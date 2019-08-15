Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) расположен на северо-западе Китая и занимает центральное место на Евразийском материке. Это центр древнего Великого шелкового пути, где происходил культурный обмен между Востоком и Западом. Еще в период доциньской эпохи регион Синьцзян поддерживал тесные связи с центральными регионами древнего Китая. С момента создания наместничества Западного края в династии Хань регион Синьцзян официально стал частью территории Китая. Процветающий Шелковый путь не только укреплял торговые связи между Востоком и Западом, но также способствует слиянию сельскохозяйственной и кочевой культур. В ходе длительного исторического развития в Синьцзяне сформировалась красочная, великолепная и разнообразная культура. На этой плодородной почве местные народы дружили, обменивались опытом, смешивались друг с другом и гармонично развивались.

С 1990-х годов "три силы зла": терроризм, сепаратизм и экстремизм - стали все более ожесточенными в Синьцзяне. В период с 1990 по 2016 год они провели тысячи террористических актов в СУАР, причинив серьезный вред людям всех этнических групп в Синьцзяне и посягнув на основные права человека, такие как право людей на жизнь, здоровье и развитие. При решительной поддержке центрального правительства Китая Синьцзян принял ряд мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом, включая создание центров профессионального обучения и подготовки кадров, которые сильно изменили ситуацию с безопасностью в Синьцзяне, эффективно защитили основные права человека людей всех этнических групп в Синьцзяне и получили поддержку со стороны всего китайского народа.

За последние три года в СУАР не было совершенно ни одного террористического акта. Опыт Синьцзяна в борьбе с терроризмом и радикализмом служит ярким примером для международного сообщества. Никакое спровоцированное богохульство и обвинения некоторых западных стран не смогут изменить великих достижений Синьцзяна в защите прав человека, не смогут уничтожить результаты, полученные Синьцзяном в области дерадикализации и в борьбе с терроризмом, и не смогут повлиять на реальное положение в Синьцзяне, где экономика динамично развивается и люди наконец живут счастливо. Недавно послы 50 стран, включая Россию, Египет, ОАЭ и Катар, совместно направили письмо председателю Совета ООН по правам человека и верховному комиссару по правам человека и настоятельно призвали соответствующие страны прекратить использовать дезинформацию, опровергли необоснованные обвинения против Китая, высоко оценили вклад Китая в международное дело защиты прав человека и приверженность Китая к идеологии развития, ориентированной на интересы человека, и идеологии продвижения прав человека через развитие

В последние годы Синьцзян сосредоточил усилия на повышении уровня социального обеспечения, стабильном росте численности занятых в городах, ускорении строительства центральной зоны Экономического пояса Шелкового пути, улучшении деловой среды, повышении уровня взаимосвязанности и функциональной совместимости, а также достижении стабильного социально-экономического развития. Уровень благосостояния и безопасности всех этнических групп в Синьцзяне значительно возрос.

В первой половине 2019 года число новых рабочих мест в городах Синьцзяна достигло 353 400, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году, а уровень зарегистрированной безработицы в городах составил 3,18%. Обеспечение всеобщего охвата населения социальным страхованием и профилактическими медицинскими обследованиями на бесплатной основе и другие проекты во благо народа продолжают развиваться. Во внешней торговле Синьцзяна планируются дальнейшая оптимизация методов торговли, дальнейшая диверсификация экспортных рынков и постоянное усиление роли частных предприятий. С января по май этого года общий объем внешней торговли Синьцзяна достигла 52,28 млрд юаней, увеличившись на 10,8% в годовом исчислении. В регионе активно ведется строительство таможенных зон и испытательных площадок для трансграничной онлайн-торговли. С января по июнь этого года отправились 435 рейсов международных грузовых поездов Синьцзян - Европа (Центральная Азия). Объем груза составил более 800 000 тонн.

Туризм является важным показателем социальной стабильности и экономического развития региона. В последние годы Синьцзян уделяет большое внимание изучению и сохранению традиций и культурного наследия всех этнических групп, выпуску туристических продуктов с региональными особенностями и содействует развитию и модернизации туристической индустрии. В 2018 году туристическая отрасль китайского Синьцзяна продемонстрировала стремительный рост, число туристов в районе превысило 150 млн человек, увеличившись на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. С января по май 2019 года количество туристов, посетивших Синьцзян увеличилось на 51,4%, а доходы от туризма увеличились на 54,1%. Количество местных и иностранных туристов, посетивших 105 достопримечательностей 4A-класса и 5A-класса в Синьцзяне, увеличилось на 58,4%.

Правительство и народ Китая уверены в ярком будущем Синьцзяна и способны сделать этот регион еще более прекрасным. Мы приглашаем людей, которые придерживаются принципов объективности и справедливости, приехать в Синьцзян, чтобы почувствовать настоящий Синьцзян, который постоянно развивается и прогрессирует.

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