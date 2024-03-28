Чжан Сяо: Продвижение экономической глобализации и построение сообщества единой судьбы человечества

Фото: Посольство КНР в РК

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В последнее время международное сообщество обратило пристальное внимание на экономическое развитие Китая. Я хотел бы поделиться с вами своим мнением по следующим аспектам:





Во-первых, экономика Китая восстанавливается и улучшается. В 2023 году экономика Китая сопротивлялась внешнему давлению, преодолевала внутренние трудности и увеличилась с ростом в годовом исчислении на 5,2%, что выше прогнозируемых глобальных темпов роста в 3 процента, и заняла ведущее место среди крупнейших экономик мира. Рост ВВП превысил 6 трлн юаней, что эквивалентно общему объему экономического производства средней страны за год, на его долю приходится более 30% мирового экономического роста. Китайская экономика остается "балластом" мировой экономики, "двигателем" глобального процветания и "стимулятором" взаимовыгодного сотрудничества. Во время прошедшего Праздника весны в этом году в Китае было совершено более 474 миллиона внутренних туристических поездок, что на 34,3% больше чем за тот же период 2022 года, при этом внутренние туристы потратили 632,687 миллиарда юаней, что на 47,3% больше, чем в прошлом году. Кассовые сборы фильмов достигли 8,016 млрд юаней, установив новый рекорд кассовых сборов Праздника весны, а фильмы посмотрели 163 миллиона кинозрителей. С января по февраль 2024 года добавленная стоимость промышленных предприятий Китая сверх установленного размера увеличилась на 7,0% в годовом исчислении, что на 0,2 процентных пункта быстрее, чем в декабре прошлого года; общий объем розничных продаж потребительских товаров увеличился на 5,5% в годовом исчислении. В годовом исчислении инвестиции в основной капитал увеличились на 4,2%, ускорившись на 1,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом в целом. Эти достижения полны "золотого содержания" и закладывают прочную основу для того, чтобы экономика Китая могла повысить доверие и ожидания и продолжать хорошо развиваться.





Во-вторых, потенциал экономического роста Китая безграничен. Китай не стал "следующей рухнувшей экономикой", как утверждают некоторые, и китайская экономика продолжает преодолевать препятствия и смело двигаться вперед: в 2020 году она преодолела "веху" в один триллион юаней; на фоне эпидемии она также последовательно преодолела отметки в 110 и 120 триллионов юаней; а в 2023 году ее валовой внутренний продукт (ВВП) превысил 126 триллионов юаней. Экономика Китая продолжает усиливать свое инновационное стремление, способствовать трансформации и модернизации, ускорять формирование новых производительных сил и обладает огромным потенциалом для устойчивого роста, привнося определенную "позитивную энергию" в глобальную экономику, полную неопределенности. В настоящее время экономика Китая находится в периоде устойчивого восстановления и ключевой структурной перестройки, обладает достаточной внутренней энергией, больше не принимает уровень ВВП в качестве единственного критерия, экономика переключает передачи и замедляется, но не выбивается из колеи. Ожидаемый целевой показатель экономического роста около 5% вполне достижим. Следующее "чудо экономического роста в китайском стиле" по-прежнему будет принадлежать Китаю.





В-третьих, экономика Китая имеет огромное пространство для внутреннего спроса. С населением в 1,4 миллиарда человек, ВВП на душу населения более 12 000 долларов и группой со средним уровнем дохода более 400 миллионов человек, Китай является самым перспективным крупным рынком в мире. Статистика показывает, что в 2023 году общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае взлетел на 7,2 процента в годовом исчислении, а вклад конечного потребления в экономический рост достиг 82,5%. В марте этого года Госсовет опубликовал "План действий по крупномасштабному обновлению оборудования и программам трейд-ин для потребительских товаров". По предварительным оценкам, обновление оборудования представляет собой огромный рынок с годовым объемом более 5 триллионов юаней, а модернизация автомобилей и бытовой техники создает триллионы долларов рыночного пространства, что еще больше стимулирует жизнеспособность китайского рынка внутреннего спроса и делает более заметной вспомогательную роль потребления для экономического развития Китая. В 2023 году импорт товаров торговли Китая составил 17,99 трлн юаней, импортировал более 5 трлн юаней крупнооптовых товаров, почти 3 трлн юаней электронных компонентов и 2 трлн юаней потребительских товаров, а также импортировал 160 млн тонн зерна и занял первое место в мире по импорту сельскохозяйственной продукции, снабжая компании по всему миру с широким рыночным пространством и возможностями для сотрудничества.





В-четвертых, внешняя торговля Китая растет против тенденции. В 2023 году, столкнувшись с совокупными проблемами множества факторов, таких как геополитические конфликты, вялый внешний спрос, растущий торговый протекционизм и односторонний подход, общая стоимость импорта и экспорта Китая составил 41,76 трлн юаней, что на 0,2% больше, чем в прошлом году, этот рост основан на темпах роста 21,4 процента в 2021 году, в 2022 году темпы роста составят 7,7 %, что нелегко достичь. По данным ВТО, доля экспорта Китая на международном рынке в 2023 году оставалась на высоком уровне - около 14%. За первые два месяца 2024 года общая стоимость импорта и экспорта товаров Китая увеличилась на 8,7% в годовом исчислении, из которых экспорт увеличился на 10,3%, а темпы роста продолжали ускоряться. Внешнеторговые предприятия Китая обладают достаточной энергией, конкурентные преимущества их продукции прочны, а динамика экспорта активна. В 2023 году количество внешнеторговых предприятий Китая, занимающихся импортом и экспортом, достигнет рекордного уровня 645 000, что является рекордным показателем. Среди них импорт и экспорт частных предприятий составил 22,36 трлн юаней, увеличившись на 6,3%, что составляет 53,5% от общей стоимости импорта и экспорта. Китай экспортировал механическую и электротехническую продукцию на 13,92 трлн юаней, увеличившись на 2,9%, что составляет 58,6% от общей стоимости экспорта. Общий объем экспорта "новой тройки", а именно электромобилей, литийионных батарей и фотоэлектрической продукции - в совокупности экспортировалась на сумму 1,06 триллиона юаней, впервые превысив отметку в триллион юаней, увеличившись на 29,9%. В настоящее время Китай, являясь крупнейшим в мире торговцем товарами и крупным торговым партнером более чем 140 стран и регионов, активно продвигает стабильную и оптимальную структуру внешней торговли, укрепляет связи экономического и торгового сотрудничества со странами всего мира с позиции открытости и сотрудничества.





В-пятых, Китай по-прежнему остается горячей точкой для глобальных инвестиций. Экономика Китая имеет рыночно-ориентированную, правовую и первоклассную международную бизнес-среду и пользуется высоким доверием мирового бизнес-сообщества. В 2023 году в Китае было создано 53 766 новых предприятий с иностранными инвестициями, что на 39,7% больше, чем в прошлом году. Фактическое использование иностранных инвестиций составляет 1,1 трлн юаней, по масштабу он уступает только 2021 и 2022 годам, является третьим по величине в истории и прочно входит в число лучших в мире. Инвестиционная структура Китая продолжает оптимизироваться: на долю высокотехнологичных отраслей приходится 37,4% от общего объема. В январе этого года в Китае было создано 4588 новых предприятий с иностранными инвестициями, что на 74,4% больше, чем в прошлом году. С точки зрения отрасли, фактическое количество иностранного капитала, используемого в высокотехнологичном производстве, увеличилось на 40,6%, и все больше и больше транснациональных компаний решили создать центры исследований и разработок в Китае. Около 200 из 500 крупнейших ведущих компаний мира подписали контракты на седьмом Китайском международном импортном ЭКСПО. Число магазинов KFC в Китае превысило 10 000, больше, чем в США. Первый проект Airbus по обслуживанию самолетов полного жизненного цикла был введен в эксплуатацию в Чэнду за пределами Европы, транснациональные компании достигают взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов в "двустороннем стремлении" с китайским рынком. Гигантский китайский рынок поддерживаемый населением в 1,4 млрд человек открывается внешнему миру. Одна за другой были реализованы такие меры, как создание системы круглых столов для иностранных предприятий, меры по облегчению приезда иностранцев в Китай, решение проблем мобильных платежей для иностранцев и расширение круга безвизовых стран. Инвестировать в Китай - значит выбирать лучшее будущее, и это стало консенсусом мирового бизнес-сообщества. Ложные повествования об "ухудшении инвестиционной среды в Китае" и "выводе иностранного капитала" обречены на провал.





Независимо от того, как изменится ситуация в мире, Китай продолжит придерживаться концепции открытости внешнему миру, активно делиться возможностями с миром и добиваться общего развития с другими странами. Контрэкономический подход к глобализации "разори соседа" не только не способен решить свои собственные хронические проблемы, но и разрушает глобальные промышленные и логистические цепочки, препятствует здоровому развитию мировой экономики и наносит ущерб интересам всех стран. Оскорбление Китая определенно будет иметь неприятные обратные последствия, а неправильное суждение о Китае приведет к упущению возможностей.





Китай и Казахстан являются не только дружественными соседями и постоянными всеобъемлющими стратегическими партнерами, но и переплетены сообществом единой судьбы человечества, общими благами и горестями. Китай готов работать с Казахстаном, чтобы воспользоваться исторической возможностью для развития двусторонних отношений, использовать следующее "золотое десятилетие" совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" как возможность, активно использовать наши взаимодополняющие экономические преимущества, прагматично продвигать взаимовыгодное сотрудничество и развивать новые направления сотрудничества, способствовать постоянному существенному прогрессу в сотрудничестве между двумя странами в различных областях и вносить больший вклад в мировое экономическое развитие.





Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо





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