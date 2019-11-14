5 ноября на церемонии открытия второго Китайского международного импортного ЭКСПО (CIIE) Председатель КНР Си Цзиньпин сделал приглашение всему миру со словами: "Китайский рынок настолько велик, что мы всех приветствуем". Он также призвал весь мир к открытости и сотрудничеству "рука об руку", а не "разжимая руки", "снося все стены", а не "возводя их". Эти простые слова выражают старания Китая в создании сообщества единой судьбы человечества и искреннее желание действовать с международным сообществом в одном направлении. Они растрогали гостей из 181 государства и региона, которые вознаградили своими горячими аплодисментами искренние помыслы и реальные действия Китая в добровольном открытии рынка и продвижении экономической глобализации.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи отреагировал на выступление Председателя Си Цзиньпина: "История успеха Китая показывает, что Китай должен быть открытым всему миру, как и мир должен быть открыт для Китая. Применение методов унилатерализма и протекционизма, использование закона джунглей и таможенных пошлин как оружия не смогут решить проблемы, с которыми сталкивается современный мир". Премьер-министры Греции, Ямайки и Сербии, генеральный секретарь Всемирной торговой организации... Более двухсот высокопоставленных лиц из разных стран присутствовали на CIIE, продемонстрировав выбор стран всего мира, который претерпел невиданные изменения за последние 100 лет. Открытость или изолированность? Многогранность или односторонность? Взаимовыигрыш или игра с нулевой суммой? Действие всех стран в Шанхае, которое можно охарактеризовать как "общее движение вперед", отражают их общую позицию.

126 зарубежных правительственных делегаций, участники из 181 страны и региона, более 3800 экспонентов, 360 тысяч кв.м. общей площади павильонов, более 500 тысяч профессиональных закупщиков, сделки на 71,13 млрд. долларов...





Все эти данные демонстрируют то, как китайское сердце может вместить в себя порыв разных стран к сотрудничеству, в полной мере выражают то, что Китай по-прежнему остается самым важным рынком в мире и что устойчивое развитие Китая невозможно удержать. Со времени проведения первого CIIE двери Китая открываются все шире и шире: официально реализуется новая версия негативного списка доступа иностранных инвестиций, в Шанхае начат новый этап строительства вблизи порта экспериментальной зоны свободной торговли, вскоре будет официально введен закон об иностранных инвестициях. Китай становится все более привлекательным обширным рынком и родным домом для инвестиций. Масштаб участников второго CIIE еще больше, качество еще выше, мероприятия в его рамках еще насыщеннее. Хотя площадь предпринимательско-коммерческой выставки дважды расширялась, но она все еще остается далека от удовлетворения запросов экспонентов, вплоть до того, что "трудно выпросить хоть один стенд". Это вотум доверия мира в отношении расширения открытости Китая. Участвующие руководители и делегации в унисон говорят, что продолжение расширения внешней открытости Китая принесет еще больше шансов для развития всему миру. Все участвующие страны хотят ухватиться за возможность развития и открытости Китая, чтобы укрепить сотрудничество и обмен, совместно строить "Один пояс и один путь" и вместе встретить более яркое будущее.

Казахстан является одной из 15 почетных стран-участниц второго CIIE, первый заместитель премьер-министра Смаилов Алихан Асханович лично возглавил делегацию для участия, что в полной мере демонстрирует сильное положение делового сотрудничества Китая и Казахстана. В предпринимательско-коммерческой выставке приняли участие более 30 казахстанских предприятий, которые привезли казахстанские продукты высшего качества для потребителей Китая и всего мира. Уверена, что казахстанские предприятия смогут расширить свои каналы сотрудничества c Китаем, благодаря этой выставке, обязательно смогут отпраиться с хорошим настроением и вернуться с полными руками. Путь сотрудничества и обмена между Китаем и Казахстаном обязательно будет все шире и шире.

CIIE - это не соло Китая, а хор разных государств всего мира. Вслед за расширением его роли и спроса на него в оживленной глобальной торговле и содействии в развитии стран, уже была начата работа по приглашению экспонентов на предпринимательско-коммерческую выставку третьего CIIE. Мы надеемся, что на третьем CIIE мы увидим еще больше казахстанских предприятий и продуктов. Китайская сторона готова совместно с международным сообществом, включая Казахстан, прикладывать все усилия для того, чтобы CIIE стал эффективным каналом для выхода мировых товаров, техники и услуг на рынок Китая, создала открытую платформу сотрудничества для укрепления обмена с другими странами и развития международной торговли, сформировала международные общественные блага для продвижения экономической глобализации, внося вклад в создание сообщества единой судьбы человечества и стимулирование глобальной торговли и мировой экономики.

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