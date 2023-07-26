За пять месяцев - 83 изнасилования и 11 убийств. Какие еще преступления против детей совершались в РК

Фото: energyprom.kz

Рассказать друзьям

Усредненные данные по выбросам на душу населения ничего не говорят о реальном экологическом состоянии казахстанских городов.





При рассмотрении влияния экологии на человека нередко упоминаются данные подушевых объемов выбросов в атмосферу. Так, скажем, по данным за 2021 год, на каждого жителя нашей страны приходится 126,7 кг загрязняющих веществ. Значит ли это, что, грубо говоря, каждый казахстанец вдыхал в день 347 г различных растворенных в воздухе вредных химических соединений? Разумеется, нет. В этом вопросе необходимо понимать, что означает тот или иной показатель и зачем он нужен.





Аналитики energyprom.kz проанализировали методологию экологических индикаторов и выделила основные факторы, которые сильнее всего влияют на чистоту воздуха в крупных городах.





Если рассматривать ключевые индикаторы загрязнения атмосферного воздуха, которые отслеживает Бюро национальной статистики АСПиР РК, можно выделить четыре наиболее значимых. Это суммарное значение эмиссий, а также выбросы на душу населения, на единицу площади и на единицу ВВП. И если показатели в первой категории - это абсолютные данные, то в остальных трех - расчетные. Это значит, что они вычислены математически, по сути для "сферической единицы населения/площади/денег в вакууме" и не учитывают экологической нагрузки на крупные города, демографической концентрации и т. д.





energyprom.kz





В верхней таблице представлена информация по двум из этих расчетных индикаторов. Например, выбросы основных загрязняющих веществ на один кв. км в Казахстане в 2021 году составляли 879 кг (данные за 2022-й пока не обнародованы). Если сравнить цифру с показателями за предыдущие годы, то это на 0,1% меньше, чем в 2020 году, и на 3,6% меньше, чем в 2019-м. А вот в 2017-2018 годах показатели были ниже.





Что касается выбросов загрязняющих веществ на одного жителя страны, то уже упомянутый показатель в 126,7 кг и вовсе можно считать самым низким за все последние годы. Наибольшая антропогенная нагрузка приходилась на 2019-й, когда подушевые эмиссии составляли 134,1 кг.





energyprom.kz





В региональном разрезе мы видим, что экологическая нагрузка в разных регионах отличается настолько, что о многих областях усредненная цифра в 126,7 кг не говорит вообще ничего. Например, в Туркестанской области на каждого жителя приходится всего 14,1 кг загрязняющих веществ, в Алматинской - 22,9 кг, а в Карагандинской - сразу 414,7 кг. Регионом-антилидером, судя по этим данным, является Павлодарская область, где расчетный показатель приближен к тонне: 982,8 кг на человека в год. При этом регион не значится в числе самых экологически загрязненных территорий нашей страны. Но на этом моменте мы еще остановимся подробнее позже.





В методических документах БНС АСПиР РК указано, что рассмотренные показатели используются лишь для межгосударственных сопоставлений, чтобы, сравнивая страны между собой, эксперты могли использовать какие-то общие знаменатели. Это делается в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН, которых придерживается Казахстан.





Один из примеров использования такой обобщенной информации - рейтинг стран по выбросам углекислого газа, влияющего на глобальное потепление. Объемы эмиссий СО 2 также рассчитываются на душу населения. По информации из базы данных Еврокомиссии (EDGAR), по количеству выбросов парниковых газов в 2021 году Казахстан занимал 182-ю строчку в списке из 208 стран с показателем 11,1 тонны на человека в год. Это много, если сравнивать РК с соседними государствами Центральной Азии или развитыми европейскими странами. Допустим, по этому сопоставлению сразу понятно, что Кыргызстан с показателем в 1,7 тонны оказывает меньшее влияние на экологию планеты, нежели Казахстан. Но это ни в коей мере не значит, что каждый гражданин РК, от жителя столицы до обитателя степного аула, вдыхает такое количество углекислого газа в год.





energyprom.kz





За сбор подробной и оперативной экологической информации в Казахстане отвечает РГП "Казгидромет". Ведомство выпускает ежеквартальные, ежемесячные и даже ежедневные бюллетени о состоянии воздушного бассейна. В них публикуются данные о фактической концентрации загрязняющих веществ на метеопостах и их кратности значению предельно допустимой концентрации (ПДК). Именно такая точечная информация намного больше говорит о том, какое экологическое состояние наблюдается в каждом из 69 городов и сел по всей стране, где есть посты. Для сравнения используются стандартный индекс загрязнения (СИ), привязанный к ПДК, и показатель наибольшей повторяемости загрязнений (НП).





В отчете за первый квартал текущего года Казгидромет отметил, что очень высокий уровень загрязнения наблюдается в четырех населенных пунктах, три из которых - областные центры и мегаполисы: Караганда, Алматы и Астана (четвертый город - Абай). В Караганде и Астане отмечаются самые высокие уровни СИ, и во всех тех городах - самые высокие цифры по повторяемости загрязнений.





В категории высокого уровня загрязнения оказались пять населенных пунктов: Усть-Каменогорск, Семей, Петропавловск, Жезказган и Туркестан. Уже на этом этапе стоит отметить, что наиболее высокие значения СИ еще не равны напрямую совокупному показателю уровня загрязнения, который включает и другие факторы. Так, в Петропавловске и Жезказгане стандартный индекс загрязнения выше, чем в столице, однако в Астане уровень загрязнения серьезнее.





Чистым среди областных центров и мегаполисов, к сожалению, можно назвать только один город - Кызылорду.





energyprom.kz





Важно отметить, что и эти данные тоже надо воспринимать корректно и не делать поспешных неграмотных выводов. Даже одинаково высокие концентрации и объемы выбросов в городах могут совершенно по-разному отражаться на общей экологической обстановке в них. Об этом говорят ученые.





Так, скажем, интересное сопоставление ситуации в Усть-Каменогорске и Павлодаре сделали авторы научной статьи, кандидат биологических наук Алевтина Данилова и эколог Жанар Асанова. Они выяснили, что в отдельные годы объемы выбросов в атмосферу в Павлодаре были выше, чем в Усть-Каменогорске. При этом стандартный индекс Павлодара значительно ниже, чем Усть-Каменогорска: 3 против 5. А теперь вернемся к среднестатистическим показателям по выбросам на человека и напомним, что в Павлодарской области подушевой объем эмиссий составляет 982,8 кг, тогда как в ВКО - всего 94,2 кг (разница более чем в 10 раз). Вот теперь разница между среднестатистическими обобщенными и более точечными данными более наглядна.





В условиях крупных промышленных городов уровень загрязнения приземного слоя воздуха зависит не только от количества промышленных и транспортных выбросов, но и от их вертикального и горизонтального рассеивания, которое определяется, в основном, метеорологическими и природными факторами", - говорится в научной статье.





Тот же Усть-Каменогорск расположен в долине между гор, и это плохо для рассеивания смога. Усугубляется ситуация еще и тем, что в городе довольно редко бывают ветра. Эту ситуацию называют НМУ - неблагоприятными метеоусловиями. Помимо этого, застраивался город так, что крупные промышленные предприятия оказались в его черте, они находятся рядом с жилыми микрорайонами. Все эти факторы вкупе, даже при меньших объемах выбросов, чем в других городах, делают столицу ВКО одним из самых неблагоприятных в плане экологической ситуации городов.





Еще один принципиально важный момент: существующий объем выбросов в атмосферу в Казахстане - это лишь 7% от общего количества загрязняющих веществ из стационарных источников. 93% улавливается промышленными фильтрами. Например, в 2021 году из 34,3 млн тонн в воздух поступила лишь их небольшая часть - 2,4 млн тонн. Большая часть этих эмиссий - твердые частицы. 98,4% из них не вышли за пределы очистных сооружений промышленных предприятий. Газообразные и жидкие вещества пока имеют гораздо более низкую долю уловленного объема: 50,6%.





К сожалению, газообразные вещества тоже небезопасны. Так, к примеру, недавние исследования показали, что сжигание попутного газа, являющегося побочным продуктом добычи нефти, оказывает негативное воздействие на окружающую среду заметнее, чем предполагалось ранее.





В связи с этим аналитики заявляют, что необходимо увеличение объемов утилизации попутного газа. Норвегия, например, использует его примерно на 99%, так что это вполне возможно. В РК также есть отличный пример подобного подхода: нефтедобывающая компания ТОО "Тенгизшевройл" прекратила постоянное плановое сжигание попутного газа еще в 2009 году. В настоящее время более 99% газа реализуется или используется для внутренних нужд компании.





Экопрограмма ТОО "Тенгизшевройл" отличается и другими эффективными мерами. Так, выбросы на тонну добытой нефти за последние 20 лет сократились на 75%. Для этого в компании не раз проводилась технологическая модификация оборудования. В различные экологические мероприятия нефтяной гигант за 20 лет инвестировал более 3 млрд долл. США. Сюда входят не только экопрограммы по атмосферному воздуху, но и затраты на проекты повторного использования воды (доведено до 49%), расходы на переработку отходов (63%) и прочее. Данные приведены по итогам 2022 года.





К слову, в 2019 году почти половина всех объемов сжигаемого газа в мире приходилась всего на четыре страны: Россию (антилидер с 15%), Иран, Ирак и США. Казахстан в число стран с наибольшими выбросами не входил.