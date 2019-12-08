Героем себя не считает

После войны в Южной Осетии в августе 2008 года в сети широко распространялся видеоролик, на котором российский солдат с пулемётом встаёт на пути колонны грузинских военных. Всё это время многие считали, что на записи был запечатлён житель Бурятии Бато Дашидоржиев, который, как утверждалось, вскоре погиб. Спустя 11 лет выяснилось, что на кадрах другой человек — астраханец Тасболат Ибрашев. Как сложилась судьба героя знаменитой фотографии — в материале RT .

Кадры с одиноким пулемётчиком, преградившим дорогу колонне из нескольких автомашин с десятками грузинских военных, стали одним из самых известных роликов, запечатлевших эпизоды войны 2008 года в Южной Осетии. С лёгкой руки зарубежных журналистов, заснявших инцидент на камеру, эту историю в сети окрестили: "300 спартанцев не надо, хватит и одного".

На записи видно, как грузинские офицеры требуют от российского солдата пропустить колонну, однако он не поддаётся уговорам и продолжает в одиночку преграждать путь вражеской технике. Некоторое время грузины стоят в нерешительности, а потом колонна разворачивается и уезжает в обратном направлении.

Ролик с солдатом набрал миллионы просмотров по всему миру. В магазинах для военных коллекционеров даже появились оловянные фигурки одинокого пулемётчика. А в сети была размещена петиция с просьбой вручить военнослужащему звезду Героя России.

Годы поисков

Несмотря на огромный резонанс, о судьбе военного до сих пор ничего не было известно. Считалось, что путь технике преграждал уроженец Бурятии Бато Дашидоржиев, погибший на следующий день после съёмки. Отсутствие о нём более подробной информации на тематических форумах объясняли тем, что Дашидоржиев якобы служил в секретном спецподразделении ГРУ.

Настоящее имя одинокого пулемётчика так и осталось бы нераскрытым, если бы не усилия депутата Госдумы Алдара Дамдинова. Парламентарий рассказал RT, что поиском этого бойца он занимается уже несколько лет. По его словам, в Бурятии, откуда он родом, эта история очень популярна, так как многие думают, что запечатлённый на снимке солдат — уроженец республики.

Чтобы выйти на след пулемётчика, Дамдинов провёл самое настоящее расследование. Он направил серию запросов в военкоматы и другие учреждения в надежде найти хоть какое-то упоминание о Дашидоржиеве, однако никакой информации ему получить не удалось.

Тем не менее его старания оказались ненапрасными. В социальных сетях к Дамдинову обратился неизвестный мужчина, он сообщил, что знает настоящее имя героя. Солдатом с видео оказался житель Астрахани Тасболат Ибрашев.

Сейчас Ибрашев живёт в подмосковном Дмитрове и работает на складе одной из торговых сетей. RT удалось поговорить c Ибрашевым и узнать, как были сделаны знаменитые кадры.

Героем себя не считаю

Тасболат родился в Казахстане, но в 1986 году вместе с матерью переехал в Астрахань. Срочную службу, по его словам, он проходил в Северной Осетии, в пограничных войсках, а затем продолжил служить по контракту в Чечне, в городе Шали, в 70-м Гвардейском мотострелковом полку 42-й Гвардейской мотострелковой дивизии Сухопутных войск ВС РФ.

Нас подняли по тревоге. Командир сказал, что едем в Грузию: там сейчас война и мы должны помочь нашим миротворцам. Мы выдвинулись тем же вечером, — рассказал он RT. — Ехали всю ночь. Под утро мы добрались до Цхинвала, где всё было разрушено. Особенно досталось нашей миротворческой заставе. Нам поставили задачу — прочесать ближайшие сёла на наличие противника. После того как это было сделано, нас поставили на блокпост у въезда в Гори. Там мы провели два дня, пока не появилась та самая колонна".

Как вспоминает Ибрашев, в тот день командир роты направил его и двух стрелков сопровождать заместителя комдива.

Мы поехали на "таблетке" (автомобиль УАЗ-452. — RT) к точке, куда подъезжали уже грузинские войска — пять или шесть машин, в которых находились полностью вооружённые люди. Мы вышли из машины, мне приказали стоять на дороге. Сослуживцы заняли позиции неподалёку, — говорит он. — Командир пошёл на переговоры, я так и остался стоять. Грузины кричали мне: мол, уйди с дороги. Но как я уйду, если мне был дан приказ стоять?"

Переговоры, по словам бывшего военного, продолжались около 40 минут. Всё это время он стоял с пулемётом на открытом месте, удерживая несколько десятков грузинских спецназовцев.

Себя Тасболат героем не считает. По его словам, он просто выполнял приказ. Ни Ибрашев, ни двое его сослуживцев наград не получили.

Уже когда мы возвращались в место базирования, к нам в расположение приезжал начальник штаба. Он записал нас троих и сказал, что нас хотят наградить, — вспоминает он. — Потом, уже в части, нам сказали, что кто-то где-то сделал ошибку в наградных документах. В итоге мы ничего не получили. Потом наш полк вообще расформировали, а в 2010 году я ушёл из армии и вернулся в Астрахань".

Верьте во что угодно

Ибрашев говорит, что через несколько лет после демобилизации случайно увидел в "Одноклассниках" то самое видео с подписью "Вечная память".

Я, честно говоря, был в шоке. Я так и не понял, почему меня назвали Бато и почему говорят, что я погиб. Я начал писать в комментариях, что на этом видео я и я жив. Никто мне не верил. Наоборот, меня начали обвинять в том, что я присваиваю себе чужой героизм, — возмущается Ибрашев. — Жена говорила, чтобы я доказал, что это действительно я. Сослуживцы тоже упрашивали: мол, они подтвердят, что я был на этом месте. В итоге я устал что-то доказывать и подумал: верьте во что угодно".

Почему многие считают, что на видео изображён некий Бато Дашидоржиев, Тасболат не знает. По его словам, в их полку не было ни одного уроженца Бурятии.

Изыскания депутата Алдара Дамдинова, возможно, косвенно подтверждают, что Бато Дашидоржиев — полностью вымышленный персонаж. За годы поисков, к которым были привлечены различные структуры, парламентарий не нашёл ни одного упоминания ни о Дашидоржиеве, ни о его родственниках.

После увольнения из армии Тасболат жил в Астрахани, а недавно вместе с женой и двумя дочерьми перебрался в Подмосковье. Сейчас он проживает в Дмитрове и работает на складе одной из торговых сетей.

Ибрашев говорит, что удивлён неожиданному вниманию СМИ к своей персоне.

Мне уже звонили огромное количество журналистов, приглашают на эфиры. Честно говоря, для меня всё это очень непривычно", — признаётся он.

Депутат Дамдинов, в свою очередь, заявил RT, что история пулемётчика, остановившего грузинскую колонну, не закончилась с установлением его личности. Парламентарий планирует добиться, чтобы спустя годы Ибрашев всё же получил за свой подвиг заслуженную награду.

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