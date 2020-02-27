Посол Китая в РФ: против коронавируса эффективно старое лекарство советского производства

Выступая на пресс-конференции для избранных СМИ, включая и " Выступая на пресс-конференции для избранных СМИ, включая и " Комсомолку ", посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об успехах своей страны в борьбе с эпидемией коронавируса:

На сегодняшний день появились позитивные изменения. Ежедневно — больше двух тысяч выздоровевших, а новых случаев заражения лишь несколько сотен (три недели назад таковых было по несколько тысяч в день). Значительно снизилась смертность.

Появились новые способы лечения. Найдены лекарства, имеющие положительный эффект. Практика показывает, что китайская медицина действует эффективно. При приёме китайских лекарств не было ни одного случая осложнения.

Лекарство старое — фосфат хлорохина, которое несколько десятков лет применяется от малярии. Есть ещё одно старое лекарство советского производства — арбидол. Пока эти два лекарства считаются наиболее эффективными. Самый успешный способ — европейская медицина в сочетании с китайской.

Медикам в наших госпиталях нелегко. Они одеты в костюм химзащиты, из-за этого им нельзя ходить в туалет целый день. Даже если весь вспотел — нельзя переодеваться. Только после выхода из изолятора. Но, благодаря подвигу этих людей, мы побеждаем болезнь", — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Напомним, с конца 2019 года в Поднебесной свирепствует эпидемия коронавируса нового типа. Количество заболевших превысило 70 тыс., количество умерших — почти 2,5 тыс. Многие страны ввели против Китая и его граждан внешний карантин, транспортные и экономические связи с крупнейшей экономикой мира фактически блокированы.

Обновление. В первой версии заметки по техническим причинам было написано некорректное название лекарства: "амиодарон". Правильное название, отражённое в нынешней версии заметки, — "арбидол".

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