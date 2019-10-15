Генконсулу Китая есть что сказать

Вчера я получила письмо (фото прилагается) от китайского рабочего с просьбой о помощи. В нем говорилось, что он является рабочим, занимающимся реконструкцией дорог в Казахстане. 8 октября несколько его товарищей по работе были избиты группой местных жителей, напавших, не разбираясь что к чему. Двое из товарищей получили серьезные переломы и были доставлены в больницу, и он надеется, что Генконсульство окажет им соответствующую помощь. Честно говоря, прочитав это письмо, я как Генконсул, почувствовала сильное беспокойство и гнев. Я переживаю за своих соотечественников, которые подверглись внезапной атаке. Тот факт, что этот инцидент случился в такой мирной и интернациональной стране, как Казахстан, заставляет меня испытывать еще большее недоумение и огорчение. Надеюсь, что виновные будут наказаны в соответствии с законом.





За эти два дня часть местных СМИ сделала репортажи об этом инциденте. Я обратила внимание на то, что многие из этих сообщений не совпадают с реальностью, а некоторые описания в них даже вымышленные. Более того, были приписаны другие факты, не имеющие никакого отношения к этому случайному событию, которые вводят людей в заблуждение. В отношении отдельных СМИ, утративших объективность, справедливость и профессиональную этику, присущую журналистам, я хочу выразить глубокое сожаление и презрение. В этой связи я готова поделиться со СМИ реальными деталями дела, полученными от сотрудников Генконсульства, которые находились на месте произошедшего инцидента.



После случившегося вышеуказанного происшествия Генконсульство тут же направило рабочую группу на место события для выяснения обстоятельств. Причиной вызванного инцидента послужило нарушение правил эксплуатации одним из местных рабочих, в результате чего была испорчена часть уже построенной дороги. Руководитель с китайской стороны в соответствии с правилами критиковал действия этого рабочего и потребовал все исправить, нарушитель был недоволен, и между сторонами завязался спор, в котором приняла участие часть других рабочих. В дальнейшем стороны примирились, и спор утих. Однако утром следующего дня, когда китайские рабочие собирались на работу, их окружила толпа неизвестных и избила, в результате чего были травмированы многие китайские рабочие (фото прилагаются). Следует особенно отметить, что в процессе всего этого китайские рабочие вели себя сдержанно, что также стало причиной того, что многие из них получили травмы. Я честно не понимаю, откуда берутся эти новости, распространяемые в Интернете, о том, что китайские рабочие избили казахстанских рабочих, что китайские рабочие используют детский труд, а также о плохих еде и жилье, предоставляемых китайской компанией!

Китай и Казахстан являются дружественными соседями, объединенными общими горами и реками. Под чутким вниманием и покровительством руководителей двух стран за 27 лет с момента установления дипломатических отношений, начиная с 3 января 1992 года и до сегодняшнего дня, дружественные отношения обоих государств и их народов развивались уверенными шагами. За последние годы деловое сотрудничество двух стран достигло ряда прекрасных результатов. На сегодняшний день Китай и Казахстан утвердили список из 55 проектов индустриально-инвестиционного сотрудничества на общую сумму 27 млрд. долларов США, часть из которых уже была введена в эксплуатацию и принесла реальную выгоду местным жителям. Одним из этих проектов является проект реконструкции автотрассы "Талдыкорган - Усть-Каменогорск", на котором и случилось происшествие.



В Китае говорят: "Хочешь разбогатеть - проложи сначала дорогу". Эта истина была нами проверена на себе и стала одним из наших самых успешных опытов. Прибытие китайских предприятий в Казахстан для строительства дорог - это искренняя помощь нашему дружественному соседу, Казахстану, в улучшении инфраструктур и создании счастливого и благополучного будущего государства, которую приветствовали правительство Казахстана и большая часть казахстанцев. Буквально недавно в ходе своего государственного визита в Китай президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым вместе с Председателем КНР Си Цзиньпином был достигнут ряд важных договоренностей, согласно которым в будущем Китай и Казахстан будут расширять области делового сотрудничества, тем самым принесут благополучие народам обеих стран.



Я знаю, наше будущее сотрудничество непременно столкнется с теми или иными трудностями, включая те силы и лица, которые не рады дружественному взаимодействию Китая и Казахстана, не желают Казахстану стабильного развития, ищут удобный случай, чтобы спровоцировать и оклеветать правительства двух стран, мешают осуществлению китайско-казахстанских совместных проектов, пытаются замедлить процесс развития Казахстана. Но я уверена, что Китай и Казахстан - это две великие нации, а дарованная нам предками мудрость обязательно поможет преодолеть все трудности и противостоять любым вызовам. Я еще больше уверена в том, что родившийся и выросший на Родине знаменитого философа и поэта Абая Кунанбаева, преисполненный мудростью и чувством справедливости, добрый и гостеприимный народ Казахстана умеет отличать хорошее от плохого и непременно имеет в душе свои весы для оценки истины.



Несмотря на случившийся инцидент, я четко знаю, что это незаконные действия лишь малого количества людей, большинство казахстанцев все же искренни и дружелюбны. Я твердо убеждена, что все эти отдельные инциденты не будут причинять беспокойства и препятствовать дружественному сотрудничеству Китая и Казахстана и при тщательной заботе и общих усилиях наши пути сотрудничества будут становиться все шире и шире, а двусторонние отношения между нашими странами еще прекраснее! Как генконсул КНР в Алматы, я в любое время рада и готова вести диалог и обмениваться мнениями с людьми из различных кругов общества Казахстана.

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