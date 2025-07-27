Без срока давности. Наказание за коррупцию неотвратимо

Фото: kabar.kg

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Коротким и хлестким постом в социальных сетях президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на новую серию разоблачений и задержаний подозреваемых в коррупции, сообщает информационное агентство "Кабар"





Ни один чиновник, присвоивший государственные средства, не останется безнаказанным, даже если это произойдет позже. Поэтому одумайтесь сейчас. В наше время воровства государственных средств быть не должно", - подчеркнул президент Кыргызстана.





Без вариантов. Уличенные в казнокрадстве, тяжком преступлении против государства и народа теперь сразу доставляются на допросы прямо с рабочего места. Коррупционеров арестовывают на заседаниях, выездных совещаниях и эти эффектные кадры сразу попадают в интернет. Так было с мэром Токмока и его подручными. Недавно в Оше на публичном мероприятии взяли под белы ручки руководителей районных подразделений налоговой. И все уже чувствуют: там, где по поручению президента работает генерал Ташиев, будут распекать взяточников и мздоимцев.





Как видно по лентам новостей, в регионах после приезда главы ГКНБ и посадок подозреваемых в коррупции все государственные органы и ответственные лица начинают демонстрировать фантастическую работоспособность и продуктивность. В Нарыне за пару дней был уложен асфальт на дорогу, которую до этого безрезультатно ремонтировали больше года. Центральная часть города Ноокат изменила свой облик всего за одну ночь. В социальных сетях пользователи пишут, что в городах, где сажают мэров, распускаются цветы.





Парк в бывшем селе Пригородное теперь, скорее всего, тоже преобразится. На его реконструкцию деньги выделялись трижды, но подрядная организация их ни разу не получила. Финансы осели в карманах чиновников. Разбираться на место приехал глава ГКНБ, туда же для "разбора полетов" были приглашены подозреваемые в присвоении бюджетных средств.





Камчыбек Ташиев разговаривает с утратившими доверие управленцами очень откровенно, называя вещи своими именами. "Этот человек три раза проводил тендер по парку и все три раза присвоил деньги. Вот подрядчик дал показания: "Мы не получали деньги. Он деньги взял и присвоил". Один и тот же участок три года подряд проходил по тендерам и вот в каком состоянии этот парк сейчас", - так Ташиев обрисовал деятельность руководителя 4 Управления мэрии (ранее - Департамент по управлению муниципальным имуществом), а оценить состояние парка предложил мэру Бишкека, так как Пригородное - теперь часть столицы.





Если мы и дальше будем расхищать государственные средства, тогда где останется государство? А вы этого человека назначили на высокую должность", - продолжил генерал, обращаясь к Айбеку Джунушаливу.





Речь шла теперь уже о бывшем главе ДУМИ мэрии Бишкека, до этого руководившим Пригородным айыл окмоту Бакыте Шеримбекове. "Конкретный коррупционер. А вы его на высокую должность поставили. Что, он там должен был "улучшить ситуацию"? На сегодняшний день имущество города находится в его руках, так ведь? Нужно уметь подбирать кадры. Всё это происходит потому, что у вас нет навыков в кадровой политике. Мы говорим, что сейчас увеличился бюджет города и республики, но какая от него польза, если такие чиновники его разворовывают? Вот в каком состоянии находится этот парк. Меня охватывает гнев. Арестовать!" - поставил точку Ташиев.





Этот день борьбы с коррупцией был очень насыщен в плане заключения под стражу столичных управленцев. С совещания в микрорайоне "Тунгуч" конвой увез на допрос вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева. За короткий срок погорел уже второй заместитель столичного градоначальника. Его подозревают в махинациях с земельными участками. Вместе с ним арестованы несколько сотрудников акимиатов Ленинского и Первомайского районов. Ещё одной громкой новостью стало задержание ГКНБ главного инспектора счетной палаты, уличенного в вымогательстве взятки у сотрудника дипломатической миссии.





Политолог Бакытбек Жумагулов в комментариях ИА "Кабар" рассказал, что первые лица государства продемонстрировали, что борьба с проявлениями взяточничества и казнокрадства не будет носить декларативную или декоративную форму. У них есть однозначное понимание того, что только реальными посадками можно перевоспитать чиновников.





На фоне тех резонансных задержаний, которые произошли в последнее время с участием председателя ГКНБ, плюс к тому же жесткое предупреждение президента, показывают, что руководство страны будет и дальше бороться с проявлениями коррупции. Предупреждения были, но теперь они закончились, кто этого не понял, того ожидает привлечение к уголовной ответственности.





Пока министерства, областные администрации и другие органы, похоже, до конца не осознали, что оказались в другой реальности, где работают законы. Мне кажется, что они это скоро поймут и тоже подключатся к борьбе с коррупцией на всех уровнях. К профилактике нужно привлекать депутатов парламента, общественные организации. Да и простые граждане, видя последние примеры, не должны бояться озвучивать неприглядные факты. Такой процесс идет, и он уже приносит результаты", - подчеркивает Бакытбек Жумагулов.





Так что эмоциональный призыв президента к чиновникам - "Опомнитесь, пока не поздно!" четко даёт понять о том, что работа по выявлению коррупции в органах государственной власти будет продолжена. А сажать будут и дальше, невзирая на связи и былые заслуги. Как пообещал Садыр Жапаров, достанут всех, кто запускает руку в бюджет, занимается махинациями с землей и государственной собственностью, злоупотребляет служебным положением для личного обогащения. Наказание за коррупцию неотвратимо, уголовные дела не имеют срока давности!





Автор: Кирилл Степанюк, информационное агентство "Кабар"





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