Быстрое восстановление экономики Китая способствует росту мировой экономики

Фото: Посольство КНР в РК

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Крупнейшая за последнюю сотню лет пандемия и невиданные перемены переплетаются и накладываются друг на друга, что приводит к множественным кризисам, таким как нехватка энергии, продовольственная безопасность и высокая инфляция, а восстановление мировой экономики идет слабым темпом. В 2022 году Китай, столкнувшись со стремительно меняющейся международной обстановкой и гигантскими сложными задачами стабильного развития внутренних реформ, эффективно отреагировал на последствия эпидемии, энергично способствуя стабилизации и восстановлению экономики, стабильно повышая качественное развитие, неуклонно улучшая благосостояние людей, обеспечив надежную и плотную защиту жизни населения, сдал тяжелый табель успеваемости.





Экономический рынок остается незыблемым. На фоне растущих рисков "стагфляции" в мировой экономике экономика Китая продемонстрировала сильную устойчивость и жизнеспособность. В 2022 году общий объем экономики Китая превысил 120 трлн юаней (около 18 трлн долларов США), ежегодный рост составил 3%, быстрее, чем в большинстве крупных экономик. ВВП на душу населения остается выше 12 тысяч долларов США в течение двух лет подряд. Добавленная стоимость национальной промышленности достигла 40,2 трлн юаней, а добавленная стоимость обрабатывающей промышленности достигла 33,5 трлн юаней, заняв первое место в мире. Общий объем производства зерна достиг 686,7 млн тонн, который оставался стабильным на уровне более 650 млн тонн в течение восьми лет подряд. Годовая общая стоимость импорта и экспорта достигла нового уровня, впервые преодолев отметку в 40 трлн юаней. На конец года сальдо валютных резервов достигло 3,1277 трлн долларов США, оказавшись на первом месте в мире.





Замечательные результаты достигнуты в качественном развитии. Китай настаивает на качественном экономическом развитии с помощью новых концепций развития, и разворачивается процветающая картина китайской модернизации. Стратегия инновационного развития была реализована в полном объеме, китайские астронавты совершили первую в истории космонавтики ротацию экипажа на орбите. Первый китайский магистральный авиалайнер C919 был поставлен заказчику. ГЭС Байхэтань была полностью введена в эксплуатацию. Китай поднялся на одиннадцатое место в Глобальном инновационном индексе. Ведущая роль нового импульса становится все более заметной. В 2022 году добавленная стоимость высокотехнологичного производства сверх установленного размера увеличилась на 7,4% по сравнению с предыдущим годом, что на 3,8 процентных пункта быстрее, чем у всех отраслей сверх установленного размера. Согласно расчетам Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, масштабы цифровой экономики Китая составили примерно до 50 трлн юаней в 2022 году, что показало увеличение в годовом исчислении примерно на 10%.





Благосостояние народа неуклонно повысилось. Перед лицом резкого роста мировых цен на продовольствие и энергоносители и высокого давления со стороны импортируемой инфляции средства к существованию китайского народа эффективно гарантированы, а результаты развития принесли людям больше пользы. В 2022 году было создано 12,06 млн новых рабочих мест в городах, что превышает годовой план. Располагаемый доход на душу населения в реальном выражении вырос на 2,9%, в основном синхронно с экономическим ростом. Годовая потребительская цена (ИПЦ) выросла на 2,0% по сравнению с предыдущим годом, производство говядины, баранины, птицы, молока и морепродуктов увеличилось по всем направлениям. Запасов овощей и фруктов достаточно, а цены стабильны, что резко контрастирует с высокой инфляцией в США и Европе. Охват системы социального обеспечения продолжает последовательно расширяться, и к концу 2022 года количество людей, участвующих в национальном базовом пенсионном страховании, достигло 1,05 миллиарда человек.





Открытость на высоком уровне идет быстрым и верным шагом. Столкнувшись с накоплением рисков в мировой экономике и противодействием протекционизму, Китай открывается все больше и больше. Негативные списки для доступа иностранных инвестиций были дополнительно сокращены, а перечень отраслей, поощряющих иностранные инвестиции, значительно расширился. Китайское международное ЭКСПО потребительских товаров, Китайская ярмарка импорта и экспорта, Китайская международная ярмарка торговли услугами и Китайское международное импортное ЭКСПО были успешно проведены, продемонстрировав жизнеспособность и очарование экономики Китая в условиях новой модели развития. Всестороннее региональное экономическое партнерство было официально реализовано, и глобальная сеть зон свободной торговли, отвечающих высоким стандартам, продолжает расширяться. Круг друзей "Пояса и пути" продолжает расширяться: Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству "Пояса и пути" со 151 страной и 32 международными организациями. "Отчет об открытости мира - 2022" показывает, что индекс открытости Китая вырос на 5,6%, а его рейтинг поднялся на 8 позиций.





В настоящее время мировая экономика находится на перепутье, свирепствуют антиглобализм, унилатерализм и протекционизм. Столкнувшись с такой мировой ситуацией, страны должны выбрать "взаимовыигрышное сотрудничество" для непрерывного продвижения экономической глобализации или "разрыв производственной цепочки", который подтолкнет многостороннюю торговую систему к дальнейшему расколу. 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, который прошел в 2022 году, дал свой ответ: Китай будет отстаивать основную государственную политику открытости внешнему миру, непреклонно осуществлять стратегию открытости, ориентирующуюся на взаимную выгоду и всеобщий выигрыш, непрерывно предоставлять миру новые возможности на основе новых достижений в собственном развитии, способствовать развитию мировой экономики открытого типа, чтобы приносить еще большее благо народам всех стран мира. 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая не только наметил грандиозный план, положивший начало новому пути во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации, но и придал новые силы для общего процветания всех людей, гармоничной материальной цивилизации и духовной цивилизации, модернизации гармоничного сосуществования человека и природы, модернизации мирного развития. В духе 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая экономический корабль Китая продолжит плыть по ветру и волнам, обеспечивая непрерывный импульс и новые возможности для мировой модернизации.





2023 год - это первый год полной реализации духа 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Экономика Китая восстанавливается на полной скорости, и различные экономические показатели в начале года уже показали "хороший старт", создавая прочный фундамент для качественного экономического развития в течение всего года. В январе этого года индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая (PMI) вырос до 50,1%. Во время каникул по случаю праздника Весны было совершено около 308 млн туристических поездок внутри страны. Количество людей, въезжающих и выезжающих из страны, увеличилось на 120,5% по сравнению с прошлым годом. Потребление в автономном режиме, такое как общественное питание, фильмы и покупки, восстановилось больше, чем ожидалось. Организация Объединенных Наций, Международный валютный фонд, Morgan Stanley и другие международные организации повысили свои последние прогнозы экономического роста Китая в этом году примерно до 5%.





2022 год - важная веха в истории развития отношений между Китаем и Казахстаном. В сентябре 2022 года председатель Си Цзиньпин посетил Казахстан с историческим государственным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК, в котором подтверждена готовность прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью. В 2022 году экономические и торговые инвестиции между двумя странами неуклонно росли, сотрудничество в области производственных мощностей дало плодотворные результаты, также достигли плодотворных результатов в области взаимной связи и взаимного сообщения, развили сотрудничество и в новой отрасли, а объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг рекордного уровня 31,1 млрд США. Был достигнут положительный прогресс в ряде ключевых проектов сотрудничества, таких как проект Атырауского государственного нефтехимического комплекса, проект Кызылординского государственного стекольного завода, проект Алматинской государственной ветровой электростанции "Шелек" - 60 МВт, а также количество и объем железнодорожных грузоперевозок Китай - Европа достигли рекордного уровня.





2023 год - это первый год нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений, а также 10-летие инициированной в Казахстане инициативы "Один пояс, один путь". Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Казахстан будут усиливать стыковки стратегий развития, совместно реализовывать глобальные инициативы развития, углублять качественное сотрудничество в совместном строительстве "Один пояс, один путь", укреплять сотрудничество в традиционных сферах, а также неуклонно расширять большие данные, искусственный интеллект, цифровые финансы, электронную коммерцию, зеленую энергетику, чтобы придать дополнительный импульс региональной и мировой экономике.





Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо