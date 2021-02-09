Смерть барона Ротшильда, выборы президента США и COVID-19

Одной из топовых новостей второй половины января стала смерть барона Бенджамина де Ротшильда. 16 января все ведущие СМИ сообщили: 15 января в своем поместье в Швейцарии в возрасте 57 лет скончался барон Ротшильд, причина смерти - отказало сердце.

Информация была очень лаконичной, ее источником было сообщение ближайших родственников барона (жена и дочери). Никаких подробностей о смерти в последующие дни родственники не сообщали. Похороны не были публичными, в них участвовал очень узкий круг ближайших родственников почившего.

Дефицит первичной информации о смерти СМИ компенсировали публикацией обширных материалов о биографии барона, его деятельности. Суть этих публикаций: из жизни ушел один из самых влиятельных и богатых членов клана Ротшильдов. Потомок основателя династии Майера Амшеля в седьмом поколении. Владелец холдинговой группы Edmond de Rothschild Group. У ее руля Бенджамин встал в 1997 году, сменив умершего тогда отца Эдмонда де Ротшильда.

Под управлением группы находятся активы, оцениваемые в 173 млрд. швейцарских франков (194 млрд долларов). Официально состояние барона оценивалось в скромные полтора миллиарда евро, а в списке журнала "Форбс" за 2019 год он занимал скромное 1349 место.

Однако все прекрасно понимают, что основная часть богатства барона (как и многих других членов клана Ротшильдов) находится в "серой зоне" и в поле зрения журнала Форбс не попадает.

Неофициально барон считался одним из самых влиятельных людей мировой финансовой элиты. А такие люди, как известно, интересуются не только бизнесом, но и политикой. И вот с учетом того, что покойный очень интересовался политикой, стали появляться версии смерти, сильно отличающиеся от официальной.

Общим для этих версий было то, что их авторы не поверили официальному сообщению о смерти в результате отказа сердца. Все они уверены в том, что барон был убит. И тут трудно с ними не согласиться. Бенджамин де Ротшильд ушел из жизни в самом расцвете сил, никогда на здоровье не жаловался. Более того, следил за ним. Занимался спортом (большой поклонник парусного спорта). Да и то, что ближайшие родственники никого не допустили к телу умершего, также вызывает подозрения.

Те, кто занимается профессионально изучением истории династии Ротшильдов, прекрасно знают о повышенной смертности представителей клана. И все смерти списывают или на медицинские причины (инфаркт, инсульт и др.), или на несчастные случаи (чаще всего, автокатастрофа), или на самоубийство.

Наиболее резонансным из последних случаев была смерть 41-летнего Амшеля Мэйора Джеймса, четвертого барона Ротшильда. Она произошла 8 июля 1996 года в парижском отеле Bristol. Барон был найден в ванной комнате повешенным на поясе от собственного купального халата. Версия самоубийства была шита белыми нитками. Имело место заказное убийство. Тогдашний медиа-король Руперт Мердок приказал редакторам и издателям своей империи замолчать эту историю.

Примечательно также то, что большинство версий убийства барона связывается с выборами президента США. Авторы версий уверены, что умерший оказывал влияние на ход выборов. Более того, в последние дни накануне инаугурации 20 января он хотел, чтобы весы окончательно и бесповоротно качнулись в пользу претендента, на которого он поставил.

Так на кого поставил барон? Большинство авторов утверждают, что на того, на кого поставили и все члены клана Ротшильдов. А они, мол, поставили на победу Трампа. Многие эксперты привыкли смотреть на все мировые события (в том числе и на выборы) через призму противостояния кланов Ротшильдов и Рокфеллеров. Последние, по мнению многих экспертов, сделали ставку на Джо Байдена.

Что касается Трампа, то на него Ротшильды ставили и в 2016 году. И тогдашняя победа Трампа была, по мнению многих экспертов, в конечном счете, их победой. Приведу пример: 13 ноября 2016 года "Комсомольская правда" опубликовала обширный материал под звучным названием "Ротшильды таки накрыли Америку и планету Трампом".

Здесь я по ходу отмечу, что, по моим данным, не было однозначной поддержки Трампа со стороны всех Ротшильдов. Были и такие, кто поддерживал Хиллари Клинтон. Ассоциирование Ротшильдов с Трампом, по моему мнению, является большим упрощением и искажением. Но именно и нынешние выборы в США воспринимались многими с учетом этого стандартного клише.

Вот и сейчас целый ряд авторов утверждает, что Бенджамин де Ротшильд готовился выдать кучу оглушительных компроматов на Джо Байдена и его команду и поставить ему подножку на финишной прямой. Люди из команды Байдена об этом знали и опередили барона, заказав его убийство. Что ж, данная версия имеет право на существование. Требуется более глубокая проверка всех деталей, но, думаю, организаторами убийства будет сделано все возможное для того, чтобы никто этих деталей не узнал.

Встретил еще более интересную версию, которую на днях представил известный канадский конспиролог Бенджамин Фулфорд. Более 30 лет это автор работает в сфере экономической журналистики. В свое время занимал высокую должность в журнале "Форбс". Последние примерно десять лет позиционирует себя как независимый исследователь тех вопросов, которые принято относить к разряду конспирологических.

Фулфорд утверждает, что в своих изысканиях опирается на широкую сеть агентов-информаторов из разных стран и разных организаций, включая такие, как спецслужбы МИ-6 (Великобритания), Моссад (Израиль), ФСБ (Россия) и др. На днях на своем сайте Фулфорд высказался и по поводу смерти барона Ротшильда.

Как считает Фулфорд, Бенджамин де Ротшильд не умер от инфаркта, не убит по чьему-то заказу, а просто-напросто инсценировал свою смерть. И исчез из своего швейцарского поместья. А в настоящее время находится далеко за пределами не только Швейцарии, но и Европы. Фулфорд даже называет предполагаемое место пребывания барона - Латинская Америка, Уругвай.

Фулфорд связывает историю бегства барона за океан не столько с выборами американского президента, сколько с историей под названием "пандемия COVID-19". Канадский конспиролог полагает, что Ротшильд был замешан в подготовке глобальной операции "пандемия COVID-19" и мер правительств почти всех стран мира по переводу населения на особый режим, называемый "lockdown".

Действительно, Ротшильды оставили некоторые следы своего участия в подготовке этой операции. Фулфорд, в частности, приводит скан документа, являющегося патентом на медицинскую технологию тестирования людей на предмет инфицирования вирусом COVID-19. Самое интересное, что документ датируется 2016 годом, то есть тестирование было разработано за четыре года до того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о так называемой "пандемии" коронавируса.

Фулфорд приводит еще некоторые данные, свидетельствующие о том, Ротшильды участвовали в подготовке плана, состоящего из нескольких этапов:

создание в мире искусственной паники и объявление о "пандемии" коронавируса; введение разных ограничений и запретов для граждан и бизнеса под предлогом защиты здоровья (всеобщий lockdown); организация массовой вакцинации населения; создание системы цифрового контроля за перемещением и поведением граждан; указанная система помимо всего включает цифровую идентификацию каждого человека.

Видимо, Бенджамин де Ротшильд был одной из ключевых фигур, готовивших спецоперацию.

Сегодня в мире растет сопротивление людей планам мировой элиты по закабалению человечества посредством нагнетания атмосферы страха и с помощью "медицинских аргументов". Версия Фулфорда: противникам этих планов стала известна роль Бенджамина де Ротшильда в подготовке глобальной провокации.

У него возникли опасения, что с ним могут разделаться. Либо убить, либо отдать под суд. Не исключается и вариант, что глобальная операция "COVID-19" захлебнется. Ее организаторы и исполнители предстанут перед новым Нюрнбергским трибуналом. И на скамье подсудимых трибунала будет сидеть и барон Ротшильд.

Некоторым увязка смерти (или исчезновения) барона Ротшильда с операцией "COVID-19" кажется фантастической. Но мне так не кажется. По той причине, что мне известны некоторые "откровения" такого человека, как Жак Аттали. Ни у кого нет сомнения в том, что этот известный политик, финансист и писатель связан с Ротшильдами. Они являются его покровителями, а он обслуживает их интересы и озвучивает некоторые их планы.

Если внимательно отслеживать все "откровения" Жака Аттали (выступления в СМИ, интервью, многочисленные книги), то можно прийти к выводу, что Ротшильдам сильная Америка не нужна. Более того, им вообще Америка не нужна. Об этом Жак Аттали достаточно открыто сказал в своей книге "Краткая история будущего" (2006 год).

Кстати, говоря об этой книге, он признался, что она представляет собой не привычный, то есть бесстрастный, "объективный" прогноз развития мира в ближайшие полвека. Она являет собой попытку "конструирования будущего". Понятно, что "конструирование" осуществляется Жаком Аттали с учетом "технического задания", сформулированного "покровителями" Ротшильдами.

Полувековая "история" Жака Аттали включает пять периодов. Последний период - "конечная точка истории", учреждение "дивного нового мира" в глобальных масштабах. Мировая элита (естественно, в лице Ротшильдов) устанавливает свою незыблемую и вечную власть на планете. А вот первый этап -ослабление Америки и утрата ею статуса супердержавы. И Жак Аттали с удовлетворением констатировал в прошлом году, что этот этап уже начался. И что Америка скоро утратит позиции сверхдержавы.

И, возвращаясь к теме выборов в США, скажу, что Ротшильдам, по большому счету, не нужен ни Трамп, ни Байден. Им нужно всемерное ослабление США. И для этого следует придерживаться старого проверенного принципа "разделяй и властвуй". По моим данным, Ротшильды делали все возможное для того, чтобы сталкивать лбами Байдена и Трампа и раскалять атмосферу в США. По возможности доведя дело до гражданской войны и даже до распада США на отдельные части.

Так что моя версия: барон Ротшильд мог быть убит (или мог бежать за океан) не из-за того, что поддерживал Трампа или готовился нанести удар Байдену накануне инаугурации. Он участвовал в более масштабной операции - по ослаблению и уничтожению США.

Впрочем, масштаб его преступной деятельности мог быть намного больше. Я намекаю на его очень вероятное участие в подготовке заговора против всего человечества. Я имею в виду заговор, который мировая элита прикрывает благообразными вывесками "борьбы с коронавирусом" и "Великой перезагрузки".





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