Героический Ухань - выдающийся пример глобальной борьбы с эпидемией

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане

Прошедшее 8 апреля было первой годовщиной "снятие карантина" в городе Ухань. Первая годовщина "разблокирования" Уханя, где впервые вспыхнула эпидемия, и где впервые удалось остановить ее, стала достоянием поминовения и празднования китайского народа, и привлекла особое внимание мирового сообщества. Поэтому Министерство иностранных дел Китая организовало специальную глобальную презентацию провинции Хубэй.

Ухань - административный центр провинции Хубэй, важный мегаполис в центральном Китае, важный узловой город инициативы "Один пояс, один путь", город-ядро экономического пояса реки Янцзы, национальная демонстрационная зона независимых инноваций, национальная пилотная зона свободной торговли, где общее население составляет около 11 млн.

23 января 2020 года перед лицом внезапной вспышки COVID-19 в Ухане объявили о "закрытии города" ради борьбы с эпидемией. В этой борьбе Ухань получил мощную поддержку изо всех частей страны. После 76-дневной напряженной работы 8 апреля город Ухань полностью "освободился" и было объявлено о поэтапной победе в борьбе с эпидемией. Жители провинции Хубэй и города Уханя принесли большие жертвы в победе Китая над эпидемией, а также внесли важный вклад в глобальную борьбу с ней. Сегодняшний Ухань не знает новых подтвержденных местных случаев коронавируса уже почти 11 месяцев. Народ Хубэя и Уханя стал героическим примером великого "противоэпидемического духа", характеризующегося верховенством жизни, единством всей страны, риском собственной жизнью ради общественных интересов, уважением к науке и единством судьбы всего народа, и сконцентрированным выражением китайского духа и силы. Ожидается, что экономический рост Хубэя в этом году достигнет более 10%.

Ухань и Казахстан имеют тесные контакты. Казахстанская сельскохозяйственная продукция вышла на рынок Уханя в 2019 году и завоевала большую популярность среди потребителей Китая. Во время эпидемии многие казахстанские студенты, обучающиеся в Ухане, несли внешнему миру реальную информацию о противоэпидемической борьбе. Казахстанское правительство и представители всех слоев общества оказали большую помощь Китаю и Ухани. Они практическими действиями воплотили в жизнь старую поговорку "друзья познаются в беде". Уханьцы никогда не забудут об этом. Мы приглашаем казахстанских друзей приехать в Ухань, в Хубэй в целях туризма, обучения, вложения инвестиций и бизнеса. Добро пожаловать в Ухань! Добро пожаловать в Хубэй!

Как отметил председатель Си Цзиньпин, у человечества только одна Земля и одно общее будущее. Будь то преодоление нынешнего кризиса или создание лучшего будущего, человечество должно работать вместе, объединяться и сотрудничать. По этой причине Китай решительно выступает против "вакцинного национализма". Вакцины, разработанные Китаем, станут глобальной общественной продукцией. К настоящему времени Китай уже предоставил материальную помощь для борьбы с эпидемией более чем 160 странам и международным организациям по всему миру, а также различными способами поставляет срочно необходимые вакцины более чем 100 странам и международным организациям. Китай будет и впредь в полной мере использовать свои преимущества для поддерживания стабильности глобальной цепочки поставок противоэпидемиологических средств, активного оказания гуманитарной помощи, и будет оказывать поддержку нуждающимся странам, чтобы большее количество развивающихся стран могло позволить себе использовать безопасные и надежные вакцины.

Китай будет придерживаться открытости и сотрудничества для содействия восстановления мировой экономики с другими странами. Мир полон неопределенностью, но будущее Китая определено. Китай уже успешно приступил к реализации "14-й пятилетки" и долгосрочной цели до 2035 года, ускоряя строительство новой открытой экономической системы более высокого уровня. Китай, который всесторонне движется к качественному развитию и постоянно расширяет свою открытость для внешнего мира, принесет новые возможности развития всем странам, углубит взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и придаст дополнительный импульс восстановлению мировой экономики. В постэпидемическую эпоху Китай и дальше будет осуществлять высококачественную совместную реализацию инициативы "Один пояс, один путь" со странами, включая Казахстан, для содействия общему развитию стран, расположенных вдоль ОПОП.

Китай будет придерживаться принципа многосторонности и работать с другими странами над построением сообщества единой судьбы и высоко нести это знамя. Китай будет и впредь придерживаться принципа совместных консультаций, совместного строительства и использования, активно защищать международный порядок, основанный на Уставе Организации Объединенных Наций. Кроме того, КНР готова непрерывно совершенствовать глобальную систему управления, строить сообщество здоровья человечества, работать со всеми странами для поддержания мира и стабильности во всем мире, преодолевая разрыв в человеческом развитии, и совместно создавать лучшее будущее.

В 2021 году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая и 30 лет независимости Казахстана. За последние 100 лет КПК продвигается вперед, несмотря на всяческие трудности, побудила и объединила китайский народ встать, разбогатеть и приумножить свои силы. В 2020 году главной целью КПК стали усилия всей страны в великой победе над коронавирусом, в полном искоренении абсолютной бедности, и во всестороннем построении среднезажиточного общества. Был достигнут рост ВВП на 2,3% против тренда в 2020 году и резкий рост на 18,3% в первом квартале этого года, что демонстрирует мощную жизнеспособность социалистической системы с китайской спецификой. В свою очередь Казахстан за последние 30 лет укрепил свои позиции, как независимая страна, продолжают развивать экономическое и социальное состояние, что позволило Казахстану стать одним из достойных государств мира. Китай и Казахстан должны вместе смотреть в будущее, еще больше углублять вечное всестороннее стратегическое партнерство, укреплять противоэпидемическое сотрудничество, как можно скорее и заранее договориться об обменах и сотрудничестве между двумя странами в различных областях в постэпидемический период, чтобы способствовать стабильности и долгосрочным отношениям и совместно двигаться к процветающему и прекрасному будущему.

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