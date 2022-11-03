Услуги колледжей и училищ подорожали сразу на 19% за год

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За январь-июнь 2022 года объем услуг в области технического и профессионального среднего образования достиг 84,2 млрд тенге - на 14,5% больше, чем годом ранее, finprom.kz.
Услуги, оказанные за счет бюджета, составили 73,8 млрд тенге, за счет населения - 9,8 млрд тенге, за счет предприятий - 669 млн тенге.
Для сравнения: за аналогичный период 2021-го объем услуг в секторе составлял 73,6 млрд тенге, плюс 7,8% за год.
В региональном разрезе наибольший объем оказанных услуг пришелся на Алматы: 11,1 млрд тенге - на 18% больше, чем годом ранее. Следом идут Туркестанская область (5,6 млрд тенге, минус 3,9% за год) и Шымкент (5,5 млрд тенге, плюс 21,5%).
Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области: всего 1,5 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Атырауская и Абайская области.
Наибольший рост объема услуг в области технического и профессионального среднего образования наблюдался в столице (на 27,1% за год, до 4,6 млрд тенге), наибольшее сокращение - в Восточно-Казахстанской области (на 42%, до 3,1 млрд тенге).
76,7% предприятий, оказывающих услуги в области технического и профессионального среднего образования, - государственные. С начала года госучреждения оказали услуг на 64,6 млрд тенге - на 11,9% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Еще 23,3% услуг пришлось на частный бизнес (19,7 млрд тенге, годовой рост - на заметные 24,3%) и лишь 1,9 млн тенге - на иностранные предприятия.
В разрезе размерности предприятий основной объем услуг пришелся на средний бизнес: 46,4 млрд тенге - на 11,3% больше, чем годом ранее. Малый бизнес оказал услуг в секторе на 30,5 млрд тенге, плюс 20,1% за год, крупный - на 7,3 млрд тенге, плюс 13%.
По итогам сентября текущего года стоимость профессионального среднего образования выросла на 19,5% за год.
Наибольший рост цен наблюдался в Атырауской области: на 65,9% за год. На второй и третьей строчках антилидерства оказались Западно-Казахстанская и Туркестанская области: 35,4% и 34,5% соответственно. Наименьший рост цен был зафиксирован в Акмолинской области: на 1,3% за год.