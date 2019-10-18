Развитие Китая - это возможность для всего мира

Чрезвычайный и полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

В этом году исполнилось 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. Недавно Информационное бюро Государственного совета КНР опубликовало Белую книгу под названием "Китай и мир в новую эпоху", в которой изложены достижения в области экономического и социального развития Китая за последние 70 лет и дан отклик на внешние озабоченности по поводу внутренней и внешней политики Китая. В связи с этим я хотел бы ознакомить казахстанских друзей с основным содержанием Белой книги.

В Белой книге отмечается, что за последние 70 лет народ Китая успешно открыл путь социализма с китайской спецификой и за несколько десятилетий завершил процесс развития, который развитые страны проходили сотни лет. Объем экономики Китая вырвался на второе место в мире, его международный статус и влияние значительно поднялись. Китай развивается не по модели западных стран, а по своему собственному пути, открытому на реальности Китая, подведя итоги извлеченных уроков, используя опыт человеческой цивилизации. Развитие Китая стало ярким примером для стран и народов, которые хотят ускорить свое развитие, не теряя свою независимость.

В Белой книге говорится, что основная причина успеха страны заключается в руководстве Коммунистической партии Китая. Коммунистическая партия давно является руководящим ядром власти и поддерживается народом, потому что изначально партия была нацелена не на свои собственные интересы, а на возрождение китайского народа, на достижение мира и развития человечества, и она уже долгие годы реализует эти цели; потому что она постоянно самосовершенствуется, имеет сильных руководителей, в основе правления которых научная теория, имеет строгую дисциплину и правила, имеет механизм выбора и назначения добросовестных и способных кадров, что гарантирует свою стабильность, прогрессивность и чистоту; потому что она использует способ и стратегического планирования долгосрочного развития, и осуществления конкретной политики; потому что она идет в ногу со временем, открывается миру, не забывая при этом о всепоглощающей сущности внешнего мира, имеет сильные способности создания сплоченности, организации и привлечения.

В Белой книге отмечается, что мир переживает беспрецедентные за последние 100 лет изменения, а самое большое изменение - это подъем стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в лице Китая. Перед лицом больших перемен Китай предлагает создать сообщество единой судьбы человечества, сосредоточиться на решении реальных мировых проблем и обеспечить мирное и устойчивое развитие человечества, отстаивать концепцию сотрудничества и взаимовыгодности, отказаться от законов джунглей, не участвовать в монополизации власти, превзойти игру с нулевой суммой, чтобы открыть новый путь развития на основе взаимовыгодного сотрудничества, совместного строительства и использования, другими словами, предлагает новый вариант для развития человечества. В политическом плане Китай выступает за взаимное уважение и равные консультации, решительно отказываясь от менталитета холодной войны и политики силы, чтобы найти новый путь отношений между странами, основывающийся на диалоге и партнерстве, а не на конфронтации и блоковом мышлении. По поводу безопасности Китай твердо отстаивает урегулирование конфликтов и разногласий путем диалога и консультаций, координационное реагирование на традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности и противодействие любым формам терроризма. В экономическом плане Китай выступает за взаимопомощь, выдвигая на первое место либерализацию и упрощение процедур в области торговли и инвестиций, а также вести глобализацию экономики к более открытому, инклюзивному, общедоступному, сбалансированному и взаимовыигрышному пути развития. В культурном отношении Китай отстаивает уважение многообразия мировых цивилизаций, необходимо, чтобы совместное существование различных цивилизаций, их взаимные обмены перевесили чувство превосходства одной цивилизации над другой, взаимное отчуждение и столкновение. В отношении экологических проблем Китай выступает за дружелюбное отношение к окружающей среде и сотрудничество в борьбе с изменением климата, чтобы оберегать жизненно необходимую для всего человечества планету Земля. В Белой книге содержится призыв ко всем странам мира объединиться для совместного создания сообщества единой судьбы человечества и воплотить в жизнь чаяния народов мира на прекрасную жизнь.

В Белой книге отмечается, что инициатива "Один пояс, один путь" является практичной платформой для построения сообщества единой судьбы человечества и служит "кораблем" и "мостом" для содействия миру и развитию во всем мире. Китай будет вместе со всеми участниками инициативы твердо придерживаться принципов совместных консультаций, совместного строительства и использования, придерживаться концепции открытости, экологической чистоты и неподкупности, стремиться к достижению цели высоких стандартов, приносить пользу народу и устойчивости, содействовать качественному развитию инициативы, вместе сделать "Один пояс, один путь" дорогой к миру, процветанию, открытости, экологической чистоты, инновациям и цивилизации, дав возможность странам мира развиваться и улучшить жизни большого числа людей.

Белая книга считает, что все страны должны отстаивать принципы взаимного уважения, беспристрастности и справедливости, сотрудничества и взаимовыгодности, чтобы формировать международные отношения нового типа. Все страны должны поощрять глобализацию экономики нового типа, которая является открытой, инклюзивной, общедоступной, сбалансированной и взаимовыигрышной, поддерживать и защищать правила и системы, которые полностью подтвердили свою корректность и эффективность, в лице либерализации торговли и многосторонней торговой системы, и добиться общего развития и процветания. Странам следует создать новую глобальную структуру управления с видением и проницательностью общей судьбы человечества. Все страны должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, и свободную, открытую и недискриминационную многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО. Страны должны строго выполнять "Парижское соглашение об изменении климата", "Конвенцию о ядерной безопасности", "Договор о нераспространении ядерного оружия" и другие международные конвенции. Страны должны выстраивать диалоги и взаимопонимание между разными цивилизациями, укреплять связь между народами.

Говоря о дипломатии КНР, Белая книга гласит, что Китай твердо придерживается пути мирного развития и надеется, что все страны будут идти по этому пути. Китай всегда является строителем мира во всем мире, инициатором глобального развития и защитником международного правопорядка, носителем мудрости и силы в построении сообщества единой судьбы человечества и лучшего мира. Китай никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии или созданию сферы влияния. Китай никогда не будет развиваться за счет интересов других и никогда не откажется от своих законных прав и интересов. Никакая страна не должна полагаться на то, что Китай сделает обмен за счет своих корыстных интересов, или вырождению суверенности, безопасности и развития.

Кроме того, в Белой книге отмечается, что Китай будет и впредь продвигать дух партнерства, продвигаться вперед по новому пути диалога в отношениях между странами, а не конфронтации и блокового мышления, стремиться к установлению стабильных и сбалансированных рамок отношений между основными державами, к углублению отношений с соседними странами и к укреплению солидарности и сотрудничества с развивающимися странами. Китайско-американские отношения являются одними из самых важных двусторонних отношений в мире. Сотрудничество является единственным правильным выбором для двух стран. Соединенные Штаты должны отказаться от менталитета холодной войны, правильно понять себя, правильно понять Китай и правильно понять мир. Китай готов работать с Соединенными Штатами, полностью взвалив на свои плечи ответственность державы, расширять сотрудничество на основе взаимной выгоды, управлять разногласиями на основе взаимного уважения, продвигать отношения, основанные на координации, сотрудничестве и стабильности. В дипломатических отношениях Китай всегда ставит соседние страны на первое место, считая способствование их стабильности и развития своей собственной ответственностью, реализуя концепцию доброжелательности, искренности, взаимовыгодности и инклюзивности, продолжает укреплять взаимное доверие и взаимопомощь с соседними странами, развивает взаимосвязь, углубляет взаимовыгодное сотрудничество, поддерживает мир и спокойствие, что позволяет достижениям Китая в области развития в большей степени приносить пользу и объединять силы соседних стран для создания сообщества единой судьбы. Китай будет твердо поддерживать мультилатерализм, и сохранять справедливость в мире, вместе со всеми странами выдвигать демокрации, управление по законам и рационализации. Принимая активное участие и играя руководящую роль в реформе и создании системы глобального управления, Китай будет содействовать введению инноваций и развитию концепций глобального управления, стремиться внести вклад в улучшение глобального управления с китайской мудростью, китайским вариантом и китайской силой.

Вывод в конце Белой книги указывает на то, что в новую эпоху решимость Китая идти по пути социализма с китайской спецификой не изменится. Китай заключит в объятия мир более открытым и всеобъемлющим образом, что сделает Китай и мир более прогрессивными и процветающими. Все страны тесно связаны общей судьбой будущего мира, только объединив общие цели, совместно использовав возможности и решив проблемы, можно создать сообщество единой судьбы человечества, построить лучший мир и двигаться к более светлому будущему.





В этом году исполнилось 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. Недавно Информационное бюро Государственного совета КНР опубликовало Белую книгу под названием "Китай и мир в новую эпоху", в которой изложены достижения в области экономического и социального развития Китая за последние 70 лет и дан отклик на внешние озабоченности по поводу внутренней и внешней политики Китая. В связи с этим я хотел бы ознакомить казахстанских друзей с основным содержанием Белой книги.

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