01.09.2023, 19:48 8751
Чужая повестка. Грязные игры на информационном пространстве Кыргызстана
Фото: kabar.kg
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В любом государстве информационное поле играет роль нервной системы. Если эта функция нарушена, страну начинает лихорадить. Ну а внешнее вмешательство в медиасферу это уже прямая угроза утраты государственного суверенитета. Кыргызстан сталкивался с информационной агрессией извне неоднократно, пережил несколько накатов волн цветных революций. При этом, это важно признать, народ и власти нашей республики не являются хозяевами на собственном информационном пространстве. Зачастую мы живем по той повестке, которую нам диктуют зарубежные спонсоры так называемых независимых СМИ, сообщает kabar.kg.
30 лет информационное пространство Кыргызстана было полем для разного рода информационно-психологических экспериментов над нашим же обществом. Вход на него был абсолютно свободным, и кто только хотел, тот и влезал в это поле, учреждая различные СМИ, медиахолдинги, сайты, фонды, телеканалы, исследовательские агентства и так далее. В итоге мы получили деформированное и искаженное информационное пространство, погода на котором меняется от фейков и вбросов. Все эти манипуляции делаются под заказ иностранных содержателей, так сказать, "свободных" СМИ. В последнее время становится все очевиднее, что многие, так называемые "независимые", стоят на содержании одного и того же добродеятеля. Выступают хором, качают одни и те же темы, бьют по одним и тем же политическим фигурам. После иных информационных диверсий вся страна несколько дней бьется в конвульсиях. Это главный признак болезни нервной системы государства.
Ничего не имею против независимой журналистики. Но какое отношение к ней могут иметь редакции, получающие гранты в сотни тысяч долларов? Достаточно прочесть несколько заголовков и сразу становится понятно, с какого "демократического" фонда влиты деньги в тот или иной проект. Так какая же это независимая журналистика?
Повод для хайпа может быть любым. Помните, как в начале года руководство страны закупило в Китае большую партию спецтехники для МЧС. Тогда так называемые блогеры на полном серьезе написали, что пожарные машины это водометы для разгона демонстрантов. И это самое безобидное. Поправки к закону "Об образовании", которые были нацелены на защиту детей от ЛГБТ-пропаганды, они назвали "очередными ограничениями" и "нарушением прав человека". Хотите еще поговорить о "независимости"? Может, лучше о методичках, по которым проводятся информационно-психологические операции над нашим обществом?
Стоит обратить внимание и на то, как нас пытаются спровоцировать и вовлечь в конфликт на Украине. Целый ряд изданий подает сводки с фронтов Незалежной исключительно в интерпретации Киева, что создает устойчивое ощущение того, что где-то в Бишкеке открыт филиал пресс-службы ВСУ. Речь не только про откровенно принадлежащие иностранным государствам СМИ, но и про те, которые громче всех кричат о том, что они "независимые".
Кажется, что никто уже и не скрывает того, что агрессивная риторика направлена только на то, чтобы рассорить Бишкек с Москвой, но и навредить дружбе с Пекином. Количество антироссийских и антикиайский статей увеличивается с каждым днем. Под злобными заголовками абсолютная чушь, но эти помои ушатами вливаются в наше общество. И как-то так это совпало с тем, как одна из стран озвучила планы по сдерживанию России и Китая и открыто объявила программу грантов на финансирование подрывной деятельности. Вот такие странные формы приняла "демократия", "борьба за права человека" и "независимая журналистика".
Отдадим должное расследовательским талантам иностранных агентов. Они получают очень качественные сливы, очень профессионально манипулируют данными. Но есть существенный момент. Вспомните ли вы хоть одно расследование про деятельность прародителей отечественной коррупции, часть которых сейчас фигурирует в деле о попытке государственного переворота. Это ведь колированные отцы приватизации, последствия которой всем нам до сих пор приходится расхлебывать. Они чисты как белый лист? Они почему-то всегда представляются как жертвы политических преследований, даже после того, как их родственники попадаются на крупных аферах с землей, причем признают вину и возвращают присвоенное.
Сложно припомнить, были ли какие-либо попытки разобраться с весьма дорогостоящей недвижимостью в Лондоне, которая, по некоторым данным, была приобретена одним из руководителей временного правительства после передала в бизнесе и сфер влияния в Кыргызстане в 2010 году. Очень уж интересно, почему эти люди не удостоены чести того, чтобы в отношении них было проведено беспристрастное расследование об их богатствах, честно заработанных на государственных должностях с зарплатой 30-40 тысяч сомов. Нет заказа?
А теперь о санкциях, которыми нас так пугают иностранные агенты. Они регулярно угрожают их введением со страниц "независимых" изданий. Любой чих по этому поводу какой-нибудь иностранной персоны моментально подхватывает местный "независимый" хор, пугая народ экономическими последствиями.
При этом очень странно, что они не пишут о том, что нефть, газ, уголь, все продовольствие, одежду и технику мы закупаем у наших партнеров по ЕАЭС и ШОС. У нас ни в чем нет и не будет нужды благодаря сотрудничеству с ближайшими и историческими соседями. За счет грамотной работы с дружественными партнерами в условиях международной турбулентности наша экономика держится достаточно уверенно. Так что санкции это пугалка совсем для других людей, с недвижимостью и банковскими счетами за рубежом. Их вынуждают влиять на политику, проводимую властями Кыргызстана. Как вам такие демократические ценности?
Такова их тактика - вклиниться в вопросы внутренней политики, нащупать болевые точки, накачать общество фейками, деморализовать власть и дестабилизировать обстановку. Во время обострения конфликта на границе с Таджикистаном мы это все видели и прочувствовали на себе, это продолжилось, когда Бишкек и Ташкент искали компромисс по мирному размежеванию, в том числе по Кемпир-Абаду. Нас будут раскачивать под разными предлогами и в разные стороны. К этому наше общество должно быть готово.
До сих пор никто не решался навести порядок на информационном пространстве Кыргызстана. Попытки принять законы об иностранных агентах и СМИ так и не доведены до логического завершения. Но если этого не сделать, нас так и будет трясти и лихорадить после серии фейков, запущенных иностранными агентами. Лечить информационное пространство, восстанавливать нервную систему государства рано или поздно все равно придется. Нас перестанут дергать за ниточки только тогда, когда мы оборвем их и начнем жить по собственной повестке, а не по той, что вброшена извне.
Автор: ИАЦ "Кабар" Кирилл Степанюк
Мнение редакции информационного агентства Kazakhstan Today может не совпадать с мнением автора.
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26.08.2023, 15:12 25121
Геополитические контексты. Психология и последствия
Фото: Depositphotos
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20 августа стало распространяться сообщение Bloomberg, в котором агентство со ссылкой на свои источники утверждает, что в руководстве России есть группа "ястребов", которая требует от В.Путина введения военного положения и осуществления всеобщей мобилизации.
С одной стороны, этот еще один информационный шаг в общей логике провоцирования расширения конфликта, который все более идет по нежелательному для объединенного Запада пути, с другой - это совершенно новый, категорически радикальный уровень повышения рисков. Возможно, креативная команда Bloomberg, которая выполняла информационную задачу, не понимает в нужной мере смысл транслируемого в информационное поле и ради яркого словца вышла далеко за рамки поставленной задачи. Строго говоря, это было бы лучшим из возможных вариантов. Иначе, если не ошибка, речь идет об информационной подготовке расширения борьбы до масштаба всей части света - Европы", - пишет автор под именем "Грани реальности" на dzen.ru.
Постоянное нагнетание в информационном поле возможности эскалации в Приднестровье, возможности введения "миротворческих" сил Польши и прибалтийских стран в Западную Украину, поддержания военного напряжения на границе с Беларусью - все это укалывается в масштаб текущего конфликта.
Совсем иное - выход на "обсуждение" всеобщей мобилизации в России. Тут нельзя говорить, что это некоторая "симметричная" ситуация с действиями администрации Украины, о чем сейчас также стали активно сообщать информационные ресурсы. Применительно к России такой шаг будет означать расширение конфликта до всей Европы с неизбежным втягиванием Кавказа, Передней Азии и Северной Африки.
Попробуем разобрать данный вброс детально. Он представляется симптоматичным.
Bloomberg - это система информационных ресурсов, которая обслуживает в самую первую очередь глобальный ссудный и торговый капитал, то есть тех, кто строит своих успех на проблемах и рисках других.
В силу логики построения государственных систем принятия решений в каждой стране всегда есть "ястребы" и "голуби". На балансе их позиций и функционирует система выработки важнейших шагов. Таким образом, это не чрезвычайная ситуация, а норма.
Зачем Bloomberg размещает новость, которая не новость? Это информационно-политическая акция - надавить и спровоцировать. Кто первичный адресат, а кто вторичный сопутствующий объект?
Режим военного положения - это особый правой режим, который существует для целей решений геостратегических задач военными средствами и позволяет отступать от законодательства и практики мирного времени.
Может ли данный тезис быть основным мотивом информационного вброса и основной атакой на российское общество?
Такой вариант напрашивается первым, но при рассмотрении не получает должного подтверждения. Скорее это тезис прикрытия и создания дезориентирующего фона. При этом нельзя отрицать желаемой, но не обязательной, побочной цели - спровоцировать рост опасений и паники в российской обществе.
Главный аргумент, почему данный тезис не основная цель информационной акции, выводится аналитически. Значительная и все возрастающая часть социума - это люди, которых война уже коснулась: военнослужащие и волонтеры, работники отраслей экономики и системы управления, обеспечивающие задачи СВО и сопротивление санкционному давлению. Их ежедневная деятельность и в значительной мере жизнь организована в логике мобилизационных задач.
Что принципиально изменит для данной категории переход к правовому режиму военного положения?
Произойдет отмена ряда массовых общественных мероприятий, возникнут более строгие правила перемещения (например, посты контроля документов). Собственно, все. Ровно это мы прошли в рамках COVID, тем более в намного более радикальной форме.
При этом данный шаг ожидаемо прямо и чувствительно затронет значительную часть представителей среднего и высшего класса, относящихся к непроизводственным сегментам экономики: эстрада, медиа, досуговый сегмент, кредитные и валютные операции, ретейл - "лакшери-класс".
Правовой режим военного положения позволяет комплексно решить вопросы потребительской инфляции, биржевых курсовых спекуляций, изъятия ресурсов из реальной экономики через механизмы процентных ставок, а также публичной демонстрации роскоши и социальной диспропорции - то есть основных факторов дестабилизации социума. Решение будет административно-принудительное и исключит свободу извлечения прибыли - работа если и будет продолжена, то в рамках операционной себестоимости и то при регламентируемых внутренних издержках.
При правовом режиме военного положения законным будет правило: "все что не разрешено - запрещено". Таким образом, сегменты и компании, которые не будут задействованы в обеспечении геостратегических процессов, потеряют доступ к ресурсам. Более того, даже использование внебюджетных средств на несанкционированные мероприятия, например - корпоративы, может и, скорее всего, будет вне закона и преследуемо.
Учитывая то обстоятельство, что содержание и формат деятельности в сфере культуры, особенно эстрадной, кино, медиа за долгие 1990-е - 2010-е, за исключением единичных примеров, переключился на сопровождение потребительского прожития, в том числе в имитационной псевдоаристократической форме, то только считанным авторам и коллективам будет что предложить в новых условиях и сохранить за счет этого свою востребованность.
Без сомнения, такие события перевернут жизнь "лакшери-класса", и, возможно, в этом есть некоторый расчет информационной акции - напугать данный сегмент общества и побудить их к каким-то превентивным шагам. При этом сложно представить, что реального может сейчас сделать данный сегмент общества.
Если рассматривать аспект выезда из России, то, как показала практика, и так никого не держат. Другое дело, что за пределами 3-5 городов России представители "лакшери-класса" никому не нужны. В других странах есть свои аналогичные сегменты и дополнительные кадры не нужны. Более того, формат выезда уже попробовали - свою зарубежную востребованность увидели на практике.
Если задача подвигнуть их на либеральную революцию, то как это осуществимо в текущих условиях? Любая значимая попытка реализации явочной демократии (протесты, оспаривание решений военно-политического руководства, неисполнение поручений в рамках профессиональной деятельности в значимых сферах) имеет реальные шансы быть квалифицированной в ключе попытки противодействия СВО или даже как саботажа и государственной измены, что влечет за собой тяжкие последствия для участников.
Дополнительный, но очень весомый в текущих обстоятельствах штрих - задолго до СВО начался рост одобрения образа Сталина со стороны россиян. Уже тогда цифры были ошеломляющими.
Таким образом, если кто-то хочет укрепить единство в российском обществе и пустить всю систему "в галоп", ему стоит спровоцировать бунт "класса лакшери" в текущих обстоятельствах.
Возможно, данный тезис адресован как раз не россиянам, а элитам ЕС. Именно в той логике, что штрихами изложена выше - если такой правой режим будет сделан, то санкционное воздействие на население перестанет ощущаться в принципе, кроме представителей "лакшери-сегмента", кто не будет включен в работу фронта.
В этом есть свой резон: мирные переговоры станут невозможны - только капитуляция социально-экономической системы одной из сторон: или ЕС, или России. Америка на этом кризисе зарабатывает и в итоге поглотит активы или России, или ЕС.
В такой логике сообщение Bloomberg - это убедительная просьба от Вашингтона к ЕС определиться на будущее. И тогда логично введение второго тезиса, намного более серьезного, про всеобщую мобилизацию.
Можно предположить, что идут некоторые процессы поглощения/перетекания активов для компенсации бремени "пустых денег" в системе ФРС и европейцев надо побыстрее "доубедить" в том, что пришло время делать выбор в пользу американского резиденства для своих активов.
Рассматривать версию, что ЕС "уговаривают" активнее использовать свои вооруженные силы для действий под украинским флагом, как основную сложно, как возможную побочную - да, вполне.
ЕС, судя по всему, уже получает приличный объем потерь на украинском фронте. Только потери Польши убитыми оцениваются в 10 тысяч.
При этом в России была только одна волна мобилизации без чрезвычайных мер.
Мобилизационный потенциал России достигает 25 миллионов человек. Для образного понимания - операция "Багратион" - самая крупная наступательная операции в истории человечества была осуществлена четырьмя фронтами: 1-м, 2-м, 3-м Белорусскими и 1-м Прибалтийским. Совокупная численность войск варьировалась от 1,5 до 2,5 миллиона человек в конце операции. То есть 25 миллионов - это 10 наступательных операций уровня "Багратион". Да, есть аспект производства и логистики, но промышленность России как раз сейчас идет вертикально вверх.
Можно, конечно, предположить, что ЕС, будучи крупным по населению субъектом, имеет большие мобилизационные возможности и она сможет надавить на России. Но это не без нюансов и оговорок.
Во-первых, ЕС в отличие от Украины целево не готовили на прямую войну с Россией - командование содействия безопасности армии США (USASAC) реализует соответствующие методические проекты с 2016 года. Едва ли население ЕС понимает необходимость идти на фронт.
Во-вторых, военпром Европы тоже нацелен на деньги, а не подвиг - "Рейнметал" идет в рост, хотя их техника никак себя не проявила на поле боя, если не сказать обратного.
В-третьих, а кого мобилизовать? В ЕС очень непростая ситуация с национальной динамикой и возрастом населения.
Крупнейшие страны ЕС уверенно провалили интеграцию новых этнокультурных групп в общественно-политическую систему. И если в России все религии и культуры идут в ключе общенациональных интересов, что самым красноречивым образом показало СВО, то такое сложно представить, например, во Франции или Германии.
Таким образом, в сухом остатке - на что направлена когнитивная операция, в рамках которой сделан вброс Bloomberg?
Скорее всего, учитывая долгосрочную историческую практику, цель - всеобщая контролируемая хаотизация. По мере роста неуправляемости процессов для США открываются возможности:
- поглощения в своих интересах здоровой части финансового сектора еврозоны;
- переноса в свое резиденство перспективных бизнесов из ЕС;
- реализации новой волны качественной миграции из ЕС.
Учитывая наличие "дубликата" для НАТО в виде AUKUS - бороться за жизнеспособность ЕС нет особого резона.
Добавим к этому, что и США не смогли удачно интегрировать разные этнические группы в рамках социума, а доля опорного белого населения за 2010-2020 сократилась с 223,6 до 204,3 млн человек
Финансовому капиталу не важно, кем править, важна выгода. Но для извлечения выгоды надо иметь лояльное опорное население, и вариант его пополнения из числа европейцев более чем исторически оправдан.
Более того, хаотизация и возможный рост насилия в ЕС - это рынок для ВПК и оборонных частных подрядчиков США.
Вероятно, изначальный план был в том, чтобы ввергнуть в повторный хаос 90-х зону ЕАЭС, но раз не вышло - значит, не справившейся вассал (ЕС) тоже вполне подойдет для роли ресурсного источника.
ЕС в свою очередь продолжает демонстрировать идейно-информационную беспомощность, теряя время.
Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
17.08.2023, 16:07 40576
Мегапроект “Один пояс - один путь” отмечает десятилетие
Фото: Shutterstock
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Инициатива "Пояса и пути" была выдвинута председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином во время выступления в Казахстане в Назарбаев Университете с речью "Развивать дружбу между народами, совместно создавать прекрасное будущее" 7 сентября 2013 года. В основе инициативы - строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского пути двадцать первого века. Этот год ознаменован юбилеем масштабной китайской инициативы "Один пояс - один путь", которая основательно поспособствовала интенсивному развитию всех отраслей жизнедеятельности в Азиатском регионе.
За 10 лет идея о формировании сообщества единой судьбы человечества, получив признание и широкую поддержку международного сообщества, переходит от концепции на практическую плоскость, от видения к реальности. Развивая шанхайский дух, наша организация движется опережающими темпами вперед на пути к формированию сообщества единой судьбы ШОС", - сказал глава КНР на 23-м заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в июле этого года.
В конце прошлого года в интервью для СМИ Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал, что Казахстан занимает особое и важное место в проекте "Пояса и пути", ведь именно здесь была инициирована эта программа. На протяжении более 9 лет Китай и Казахстан придерживались принципа широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. Прежде всего были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве по совместному строительству "пояса и пути", что способствовало углублению и укреплению сотрудничества в различных областях и помогло добиться солидных результатов, став успешной примером и ориентиром для реализации инициативы "Пояса и пути".
В этом году на форуме приграничного сотрудничества более 150 казахстанских предпринимателей, 20 ведущих синьцзянских бизнесменов, 10 представителей крупных инвестиционных китайских предприятий, присутствующих в Казахстане, подписали коммерческие контракты на более чем 565 миллионов долларов США.
В настоящее время развиваются транзитные направления, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. За 2022 год объем перевозок грузов транзитом по железной дороге Казахстана увеличился на 1,1 млн тонн и составил 9,4 млн тонн. Транзитные перевозки автотранспортом из КНР возросли в два раза и составили 980,6 тыс. тонн.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отмечал, что совместное участие в реализации мегапроекта "Один пояс - один путь" и Транскаспийского международного транспортного маршрута создает все предпосылки для раскрытия большого потенциала коридоров Север - Юг и Восток - Запад. В качестве практической меры Казахстан предложил создать партнерскую сеть крупных стратегических портов и логистических центров.
По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Китая достиг рекордного за 30 лет уровня - более 31 миллиардов долларов. Только за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 миллионов долларов.
В мае 2023 года под председательством председателя КНР Си Цзиньпина в древней столице Сиань успешно прошел грандиозный саммит "Китай - Центральная Азия". Этот саммит является первым масштабным многосторонним мероприятием, организованным Китаем после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. В ходе саммита были подписаны 7 двусторонних и многосторонних документов, в том числе Сианьская декларация по итогам саммита "Китай - Центральная Азия" и "Перечень договоренностей и инициатив", а также более 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях, приносящих богатый результат, реальное содержание и огромное влияние, которые никогда не наблюдались прежде.
Китай и страны Центральной Азии договорились подтверждать свою приверженность целям и принципам устава ООН, твердо защищать многосторонность, противостоять односторонности, гегемонизму и силовой политике, способствовать демократизации международных отношений и подталкивать международный порядок и систему глобального управления к более справедливому и разумному направлению развития.
В 2021 году с целью развития и укрепления отношений двух стран в сфере образования и науки было основано объединение "Дружба выпускников вузов КНР". Сообщество стало уникальной площадкой, с помощью которой молодежь может обмениваться культурными особенностями и опытом, наполняться знаниями и многовекторно разавиваться.
Несколько раз в год выпускники Китая организовывают яркие встречи, настоящие праздничные концерты с национальным разнообразием песен и танцев, с мастер-классами боевых искусств и трогательными воспоминаниями выпускников-друзей. Такие встречи, несомненно, оставляют добрые впечатления и становятся "зернышками" мечты школьника, выбирающего свою дорогу и университет, представляя, какой насыщенной может быть студенческая жизнь в Китае.
Деятельность этой организации очень значима, так как именно выпускники зарубежных вузов чаще всего становятся созидателями изменений и являются соединяющей нитью между двумя странами, которая соединяет экономический и кульутрно-образовательный потенциал.
В рамках инициативы в апреле этого ШОС провели "Диалог между небом и Землей" для общения студентов, школьников стран ШОС с членами экипажа космического корабля "Шэньчжоу-15". Диалог был создан с целью углубления познания о космической науке и технологиях, содействия развитию молодого поколения, углубления дружбы и практического сотрудничества.
По словам преподавателей и наставников, даже самых юных казахстанских школьников привлекает изучение китайского языка и учеба в Китае высоким уровнем развития страны, новыми технологиями и достойными условиями для обучения. Студенты получают уникальный опыт и знания, возвращаются домой - и пробуют развивать новоиспеченную идею в Казахстане. По этому пути последовали уже десятки тысяч граждан РК, такая статистика вносит огромный вклад в крепкую международную дружбу на века.
В августе этого года на фестивале "Лето ШОС - 2023" состоялась церемония открытия Базы стран Шанхайской организации сотрудничеств по обмену и взаимодействию в сфере СМИ. Эта платформа информационного сотрудничества создается для большей открытости проектов Шанхайской организации и объективного информирования общественности стран-партнеров о сути и значимости реализуемых проектов и инициатив. В рамках сотрудничества необходимо широко и доступно освещать цели и задачи всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как отмечала генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, основные принципы китайско-казахстанского сотрудничества, безусловно, заключаются во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. С момента начала работы над инициативой "Один пояс и один путь" Китай и Казахстан успешно реализовали многочисленные важные проекты в таких областях, как энергетика, транспорт и инвестиции. Обе страны ожидают активного участия в процессах развития и возрождения друг друга, а также совместного создания новых "золотых 30 лет" китайско-казахстанских отношений.
Журналист информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY Олеся Кольцова
03.08.2023, 11:57 58776
ШОС в поиске эффективных моделей информационного взаимодействия
Фото: kabar.kg
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Город Циндао - крупный промышленный и логистический центр в китайской провинции Шандунь стал местом проведения большого международного фестиваля "Лето ШОС - 2023". Мероприятия, направленные на развитие культурного, гуманитарного и экономического взаимодействия, проходили на площадке пилотной зоны "Китай - ШОС", где в короткие сроки был создан уникальный экспо-центр с выставочными павильонами каждой страны Шанхайской организации сотрудничества, сообщает КНИА "Кабар".
Важное место в рамках недели сотрудничества занял форум СМИ и аналитических центров стран ШОС, он был посвящен поиску эффективных моделей информационного взаимодействия. Его инициаторами выступили Центр вещания на Европу и Азию (издательство "Женьминь хуабао") и пилотная зона "Китай - ШОС". Этому направлению сейчас уделяется особенное внимание, так как проекты, направленные на возрождение Великого шелкового пути, открывают новые горизонты сотрудничества на Евразийском континенте. По сути, речь идет о тектонических сдвигах, способствующих формированию большого пространства доверия и совместного развития, ведь Шанхайская организация сотрудничества уже объединяет страны и регионы, население которых составляет половину человечества, а объем экономики превышает четверть мировой. При этом у евразийского пространства, формирующегося как новый полюс мира в формате ШОС, есть перспективы роста, огромные человеческие и неисчерпаемые природные ресурсы. Это открывает дорогу для реализации крупных инфраструктурных проектов и экономическому продвижению в интересах всех стран и народов на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
В рамках форума состоялась символическая церемония открытия Базы стран ШОС по обмену и сотрудничеству в сфере СМИ. Эта платформа информационного взаимодействия создается для большей открытости проектов Шанхайской организации и объективного информирования общественности стран-партнеров о сути и значимости реализуемых проектов и инициатив. Старт деятельности международного центра дали директор издательства "Женьминь хуабао" Цзянь Юнган и заместитель начальника пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" Хао Госинь.
Кроме того, в рамках медиафорума было подписано рамочное соглашение об укреплении сотрудничества между средствами массовой информации стран-партнеров. Почетный гость мероприятия, заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов отметил, что дружественные государства должны углублять сотрудничество в области СМИ, строить безопасное, справедливое, открытое информационное пространство для дальнейшего развития обменов между издательствами и информационными платформами.
В докладах участников форума из Центральной Азии значительное внимание было уделено тем проектам, которые реализуются для развития региона и перспективам которые открываются перед нашими странами.
Горизонты сотрудничества и перспективы, которые открываются перед ШОС, пока даже сложно масштабировать, настолько они широки и многогранны. Инициатива "Один пояс - один путь" подразумевает серьезную и кропотливую работу по созданию нового транспортного каркаса Евразии, аналогов которого еще не было в истории. Это глобальное решение, предполагающее реализацию множества крупных инфраструктурных проектов по сопряжению и синхронизации крупных транспортных систем для дальнейшего экономического развития и роста всего региона ШОС.
По сути, это второе рождение Великого шелкового пути, который много веков связывал Евразию транспортными артериями с востока на запад. Только теперь по этим сухопутным транспортным коридорам вместо караванов пойдут поезда и грузовые машины. Это даже не геополитика, это процессы эволюционного характера, имеющие историческую подоплеку. Конечно, ренессанс Шелкового пути открывает как для Кыргызстана, так и для наших соседей по Центральной Азии уникальные возможности.
Задача средств массовой информации и аналитических центров как раз раскрыть созидательную суть и важность тех процессов, которые были запущены лидерами Шанхайской организации сотрудничества. Нам необходимо широко и доступно донести до наших граждан о целях и задачах всеобъемлющего стратегического партнерства. Нужно подробно и детально рассказать общественности о той пользе, которую принесет реализация крупных инфраструктурных проектов, ведь их воплощение должно начаться уже в скором времени.
Для Кыргызстана это железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, эта магистраль свяжет между собой крупные транспортные системы Азии с Европейской частью континента по кратчайшему пути. Со стороны Пекина нашей стране оказывается серьезная инвестиционная поддержка в строительстве электростанций, которые будут вырабатывать большие объемы электричества. Строятся как традиционные ГЭС на горных реках, так и станции, способные питать города от солнца и ветра. Проекты в этой сфере позволят не только многократно нарастить объемы выработки недорогой электроэнергии, которая необходима для развития производств, но и экономно использовать запасы воды. Она в условиях меняющегося климата требует бережливого отношения, ею орошаются не только сельскохозяйственные угодья Кыргызстана, но и наших ближайших соседей Казахстана и Узбекистана. А это уже фактор продовольственной безопасности", - отмечается в аналитическом докладе ИА "Кабар".
Руководитель информационного агентства Kazakhstan Today Тимур Куватов отметил значительно возросшую роль просветительской деятельности, которую могут и должны взять на себя средства массовых коммуникаций в стремительно меняющемся мире. И в этом контексте четко налаженное взаимодействие по информационному обмену будет играть важную роль в укреплении и сближении пространства ШОС.
Очень важно, что СМИ могут помочь узнать об инициативе "Пояса и пути", ее целях, возможностях, перспективах и участниках подрастающему поколению, студентам и школьникам, бизнесу, трудящимся, госслужащим, всем гражданам стран Великого Шелкового пути. Для них при поддержке журналистов могут быть организованы репортажи, пресс-мероприятия, виртуальные туры и ознакомительные поездки по маршрутам и городам Шелкового пути, различные культурные события. Одним из способов усиления роли СМИ в углублении совместного строительства "Пояса и пути" может быть создание медийных платформ для аудитории и экспертов: политиков, общественных деятелей и пр., которые получат возможность обсуждать проблемы политики, экономики, туризма, окружающей среды, культуры и послужить способом распространения и обмена информацией и идеями", - отметил Тимур Куватов.
Заместитель директора информационного агентства "Дунё" (Узбекистан) Адилбек Каипбергенов отметил, что принципы, провозглашенные ШОС, и инициатива "Один пояс - один путь" просты и понятны для стран-партнеров, поэтому пространство взаимного доверия и уважения расширяется и укрепляется.
Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым был выдвинут ряд конкретных предложений и инициатив по укреплению региональной взаимосвязанности, организованы международные форумы.
Сегодня можно констатировать, что проект "Один пояс - один путь" гармонизируется с политикой главы нашего государства по развитию межрегиональной взаимосвязанности в международном масштабе", - сказал Адилбек Каипбергенов.
По итогам медиафорума его участники выразили намерение укреплять и расширять информационное взаимодействие для создания более тесного и гармоничного сообщества между народами ШОС.
В современном мире значительно возросла роль Шанхайской организации сотрудничества, как гаранта стабильности и экономического развития на большей части Евразийского континента. ШОС ставит своей главной задачей создание пространства созидания, взаимовыгодного сотрудничества и процветания наших стран и народов. Мы являемся свидетелями формирования нового полюса мира, основанного на более справедливом и разумном порядке. Можно говорить о том, что это новый тип международных отношений, к которому применим принцип, обозначенный уважаемым председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином - "Человечество единой судьбы".
Автор: Кирилл Степанюк
ИАЦ "Кабар"
27.07.2023, 11:11 104886
Аномальная жара наблюдается в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы этим летом наблюдается аномальная жара. Температура воздуха в некоторые дни превышала 40 градусов. При этом отмечается чрезвычайная пожарная опасность.
Как сообщили в департаменте по ЧС Алматы, на основании штормового предупреждения Казгидромета в четверг, 27 июля, в городе сохранится сильная жара 37-39 градусов.
28 июля (в пятницу) в городе Алматы и прилегающей горной местности ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный сильный, при грозе порывы ветра составят 18-23 метров в секунду", - сообщили синоптики.
В связи с жаркой погодой в ДЧС призывают при отдыхе в горах не разводить костры, не бросать горящие спички, окурки.
Кроме того, рекомендуется не включать в одну сеть несколько элеткроприборов, так как перегрузка электросети может привести к короткому замыканию и возгоранию. Нельзя оставлять детей в салоне стоящего автомобиля.
Также граждан призывают воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
На днях градусники на приборах алматинских автомобилей зафиксировали аномальную жару - 50 градусов. Отметим, что такую температуру автолюбители зачастую вынуждены выстаивать в километровых пробках. Как отмечалось ранее, причиной заторов на дорогах явился дорожный ремонт сразу в нескольких районах города. Власти города решили провести дорожные работы одновременно на двух основных проспектах города - Абая и Аль-Фараби.
Жители мегаполиса в социальных сетях пытались привлечь внимание местных властей к реальным проблемам на дорогах. Автомобилисты, не стесняясь в выражениях, стали жаловаться на большие пробки, ругать дорожников и городские власти. Жители выразили возмущение подходом к ремонту улиц, что масштабные дорожно-ремонтные работы начали повсеместно без учета трафика миллионника.
В таких условиях обоснованным становится обеспокоенность горожан за родных и близких страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведь в случае приступа, бригада скорой помощи рискует не успеть на вызов, попав в автомобильную пробку.
У многих жителей из-за повышенной температуры воздуха поднимается артериальное давление и ухудшается общее состояние, также жара особенно опасна для людей с болезнями сердца. Высокая температура может увеличить нагрузку на сердце и вызвать проблемы с кровообращением", - предупреждают алматинские медики.
Аким Алматы Ерболат Досаев извинялся перед жителями города, назвав ситуацию "неизбежной". По оценке специалистов, если бы в этом году дороги не сделали, последствия зимнего периода были бы плачевными: проезжая часть превратилась бы в сплошные ямы.
Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. По завершении дорожно-ремонтных работ доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличится с текущих 86% до 89%.
Также на фоне высокой пожарной опасности, о которой предупреждают в ДЧС, обеспокоенность вызывает, что автозаторы могут стать серьезным препятствием для пожарных автомобилей.
Преградой для проезда медицинской и пожарной бригад являются и многочленные строительные площадки в городе. Жители Алматы неоднократно выражали недовольство, что хаотичная застройка, заборы, которыми огорожены стройплощадки являются помехой для проезда спецмашин.
Вместе с тем уплотняющая застройка вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.
Нынешним летом жители ряда районов Алматы вынуждены терпеть неудобства от отключения воды. Напомним, жители Наурызбайского района пожаловались на длительное отключение воды, тогда как в ГКП "Алматы су" их предупреждали об отключении воды только на два дня.
Также регулярную подачу воды не могут восстановить в Медеуском районе города. Как объясняют власти города "ситуация с ограниченным водоснабжением не является техногенной проблемой, а вызвана исключительно природными явлениями". Повышение температуры в Алматинском регионе спровоцировало таяние горного снежного покрова в Малоалматинском ущелье, что в свою очередь привело к резкому поднятию уровня воды, подмытию берегов, локальным селевым выбросам и мутности воды в горной реке Кіші Алматы.
В настоящее время проблемы с подачей воды испытывают жители жители 50 многоквартирных домов и 4 047 частных домостроений. Воду им будут подавать по графику.
На периодической отключение воды жалуются и жители Турксибского района.
Ежегодно, в самый жаркий период отключают горячую воду на три недели. У жителей не остается выбора как греть воду на газе, чтобы помыться. Для семьи из 4-5 человек воду греем минимум час, в такую жару это просто испытание для людей. Зачем в Турксибском районе отключают воду почти на месяц ежегодно? неужели нельзя проводить работы в менее жаркий период, например в мае или в сентябре", - рассказала жительница района Екатерина.
Алматинцы также обеспокоены тем, что системы электроснабжения в жару перегружены работой кондиционеров в квартирах, офисах, соцучережденях и прочих объектах города.
Представьте, если произойдет скачок напряжения и перегорят кондиционеры и холодильники", - переживает алматинка.
Стоит отметить, что транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.
В прошлом году жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.
Депутат Закиржан Кузиев отметил, что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе. По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.
Ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию.
Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва прокомментировал предложение запретить въезд в город автотранспорта из Алматинской области.
Досаев отметил, что из 250 тысяч въезжающих автомобилей почти 80% не соответствуют никаким экологическим стандартам.
Мы были на совещании правительства по итогам поездки премьер-министра нашей страны, договорились о совместной работе министерства экологии, акимата Алматы и маслихата над усилением мер для контроля за качеством горюче-смазочных материалов, проведения техосмотра машин. Вы, наверное, видели машины, которые называют "коптильни", с серией 05, грузовики. Мне предлагали разные идеи, чтобы я закрыл въезд в город. Но я сказал, что, наверное, сначала мы должны подготовиться и только потом ограничивать, как во всем мире", - сказал Ерболат Досаев.
Аким города подчеркнул, что неразвитость общественного транспорта, транспортная несвязанность с Алматинской агломерацией не позволяют властям эффективно ограничивать въезд транспорта в город.
На фоне аномалной жары в стране подскочил спрос на мороженное. До 1,9 млн порций мороженого покупают казахстанцы каждый день, сообщили в компании по производству сладкого лакомства "Шин-Лайн".
Алматы стал лидером среди городов Казахстана по поеданию мороженого. В среднем алматинцы в текущем июле потребляют до 750 тысяч порций мороженого ежедневно, что превышает 5 млн порций за неделю", - рассказали в компании.
Объемы потребления мороженого, по оценке экспертов, в целом зависят от сезона и погодных условий. С каждым годом объемы потребления мороженого в Казахстане растут - в 2021 году в течение июля по стране было куплено около 900 тысяч порций мороженого, а сегодня этот показатель выше более чем в два раза.
08.07.2023, 18:43 137336
Орган досудебного расследования бездействует - адвокат о ходе дела о нападении на защитников девушки в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Скрин с видео
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Алматы. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования дела о нападении на защитников девушки в конце апреля в Алматы, в результате которого один из молодых людей получил серьезную травму.
Ситуация в режиме ожидания. Следствие не информирует о тех действиях, которые производит. У нас пять человек установлено, но нам не сообщают, кто именно эти пять человек, то есть пофамильно, по имени отчеству мы их не знаем. Установить невозможно. Имеется только видеофиксация, которая была предъявлена в органы досудебного расследования. Они приобщили ее к материалам дела", - заявил Айбол Туменбаев.
Адвокат также подчеркнул, что у него имеется документ, подтверждающий все его ходатайства.
У меня ходатайства были связаны с признанием меня представителем потерпевшей стороны как защитника, ну и также ходатайство было истребовать доказательства с камер видеонаблюдения, которые находятся на контроле ДП города Алматы (...) По последним данным, они должны были истребовать историю болезни потерпевшего и направить на экспертизу", - сообщил Айбол Туменбаев.
По словам адвоката, все исходные документы были предоставлены.
В принципе, мероприятия и следственные действия по камерам видеонаблюдения у нас уже могли бы быть, но орган досудебного расследования, получается, в этой части бездействует (...) Мы не знаем причину. Это связано с установлением лиц (...) Следователь, конечно, вызывает озабоченность, потому что он крайне некорректно высказывается в адрес потерпевшей стороны. Ставит под сомнения их гражданскую позицию. Так что пока мы в режиме ожидания, ждем, когда нас вызовут на допрос, на очные ставки. Последний раз нам сообщили, что люди не признают, кто именно нанес тяжкие повреждения потерпевшему, кто ударил непосредственно его ногой в глаз, а это были многократные удары в лицо", - уточнил адвокат.
Как подчеркнул Айбол Туменбаев, после судебно-медицинской экспертизы будет определяться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего.
По степени тяжести будет меняться квалификация. На сегодняшний день дело возбуждено по хулиганским действиям. По предварительному обследованию судмедэксперта уже ставится вопрос о тяжком, соответственно, квалификация должна быть по статье 106 УК РК (Нанесение телесных повреждений)", - проинформировал Айбол Туменбаев.
По словам адвоката, несмотря на то что сам факт хулиганских действий налицо, орган досудебного расследования еще не провел очные ставки.
У нас все потерпевшие могут прийти и давать эти показания, но по какой причине следователь у нас в молчаливом положении находится, нам неизвестно. Так как мы потерпевшая сторона, мы должны ожидать, потому что, в принципе, защита предоставляется лицам, которые совершили это уголовно наказуемое деяние. Запрос я дополнительно сделаю, в какие сроки будут возобновляться следственные действия, какие следственные мероприятия планируются", - сообщил Айбол Туменбаев.
Кроме того, нападавшие не прошли медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения. Адвокат подчеркнул, что это является процессуальным нарушением.
Это утерянная информация и утерянная возможность (...) У одного из нападавших вообще было покушение. Он взял камень, и если бы проезжающий мимо водитель не остановился, если бы он не отреагировал, не откинул его камень… Потерпевший получил бы тяжелые травмы или его бы оплакивали, потому что нападавший взял очень увесистый камень в руки и пытался нанести ему удар в голову", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.
По словам отца пострадавшего, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.
В полиции сообщили, что всех участников массовой драки установили.
Между тем инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе.
13.06.2023, 23:15 150201
Жертвами могут стать целые города - биолог об опасности халатного обращения с животными
Фото: Кадр с видео
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Алматы. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В документальном фильме о бродячих собаках "Собачий рай" эксперты рассказали об опасности, которую влечет ненадлежащее обращение с животными, передает корреспондент агентства.
Животные болеют, они нуждаются в прививках. Если этого не делать, то мы рано или поздно окажемся на пороховой бочке, где жертвами станут не несколько людей, которых покусали, а целые города или районы", - поделился кандидат биологических наук Адам Капанов.
Зооантропонозные заболевания представляют большую опасность. По мнению биолога, на сегодня противодействию возможной катастрофы не уделяется никакого внимания, поэтому это может стать большой проблемой для Казахстана.
В мае этого года на YouTube-канале "Культурный интернет-канал" опубликовали фильм о бродячих собаках в Казахстане. Общественности показали, как живут собаки в приютах и в чем нуждаются люди, принявшие этих животных.
Каждая собака, поучаствовавшая в съемке фильма, живет со своей душераздирающей историей, когда ее чудовищно изуродовали, сбили машиной или, выкинув на улицу, оставили на произвол судьбы.
Приюты для животных - это спасение. Там с животными работают добропорядочные люди, дают им клички, кормят, оказывают медицинскую помощь, знакомят с новоиспеченными хозяевами. Однако такие организации и фонды существуют только на средства пожертвования неравнодушных людей. Государственной ветеринарной организацией является служба отлова. В их обязанности входит отлов, содержание, вакцинация животных и умерщвление в исключительных случаях.
В фильм добавлен материал зоозащитницы Зинаиды Савенковой, которая провела съемку в амбаре отлова. В ходе записи видео она прокомментировала, в каких условиях содержатся собаки: тесные клетки, очевидная сырость и холод, уморение голодом. По лаянью и запуганному виду содержащихся животных следует вывод, что оператор права.
Да, вас ждет смерть, я знаю. Если бы я сейчас не приехала, вы бы и не поели", - отвечала женщина тоскливому собачьему скулению.
Защитница животных "заставляла" сотрудников службы отлова смастерить будки из картона для попытки утепления вольеров.
Я не хочу, чтобы так было. Я не хочу, чтобы их усыпляли. Но я знаю, что вариантов нет. Надо работать с людьми. Только через культуру общества можно прийти к ликвидации бездомных животных, а это долгий процесс", - высказалась судья международной Кинологической Ассоциации, член Союза кинологов Казахстана, заводчик пород Наталья Дровосекова.
С марта прошлого года в Казахстане действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
В новом законе указан запрет на умерщвление бродячих животных. Исключением являются:
1) медицинские показания для прекращения физических страданий животных,
2) при рождении нежизнеспособного приплода,
3) при регулировании численности диких животных, производстве охоты и рыболовства в порядке, определенным законодательством,
4) в случае нападения на человека, когда представляют угрозу для жизни,
5) при ликвидации особо опасных и заразных болезней животных.
Самовыгул собак запрещается законом. Кроме того, выгул животных, требующих особой ответственности владельца животного, запрещается лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Согласно закону, службы отлова вправе забрать собак, пока они находятся на улице самостоятельно, без лиц, несущих за них ответственность. В случае, если собака не была учтена и ей не был присвоен индивидуальный номер, с животным будут обращаться как с бездомным.
Эксперт отметила, что важной частью закона является пункт о просвещении и воспитании населения в области ответственного обращения с животными.
Запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными и (или) призывы к нему, в том числе путем производства, демонстрации, распространения и иного использования печатных, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов с целью извлечения прибыли или без такового", - гласит текст закона.
Ранее зоозащитники сообщали о жалобах на несоблюдение закона "Об ответственном обращении с животными".
08.06.2023, 05:42 155456
Новый виток геополитического соперничества в Центральной Азии
Фото: Акорда
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Саммит "Китай - Центральная Азия", который прошел 18-19 мая текущего года, открыл новый этап китайской политики в регионе. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с программной речью, в которой обозначил роль Центральной Азии в долгосрочных планах Китая. Усилия китайской политики должны быть направлены на оказание взаимной поддержки Китая и стран региона, укреплять стратегическое взаимодействие, содействовать взаимному развитию. За подобными заявлениями скрываются амбициозные планы Пекина, который не номинально рассчитывает стать лидером в регионе, сообщается на сайте "Независимой газеты".
В последние годы Китай сформировал различные механизмы, направленные на продвижение своих интересов. В июле 2020 года Китай провел встречу с главами МИД стран Центральной Азии. Этот механизм взаимодействия рассматривался Китаем в качестве важного шага на пути продвижения своих интересов. Встречи глав МИД Китая и центральноазиатских государств, таможенных служб, деятельность делового совета и другие форматы - все это было направлено на создание устойчивых политических отношений со странами региона.
Экономическое значение Центральной Азии для Китая не так значительно, как торгово-экономические отношения с ЕС и США. Однако в условиях усиления давления на Китай со стороны Запада роль Центральной Азии возросла. Пекину важно не допустить создания вблизи своих границ пояса недружественных государств, ориентирующихся на интересы США и ЕС. Эта задача сближает Китай с Россией, которая также заинтересована не только в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами региона, но и в том, чтобы не допустить усиления в регионе западных стран.
Китай заинтересован в расширении объемов торговли со странами Центральной Азии. Исходя из решения этой задачи, для китайской стороны значительный интерес представляет упрощение таможенных процедур в торгово-экономической сфере. На саммите отмечалось, что создание "зеленых коридоров" для оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции направлено на создание новых условий для доставки китайской продукции на внешние рынки.
Китай намерен сделать рывок в экономическом взаимодействии со странами региона. Подтверждением этому служат соглашения, подписанные на саммите между Китаем и странами региона, на 50 млрд долл. Китай подписал с Казахстаном соглашений на 22 млрд долл., с Узбекистаном - на 15 млрд долл. Данные соглашения демонстрируют готовность Китая усилить свои позиции в регионе за счет реализации многочисленных проектов в различных секторах экономики. Так, Китай рассчитывает осуществить строительство электроэнергетических проектов в Таджикистане, в частности строительство ГЭС различной мощности, расширение линии электропередачи. В свою очередь, Таджикистан заинтересован в строительстве газопровода, который бы шел через его территорию в Китай. Пока природный газ поступает в Китай из Туркменистана, и три ветки газопровода идут через Узбекистан и Казахстан. Четвертая ветка должна пройти через Таджикистан. При ее строительстве поставки туркменского газа могут возрасти до 65 млрд куб. м в год.
Китай рассчитывает увеличить поставки нефти из Казахстана по казахстанско-китайскому нефтепроводу. Речь идет о действующих ветках нефтепровода Атырау - Кенкияк и Кенкияк - Кумколь. В свою очередь в Казахстане рассчитывают нарастить поставки нефти. Однако реализация подобных планов связана с возможностями нарастить добычу. Не менее амбициозными выглядят планы Казахстана, который стремится диверсифицировать поставки углеводородных ресурсов в сфере газодобычи и экспорта природного газа в Китай. Для этого необходимо расширить мощность магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также построить новый газоперерабатывающий завод на месторождении Кашаган мощностью до 4 млрд куб. м в год. Казахстанская компания "КазМунайГаз" и китайская CNPC подписали соглашение о расширении стратегического сотрудничества в нефтегазовой сфере. Однако в последние годы Казахстан снизил поставки газа в Китай из-за роста спроса на внутреннем рынке.
Китай рассчитывает на увеличение поставок транзитных грузов по направлению Китай-Европа. Это должно способствовать развитию торгово-экономических отношений Китая с Центральной Азией, которой отводится роль моста в поставках транзитных грузов в Европу. Китай заинтересован в строительстве железной дороги Узбекистан - Кыргызстан - Китай, строительство которой должно начаться в следующем году.
Реализация проектов, которые обсуждались на саммите, может создать условия для увеличения товарооборота Китая с центральноазиатскими государствами. В 2022 году товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии достиг 70,2 млрд долл. Лидером является Казахстан, на который приходится около 31 млрд долл. За ним следуют Киргизия - 15,5 млрд и Туркменистан - 11,2 млрд долл. Далее идут Узбекистан и Таджикистан - 9,8 и 2 млрд долл. соответственно.
Второе место по товарообороту со странами Центральной Азии занимает ЕС. В 2022 году он достиг 47 млрд долл. Товарооборот России со странами региона в прошлом году вырос до 42 млрд долл. Замыкает четверку лидеров США, чей товарооборот составил 4,4 млрд долл. Данные показатели свидетельствуют, что пока Китай не является безусловным лидером в торгово-экономических отношениях для стран региона. В экономическом плане в регионе конкурируют Китай, Россия и ЕС. В то же время Китай значительно отстает по ряду экономических показателей. Например, по объему прямых инвестиций в страны региона Пекин не является лидером.
Исходя из объема средств, которые предполагается выделить в рамках подписанных на саммите соглашений, Китай намерен изменить ситуацию. Ставка делается на мягкую интеграцию Центральной Азии в орбиту своих экономических, а в перспективе и геополитических интересов. Активная кредитная политика в странах региона, реализация инфраструктурных проектов - все это направлено на создание устойчивых, постоянно действующих инструментов влияния на страны Центральной Азии.
В отличие от Китая, который продвигает свои интересы через экономическое сотрудничество, США реализуют агрессивную политику. После резкого обострения отношения с Россией в 2022 году, в отношении которой проводится санкционная политика, Вашингтон оказывает политическое давление на страны региона. В качестве аргументов США используют угрозы введения санкций. Подобный подход направлен не только на сдерживание амбиций Китая, но и на оказание давления на Россию.
В последний год геополитическое соперничество в Центральной Азии возросло. Усилия ключевых игроков направлены на расширение своего влияния в Центральной Азии, корректировку внешнеполитического курса стран региона. В сентябре 2022 года США объявили о старте "Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии". В рамках программы США предоставили странам региона 25 млн долл., которые должны были быть использованы для диверсификации торговых путей и способствовать притоку инвестиций. В текущем году США планируют выделить примерно столько же средств. В октябре 2022 года прошел саммит "Россия - Центральная Азия", на котором обсуждались перспективы российских отношений со странами региона. В мае 2023 года, практически одновременно с саммитом в Китае, в Казахстане прошел саммит "ЕС - Центральная Азия".
Активная политика Китая в регионе приветствуется странами Центральной Азии. У них появляются дополнительные возможности для развития национальных экономик, поддержания социально-политической стабильности. Через реализацию инфраструктурных проектов страны региона получают возможность развивать торгово-экономические отношения с Китаем, переориентируя на него часть экспорта углеводородных ресурсов. Одновременно с этим страны Центральной Азии заинтересованы в участии в международных транспортных проектах, которые реализует Китай. В то же время вовлеченность стран региона в орбиту интересов Китая ведет к усилению их зависимости от политики Пекина. Пока влияние Китая уравновешивается экономическими позициями в регионах России и ЕС, а также геополитическим давлением США.
Следующий саммит "Китай - Центральная Азия" запланирован на 2025 год. Очевидно, что он будет проходить в совершенно иной геополитической обстановке и при другой расстановке сил в мире. Однако в Китае рассчитывают, что к следующему саммиту удастся добиться значительных успехов. Это позволит потеснить других партнеров центральноазиатских государств, что усилит позиции Пекина в Центральной Азии.
18.05.2023, 23:16 185171
Си Цзиньпин пожелал процветания и могущества Китаю и государствам Центральной Азии
Фото: Синьхуа
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! В эту прекрасную летнюю пору рад встретиться с вами в городе Сиань. Прежде всего, от имени правительства и народа Китая, от себя лично и от имени моей супруги искренне приветствую всех присутствующих гостей.
Провинция Шэньси как отправная точка Великого шелкового пути на Востоке стала свидетелем двухтысячелетней глубокой дружбы между Китаем и государствами Центральной Азии. За тысячелетия народы наших государств, поддерживая тесные связи и обмены, написали блестящую историю Великого шелкового пути и открыли великолепную главу в анналах межцивилизационного диалога.
Провинция Шэньси - моя малая родина, где я 7 лет жил и работал. Меня и мою супругу особо радует, что сегодня вечером есть возможность угощать вас в родной провинции.
Лотосовый сад, где мы сейчас находимся, был перестроен на руинах оригинала династии Тан. Перед нами Терем пурпурного облака - крупнейшее в Китае здание, построенное по древней архитектурной технике.
Только что вам показали церемонию вхождения в город, подражающую церемонии встречи почетных гостей во время династии Тан, в которой отражается широкая душа и толерантность китайской культуры. Уверен, что у вас останется хорошее впечатление.
За годы с момента установления дипломатических отношений Китай и государства Центральной Азии прошли непростой путь и добились впечатляющих успехов. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы остаемся приверженными принципам взаимного уважения, добрососедства и дружбы, взаимной поддержки и взаимной выгоды.
Наши межгосударственные отношения совершили исторический рывок от добрососедства и дружбы к стратегическому партнерству и сообществу единой судьбы, внесли позитивную энергию в поддержание мира и развития в регионе, послужили новым вкладом в создание сообщества единой судьбы человечества.
Стратегический выбор в пользу углубления сотрудничества в формате "Китай - Центральная Азия" сделан нами как лидерами, устремленными в будущее, отвечает лейтмотиву мира и ожиданиям наших народов.
Убежден, что при общих усилиях завтрашний саммит непременно увенчается полным успехом и откроет новую эпоху в отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии.
Как говорится, люди со схожими чертами легко находят друг друга. Китай и государства Центральной Азии объединяют близость народов, созвучие концепций развития и совпадающие цели. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы стремительное развитие Китая дало возможности развития государств Центральной Азии в интересах совместного открытия прекрасных горизонтов сотрудничества.
Предлагаю тост за процветание и могущество Китая и государств Центральной Азии, за счастье наших народов, за здоровье всех присутствующих друзей! Выпьем до дна!
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?