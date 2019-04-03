"Две сессии" 2019 года раскрыли главные интересы сегодняшнего Китая

В Пекине успешно завершилась работа так называемых "двух сессий": вторая сессия Народного политического консультативного совета Китая и вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. "Две сессии" ежегодно являются не только основным событием в политической жизни китайского народа, но и важным окном, которое помогает внешнему миру понимать Китай.

Две сессии" вызвали большой интерес и у наших казахстанских коллег. Будучи Послом Китая в Казахстане, я весьма рад тому, что все больше казахстанцев интересуются Китаем и развитием отношений с нашей страной. В этом году в ходе "двух сессий" было отмечено немало интересных моментов, которыми мне бы хотелось с вами поделиться.

Во-первых, китайская экономика сохраняет средне-высокий темп роста и имеет блестящие перспективы на будущее. Премьер Госссовета Ли Кэцян подробно изложил это в "Докладе о работе правительства" двух сессий. Так, в прошлом году Китай выдержал внешнее давление, ВВП страны вырос на 6,6%, или около 13,6 трлн долларов, оставаясь на втором месте в мире; располагаемый доход на душу населения увеличился на 6,5%, или примерно на 4200 долларов США; прирост занятости в городских и сельских районах составил 13,61 млн, а уровень безработицы оставался стабильным на уровне около 5%. Сданы в эксплуатацию 4,1 тыс. км новых скоростных железных дорог с общей протяженностью по всей стране в 29 тыс. км, что на две трети превышает общую протяжность скоростной железной дороги в мире, количество вновь построенных и реконструированных автомагистралей превысило 6 тыс. км, общая протяжность автомагистралей по стране превышает 140 тыс. км.

Приведенные выше данные показывают, что, хотя темпы экономического роста Китая несколько замедлились по сравнению с 2017 годом, но они все же намного выше, чем темпы мирового экономического роста за тот же период, и в целом экономика Китая функционирует весьма стабильно, а крупные строительные проекты, включая инфраструктуру, неуклонно развиваются. Это происходит в контексте тех вызовов, с которыми сталкивается международная многосторонняя торговая система, экономическая глобализация претерпела неудачи, и на фоне нисходящей тенденции глобального экономического роста, что досталось совсем нелегко и полностью демонстрирует упорство и жизнеспособность китайской экономики.

Я полон уверенности в перспективах экономического развития Китая. В этом году ожидается рост ВВП Китая на 6-6,5%, занятость в городах увеличится более чем на 11 млн, а уровень безработицы стабилизируется на уровне около 5,5%. Я верю, что под сильным руководством Коммунистической партии китайский народ сможет своим трудолюбием достичь этих целей.

Во-вторых, был утвержден "Закон об иностранных инвестициях". Этот законопроект привлек внимание всего мира с момента его рассмотрения. Принятие Закона об иностранных инвестициях является хорошей новостью для инвесторов всего мира, которые заинтересованы в инвестировании в Китай. Он содержит в себе три положительных аспекта: во-первых, порог для входа инвестиций ниже, и больше нет необходимости рассматривать дела в каждом отдельном случае, инвесторам можно пользоваться предоставленным национальным режимом. Во-вторых, сфера охвата стала более широкой. Будут открыты все отрасли для входа иностранных инвесторов за исключением отраслей, которые прописаны в Законе в порядке ограничения. В-третьих, инвесторы еще больше будут защищены в строгом соответствии с законами.

Введение "Закона об иностранных инвестициях" является новейшим шагом Китая по углублению и расширению реформ и открытости, что также будет способствовать дальнейшему повышению прозрачности и комфорта инвестиционной среды Китая. Сигнал подан весьма очевидно. Во-первых, как заверил Председатель Си Цзиньпин, "двери Китая никогда не закроются, они будут открываться все шире и шире". Во-вторых, Китай, будучи правовым государством, примет все необходимые правовые меры для формирования новой многовекторной открытости.

В-третьих, по поводу опасений относительно т.н. "торговой войны" между Китаем и США. Будучи единственной сверхдержавой в мире, США не только спровоцировали "торговую войну" против Китая, но и "размахивают дубинкой" таможенной пошлины против таких традиционных союзников, как Канада, Индия, Австралия, Европейский союз и других. Все хотят знать, куда приведет китайско-американская "торговая война"? Перерастет ли это в полномасштабную войну между Китаем и США? Как это повлияет на мировую экономику, включая экономику Казахстана?

Член Госсовета КНР и Министр иностранных дел Ван И весьма четко заявил об этом на пресс-конференции "двух сессий". Китайско-американские отношения издавна полны одновременно и сотрудничества, и трений, при этом сотрудничество всегда преобладает над разногласиями. В последнее время проблемы и противоречия между двумя странами действительно усилились. Однако сотрудничество - это общее понимание лидеров двух стран и единодушный консенсус сведущих людей общества. Возвращение к старому мышлению о холодной войне противоречило бы тенденциям времени из-за его безысходности и непопулярности. Недавние китайско-американские экономические и торговые консультации достигли существенного прогресса и приветствуются всеми слоями общества и международным сообществом.

Интересы Китая и США уже давно тесно интегрированы. В прошлом году объем двусторонней торговли между Китаем и США превысил 630 млрд долларов США, при этом объем двусторонних инвестиций составил более 240 млрд долларов США, а взаимные поездки граждан двух стран достигли более 5 млн человеко-раз.

В последнее время стало заметно, что некоторые люди требуют "утраты связи" между Китаем и США, что, очевидно, нереально. Как отметил Член Госсовета и Министр иностранных дел КНР Ван И, "утрата связи" с Китаем означает "утрату" возможностей и будущего. В некотором смысле это означало бы "утрату связи" с миром. Я думаю, ни один разумный человек не пойдет на такой шаг.

В-четвертых, раздуты "тучи сомнений" над проектом "Один пояс, один путь". За более чем 5 лет с момента провозглашения инициативы "Один пояс, один путь" Председателем Си Цзиньпином в 2013 году, Китай подписал 171 документ о сотрудничестве в рамках совместной реализации данной инициативы со 123 странами, включая Казахстан, и 29 международными организациями. "Один пояс, один путь" сегодня стал самым популярным общественным проектом в мире. Однако в международном сообществе нашлись люди, которые всячески демонизируют имидж этого проекта, называя его "долговой ямой", которую китайцы роют для других стран. Относительно этого, Член Госсовета и Министр иностранных дел КНР Ван И откровенно заявил, что факты доказали, "Один пояс, один путь" - это не "долговая яма", а "пирог блага" для народов, это не геополитический инструмент, а общая возможность развития.

Стоит отметить, что в этом вопросе казахстанские друзья имеют право голоса больше всех. Так как инициатива "Один пояс, один путь" впервые была озвучена Председателем Си Цзиньпином во время его государственного визита именно здесь. Казахстан является одной из первых стран, принявших участие в международном сотрудничестве. Совместное строительство "Один пояс, один путь" принесло ощутимые выгоды как Китаю, так и Казахстану. К примеру, в прошлом году благодаря "скоростному поезду" "Один пояс, один путь" объем торговли между Китаем и Казахстаном увеличился до 19,985 млрд долларов США, что на 10,47% выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, экспорт Казахстана в Китай составил 8,535 млрд долларов США, увеличившись на 34,26% в годовом исчислении, из которых экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 37,6%. В прошлом году прямые инвестиции Китая в Казахстан составили почти 400 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 119%. В результате внедрения инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан стал одним из транзитно-логистических хабов на Евразийском континенте, дополнительно создав более 50 тыс. рабочих мест, а прямые экономические выгоды превысили 460 млн долларов США.

В своем недавнем интервью информационному сайту Forbes Председатель Сената Парламента РК г-жа Дарига Назарбаева заявила, что "Один пояс, один путь" не только не представляет угрозы для Казахстана, но и, наоборот, создает много возможностей, в том числе раскрытие транспортного потенциала и развитие торговли. Именно "Один пояс, один путь" принес огромные инвестиции в регион, и помогает странам региона равномерно развиваться и вместе продвигаться вперед. Задача нынешнего и следующих поколений Казахстана состоит в том, чтобы научиться использовать эти возможности в своих интересах. Я полностью разделяю ее мнение.

В третей декаде апреля т.г. в Пекине состоится Второй форум высокого уровня международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Буквально несколько дней тому назад я лично передал приглашение Председателя Си Цзиньпина Елбасы Казахстана г-ну Н.А.Назарбаеву принять участие в данном форуме. Мы ожидаем, что друзья разных стран соберутся в Пекине для обмена мнениями по масштабной реализации инициативы "Один пояс, один путь", что, безусловно, придаст мощный импульс для создания сообщества единой судьбы всего человечества.

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