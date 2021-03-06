Пятилетка с китайской спецификой

"Пятилетка" - идеологический термин, история которого началась в 1928 году в СССР. В 1953 году он был заимствован Коммунистической партией Китая, когда правительство КНР опубликовало свой первый пятилетний план. Разработкой документа руководил тогдашний премьер Госсовета Чжоу Эньлай.

Полное название документа - "Пятилетний план экономического и социального развития КНР". Главными задачами первой пятилетки были развитие промышленности и социалистическое преобразование народнохозяйственной системы Китая.

Благодаря поддержке СССР были достигнуты существенные успехи в реализации первой пятилетки (1953-1957 годы), обеспечен прорыв практически во всех ключевых сферах экономики. В качестве примера можно выделить Первую автокорпорацию КНР, которая была образована в 1953 году - в год, когда был дан страт реализации первой пятилетки.

Сегодня этот конгломерат является самым прибыльным автопроизводителем в Поднебесной. В 2020 году в Китае было произведено более 25 млн единиц автомобилей разных типов. На производственной линии упомянутого автогиганта собрано около 3,7 млн единиц. Необходимо отметить, что корпорация производит не только автомашины отечественных брендов, как "Хунци" (Красное знамя) и "Бестурн" (Bestune), но и ведущие иностранные марки: Фольксваген, Ауди и Мазда. Это говорит о том, что пятилетка уже давно приобрела рыночную характеристику, отойдя от сугубо идеологической коннотации.

В текущем году в ходе 4-й сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) 13-го созыва, которая состоится с 5 по 11 марта, будет рассмотрен проект 14-й пятилетки на период 2021-2025 годов. Также ожидается утверждение плана долгосрочных целей Китая до 2035 года.

В октябре 2020 года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на заседании по разработке 14-й пятилетки отметил, что в течение следующих пяти лет Китай продолжит текущий курс развития, повышая уровень открытости внешнему миру и укрепляя взаимовыгодное международное сотрудничество.

Можно предположить, что первый год реализации 14-й пятилетки Китай начнет с активизации международного сотрудничества в области противодействия эпидемии. На фоне сохраняющейся неопределенности вокруг пандемии COVID-19 на передний план вышли вопросы совместной разработки вакцин, а также расширение географии их доставки.

22 февраля информационное агентство Reuters сообщило, что в мире уже использовано более 43 млн доз вакцин, разработанных китайской национальной фармацевтической компанией Sinopharm. Сегодня Китай оказывает помощь в области вакцинации 53 развивающимся странам, заключив соглашение об экспорте своих вакцин с 22 странами. 3 марта официальные представители китайского правительства сообщили, что на конец февраля этого года по всему Китаю реализовано более 52 млн доз вакцины против COVID-19.

В Узбекистане завершается испытание новой рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001, созданной учеными Узбекистана и Китая. На днях посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды и двое сотрудников посольства получили первую дозу узбекско-китайской вакцины. По словам казахстанского посла, посольство готовит предложения по поставке узбекско-китайской вакцины в Казахстан.

4 марта министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой предложил своему коллеге из Узбекистана Абдухакиму Хаджибаеву рассмотреть возможность выпуска казахстанской вакцины QAZCOVID-IN на базе фармацевтического предприятия в Узбекистане. Таким образом, сотрудничество между соседями в этой области набирает обороты и уже дает конкретные результаты.

5 марта премьер Госсовета КНР Ли Кэцзян, выступая с итоговым докладом о работе правительства, отметил: "Мы будем придерживаться независимой внешней политики, акцентируя внимание на укреплении мира, развитии глобального партнерства, а также формировании нового типа международных отношений и сообщества единой судьбы человечества".

Глава китайского правительства подчеркнул, что Китай готов работать со всеми странами, чтобы мирно сосуществовать и развиваться вместе на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, рука об руку отвечать на глобальные вызовы и прилагать усилия для содействия миру и процветанию во всем мире.

В последние годы в международных СМИ нередко говорят о концепции строительства "сообщества единой судьбы человечества". Сегодня весь мир стал свидетелем того, как американский, индийский и китайский космические аппараты смогли получить и переслать уникальные снимки с Марса. На этом фоне у мирового сообщества появилась надежда, что технический прогресс сплотит, а не разделит страны.

Но, к огромному сожалению, мир впал в небывалую непредсказуемость, которая охватила практически все сферы международной кооперации.

В момент, когда международную систему охватил густой туман недоверия и глобальное сотрудничество потеряло ориентир, подобные проблески кооперации дают теплую надежду на лучшее завтра.

Будем вместе, ведь сила в единстве!

Автор: Ван Дэлу, шеф-корреспондент Китайской медиакорпорации в Казахстане

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