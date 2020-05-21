О чем говорит сообщение Трампа о разработке в США вакцины против коронавируса еще 11 января?

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Республике Казахстан Чжан Сяо

15 мая Трамп выпустил ошеломившую весь мир новость о разработке вакцины против COVID-19 еще 11 января, то есть за целых 2 месяца до вспышки коронавируса в США! Весь мир, в том числе сами американцы, воспринял эту информацию с открытым ртом.

Всем нам известно, что 2 января Китай официально оповестил ВОЗ о случившемся в Китае коронавирусе, а 12 января он передал штамп генома. Если Трамп говорит правду, то это значит, что в США приступили к разработке вакцины против коронавируса до 12 января", - заявил Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо.

Тем не менее из заявления Трампа можно сделать два вывода. Первый: Трамп соврал. Считалось, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Китае. Но, по сообщению Трампа, смело можно прийти к выводу, что первый случай заражения в мире был не в Китае, а в США.

Иными словами, источник вируса нужно искать в США - азбукой является то, что без штампа не может быть и речи о разработке вакцины. Это как раз соответствует высказываниям многих американцев о заражении некой странной инфекцией, похожей на COVID-19 еще в конце прошлого года.

Второй вывод: Трамп соврал, так как он неоднократно пытался убедить весь мир, обвиняя Китай в сокрытии истины о коронавирусе, за что он пригрозил привлечь к ответственности Китай, выставить ему счет за компенсацию. Сообщение Трампа от 15 мая говорит как раз об обратном.

Это говорит о полной готовности США к коронавирусу, о полном сознании больших рисков этого нового заболевания еще в начале этого года. Поэтому обвинения Китая за все эти месяцы – лишнее доказательство попытки перекладывания ответственности за провал на Китай.

Население США составляет 5% от глобального, но 30% инфицированных в мире приходится на американцев. Количество летальных исходов в США превысило количество погибших на войне во Вьетнаме, Афганистане и Ираке вместе взятых. Это наводит на логическое размышление о том, что США скрывали от нас.

Вашингтон должен понять, что для них враг не Китай, а вирус. Если США продолжат вместо ответственного подхода искать внешнего врага, то ситуация с вирусом обернется еще большим крахом. Как мы уже заявляли, солидарность и сотрудничество – это мощнейшее оружие против вируса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства