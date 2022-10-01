Евразия: проблема разобщенности смыслов, или Мир ковчегов (часть 8. Взгляд в будущее)

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Часть 6. Завершение первого этапа большого передела всего
События сентября 2022 года показывают, что первый этап микросистемного кризиса в рамках 2018/19 года - конец лета 2022 года завершен.
Этот период характеризовался традиционными для низкоинтенсивных периодов холодной войны инструментами противоборства. Активно применялись инструменты проведения "народных" переворотов, системно осуществлялась санкционная политика с использованием инструментария торгово-экономических войн, велись периферийные локализованные боевые действия. При этом ни одна сторона не достигла в нужной мере своих целей. Коллективный Запад не изменил стратегической линии и не намерен всерьез идти на системную и долгосрочную разрядку, Россия не показывает признаков "майдана" и коллапса экономики. Украина подтвердила полную несубъектность и отсутствие силы принимать стратегические решения в ключе национальных интересов, как и ЕС в качестве коллективного актора. Не сработал план досрочного военного конфликта в Юго-Восточной Азии. К осени англо-саксонский центр принятия стратегических решений использовал весь предполагаемый объем заготовок по непрямому силовому воздействию на коллективные центры принятия решения ШОС.
На новом этапе коллективный центр ШОС, вероятно, согласится с необходимостью добиваться в сложившихся условиях формирования баланса интересов не на принципе договоренности, а по праву победителя. Можно сказать, ШОС будет стремиться переиграть итог холодной войны. В рамках данной цели:
- Си Цзиньпин призвал готовиться к военным действиям;
- Россия признала военный конфликт стратегическим с возможностью расширения до нескольких театров военных действий и перехода к мобилизации экономики и общества;
- ближайший стратегический союзник России - Беларусь публично переходит к военной доктрине военного времени, т. е. стана переходит на уровень непосредственной готовности к мобилизации, а ранее привела Вооруженные силы в боевую готовность на западе страны;
- Иран вступает опосредованно в военный конфликт через поставку технологий ВС России;
- ШОС стремительно меняется в сторону военно-политического союза;
- Турция берет курс на вступление в ШОС и публично заявляет о незначимости позиции НАТО и ЕС для принятия стратегических решений;
- Беларусь становиться полноправным членом ШОС;
- Россия больше не заинтересована в умиротворении Западного центра.
Оперативный ответ Западного центра является хаотичным, что говорит о том, что его основная стратегия заключалась в нанесение поражения в рамках ограниченной непрямой конфронтации:
- запуск на максимальной возможном уровне информационной кампании о ядерном ударе по Украине;
- провоцирование, а фактически подготовка войны Турции и Греции.
Важно отметить, что в ЕС выходят на поверхность процессы, которые вызревали несколько десятилетий, как ответ на ультралиберальную дискриминацию - на парламентских выборах в Италии постфашисткая партия явилась фактически фаворитом. Это, скорее всего, станет началом возврата субъектности Италии, но неизбежно усилит хаотизацию ЕС. Стоит помнить, что территория ЕС - это родина и оплот расизма и фашизма в той или иной исторической форме и что денацификации Европы фактически не было. Укоризненность данных идей в культуре и масскультуре - фундаментальная. Для Западной и Центральной Европы вопросы о принципам исторического наследия чистоты рода так же фундаментальны, как для лесостепной части Восточной и Северной Европы, вопросы родства по принципам духа (тотемической традиции). Именно поэтому европейской традиции, которая смотрит в первую очередь на то, от кого ты родился (формальная родословная), никогда не понять традицию Лесостепи и Севера - кем ты родился (тотемическое родство).
Обобщая метаполитическую диспозицию, можно сказать, что НАТО и ЕС - это союз родовых гербов, а ШОС - союз родства метафизического понимания мира. Именно поэтому возможно искреннее понимание между соколом (Казахстан), медведем (Россия), вурдалаком и ужом (Беларусь) и драконом (Китай).
Нациям в ЕС незачем бороться друг за друга - у них в силу долгого религиозного террора и традиции абсолютизма уничтожены культурные элементы общности. Они заменены на формальные проявления общественных институтов, которые меняются в зависимости от контекста и заинтересованности элит.
Начинающиеся процессы перевода производств и бегства из ЕС капитала могут привести к появлению новых элит, которые могут в результате антилиберального поворота перейти к стратегии "своего дома" - классической практике протекционизма и двусторонних альянсов.
На данный момент с позиции патриотов государств ЕС корень всех бед в существовании наднациональных институтов ЕС. Стоит предположить, что выход из тупика будут в первую очередь искать в выходе из коллективных процедур, которые блокируют возможность двусторонних выгодных договоренностей.
В случае активного и успешного противодействия процессам возврата суверенитетов и сохранения прежней геополитической линии ЕС стоит ожидать уже внутригосударственных центробежных процессов на уровне административных единиц. Это путь к "новому средневековью" с автономными областями-государствами и самостоятельными городами, с падением антропологической освоенности промежуточных пространств (примером может служить Прибалтика) и с ростом влияния транснациональных компаний инфраструктурного типа по модели "Ост-Индийской компании". В худшем варианте целые государства станут пространством "неразвития", свернувшись до задач регионально-локального сохранения подобия экономической и социальной целостности, то, что прошли страны СНГ в свое время благодаря триумфу свободы слова.
Первые кандидаты для таких трансформаций - Прибалтика, Словения, Чехия, Румыния, Болгария, Бельгия, Греция и Молдова. В этих пространствах будут доминировать транснациональные и квазигосударственные структуры. Период упадка для них закончится после серии гражданских конфликтов с приходом крупного государственного капитала со стратегическим видением. Возможные источники такого цивилизационного влияния - Китай и арабский мир. Россия, вероятно, больше не станет вмешиваться и даст сполна насладиться этим государствам своим историческим выбором. Исключение составит Сербия.
Северная Европа и Ирландия закроют максимально границы и уйдут в нейтралитет. Австрии и Швейцарии еще вчера надо было начинать договариваться с ШОС для сохранения своей роли переговорного пункта - казначейства.
Очень вероятно изменение границ в Европе. Европа не останется без военно-политического блока, но он будет формироваться в пределах первой редакции НАТО, т. е. не на атлантических принципах, а вновь в логике исторической традиции родов элит. Стоит ожидать прихода к власти во Франции, Испании, Италии и Германии националистов-ультраконсерваторов, замены принципов всеобщего избирательного права протекционизмом, построения монорелигиозной практики.
В более худшем варианте нельзя исключать на территории ЕС периода "воющих царств".