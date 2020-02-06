Что вылечить сложнее, чем коронавирус нового типа?

За последние дни внимание почти всего мира приковано к Китаю. Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса в Ухане провинции Хубэй, заставила Китай на время приостановить празднование Праздника Весны, а также сказалась на нервной системе всего мира. Прошло больше полумесяца, что видел и ощущал китайский народ? И что видел и чувствовал мир?

Будучи гражданами Китая, во время этой эпидемии я и мои соотечественники действительно каждый день ощущаем мощную эффективность сильной государственной системы, противостоящей эпидемии, вижу в народе отражение государственных сил, накопленных за 40 лет политики реформ и открытости, а также чувствуем уверенность и надежду, вызванные построенным за 10 дней полевым госпиталем. Слова поддержки стран всего мира и материалы для борьбы с эпидемией, пожертвованные Китаю международным сообществом, в том числе и Казахстаном, позволили китайцам с благодарностью почувствовать, что мир по-прежнему полон любви и надежды. Это также вдохновило китайский народ на достижение конечной победы над свирепствующей эпидемией.

В сегодняшнюю эпоху высокоразвитых информационных технологий, я верю, что люди всего мира увидят и почувствуют на себе то, что чувствует китайский народ. Единые и сплоченные решимость и силы китайского правительства и простого народа в борьбе с вирусом потрясают и трогают весь мир, что непременно сможет оказать огромное влияние на него.

Как неоднократно подчеркивал Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: "Китай стал примером противодействия эпидемии во всех отношениях", "если бы не усилия китайского правительства и то, чего они достигли, чтобы защитить себя и людей всего мира, сейчас мы бы видели еще больше случаев заражения и даже смертей за пределами Китая", "ВОЗ уверена в способности китайского правительства контролировать эпидемию".

Действительно, общественное здравоохранение человечества является не только делом Китая, но и делом всего мира. Позвольте спросить: какой человек может похвастаться отличным здоровьем и отсутствием болезней? Какая страна может осмелиться гарантировать абсолютно ровный и беспрепятственный процесс развития? Мир, который развивается и прогрессирует каждый день, никогда не бросал страны из-за того, что они были бедны или в них были болезни. И, наоборот, мир не может существовать только из-за одной отдельной определенной страны. Справедливость, честность и совесть являются духом развития и прогресса человеческой цивилизации.

Однако, как и нынешняя переменчивая погода, китайский народ так же иногда может испытать равнодушие и безразличие. США, под знаменами равенства, независимости, справедливости и прав человека, в условиях этой эпидемической ситуации хладнокровно отняли возможность свободного передвижения для граждан других стран, включая Китай. Утверждения их правительственного чиновника о том, что эпидемия в Китае способствует экономическому развитию США, удивили людей и даже вызвали осуждение среди американского народа. Другое их высокопоставленное лицо в это время разъезжает по Центральноазиатскому региону, неуклонно занимаясь деятельностью, очевидной всему миру - сеет рознь между этническими группами и странами.

В качестве трудно предсказуемого естественному миру явления, коронавирус нового типа совсем не страшен - человечество сможет в конце концов его победить. Страшен "внутренний демон", распространяющий вражду и скрывающийся в мыслях отдельных стран и отдельных людей, его труднее вылечить, чем коронавирус нового типа - это и есть самый большой всеобщий враг человечества.

Казахстанский поэт Абай говорил: " Начало успеха - единство, основа достатка - жизнь". Знаменитый китайский художник и поэт Чжэн Баньцяо оставил в наследие знаменитые строки: "Под множеством натисков и тысяч ударов все так же остается непоколебимо - откуда бы ни подул ветер, мы устоим на месте". Я думаю, что фраза английского поэта-романтика Шелли: "Зима пройдет - весна уже не за горами" - возможно, наиболее полно передает мое нынешнее настроение. Давайте вместе подождем возрождение Китая, как феникса, после бедствия.





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