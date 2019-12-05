Китай будет сохранять и совершенствовать государственный строй и систему управления

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо

Государственный строй и система государственного управления тесно связаны с общим развитием страны. В условиях глубинных, сложных изменений в прошлом столетии, создание и совершенствование благоприятного для страны государственного строя, модернизация системы государственного управления, его потенциала стали важными задачами каждой страны, включая Китай и Казахстан. Как посол Китая в Казахстане, я хотел бы познакомить казахстанцев с последними достижениями КНР в этой области.

В конце октября на 4-м пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва было рассмотрено и одобрено Постановление ЦК КПК по некоторым важным вопросам о сохранении и совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой, стимулировании модернизации системы и потенциала государственного управления. Содержание данного Постановления очень богато. Позвольте мне поделиться с вами своим личным мнением касательно двух неоднократно повторяющихся слов в документе.

Первое слово - "сохранение". Мы будем сохранять социалистический строй с китайской спецификой. За 70 лет, прошедших с момента основания Нового Китая, социалистический строй с китайской спецификой непрерывно развивается и совершенствуется, он стал стабильной, научной и стандартизированной современной системой. На данном пленуме систематически подводятся итоги значительных преимуществ государственного строя и системы государственного управления Китая, которые охватывают политику, экономику, культуру, жизнеобеспечение людей, кадровые системы, военные системы, дипломатию и другие области. Формирование этих систем воплотило в себе мудрость всей партии, выдержало испытание историей и временем, и является базовым институциональным строем, который стал основой главной цели - реализации великого возрождения китайской нации.

Касательно внешней политики Китая, в документе упоминается, что Китай продолжает придерживаться независимой самостоятельной мирной внешней политики; способствует созданию сообщества единой судьбы человечества; неуклонно поддерживает мир во всем мире и способствует общему развитию; содействует созданию системы открытости и взаимовыгодного сотрудничества; активно участвует в реформировании и построении глобальной системы управления. Таким образом, цель внешней политики КНР: Китай защищал, защищает и будет непреклонно защищать мир во всем мире, содействует общему развитию мира, придерживаясь идеи открытости.

Второе слово - "совершенствование". Социализм с китайской спецификой охарактеризован постоянным совершенствованием и развитием. Мы должны не только сохранять, но и постоянно его совершенствовать путем реформ, направленных на модернизацию системы и потенциала государственного управления. Пленум ставит самосовершенствование системы на важную позицию, что означает стремление к раскрепощению ума, поиск истины из фактов, реформы и инновации. В Постановлении подчеркивается, что необходимо "придерживаться реформ и инноваций, идти в ногу со временем, преуспевать в самосовершенствовании и саморазвитии, чтобы всегда будет наполнять общество жизненной силой". На протяжении последних 40 лет мы упорно придерживаемся реформ и открытости, активно продвигаем социализм с китайской спецификой и систему государственного управления в процессе развития, устраняя недостатки системы. Особенно после XVIII съезда КПК мы всесторонне углубляем реформы, создаем всеобъемлющую, научную, стандартизированную и эффективную институционную систему во всех аспектах. Способность самосовершенствования государственного строя и системы его управления в Китае возымела огромную силу, которая, как можно ожидать, с углублением комплексных реформ, безусловно, приведет к их жизнеспособности.

Обращаясь к истории, мы можем увидеть, что с момента основания в 1921 году Коммунистическая партия Китая, объединяя народ, постепенно устанавливала и улучшала социалистическую систему, укрепляла и совершенствовала государственное управление, что помогло ей достичь небывалых высот. Практика доказывает, что социализм с китайской спецификой завоевал доверие народа, обладает большим количеством преимуществ и непрерывно содействует прогрессу и развитию державы с населением почти 1,4 млрд человек. Этот факт сильно задел гордость некоторых западных политиков, которые выступают с нападками против Компартии Китая и социалистического строя с китайской спецификой и заставляют весь мир поверить их лжи. Я уверен, что постоянное совершенствование системы и потенциала государственного управления, несомненно, поможет достигнуть поставленных на этом Пленуме целей, реализовать великое возрождение китайской нации, а также осуществить грандиозный проект по созданию сообщества единой судьбы человечества.

Китай и Казахстан являются вечными всесторонними стратегическими партнерами. Цели и стратегии развития двух стран схожи, и пути по их достижению тоже созвучны. Китай готов работать с Казахстаном, учиться друг у друга, активно осуществлять сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь", идти вперед, создавая сообщество единой судьбы человечества, поддерживать стабильность отношений и вносить новый вклад в благосостояние и процветание двух народов.

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