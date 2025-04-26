Глобальный горный диалог. Кыргызстан формирует коалицию для противостояния климатическим изменениям

Фото: kabar.kg

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Серия противоречивых заявлений новой американской администрации о структуре "продвигавшей демократию" в планетарном масштабе, привела в смятение большую часть либерального мира. Сначала Илон Маск заявил, "это преступная организация, и пришло время ей умереть. USAID всë это время финансировало аферистов и террористов по всему миру". Чуть позже Дональд Трамп сказал, что агентство "управляется кучкой радикальных сумасшедших, и мы их убираем... а потом примем решение", сообщает информационное агентство Kabar





И решение, по крайней мере промежуточное, созрело достаточно быстро, руководство было уволено, а на должность главы USAID американский президент назначил госсекретаря Марка Рубио. При этом риторика Трампа смягчилась, и он выразил готовность сохранить поддержку программ, соответствующих интересам Вашингтона. То есть пока можно говорить о том, что агентство полностью переходит под контроль правительства США, возможно будет перенастроено под новые власти и с большой долей вероятности продолжит нести "демократию" тем, кто, по мнению американских властей, не "надышался воздухом свободы". То есть первоначальное заявление Илона Маска о том, что "кормушка закрывается и начат процесс ликвидации", оказалось преждевременным.





Пока на 90 дней решением Трампа вся международная деятельность структур USAID, а следовательно, и фондов Сороса, через которые ежегодно осваивались порядка 50 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, приостановлена. Сайты американского агентства отключены в большинстве стран, финансирование проектов приостановлено. Поэтому возникает резонный вопрос - что будет с теми, кого они приручили?





Пока система перезагружается и трансформируется под Трампа, многие программы временно действительно подвисли.





Интересно выглядит график, на котором отражена финансовая активность USAID на постсоветском пространстве за последние 10 лет. Во главе списка те страны, по которым прокатились волны потрясений или переживающие жесткую турбулентность в настоящее время. Поэтому, второе место Грузии, уступившей первую строчку Украине, выглядит очень даже логично. Россия на одном из последних мест, потому что там американское агентство было ликвидировано, а помощь американского народа получают бежавшие из страны активисты и блогеры. А Белоруссия по-прежнему финансируется, причем в объемах сопоставимых с Кыргызстаном, там финансы осваиваются в обход Минска, на нужды предводителей несостоявшейся "революции" в 2020 - 21 годах, и сейчас оказавшихся в изгнании. То есть картина весьма и весьма показательна.





kabar.kg





А вот по Казахстану есть некоторые вопросы, ему USAID уделяет непропорционально мало внимания. Блогер из соседней страны Антон Бударов объясняет это тем, что после событий, именуемых "кантаром", когда в январе сразу в нескольких городах Казахстана был поднят вооруженный мятеж с участием боевиков, информационные провокаторы, подогревавшие беспорядки фейками, были передислоцированы. Бударов дает такое объяснение, - "Прозападные бот - фермы находятся в Кыргызстане, и они же влияют на казахстанский сегмент".





Надо отметить, что USAID выделял средства не только НПО, "независимым" СМИ и журналистам на "развитие демократии", они, конечно, проедали большую часть бюджета, но часть средств все-таки направлялись на программы, которые были полезны. Например, обучение фермеров для повышения урожайности и переработки продукции, помощь в укреплении и повышении эффективности МСУ в решении проблем местных сообществ, в сфере образования поддерживались продвигались разные инициативы, в здравоохранении оказывалась поддержка в лечении туберкулеза и профилактике СПИДа. Разумеется, не осталась незамеченной активность в продвижении ЛГБТ-повестки, под предлогом инклюзивности и толерантности и так далее. Сектор НПО реализовывал эту повестку через самые различные проекты и грантовые программы, и их действительно было очень много. В общем деятельность была, весьма и весьма разноплановой.





Вопрос заключается в том, во что это все перестроится или перевоплотится после того, как USAID будет адаптирован под цели и задачи нового хозяина белого дома Дональда Трампа. Наверное, что-то изменится, но в какую сторону? Не будем забывать, что в лихие 90-е американское агентство по сотрудничеству действительно помогло Кыргызстану справиться с серьезными гуманитарными проблемами, это отмечает эксперт в сфере безопасности Эдил Марлис уулу. "Цель, которая заявляется USAID, действительно благородная. На заре независимости Кыргызстан действительно получил серьезную помощь и поддержку. Были реализованы хорошие гуманитарные и социальные проекты. Но после этого очень многое изменилось, и для нас не в лучшую сторону.





Трамп правильно делает, что разбирается с этой организацией, если бюджеты американского агентства по сотрудничеству осваивал фонд Сороса, то это пятно. Многие прозревшие государства уже избавились от структур и представительств этого филантропа, так как они занимались не социальными проектами, а циничным вмешательством во внутренние дела государств по всему миру. И во многих "цветных революциях" отчетливо прослеживается след именно офисов Сороса, ведь дошло до того, что эти технологии были использованы против самого Трампа.





Но не стоит обольщаться, деятельность USAID под контролем Государственного департамента США существенно изменится. Структура американского агентства раскинула сети влияния по всему миру, она имеет четкую структуру, группы поддержки и сторонников, схемы доставки финансов и возможности для реализации задач самого разного уровня сложности, в том числе через вмешательство во внутреннюю политику.





Поэтому USAID не прекратит свою деятельность, в крайнем случае возникнет такое же агентство под другим названием. В Америке существует глубинное государство, и стратегии там разрабатываются на десятки лет вперед, и, конечно, они от этого не откажутся. Поэтому нам в Кыргызстане нужно очень внимательно разбираться, уметь разделять социально-гуманитарные проекты от тех, что вредят нашему государству, которые подтачивают стабильность, общественный порядок, насаждают чуждые ценности, развращают. Мы должны всегда помнить, что внешнее вмешательство больших стран, если его вовремя не остановить, всегда заканчивается для малых государств плачевно, вплоть до утраты суверенитета, идентичности и полного развала. В пример я могу привести Грузию, там был активен USAID, тратил много денег, но страна находится в глубоком рукотворном политическом кризисе", - обращает внимание Эдил Марлис уулу.





По мнению экспертов, вероятнее всего речь идет об идейном перевоплощении и некоторой корректировке внутренних механизмов американского агентства по сотрудничеству. Развернувшаяся вокруг этого шумиха, скорее всего, преследует цель произвести эффект на внутреннюю американскую аудиторию, возможно устранить Сороса как конкурента. При этом на внешнем контуре кардинальных и значимых изменений в деятельности USAID ожидать вряд ли стоит, за исключением, разве что смены вывески.





P.S. Сегодня стало известно, что USAID отправляет в административные отпуска сотрудников своих офисов по всему миру. При этом основной персонал, курирующий важные направления и специальные программы, остается на своих рабочих местах.





Судя по всему, в USAID начинаются какие-то внутренние перестановки в самих США. Ну, а будущее представительств агентства за рубежом, видимо, будет решаться позже, после определенных кадровых решений.





То есть, многие программы в странах деятельности USAID действительно приостановлены, и видимо после внутренней ревизии какая-то часть из них будет либо адаптирована под новые задачи, либо свернута.





Источник: Кирилл Степанюк, информационное агентство Kabar.

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