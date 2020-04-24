Почему даже родители-технофилы должны "ждать до восьмого" - Энди Пурди, руководитель службы безопасности Huawei

Поскольку дети очень рано получают смартфоны, они проводят больше времени в Интернете. В Германии более половины детей в возрасте от 6 до 13 лет имеют собственные телефоны.

Некоторые чувствуют себя потерянными без них. Одно исследование, проведенное почтовым отделением Великобритании в 2008 году, показало, что 53% респондентов испытывали беспокойство, если у них не было доступа к телефону.

Чтобы описать это состояние, исследователи придумали термин номофобия (страх остаться без мобильного телефона). Однако термин так и не завоевал популярность - возможно, потому что со временем стало сложнее найти того, у кого нет телефона. Доктор Николас Кардарас, специалист по зависимостям, который лечит зависимых от наркотических веществ людей, однажды отметил, что "лечить героинового наркомана легче, чем цифрового" именно потому, что цифровые устройства повсюду.

Эта повсеместность берет свое. В Сингапуре опрос EY 2017 года показал, что среднестатистический сингапурец тратит более 12 часов в день, глядя на экран. Хотя нет определенного количества времени, которое сигнализирует о проблеме, наличие симптомов отмены обычно указывает на зависимость. В Южной Корее правительство предоставляет консультации молодым людям, у которых могут быть проблемы. По состоянию на октябрь 2019 года Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи страны организовало 16 цифровых детокс-лагерей примерно для 400 учащихся средних и старших классов.

Чрезмерное использование смартфона может нанести вред физическому здоровью детей. В прошлом году у двухлетней девочки в Китае была диагностирована тяжелая близорукость как следствие того, что она слишком много времени провела за просмотром видео на телефоне. Больше времени с телефоном означает меньше времени на игры на свежем воздухе, что приводит к плохой физической подготовке и, возможно, ожирению. Это также может означать меньшее количество сна или плохое качество сна (или и то, и другое), потому что дети ложатся спать позже и могут просыпаться посреди ночи, чтобы проверить сообщения от друзей.

В прошлом году Национальный институт здоровья (NIH) начал долгосрочное исследование последствий использования смартфонов детьми и подростками. В течение следующего десятилетия ученые NIH будут следить более чем за 11 000 детей, чтобы узнать, как использование смартфонов влияет на развитие мозга и психологическое здоровье. Даже на этом раннем этапе данные исследования показывают, что дети, которые проводят более двух часов в день, глядя на экраны, получают более низкие баллы на экзаменах, направленных на проверку уровня языковых знаний и мыслительных способностей.

Слишком частое использование телефона или использование детьми младшего возраста приводит к тому, что цифровые устройства отвлекают детей от школьной работы, "прокладывая путь академической посредственности". Поэтому движение "Дождитесь восьмого" призывает родителей дождаться, пока их ребенок поступит в восьмой класс (14 лет), и только тогда дать ему телефон.

Данные показывают, что использование смартфона также создает большую вероятность для буллинга: 1 из 4 детей подвергается издевательствам. В 2017 году исследователи из Университета штата Флорида и Государственного университета Сан-Диего доказали связь между увеличением экранного времени и увеличением случаев тревоги и депрессии, в то время как другое исследование показало, что 42% молодых интернет-пользователей получили доступ к порнографии через интернет-рекламу.

Американская академия педиатрии (AAP) предлагает ограничить время за экраном одним часом для детей в возрасте от 2 до 5 лет и установить постоянные родительские ограничения на использование смартфонов для детей в возрасте от 6 лет и старше.

Конечно, есть веские причины, чтобы дать детям доступ к смартфонам. Цифровые медиа предлагают образовательные возможности, особенно в области математики и языков, а формат видео привлекает внимание детей. Это одна из главных причин, по которой некоторые родители используют телефон так же, как в предыдущих поколениях использовали телевизор: в качестве электронной няни. В следующий раз, когда вы будете в ресторане, где присутствуют дети, обратите внимание, как часто смартфоны используются для этой цели. Также обратите внимание на поведение детей за столами, где смартфоны не видны - если вы сможете их найти. Вы увидите, что дети вполне могут развлекаться самостоятельно, и это идет им только на пользу.

Многие руководители компаний Кремниевой долины (некоторые из них участвовали в создании самых популярных на сегодняшний день технологий) часто ограничивают или полностью запрещают использование смартфонов их маленькими детьми. Отметив, что смартфоны "напрямую воздействуют на центры удовольствий развивающегося мозга", бывший редактор Wired Крис Андерсон сказал New York Times, что он отказывался покупать телефоны для любого из своих пяти детей до их поступления в старшую школу. Генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что не позволит своему племяннику пользоваться социальными сетями. Основатель Microsoft Билл Гейтс не позволял своим детям пользоваться телефонами до подросткового возраста. Даже соучредитель Apple Стив Джобс наложил строгие ограничения на использование технологий его детьми дома.

Мой работодатель продал более 240 миллионов смартфонов в прошлом году. Тем не менее я считаю, что смартфоны, как и любые другие цифровые устройства, должны быть под контролем, когда дело касается детей.

Именно поэтому вам нужно "дождаться восьмого". Когда ваши дети подрастут, они поблагодарят вас!

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