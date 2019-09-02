В последнее время в Специальном административном районе Сянган Китая происходят широкомасштабные демонстрации и серьезные акты насильственного характера, которые вызвали пристальное внимание со стороны мировых средств массовой информации, в которых один за другим появляются различные не соответствующие реальности высказывания. Что на самом деле происходит в Сянгане?

Этот вопрос вытекает из поправок в "Закон об экстрадиции" и "Постановление о взаимной правовой помощи по уголовным делам" о преступниках, скрывающихся от правосудия. В феврале 2018 года житель Сянгана по имени Чань Тункай, будучи подозреваемым в убийстве своей беременной подруги на Тайване, сбежал назад в Сянган. Поскольку САР Сянган не обладает юрисдикцией в отношении данного дела, чтобы передать Чань на Тайвань для судебного разбирательства, правительство САР предложило внести поправки в два вышеупомянутых правила с той целью, чтобы Сянган мог принимать специальные соглашения с материковым Китаем, Макао и Тайванем, которые не подписали с Сянганом соглашение об экстрадиции подозреваемых лиц и соглашения об оказании помощи в области уголовного правосудия. Еще одной целью этих действий стало то, что необходимо осуществлять сотрудничество между этими регионами о передаче подозреваемых в совершении преступлений и лиц, скрывающихся от правосудия, чтобы Сянган не стал "раем для преступников".

К сожалению, многие граждане Сянгана мало знают о ситуации в материковом Китае, а также о его правовой и судебной системах. Оппозиция Сянгана воспользовалась этой возможностью. Она пропагандирует то, что поправки в законах подорвут "свободу" этого города, создадут социальную панику и будут препятствовать принятию законопроекта в Законодательном совете. В этой связи с июня 2019 года в Сянгане было проведено несколько крупномасштабных демонстраций и собраний против пересмотра двух вышеуказанных законопроектов. Для того чтобы выслушать мнение общества и восстановить спокойствие как можно скорее, 15 июня правительство САР объявило о временной приостановке действия поправок.

Однако оппозиция не остановила свое "сопротивление", а наоборот, сделала свои действия более радикальными и пытается превратить ситуацию в насильственный конфликт. Представители оппозиции незаконно напали на Законодательный совет САР Сянгана, Канцелярию по связям Центрального правительства КНР в Сянгане; эти люди, используя оружие, такое как стрелы и бензиновые бомбы, напали на полицию; они осквернили и оскорбили государственный флаг и герб КНР, районный флаг и герб Сянгана; нарушают нормальный режим работы общественных объектов, таких как аэропорт и метро; кроме того, незаконно ограничивали личную свободу журналистов из материкового Китая. Одним словом, они привели к серьезным нарушениям общественного порядка. Отдельные протестующие даже выкрикивали лозунги о "независимости Сянгана".

Западные СМИ широко освещали эти демонстрации в Сянгане, но их справедливость подверглась сомнению. Западные средства массовой информации, такие как британский телеканал BBC, издания "Wall Street Times", "Голос Америки" и "Немецкий голос", обращают главное внимание на то, что "полиция применяет насилие", парируя такими высказываниями, что полиция "преследует демонстрантов с оружием". В объектив их камер попадают лишь "раненые демонстранты", которых эти издания безосновательно называют "жертвами полицейского насилия", утверждают, что журналист из материкового Китая, которого избили демонстранты, на самом деле является "тайным полицейским". В то же время о проявлении насилия демонстрантами сообщается редко. В ответ на все вышеперечисленные высказывания посол Китая в Великобритании Лю Сяомин 15 августа дал комментарий, сказав, что "западные СМИ должны нести непомерную ответственность за сегодняшнюю ситуацию в Сянгане".

Некоторые западные страны выразили озабоченность событиям в Сянгане, выходящими за пределы здравого смысла. Представители некоторых стран и международных организаций, в том числе Соединенные Штаты Америки и Европейские страны, публично призвали полицию Сянгана "сдерживать" силы и призвали центральное правительство и власти САР "уважать общественное мнение", а на незаконные насильственные действия демонстрантов - закрывали глаза. Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала акцию протеста "прекрасным пейзажем, заслуживающим внимания". Хотя жители Сянгана при британском правлении никогда не имели демократических прав, несколько демонстрантов все еще показывают знамя британской колонии, призывая Великобританию "поддержать демократию в Сянгане". Китайская газета "Global Times", в свою очередь, сообщила, что многие демонстранты "вступают в акты демонстраций за деньги". Официальные СМИ Китая, такие как газета "People's Daily", отметили, что "Соединенные Штаты и другие западные страны поддерживают незаконные действия радикальных насильственных преступников Сянгана, стремясь подорвать процветание, стабильность и безопасность в Сянгане, и в нагом виде демонстрируют, что такое двойные стандарты".

Отношения между сянганской оппозицией и Западом также привлекли внимание многих людей. В июле Джимми Лай, основатель сянганской медиагруппы "Next Digital", одна из главных фигур оппозиции в Сянгане, встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и государственным секретарем Майком Помпео и заявил, что Сянган "борется за Соединенные Штаты". Его слово подверглось критике со стороны китайских СМИ. Как стало известно, 6 августа дипломат Генерального консульства США в Сянгане встретилась с лидерами организации "За независимость Сянгана", что вызвало огромное внимание СМИ. Пекин критикует такие встречи. Китайское информационное агентство "Синьхуа" отметило, что "некоторые люди и силы Сянгана вступают в сговор с внешними силами публично и тайно". Некоторые аналитики отмечают, что ситуация в Сянгане хорошо знакома жителям стран СНГ: подобные события происходили в 2003 году в Грузии, в 2004 году - на Украине, в 2005 году - в Кыргызстане. Закулисные западные силы манипулируют, клевещут и приказывают местной оппозиции постоянно организовать демонстрации, создавать беспорядки с целью свержения законного правительства, а также с целью развить ситуацию в Сянгане в направлении "цветной революции". Опытный обозреватель Янь Мэнда в своей статье "Цвет революции", опубликованной в сингапурской газете "Ляньхэ Цзаобао" написал, что под предлогом "против поправок законов" конфликт становится все более жестоким, что можно назвать постепенным развитием "цветной революции" по сянганскому стилю. Цветные революционеры хотят восстать не только против правительства САР. Даже если "поправки в законе экстрадиции" не будут приняты, революционеры найдут другие пути и оправдания для своей цели.

Наблюдатели считают, что основной целью вмешательства внешних сил в сянганскую проблему является попытка сдержать развития Китая. США публично связали проблему Сянгана с китайско-американскими торговыми переговорами, чтобы заставить Китай пойти на уступки. Президент США Дональд Трамп заявил 19 августа, что, если Китай применит насилие в Сянгане, Китаю и США будет трудно достичь торгового соглашения. По мнению сингапурской газеты "The Straits Times", это отражает тот факт, что администрация Трампа обратилась к поддержке сепаратистских сил в Китае в результате невозможности подавить эту страну торговой войной. Видно, что западные страны пытаются вмешаться в ситуацию в Сянгане, разжигая там беспорядки, сделать Сянган антикитайской базой, связывая этот вопрос с торговыми переговорами, конечной целью чего является подавление развития Китая.

К слову, продолжающиеся протесты в Сянгане оказали негативное влияние на экономику. Темпы экономического роста в первом квартале составили всего 0,6%, что является самым низким показателем роста после мирового экономического кризиса. Обычные граждане Сянгана, обеспокоенные экономическими перспективами, надеются, что протесты скоро прекратятся. Многие из них также приняли участие в митинге в поддержку полиции и ее законного действия за стабильность общества города, политики "Одна страна - две системы". Они выступают против нарушения общественного порядка и призывают как можно скорее прекратить демонстрации протеста.

Позиция Пекина в этом деле предельно ясна: необходимо сохранять стабильность в Сянгане, поддержать политику "Одна страна - две системы" и противостоять внешнему вмешательству. 7 августа глава канцелярии Госсовета КНР по делам Сянгана и Макао Чжан Сяомин сказал: "Самая неотложная и первостепенная задача в настоящее время состоит в том, чтобы остановить насилие, восстановить порядок, совместно защитить нашу общую родину и не допустить падение Сянгана в бездну". Он подчеркнул, что "жизнь в Сянгане больше не может быть хаотичной!" Представитель МИД Китая Гэн Шуан также подчеркнул, что проблема Сянгана является "чисто внутренним делом Китая" и выступает против вмешательства внешних сил. Это дало четкий сигнал внешнему миру к тому, что Пекин не будет терпеть ухудшение ситуации в Сянгане, при необходимости примет эффективные меры для восстановления порядка в Сянгане и поддержания стабильности.

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