась в Китае не делает его автоматически виновным. Гипотетически на его месте могла бы оказаться любая другая страна, население которой потребляет в пищу экзотических животных, а таких немало. Если вспомнить про глобальные эпидемии и смертоносные болезни прошлых лет – никто ведь в истории не выплачивал какие-то компенсации. Разные эпидемии чумы, оспы, холеры, испанки – разве они были менее смертоносными? Или если вспомнить страну, с которой в 1981 году стал распространяться СПИД, кому и что она заплатила за 25 миллионов умерших?

Почему эта тема актуальна для Казахстана?

Во-первых, противоречия разделяют мир, а вакцины создают искусственные барьеры на границах. Если споры будут продолжаться, а сотрудничества между ведущими странами будет меньше – то получится, что население планеты будет разделено на группы и страны, которые они смогут посещать. Вакцина вдруг может стать своеобразной "визой" для разрешения въезда в то или иное государство, что в принципе неправильно. Это может разделить граждан одной страны по типу полученных вакцин – европейской, российской, американской или китайской…

Во-вторых, Казахстан хорошо знает проблему инфодемии и какой отрицательный эффект могут создать некомпетентные СМИ в погоне за "жаренными фактами". В июле 2020 года из-за разночтений в статистике Минздрава РК (деления на COVID-19 и на некую "пневмонию" на Юге страны) в мире начала распространяться информация, что в Казахстане якобы появилась новая заразная форма и ряд граждан столкнулся с проблемами при получении зарубежных виз и т.д. В итоге благодаря работе с ВОЗ этот вопрос и напряженность вокруг РК были сняты.

В-третьих, в Казахстане действует современная биолаборатория, которая построена при поддержке США. Уже долгое время в некоторых соседних странах этот объект – без доказательств – подозревают как военный, где "якобы США разрабатывают биологическое оружие". На самом деле это учреждение в г.Алматы проводит нужные для биологической безопасности РК и Центральной Азии исследования. Ведь наш регион имеет районы с естественными источниками болезней типа чумы и пр. Наличие построенной американцами лаборатории (не управляемой ими) и наработанный опыт в изучении вирусов позволили Казахстану создать свою вакцину QazVac.

Сейчас задача мирового сообщества остановить пандемию с минимальными потерями, насколько это возможно. Эту бы энергию и энтузиазм отдельных политических лидеров, которые активно ищут аргументы для обвинения Китая – да направить в конструктивное русло, например, на восстановление экономики, на обеспечение развивающихся стран бесплатной вакциной или взаимное признание вакцин, произведенных в разных государствах, то мир бы был действительно безопаснее и здоровее.

Центр по изучению Китая, г. Нур-Султан, 2021