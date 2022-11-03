Услуги колледжей и училищ подорожали сразу на 19% за год

В июле и августе 2022 года Twitter и Meta удалили две перекрывающиеся группы учетных записей за нарушение условий обслуживания своих платформ. Twitter заявил, что учетные записи нарушили его политику в отношении «манипулирования платформой и спама», в то время как Meta заявила, что активы на ее платформах участвовали в «скоординированном недостоверном поведении». После удаления активов обе платформы предоставили часть активности Graphika и Стэнфордской интернет-обсерватории для дальнейшего анализа, сообщает издание GRAPHIKA .





Наше совместное расследование обнаружило взаимосвязанную сеть учетных записей в Twitter, Facebook, Instagram и пяти других социальных сетях, которые использовали обманную тактику для продвижения прозападных нарративов на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Наборы данных платформ, похоже, охватывают серию тайных кампаний за период почти в пять лет, а не одну однородную операцию.





Эти кампании последовательно продвигали нарративы, продвигающие интересы Соединенных Штатов и их союзников, в то же время выступая против таких стран, как Россия, Китай и Иран. В отчетах резко критиковалась Россия, в частности за гибель невинных гражданских лиц и другие зверства, совершенные ее солдатами в погоне за "имперскими амбициями" Кремля после его вторжения в Украину в феврале этого года. Чтобы продвигать это и другие повествования, аккаунты иногда делились новостными статьями из США. финансируемые правительством средства массовой информации, такие как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа", а также ссылки на веб-сайты, спонсируемые военными США. Часть этой деятельности также способствовала распространению сообщений о борьбе с экстремизмом.

Как и в случае с предыдущими раскрытиями, Twitter и Meta не поделились техническими деталями своих расследований. Кроме того, ни одна из компаний публично не приписывала активность какому-либо юридическому лицу или организации: Twitter перечислил "предполагаемые страны происхождения" активности как США и Великобританию, в то время как Meta заявила, что "страной происхождения" были США. Выводы в этом отчете основаны на нашем собственном расследовании с открытым исходным кодом и анализ двух наборов данных, совместно используемых платформами.

Набор данных Twitter, предоставленный Graphika и SIO, охватывал 299 566 твитов от 146 аккаунтов в период с марта 2012 года по февраль 2022 года. Эти аккаунты делятся на два различных по поведению набора действий. Первый был связан с кампанией правительства США по обмену сообщениями под названием "Межрегиональная веб-инициатива", которая была подробно задокументирована в академических исследованиях, сообщениях СМИ и отчетах о федеральных контрактах. Второй включает в себя серию тайных кампаний неясного происхождения. Эти скрытые кампании также были представлены в Мета-наборе данных из 39 профилей Facebook, 16 страниц, двух групп и 26 аккаунтов Instagram, активных с 2017 по июль 2022 года.

Для этого отчета мы сосредоточили наш анализ на исключительно скрытой деятельности, чтобы лучше понять, как различные субъекты используют неаутентичные методы для проведения операций онлайн-влияния (IO). Однако мы отметили некоторые низкоуровневые связи с открытым исходным кодом между явной и скрытой активностью в объединенном Твиттере и Meta. Они включали в себя ограниченные случаи обмена контентом и один аккаунт в Твиттере, который выдавал себя за частное лицо в Ираке, но ранее утверждал, что действует от имени вооруженных сил США. Без вспомогательных технических индикаторов мы не в состоянии дополнительно оценить характер взаимосвязи между двумя наборами видов деятельности.

Мы считаем, что эта деятельность представляет собой самый обширный случай скрытого прозападного IO в социальных сетях, который на сегодняшний день был рассмотрен и проанализирован исследователями с открытым исходным кодом. За немногими исключениями изучение современных IO в подавляющем большинстве случаев сосредоточено на деятельности, связанной с авторитарными режимами в таких странах, как Россия, Китай и Иран, при этом в последнее время наблюдается рост исследований неотъемлемой роли, которую играют частные организации. Этот отчет иллюстрирует более широкий круг субъектов, вовлеченных в активные операции по влиянию на онлайн-аудиторию.

В то же время данные Twitter и Meta показывают ограниченный диапазон тактик, используемых субъектами IO; тайные кампании, подробно описанные в этом отчете, примечательны тем, насколько они похожи на предыдущие операции, которые мы изучали. Активы, идентифицированные Twitter и Meta, создавали поддельных персонажей с лицами, сгенерированными GAN, выдавали себя за независимые СМИ, использовали мемы и короткие видеоролики, пытались запустить кампании с хэштегами и запускали онлайн-петиции: все тактики, наблюдавшиеся в прошлых операциях другими участниками.

Важно отметить, что данные также показывают ограничения использования неаутентичных тактик для привлечения внимания и укрепления влияния в интернете. Подавляющее большинство сообщений и твитов, которые мы просмотрели, получили не более нескольких лайков или ретвитов, и только у 19% выявленных нами скрытых активов было более 1000 подписчиков. Средний твит получил 0,49 лайка и 0,02 ретвита. Характерно, что два наиболее популярных ресурса в данных, предоставленных Twitter, были открытыми аккаунтами, которые публично заявляли о своей связи с вооруженными силами США.

Этот отчет не является исчерпывающим и основан на предыдущих исследованиях академических кругов и исследовательских сообществ с открытым исходным кодом. Мы надеемся, что наши выводы могут способствовать более глубокому пониманию операций онлайн-влияния, типов действующих лиц, которые их проводят, и ограничений, связанных с использованием недостоверных тактик.



С полным текстом исследования можно ознакомиться по ссылке.