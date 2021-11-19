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Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби

18.11.2021, 14:22 8020
Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
Несколько часов назад МОК выступил с инициативой, названной стыдливо "концепцией": речь идет о том, как будет уничтожаться спорт высоких достижений, пишет РИА НОВОСТИ.
 
Ах нет, не так: МОК выпустил рекомендации, чтобы избежать "дискриминации спортсменов-трансгендеров", создав атмосферу общности и "инклюзивности".
 
Международный олимпийский комитет, которому с момента его основания доверили хранить традиции состязания, скорее всего, под давлением ЛГБТ-лобби впервые официально подтвердил, что результаты соревнований, включение в них спортсменов, подсчет очков — то есть все то, что лежит в фундаменте Игр, — отныне будет оцениваться с позиций "интеграции и недискриминации гендерной идентичности".
 
В МОК отметили, что нынешний подход — результат двухлетней работы с "заинтересованными сторонами".
 
Мы, разумеется, сумели догадаться, кто эти интересанты — это было не очень сложно.
 
Итак, в очень недалеком будущем никто не сможет быть исключен из женских состязаний на основе, например, повышенного содержания тестостерона, еще называемого "мужским гормоном". Именно тестостерон отвечает, в частности, за силу и количество мышечной массы.
 
Формирование гормонального фона девочек и мальчиков идет главным образом в подростковом возрасте.
 
Мальчики тогда и получают заложенные природой (а еще наследственностью от мамы и папы) иную, чем у девочек, массу мышц, иное развитие строения тела, как и другой уровень физической силы.
 
И это — результат эволюции развития человечества, а не итог инъекций химических препаратов, которые лишь по составу напоминают природные гормоны.
 
На самом же деле эта "химия", вторгаясь в организм спортсмена, приводит его в состояние, очень далекое от равновесия.
 
Как физического, так и ментального.
 
Собственно, граница, где спорт разделяют на мужской и женский, проходит по уровню наличия тестостерона в крови: женский организм этот гормон также вырабатывает, но в несопоставимо меньшем количестве.
 
Поэтому атлет, который решил себя внезапно идентифицировать как женщину, автоматически получит стартовые преимущества перед своими соперницами.
 
Первая "ласточка", возвестившая о новой эпохе в спорте, прилетела шесть лет назад: американская спортсменка, решившая сменить гендер, накачанная тестостероном по самые уши, хотела продолжать некоторое время состязаться в женском триатлоне. Получив отказ, она подала в суд, сочтя, что ее дискриминируют по гендерному признаку.
 
В итоге Крис Мосье, совершив переход в мужской гендер, стал соревноваться с теми, чей уровень тестостерона совпадает с его собственным.
Крис Мосье — американский защитник трансгендеров и триатлонист


Имелись и обратные примеры, когда бегунья Кастер Семеня пыталась опротестовать решение Спортивного арбитражного суда, в котором были четко зафиксированы цифры наличия тестостерона в крови легкоатлеток — и те, у кого он был выше, как у Семени, к бегу на определенные дистанции (от 400 метров и больше) не допускались.
 
Теперь, судя по всему, подобная практика, если говорить о содержательной части концепции МОК, будет считаться "дискриминационной" и противоречащей нормам "инклюзивности".
 
Характерно, что все то время, что МОК разрабатывал свою концепцию, за российскими спортсменами бегали допинг-офицеры, проверяя их анализы на наличие неких "запрещенных стимуляторов" и находя эти самые "запрещенные стимуляторы" после закапывания в нос нескольких капель препарата от насморка или приема витаминных комплексов.
 
На основании этих "находок" и неких слов неких "свидетелей" высшие международные чиновники возлагали на целые федерации российского спорта ответственность за, как они говорили, "проведение политики допинга", а за это уже атлеты получали дисквалификацию. Порой на несколько лет.
 
Разрабатывая свою концепцию, согласно которой повышенный уровень тестостерона не может служить основанием для исключения из соревнований, ровно те же международные спортивные чиновники лишали российских атлетов права на исполнение национального гимна и на поднятие российского флага в случае победы, а на командной форме не мог фигурировать русский триколор.
 
Все эти действия совершались — в точном следовании закону классицизма — в одно и то же время и в одном и том же месте.
 
Если это не лицемерие, то что тогда лицемерие?
 
Если это не двойные стандарты, то что тогда двойные стандарты?
 
Да, в коммюнике МОК оговаривается, что вопросы "уровня тестостерона и других гормонов", присущих мужскому и женскому организму, будут решать международные спортивные федерации, но любому здравомыслящему наблюдателю ясно, что там точно не станут возражать против сложившегося вектора.
 
Да, будут сделаны некие декоративные уточнения, но они не изменят установленного МОК положения вещей.
 
Пекинская Олимпиада пройдет еще по старым правилам, а новые нормы новой спортивной этики начнут действовать уже после завершения Игр.
 
Стоит заметить, что в середине сентября появились сообщения, что новая доктрина еще "не проработана" и поэтому будет опубликована лишь после завершения зимних Олимпийских игр.
 
Однако не прошло и двух месяцев, как МОК свои рекомендации все же выпустил.
 
Причины такой спешки могут быть различными, ясно одно: последовательное и постепенное стирание граней между гендерами приведет, и это можно утверждать вполне уверенно, к уничтожению как женского, так и мужского спорта.
 
А если учесть, что эта сфера жизни имеет колоссальное эмоциональное воздействие, обладает огромной медийной силой, то можно ожидать, что стиранием гендерных границ лишь в спорте дело явно не ограничится.
 
Новая реальность не просто постучалась в двери, она уже себя вполне вольготно чувствует в доме, где очень стараются не дать разрушить традиции.
 
Даже если кому-то они кажутся старомодными.
 

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«Это настоящая бактериологическая война»: профессор показал, как умирают на реанимационных койках

03.11.2021, 09:31 65584
«Это настоящая бактериологическая война»: профессор показал, как умирают на реанимационных койках

Анестезиолог-реаниматолог Александр Попов потерял много друзей и коллег и не понимает, почему люди так беспечны.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии, трансфузиологии и скорой медицинской помощи Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования Волгоградского государственного медицинского университета Александр Попов рассказал о том, как COVID-19 лишал жизней его друзей и коллег, сообщает 63.ру.


Меня зовут Попов Александр Сергеевич. Я уже 30 лет работаю анестезиологом-реаниматологом. За эти полтора года, что идет пандемия, я потерял достаточно большое количество однокурсников, коллег и знакомых. Мои друзья, мои ученики — реаниматологи, к сожалению, далеко не все выжили после попадания на реанимационную койку.

Это робот, которого мы используем для обучения врачей для того, чтобы они работали в отделениях интенсивной терапии, в красных зонах. Но в реальных условиях на его месте лежат реальные пациенты, родственники и знакомые. И не факт, что вы не окажетесь в реанимационном отделении на этом же самом месте.

Когда кислородотерапии недостаточно и она не дает никакого результата, больного приходится переводить на искусственную вентиляцию легких. Вы почти гарантированно знаете, что это такое, и что это очень нехороший прогностический признак. Я вам хочу показать, как это делается. Для этого используется ларингоскоп, который вводится в ротовую полость пациенту. Находим голосовую щель и вставляем эндотрахеальную трубку в эту самую голосовую щель. После этого мы подключаем аппарат искусственной вентиляции легких и герметизируем дыхательные пути. Всё. Больной находится на искусственной вентиляции легких.

То, что происходит с пациентами, мы называем синдромом полиорганной недостаточности. Если говорить просто, то это отключение органов и систем от своей нормальной работы. Они прекращают нормально функционировать и человек потихоньку начинает умирать. Всё это сопровождается чаще всего двумя путями. Первый путь — это тяжелая гипоксия. Вместо 95 процентов начинает спускаться до 70, 60, 40... И где-то на этом уровне пациент умирает. Второй путь — это сердечная смерть, когда внезапно возникает либо где-то тромбоз, либо инфаркт, либо фатальное нарушение ритма, которое сопровождается остановкой кровообращения. И это достаточно частое явление.

К сожалению, это действительно так. У нас очень часто больные говорят, что очень плохо себя чувствуют и боятся умереть. У нас была такая ситуация, когда один знакомый звонил и прощался с нами. Он ощущал, что должен вот-вот скоро умереть. Слава богу, этого не произошло. Ощущение нехватки воздуха — это, конечно, тяжелое ощущение. На это тяжело смотреть. Банально тяжело смотреть, как человек задыхается и не может обеспечить себя кислородом. До какой-то определенной степени человек задыхается, плохо себя чувствует, но потом сознание отключается и уже на терминальных стадиях, на конечном этапе, он находится без сознания.

Мы можем проводить искусственную вентиляцию легких. Мы можем проводить дефибрилляцию восстановления сердечного ритма. Мы можем проводить инфузионную терапию самыми различными препаратами. Для этого у нас есть инфузиотехника. У нас есть мониторное оборудование, которое следит за состоянием пациента, и которая нам позволяет оперативно принимать решения в ту или иную сторону. Но всё равно, даже при наличии всего этого, нет гарантий того, что вы сможете выжить.

Мы окажем помощь любому пациенту. Мы постараемся вернуть его к жизни. Мы будем лечить даже при самых неблагоприятных ситуациях. Но люди, которые работают в красных зонах, они не железные. Происходит взрывной рост заболевания и количество больных, в том числе реанимационных, превышает все разумные пределы, все возможности системы оказания помощи.

Вы можете купить сертификат. К сожалению, у нас есть недобросовестные люди, которые делают на этом деньги. Но при этом, вы не можете купить себе жизнь, после того, как вы попали в реанимационное отделение. Я это вам говорю для того, чтобы вы подумали: как спасти себя, как уменьшить нагрузку на медицинский персонал. Для этого нужно сделать только две простые вещи: провакцинироваться и использовать средства индивидуальной защиты, маски и перчатки.

Бывали такие ситуации, когда наши ребята, анестезиологи-реаниматологи, бежали в красные зоны без СИЗов. Может я неправильные слова говорю, но они бежали в красную зону, потому что там была экстренная ситуация. И защищены были только маской. Из них не заболел никто. А вы попробуйте зайдите в ту же «торгушку». Заходишь, народ ходит вообще без масок. Некоторые идут и демонстративно кашляют и чихают. Зачем? Что хотят показать? Идешь в маске, а на тебя смотрят, как на странного человека. Не будет толку до тех пор, пока все не наденут маски. Не будет толку до тех пор, пока все не привьются. Я не помню, чтобы когда-то была такая смертность. Просто не помню такого. Это самая настоящая бактериологическая война. А кто-то говорит, что вирусов нет, и что не надо против этих самых вирусов сопротивляться.

Осуществляем вечное мирное развитие, создавая сообщество единой судьбы человечества

29.10.2021, 10:58 90532
Осуществляем вечное мирное развитие, создавая сообщество единой судьбы человечества
25 октября 1971 года на 26-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций подавляющим большинством голосов была принята резолюция № 2758, в которой постановлено восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее законных правах в ООН. Как результат общих усилий всех стран, выступающих за мир и справедливость, это событие знаменует возвращение в ООН страны, население которой составляет четверть жителей всего мира. 

25 октября текущего года председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в торжественном собрании по случаю 50-летия со дня восстановления законных прав Китайской Народной Республики в Организации Объединенных наций. Его речь, наполненная воспоминаниями о пройденном пути и устремляющая взор в будущее, имеет большое практическое значение и далеко идущее историческое влияние, что получило широкое внимание со стороны международного сообщества.
 
Прошедшие 50 лет - годы мирного развития Китая на благо всего человечества. За эти 50 лет китайский народ, неуклонно руководствуясь духом усердной борьбы, положил начало социализму с китайской спецификой. Покончив с относительной отсталостью развития производительных сил, мы вывели страну на второе место в мире по общему объему экономики. Благодаря приложенным усилиям мы достигли цели о построении среднезажиточного общества на китайской земле, раз и навсегда положили конец абсолютной бедности. 

Китай входит в число первых стран, выполнивших Цели развития тысячелетия ООН, его вклад в глобальное дело сокращения бедности составляет свыше 70%. Китайский народ объединился с народами всех стран мира ради международной справедливости, приложил все усилия по защите авторитета и статуса ООН. Китай твердо противостоит любым проявлениям гегемонии и политики силы, поддерживает развивающиеся страны в отстаивании своего суверенитета, безопасности и интересов развития, таким образом внося огромный вклад в дело мира и развития на планете.

Китайский народ стремится к совместному развитию, инициатива ОПОП приносит новые возможности странам мира, в том числе и Казахстану. В тяжелые периоды, когда везде бушует пандемия COVID-19, Китай щедро делится своим опытом контроля вируса и его лечения, доставляет в разные уголки мира, включая Казахстан, огромное количество антиковидных средств, вакцины и препаратов, принимает самое активное участие в совместном расследовании происхождения вируса с научным подходом, до сих пор продолжает сражаться за окончательную победу человечества над пандемией.
 
Мировые тенденции необратимы, будущее принадлежит тем, кто идет в ногу с лейтмотивом времени. В мире, переживающем глубочайшие за столетие перемены, прогрессивная сила дела мира и развития непрерывно укрепляется. Следует идти в ногу со временем, развивать сотрудничество без конфронтации, расширять открытость без замкнутости. Важно твердо выступать за взаимовыгоду и всеобщий выигрыш против игры с нулевой суммой, противостоять любым проявлениям гегемонии и политики силы, не допустить односторонности и протекционизма в каких бы то ни было формах.

Убедительно призываем к развитию общих ценностей человечества - мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода. Нам необходимо объединяться в формировании сообщества единой судьбы человечества во имя всеобщего мира, безопасности, открытости, толерантности, чистоты и прекрасного будущего. Создание сообщества единой судьбы человечества - это не замена одного строя другим или одной цивилизации другой, а поиск в международных делах общности интересов, прав и ответственности для стран, имеющих различные социальные строи, идеологию, историю, культуру и уровень развития, в интересах построения прекрасного мира для всех. 

Нам необходимо на основе взаимной выгоды совместно продвигать социально-экономическое развитие на благо народа. Надеюсь, что международное сообщество объединится для преодоления натиска пандемии, тем самым ускорит реализацию Повестки дня ООН в области устойчивого развития в период до 2030 года и сформирует сообщество глобального развития. 

Нам необходимо укреплять сотрудничество для противодействия общим вызовам и глобальным проблемам, таким как региональные конфликты, терроризм, изменение климата, обеспечение кибербезопасности и биологической безопасности. Нам необходимо решительно стоять на страже авторитета и статуса ООН, продвигать подлинную многосторонность. Важно, чтобы ООН сыграла более активную роль в благородном деле мира и развития человечества. 
 
Председатель Си Цзиньпин отметил, что цивилизация не бывает хорошей или плохой, она лишь бывает разной в разных регионах. Сближение происходит только в процессе общения, а без сближения невозможно добиться прогресса. Верность выбранного пути развития в конечном счете нужно судить по тому, насколько он соответствует реалиям в стране и велению времени, насколько он эффективно способствует экономическому развитию, социальному прогрессу, улучшению благосостояния и общественной стабильности, насколько он способен заручиться поддержкой народа и продвигать человеческий прогресс.
 
Вступая в новую эпоху, Китай будет продолжать курс мирного развития и поддерживать мир во всем мире. Мы будем и дальше идти по пути реформ и открытости, вносить должный вклад в глобальное развитие. Будем придерживаться многостороннего подхода, выступать защитником миропорядка. Будем в духе солидарности и сотрудничества предоставлять всему миру общественное благо.
 
За 30 лет, прошедших с момента обретения Казахстаном независимости, под личным руководством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева страна вступила на путь развития со своей спецификой и добилась быстрого экономического и социального развития. Древняя великая степь преобразилась в современную страну, где люди всех этнических групп живут и работают в мире и довольстве. Китай и Казахстан имеют схожие цели развития и одинаковые пути борьбы, а также имеют широкие общие интересы в различных областях. Давайте общими усилиями отстаивать историческую правду, продвигать прогресс человечества, неустанно прилагать всевозможные усилия во имя прочного мира, устойчивого развития и формирования сообщества единой судьбы человечества!
 
Автор:Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
 

Развиваем СВМДА - строим общий дом

15.10.2021, 14:34 150175
На днях в Нур-Султане состоялась VI встреча министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это одно из значимых мероприятий в преддверии 30-летнего юбилея СВМДА, который Организация будет отмечать в следующем году. По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств СВМДА приняли ряд документов, а также рассмотрели перспективы активизации сотрудничества, в первую очередь, в сфере преодоления негативных последствий пандемии. 
 
СВМДА - детище Назарбаева 
 

У каждой семьи есть мечта построить свой собственный дом. Все начинается с простой идеи. Первоначально отец семейства представляет образ будущего дома. Идеи и детали долго вынашиваются им. После определения месторасположения делается чертеж и макет… Но дом - это нечто гораздо большее, чем просто окна, стены и комнаты. Дом - это кров, приют, это твоя территория жизни". Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев такими словами начал свою книгу "Казахстанский путь", посвященную 15-лентию независимости РК. 

 
Идея о созыве СВМДА была впервые была представлена Нурсултаном Назарбаевым на 47-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в далёком 1992 году. Именно поэтому вполне логично сказать, что Назарбаев - один из первых государственных деятелей мирового масштаба, который размышлял о формировании долгосрочного и многостороннего механизма для обеспечения региональной безопасности и стабильности. Подобная идея и подход были особенно своевременными и актуальными для молодых стран в центре Евразии, которые стояли на распутье после распада СССР. 
 
В то же время стоит подчеркнуть, что без Советского Союза центральноазиатские страны не остались сиротами, а приобрели новую историческую возможность на развитие. Назарбаев, который всегда отличался способностью предвидеть предстоящие возможности и сложности, предложил эффективную формулу комплексного решения геополитических вопросов на основе укрепления взаимоотношений и сотрудничества. Это был чёткий призыв к отказу от менталитета "холодной войны". А вероятность запуска нового этапа "холодной войны", к сожалению, даже сегодня все еще сохраняется. 
 
Вместе построим общий дом
 
Когда кто-то строит себе дом, как правило, соседи всегда приходят на помощь. Китай и Казахстан всегда руководствовались принципами добрососедства и взаимовыручки. Теперь пришло время эту формулу эффективнее применять уже на многостороннем уровне среди стран-участниц СВМДА.
 
Как отметил на прошедшей встрече глав МИД стран СВМДА министр иностранных дел КНР Ван И, Пекин готов внести новый и более весомый вклад в развитие сотрудничества в рамках СВМДА. Обозначенная тема встречи - "Безопасность и устойчивое развитие Азии в посткоронавирусную эпоху" - чётко отражает важные моменты и озабоченность теми политико-экономическими процессами, которые сегодня мы наблюдаем в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
Ван И призвал всех участников и дальше углублять противоэпидемическое сотрудничество, совместно работать над поддержанием безопасности и стабильности, активно содействовать восстановлению экономики и решительно практиковать мультилатерализм. "Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для углубления и консолидации процесса СВМДА в постпандемический период, совместно содействовать развитию и стабильности в регионе, а также работать сообща над построением азиатского сообщества единой судьбы", - отметил глава МИД КНР. 
 
В свою очередь, Н. Назарбаев в обращении к заседанию отметил, что "Азия - наш общий дом, в котором ответственность за состояние дел, общую атмосферу и решение насущных вопросов несут непосредственно все государства нашего континента".
 
Ситуация с коронавирусом четко продемонстрировала востребованность многосторонних структур, которые имеют полномочия и ресурсы для выстраивания и обеспечения международной кооперации в разных сферах. Являясь одной из наиболее крупных многосторонних структур, СВМДА имеет огромный потенциал обеспечить эффективную международную кооперацию в сфере противоэпидемиологических мер. 
 
В целом можно констатировать, что за прошедшие 29 лет СВМДА показало свою востребованность. Создание приемлемых условий для диалога - важный шаг к решению насущных вопросов и проблем. СВМДА показало, что может выполнить эту функцию.
 
В то же время сегодня современные реалии требуют трансформации СВМДА с тем, чтобы организация могла вырабатывать и главное претворять в жизнь более действенные механизмы сотрудничества между государствами-членами СВМДА.
 
СВМДА заняло свою нишу в архитектуре безопасности в Азии в том момент, когда азиатские державы еще не играли такую значимую роль, какую играют на сегодняшний день. Сегодня, как и предсказывалось многими политиками, центр тяжести в современном мире перемещается в Азию. Данное обстоятельство создает перед СВМДА и в целом всеми азиатскими странами как преимущества, так и неопределенные перспективы. Это значит, что как никогда востребованными становятся совместные усилия всех участников СВМДА для того, чтобы на основе уже созданного макета дома строить общее будущее, безопасное и стабильное. 
 
Автор: Ван Дэлу - шеф-корреспондент Медиакорпорации Китая в Казахстане
 

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