Отношения Китая и Казахстана непоколебимы также, как непоколебимы горы

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо

Китайско-казахстанские отношения нерушимы. Это истина для наших двух стран. Это не просто уверенность двух стратегических партнеров, но и подкрепленные фактами аргументы.

Прежде всего, Китай и Казахстан географически соседствуют друг с другом и являются партнерами уже много веков. Древний Шелковый путь более 2 тыс. лет назад позволил народам двух стран достичь исторической интеграции, взаимовыгодные дружеские связи передавались из поколения в поколение. В приграничных районах из соседней страны слышны пение птиц и лай собак, сближение породило любовь и брачные узы. Народы Китая и Казахстана - это естественные соседи, партнеры и родственники, которые связаны плотью и кровью, и даже Бог не может изменить эту историю и реальность.

Во-вторых, Китай и Казахстан имеют сходные культуры и идеи. Оба народа находятся под влиянием восточной цивилизации, они почитают старших и заботятся о младших. Считая "четыре поколения в одном доме" признаком семейного счастья и гармонии, оба народа не приемлют эгоизма и причинения вреда другим ради себя. Культурное слияние Китая и Казахстана стало лучшим примером взаимного изучения цивилизаций во всем мире и стремления к единению, в то же время сохраняя свои отличительные особенности. Культура - это душа нации, а культурная общность позволяет народам двух стран "говорить в унисон, дышать в одном ритме", любая попытка разорвать такое смешение, является излишней и бесполезной.

В-третьих, у Китая и Казахстана одинаковые интересы, и их цели неизменны. "Каждый желает добра и успехов своему ближнему". Правительство Китая одним из первых признало независимость Республики Казахстан. С тех пор как две страны установили дипломатические отношения на уровне послов 3 января 1992 года, под руководством китайских лидеров и Первого Президента Казахстана Елбасы Нурсултана Назарбаева за 27 лет отношения между двумя странами неуклонно выходят на новый уровень. В феврале 1995 года Правительство Китая опубликовало заявление о предоставлении гарантий безопасности Казахстану. Вопрос о китайско-казахстанской границе был полностью решен в июле 1998 года. В декабре 2002 года Китай и Казахстан подписали "Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", заложив правовую основу отношениям между двумя странами. В июле 2005 года Китай и Казахстан объявили о начале стратегического партнерства. В 2011 году оно переросло во всестороннее стратегическое партнерство. В 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин посетил Казахстан и выступил с инициативой совместного строительства экономического пояса Шелкового пути. В августе 2015 года обе стороны подтвердили, что китайско-казахстанское всестороннее стратегическое партнерство вступило в новый этап. В сентябре 2019 года Президент Казахстана Токаев совершил визит в Китай, и главы двух государств совместно объявили об установлении вечного всестороннего стратегического партнерства. Оглядываясь назад на развитие китайско-казахстанских отношений, можно сказать, что это не только продолжение исторической дружбы, но и в большой степени воплощение отношений "ближе самых близких, лучше самых лучших". Этот путь лежит через дружественное добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество, которое передавалось из поколения в поколение, и он твердо укрепил взаимную приверженность, что ни в коем случае нельзя назвать временным явлением ради достижения мгновенной цели или вынужденным выбором под влиянием геополитики.

В-четвертых, Китай и Казахстан отвечают на современные вызовы, поддерживая благоприятную возможность общедоступного развития. В новое историческое время две страны в целях общего развития и процветания во имя народа, на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, взаимного невмешательства во внутренние дела, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования будут содействовать глубокому сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" с НЭП "Нурлы жол". Таким образом процветание и возрождение двух стран, счастье людей, их будущее и судьба будут еще более тесно связаны. В настоящее время строительство "Один пояс, один путь" уже принесло Китаю и Казахстану первую прибыль. Объем двустороннего товарооборота в 2019 году превысил 20 млрд долларов США, что в 50 раз больше, чем в начале установления дипломатических отношений. Различные виды инвестиций Китая в Казахстан составили 29,3 млрд долларов США, объем инженерных договоров подряда составил 32 млрд долларов США. Более 3 тыс. китайских предприятий зарегистрированы в Казахстане. Китайско-казахстанский нефтепровод и газопровод "Китай - Центральная Азия", состоящий из трех линий A, B и C, проходят через великую степь. Обе страны определили 55 главных инвестиционных проектов сотрудничества в области производственной мощностей, общая сумма которых превысила 27,4 млрд долларов США, в том числе более десяти проектов, включая нефтеперерабатывающий завод, транспортный коридор "Западный Китай - Западная Европа", кольцевую дорогу г.Нур-Султан и фото-электростанцию, были завершены и введены в эксплуатацию, а также успешно продвигаются и многие новые проекты, такие как центр суперкомпьютера. Совместное строительство "Один пояс, один путь" - это не просто важный путь к процветанию двух стран, но и великолепная практика и первый шаг двух стран в построении Сообщества единой судьбы человечества ради всего мира.

Несомненно, китайско-казахстанские отношения подкрепляются общими интересами, представляя собой стратегическое партнерство, охарактеризованное двумя понятиями "вечность" и "всесторонность". Они не могут быть разрушены никакой другой страной или некими людьми, которые хотят их уничтожить. Стоит отметить, что некоторые страны за пределами региона не желают Китаю и китайско-казахстанским отношениям успехов, за этим скрываются геополитические амбиции и зависть. Эти страны без капли морали создают слухи, всеми способами пытаются оклеветать и очернить Китай. Они намерены нанести ущерб китайско-казахстанским отношениям, поэтому неустанно вводят в заблуждение казахстанцев, пытаясь создать неблагоприятное впечатление о Китае и китайско-казахстанских отношениях. Но каждый, кто хоть немного способен мыслить, сразу понимает обман, поэтому любая попытка разрушить китайско-казахстанские отношения обречена на провал.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства