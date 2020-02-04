Уверенность и активные действия принесут нам победу над эпидемией

В начале этого года в Китае возникла пневмония, вызванная новым типом коронавируса, которая привлекла внимание всего мира. Хоть я и нахожусь за рубежом, но все же переживаю, что эпидемическая ситуация может причинить вред моей Родине. За эти дни через СМИ я узнала о беспокойствах правительства и народа Казахстана и о предпринимаемых правительством Казахстана последовательных мерах, включая задержание полицией лиц, распространяющих фейки о появлении случаев зараженных коронавирусом нового типа в Алматинской области. Меры казахстанской стороны, во-первых, говорят о том, что у нее есть способности противостоять непредвиденным обстоятельствам, а во-вторых, не позволяют никому никакими способами нарушать общественный порядок и создавать в обществе панику, что я хотела бы выразить свое восхищение.

Да, Праздник Весны - это традиционный праздник китайской нации, во время которого нужно собираться и веселиться всей семьей, однако возникшая вдруг эпидемия застала всех врасплох. Люди сразу прекратили веселье и без колебаний поспешно отправились на все фронты борьбы с эпидемией. Китайское правительство рассматривает борьбу с эпидемией коронавируса нового типа как задачу первостепенной важности и предпринимает беспрецедентно строгие профилактические и контролирующие меры с чувством высокой ответственности за здоровье народа. Председатель Си Цзиньпин лично руководит работой по профилактике и контролю за эпидемической ситуацией, а премьер-министр Ли Кэцян лично отправился в эпицентр эпидемии - в город Ухань - для проведения руководства работой по профилактике и контролю. Чтобы предотвратить распространение эпидемии было принято решение о "блокировании" Уханя и других городов, многие провинции и города инициировали высший уровень экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения. Китайское правительство увеличило количество праздничных дней, простые люди сознательно сократили свой выход из дома, усилили уровень своей защиты во избежание заражения, вызываемого перемещением. Более 6000 медработников из разных уголков страны приехали на подмогу городу Уханю, непрерывно отправляются различные медицинские материалы в регионы с наиболее серьезной эпидемической ситуацией. В течение всего процесса профилактики и контроля, китайское правительство уделяет особое внимание иностранным гражданам, находящимся в Китае, а также своевременно информирует дипломатические корпусы в Китае, принимает все меры для максимального предотвращения их заражения. Весь Китай единодушно прикладывает все силы на борьбу с коронавирусом.

Вместе с этим Китай активно развивает международное сотрудничество, придерживаясь открытости, прозрачности и чувства ответственности и своевременно оповещает весь мир о ситуации, сохраняет тесную связь и хорошее сотрудничество с разными сторонами, включая Всемирную организацию здравоохранения, специалистов которой пригласил в город Ухань для проведения исследований. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на днях посетил Китай. Он выразил полное одобрение работе китайского правительства по профилактике и контролю, а также открытости урегулирования эпидемической ситуации. Он отметил, что "Китай идентифицировал патоген вируса в рекордно короткие сроки и своевременно поделился с ВОЗ и другими странами данными о геноме вируса", "принятые китайской стороной меры защищают не только народ Китай, но и народы всего мира", "скорость и масштабы действий китайской стороны удивительны, проявленная скорость Китая, его масштабы и эффективность являются преимуществами китайской системы, соответствующий опыт стоит перенять и другим странам", "ВОЗ полностью верит в способность китайского правительства урегулировать эпидемическую ситуацию". На пресс-конференции, проведенной день назад, он также заявил, что "меры по профилактике и контролю, предпринимаемые Китаем, далеко превышают требования, необходимые в случае возникновения критических ситуаций и служат примером для всех стран в профилактике и контроле за эпидемической ситуацией". Представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа в своем интервью также рассказал, что недавно он лично был в Ухане, на передовой профилактических работ увидел силу руководства и силу мобилизации китайского правительства. Путем высокоэффективных действий Китай не только твердо держится своих позиций сопротивления, но и предоставляет важные силы для контроля за эпидемической ситуацией во всем мире. Гауден Галеа подчеркнул, что перед лицом кризиса обмен между странами кажется особенно важным. Китай активно поделился с миром вирусным геномом и своевременно публикует данные о распространении вируса, что играет крайне важную роль для построения открытой и высокоэффективной глобальной системы профилактики и контроля, устранения недопониманий и даже фейков. Возможно, в будущем предстоит пройти еще долгий путь, но в такие моменты, говоря о любой стране, мы должны укреплять взаимопонимание путем общения и совместно одержать победу в этой битве путем невиданного прежде объединения и совместного использования.

На сегодняшний день, согласно опубликованным данным, подтвержденное число зараженных людей за пределами Китая составляет 1% от общего числа больных, и среди иностранных граждан нет смертельных исходов. Это доказывает, что предпринимаемые Китаем меры достигли желаемого результата и максимально уменьшили распространение эпидемии в другие страны. Ответственное отношение Китая и способности профилактики и контроля за эпидемической ситуацией снискали высокую оценку многих стран. На самом деле, эпидемия хоть и случилась в Китае, однако правильная профилактика и контроль за ней окажет серьезное влияние на весь мир.

Сегодня, хоть еще и не установлен полный контроль над эпидемией, но действия правительства и народа Китая показывают, что она будет побеждена. Многие правительства и народы дружественных государств, включая Казахстана, оказывают моральную или материальную поддержку Китаю. Разные страны реализуют научно-технологическое сотрудничество по совместному противодействию эпидемии. Все это является примером преодоления бедствий общими силами человечества.

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