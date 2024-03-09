07.03.2024, 17:21 2891
Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество создает новые возможности для Казахстана
Фото: русская служба CGTN
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Что происходит за сутки в китайской экономике? В среднем каждый день в стране появляется более 27 тысяч новых предприятий, продаются товары на 35 млрд юаней, отправляется более 300 млн посылок. Китай придерживается концепции развития, основанной на взаимовыгодном и беспроигрышном сотрудничестве, и постоянно повышает степень открытости внешнему миру, что придает новый импульс для развития региональной и глобальной экономик.
По традиции, в начале марта в Пекине открываются "две сессии" (сессии ВСНП и ВК НПКСК). В этом году они проходят на фоне усиления давления на глобальную экономику и роста международной геополитической нестабильности. Тем временем, по словам экспертов, в китайской экономике наступает важный период подъема и роста.
В 2023 году ВВП Китая превысил 126 трлн юаней. Ежегодный вклад Китая в мировой экономический рост превышает 30%. А каждый процентный пункт роста китайской экономики в среднем способствует повышению уровня производительности экономик других стран на 0,3 процентных пункта.
В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. Будь то географическое положение, энергетические ресурсы или роль регионального партнера по политике и безопасности, - важность Казахстана для Китая очевидна. В октябре 2023 года Китай и Казахстан совместно начали строительство логистического терминала в Алматы, который будет введен в эксплуатацию уже в этом году. 28 февраля 2024 года, когда последний контейнер был погружен на железнодорожный экспресс Китай-Европа в присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по видеосвязи, казахстанский грузовой терминал в Сиане, построенный совместно Китаем и Казахстаном, был официально введен в эксплуатацию. Казахстан является одной из главных транзитных стран и ключевым участком на основном маршруте грузовых поездов Китай-Европа, следующих из Чунцина. Ежегодно через Казахстан проходит более 70% грузовых поездов, курсирующих по этому маршруту. По широким и ровным казахстанским дорогам ездят автомобили Changan и Zeekr, на улицах припаркованы Haval, Chery и другие китайские внедорожники, а автобусы Yutong обеспечивают удобство городского транспорта в Казахстане.
Кроме того, высококачественная сельскохозяйственная продукция Казахстана, такая как льняное семя, пшеница и семена подсолнечника, продолжает пользоваться спросом в Китае. По сообщению казахстанских СМИ, общий объем продовольствия, экспортированного Казахстаном в Китай в 2023 году, достиг 2,2 млн тонн. В сотрудничестве между Китаем и Казахстаном постоянно появляются новые форматы, модели и направления.
В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посетил Китай. Он принял участие в первом саммите "Китай-Центральная Азия" и третьем форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", оставив заметный след в истории дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. В ходе переговоров Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев достигли ряда важных договоренностей, способствующих поддержанию высокого уровня отношений между двумя странами после пандемии COVID-19.
В феврале этого года посол Китая в Казахстане Чжан Сяо отметил, что в 2023 году объем торговли между Китаем и Казахстаном впервые достиг 41 млрд долл. США и увеличился на 32% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, цель в 40 млрд долл. к 2030 году, определенная главами двух стран, была достигнута досрочно. Кроме того, вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визового режима между Китаем и Казахстаном, открылась первая зарубежная "мастерская Лу Баня" в Казахстане, а также было официально подписано соглашение о культурных центрах, что укрепило фундамент гуманитарных обменов между двумя странами.
Китай уже многие годы является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером стран Центральной Азии, в том числе Казахстана. Это идет на пользу народам Центральной Азии, способствует поддержанию мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. У Китая и стран Центральной Азии также есть большой потенциал для сотрудничества в научно-технической отрасли и сфере информационных технологий, которая стремительно развивается в КНР.
На протяжении более трех десятилетний отношения между Китаем и Казахстаном прошли уникальный путь развития, достигая все новых высот, постепенно осуществляя переход от дружбы и добрососедства к постоянному всеобъемлющему стратегическому партнерству и формируя новый тип межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимной выгоде. У нас есть основания полагать, что в 2024 году Китай и Казахстан будут продолжать развитие взаимоотношений и сотрудничества в области экономики, торговли и гуманитарных обменов, способствовать высококачественному развитию постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество придаст мощный импульс экономическому подъему Казахстана, стран Центральной Азии и всего мира.
Автор: Цзян Си, корреспондент Русской службы CGTN, Медиакорпорации Китая
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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20.02.2024, 18:39 23071
Мирный атом. Вопреки легендам и мифам ядерные технологии экологичны и безопасны
Фото: depositphotos
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В Кыргызстане впервые открыто и свободно обсудили перспективы развития атомной энергетики. До сих пор в наше информационное пространство эта тема вбрасывалась определенными медиа, блогерами или активистами. Подавалась она в негативном ключе и сопровождалась так, чтобы в обществе сформировалось устойчивый страх к тому, что в республике может быть когда-нибудь запущена отечественная АЭС. Умельцев разгонять фейки под знаменем свободы слова у нас достаточно. Кстати, этот тренд время от времени подпитывают и отдельные политические фигуры, которые вряд ли обладают достаточным багажом знаний, тем не менее начинают публично рассуждать об угрозах, которые таят в себе ядерные технологии, и о вредном воздействии атомных станций на людей и окружающую среду, сообщает издание Kabar.
Росатом" организовал в Бишкеке панельную дискуссию, в которой приняли участие эксперты, депутаты, ответственные сотрудники государственных учреждений и вообще все, кто проявляет к этой теме интерес и хочет разобраться в том, что даст Кыргызстану развитие мирного атома и ядерных технологий, которые страна может получить в сотрудничестве с крупной российской корпорацией.
Модератором на сессии выступил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. До этого он посетил Нововоронежскую атомную станцию, побывал в самом сердце АЭС и познакомился с работой реакторов и парогенераторов. В Кыргызстан парламентарий вернулся здоровый и уверенный в том, что мирный атом необходим нашей республике для дальнейшего развития. "До этого было много опасений и рисков. Но мы убедились в том, что это, на самом деле, интересно для нашей страны. Особенно сейчас", - отметил Дастан Бекешев. Парламентарий пояснил, что имеет ввиду недавнюю аварию на ТЭЦ Бишкека и возросшую нагрузку на энергосистему в связи с неожиданным и затянувшимся похолоданием.
АЭС действительно устойчивый источник постоянно генерируемой мощности. Например, в Кыргызстане атомные реакторы позволили бы не только в несколько раз сократить сжигание угля и газа на ТЭЦ, что важно для экологии, но и ,например, значительно сократить сброс воды с Токтогульской ГЭС в зимний период. Если будет работать мирный атом, даже в холодное время года, мощности даже малой АЭС будет хватать для удовлетворения потребности всей страны. Тогда чаша Токтогульского водохранилища, даже в периоды прогнозируемого маловодья, будет накапливать достаточно влаги для орошения сельхозугодий и Кыргызстана, и расположенных ниже по течению больших посевных площадей Казахстана и Узбекистана. А это уже фактор как региональной, так продовольственной безопасности в Центральной Азии.
На панельной дискуссии было зачитано послание министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, который не смог принять участие в мероприятии по причине участия в заседании штаба по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Бишкека. Из письма главы Минэнерго участникам встречи стало известно, что Кыргызстан серьезно рассматривает вопрос строительства АЭС малой мощности в сотрудничестве с "Росатомом".
Как известно атомная генерация не зависит от погодных условий, позволяет обеспечить стабильные и предсказуемые тарифы на электроэнергию из-за низкой топливной составляющей, обеспечивает базовую нагрузку.
В рамках подписанного меморандума с госкорпорацией "Росатом" Министерством энергетики рассматриваются возможности строительства атомной станции малой мощности на территории Кыргызстана, которая будет состоять из двух энергоблоков, по 55 МВт каждый.
Атомная станция малой мощности - это меньшие капитальные затраты и более короткий период сооружения. Более того, модульность станции малой мощности позволит разместить ее в удаленных и изолированных регионах, в том числе для промышленного освоения.
Учитывая международный опыт российской госкорпорации "Росатом" по внедрению атомных технологий, считаю необходимым рассмотреть данную технологию с учетом подготовки современной инфраструктуры, отвечающей всем установленным стандартам и требованиям безопасности ее эксплуатации, а также подготовки и повышения квалификации ее персонала", - отметил в своем письме Таалайбек Ибраев.
Безопасность АЭС, естественно, была в центре внимания на панельной дискуссии; вопросы об этом задавались с разных сторон и под разными ракурсами. Все расклады на этот счет участники встречи получили от генерального директора "Росатом - Кыргызстан" Дмитрия Константинова.
В основу систем безопасности атомных станций малой мощности с реакторами серии РИТМ заложен многолетний опыт "Росатома" безаварийной эксплуатации реакторов большой мощности для наземных АЭС с реакторами типа ВВЭР и малых реакторов для ледокольного флота.
Стоит отметить, что высокая степень безопасности АЭС обеспечена множеством факторов. Основные из них - это принцип самозащищенности реакторной установки, наличие нескольких барьеров безопасности. Важно также применение на современных российских атомных энергоблоках активных (то есть требующих вмешательства человека и наличия источника энергоснабжения) и пассивных (не требующих вмешательства оператора и источника энергии) систем безопасности. Кроме того, на всех станциях действует культура безопасности на всех этапах жизненного цикла: от выбора площадки до вывода из эксплуатации.
АЭС устойчивы к разнообразным внешним воздействиям, например к экстремальным температурам, торнадо, ветровым нагрузкам, землетрясениям", - подчеркнул Дмитрий Константинов.
То есть АЭС после геодезических исследований устанавливается на площадке, где нет разломов, сотрясения почвы она спокойно выдерживает. Жизненный цикл установки составляет 60 лет, а перезагрузка топлива требуется раз в 5 -6 лет.
Представьте себе, сколько угля и газа за несколько лет сгорит в котлах той же ТЭЦ Бишкека. АЭС в это время будет стабильно выдавать энергию, не выбрасывая клубы черного дыма в атмосферу. При этом атомная станция будет не только углеродно нейтральна, но и радиационный фон возле нее не будет превышать фоновых значений.
Что же касается самой распространенной страшилки об аварии на АЭС Фукусима после землетрясения в Японии. Эксперты обращают внимание на то, что станция пострадала не в результате подземных толчков. Критические повреждения и утечка радиации произошли из-за затопления станции цунами, а волна перехлестнула через дамбу потому, что построили ее ниже, чем требовалось по технике безопасности. Так что в умелых и надежных руках ядерные технологии это просто мирный атом, который может обеспечивать нас светом и теплом.
Источник: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
05.02.2024, 11:48 44726
Мир вне консенсус-прогноза. Асимптотный взгляд 2024
Фото: Depositphotos
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В преддверии 2024 года вышли прогнозы на ближайшую перспективу от аналитических центров, банков и финансовых структур.
Очень академически взвешенный доклад Института современных международных отношений Китая (CICIR) ставит четкие метки на факторы изменений и рисков. Выделяется тренд на преобладание процессов дезорганизации над процессами стабилизации, в том числе:
- удручающая динамика мировой экономики;
- утрата универсальной практики сотрудничества между странами на мировой арене;
- продолжение военных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке с реальными рисками в каждом случае дальнейшего осложнения и расширения;
- внутриполитическая поляризация гегемона - США.
Отдельный акцент сделан на риске создания закрытой малой группы стран, обладающей технологией продвинутого искусственного интеллекта.
Доклад Национального института оборонных исследований (NIDS) Японии скрупулезно и со значительной исторической ретроспективой, как и положено структуре подобного рода, излагает совокупность сложившихся тенденций и рисков для западного геополитического полюса. В отчете при этом в меньшей мере речь про Японию как таковую, в основном про то, что США планируют делать в ответ на динамику среды. Японию очень тревожит судьба "режима Путина" и успешная работа Китая с глобальным пространством смыслов.
Прогнозы от МВФ, Reuters, Deutsche Bank сфокусированы на финансах: котировки, ставки, рецессия. Насущно.
The Economist в целом также идет по пути подачи наблюдаемых событий - политические кампании в странах мира, войны, экономика, развитие прикладного искусственного интеллекта.
The Economist в качестве тенденции года выделяет новую холодную войну. Данный, очевидно, запоздалый акцент можно трактовать как признание консенсусом со стороны коллективного Запада провала сценария с широкомасштабной войной (или войнами) в сопредельных с Россией государствах и, как итог, вынужденным уходом в стратегическую динамическую оборону - холодную войну на период подготовки нового стратегического сценарий и ресурсов под него.
Констатация журналом Ротшильдов (21% акций The Economist Group) принятия формата холодной войны со стороны Запада означает также, что кризисы вокруг экономико-технологического ядра СССР буду и дальше продолжаться и Запад для выигрывания времени в логике стратегии "предопределения через неопределенность" готов и дальше расходовать в контролируемых кризисах своих сателлитов - народы-должники: Прибалтика, Центральная и Южная Европа.
Saxo Bank делает попытку выхода за рамки нарративной экстраполяции и говорит про "конец капитализма" в США. При этом, это скорее фраза речи, чем реальный прогноз на перестройку общества и экономики. По тексту речь идет о легком крене в сторону корпоративизма в экономике, то есть богатые структуры станут еще и немного социально "великими", приобретут определенные патерналистские функции. Возможно, это начало долгого пути в сторону корпоративизма в трактовке героического капитализма Муссолини. Но это точно не "конец капитализма".
Все указанные выше прогнозы - это не столь любимые в публичном дискурсе "черные лебеди". Это просто экстраполяции очевидно наблюдаемого.
Стратегический риск анализ требует от нас попытки взгляда за горизонт событий с определенной свободой допущений, чтобы угадать тень возникшего, но еще не проявившего себя Левиафана.
Конструирование вероятных рамок повестки за рамками нарративной экстраполяции дает нам шанс упредить намного более сложные события, чем вопросы с процентными ставками и рецессией. Рецессия - вызов лишь до проявления экзистенциальных угроз.
Что может стать тем Левиафаном, который, не заметив, проглотит всех "лебедей" и иных обитателей зоосада.
1. Гражданская война в Северной Америке: в прямом или квазиварианте - как это было в России в 1993 году с последующим шлейфом жесткого переформатирования власти, общества, конституции и серией внутренних конфликтов, вооруженных противостояний. Вариант контролируемой смуты -рационально выгодный всем возможным новым силам в Северной Америке. Он позволяет провести смену конституционного режима с любыми допущениями по новшествам. Также такой и только такой сценарий позволяет провести изменение социальной системы, без чего Америке не быть великой вновь, с возвратом к жесткому культу добропорядочного гражданина, у которого есть права, но еще больший объем обязательств, и всех остальных, у которых в жизни только трудности и призрачный шанс пройти путь до добропорядочного гражданина за 1 поколение. Никакого быстрого обогащения за 10 лет карьеры - только скрупулезное накопления в рамках семейных бизнес-империй, и только единицами. И это только что касается легальных граждан. Иные категории, очевидно, будут подвергнуты жесткой сегрегации по полезности обществу (социально-профессиональные индексы), столкнутся с отменой большинства привычных прав для неграждан, созданием системы массовой депортации не проходящих по рейтингу полезности приезжих, а также системой лишения приобретенного гражданства.
Отказ от поддержки зарубежных союзников, кроме тех, кто может самостоятельно уплатить долг "кровью" в ходе гипотетического военного конфликта.
В ходе конституционного маневра вероятен перевыпуск валюты - через объявление о формировании новой государственности и отказа принятия к исполнению обязательств "прежнего Вашингтона". Для этого возможен символический перенос столицы или смена нескольких культовых правительственных комплексов в округе Колумбия.
2. "За все заплатит Ближний Восток" - так позднее скажут про кризис на Ближнем Востоке. Это будет серия войн и мятежей в борьбе "за арабское наследие" в логике нового времени. Западные акторы умело использовали внутренние противоречия стран для разрушения региона - создания зоны сплошного конфликта. Это обеспечило финансовый переток.
Запад в полной мере использовал свое тотальное превосходство в инструментах стратегической аналитики и науках об обществе, знании особенностей эмоциональной культуры местных обществ, в том числе часто наблюдаемой зависимости субгосударственных акторов от тех или иных догматов миропонимания. Ряд стран региона, в том числе недавно благополучных, фактически распадается на логистически разорванные провинции. Множатся случи применении голода, блокады воды и контролируемых эпидемий во внутрирегиональной борьбе.
Относительно незатронутым остается Иран благодаря военно-технологическому зонтику России и Китая, а также заранее принятым мерам по консолидации всех сил в обществе, в том числе через отказ от ряда прежних догматов ради обеспечения выживания страны. Данный подход позднее назовут реализмом "судного дня".
Реконсолидация региона начнется с зоны Магриба на платформе в логике техно-светского баасизма, который впишет в постцифровой постконфликтный регион совокупность прежних культурных традиций, выбив идеологическую почву у потенциальных оппонентов. Обращение к "вертикальной истории" - традиции традиций позволит альянсу, позднее - конфедерации стран Баас найти эффективную и устойчивую платформу взаимодействия с Ираном.
3. Европа, истощенная украинским кризисом, который она после самоотвода США пыталась обеспечивать самостоятельно больше года, в том числе массово направляя своих военнослужащих под видом ЧВК на Днепр (там стал фронт в 2024 году), втянулась в конфликтный цикл на Ближнем Востоке.
Надорванная экономически Европа не смогла удержать видимость правопорядка внутри своего региона и скатилась к хаосу воющих на улицах городов этнонациональных банд. ЕС в перманентном политическом параличе. Общество распалось.
Ответом на хаос в странах уже фактически бывшего ЕС идет пугающий рост формирования отрядов "самообороны" - парамилитарс с условно легальным статусом. Они ожидаемо очень быстро расширяют явочным путем свой мандат и от патрулирования переходят сначала к карательным погромам против инородцев, а затем формируют корпоративистские квазиполитические военизированные формирования: бригады и фракции. Идет вертикальное и горизонтальное расширение структур, формирование социальной среды, в том числе цифровой, ведется системная работа по индоктринации коренного населения в свою пользу.
При этом борьба с этническими бандами и анклавами долго идет с переменным успехом. Перелом происходит кода "псевдо-ЧВК" самовольно возвращаются из Украины в силу бессилия формальных правительств защитить их родных и тотального превосходства россиян в технологических средствах дистанционного, безоператорного боя. Ранее обладминистрации левобережной Украины, мотивированные практикой персонального террора в их адрес со стороны Киева, договорились с Москвой и в течение недели передали всю левобережную Украину под управление Москвы. Российская армия вышла к Днепру. Южный фронт армии Украины не смог удержать в таких обстоятельствах направление Николаев - Одесса - Приднестровье и под личные гарантии безопасности командования и амнистию для военнослужащих капитулирует. Процесс сопровождался расправами военнослужащих украинской армии над представителями западных ЧВК и украинскими ультрасами.
4. Африка на фоне ближневосточного кризиса принимает решение о приглашении специалистов из ОДКБ и ШОС для формирования аналогичной системы коллективного развития Центральной Африки и Сахель. В дальнейшем формируется "Союз трех" - Центральноафриканский ШОС - Конфедерация Сахель - Альянс арабского пути Баас.
5. КНДР при содействии Пекина и Москвы убеждает регион, что не только решится, но и доведет дело при необходимости до логического конца. Острый кризис с локальными столкновениями отрядов без опознавательных знаков удается отвести от грани войны на уничтожение. Юная Корея постепенно впадает в социальную депрессию, схожую с излетом перестройки. В Южной Корее происходит правый взрыв и резко обострение отношения (на уровне общества) к западным союзникам.
6. Тайвань ведет себя благоразумно и соглашается на принятие длительной карты реинтеграции с континентальным Китам. Интересы западных компаний в Тайване практически не пострадали.
7. Япония в силу ведомого статуса и событий в Северной Америке попадает в геополитический "штиль посреди бушующего океана". Страна выходит из ситуации в состоянии "отмены" - потери большей части прежних союзников и гарантий, а также нарастающего карающего игнорирования со стороны иных стран региона.
Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук
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19.01.2024, 19:06 72786
Построение сообщества единой судьбы человечества и продвижение светлого будущего
Фото: Посольство КНР в РК
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В декабре 2023 года в Пекине успешно состоялось совещание ЦК Компартии КНР по внешнеполитической работе. В своем выступлении генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин представил систематический обзор исторических достижений и ценного опыта дипломатии крупной страны с китайской спецификой в новую эпоху, подробно рассказал о международной обстановке и исторической миссии Китая для проведения внешней работы на новом пути, а также представил всеобъемлющие планы внешней политики Китая на текущий и предстоящий периоды. На совещании было ясно отмечено, что построение сообщества единой судьбы человечества - это основная концепция идей Си Цзиньпина о дипломатии. Именно в этом отражается благородная цель дипломатии крупной страны с китайской спецификой в новую эпоху.
Построение сообщества единой судьбы человечества консолидирует в себе величайший общий знаменатель стремления людей всех стран построить лучший мир, указывая правильное направление для человеческого общества, ведущее к общему развитию, прочному миру и стабильности, безопасности и взаимному обогащению цивилизаций. Конечная цель концепции сообщества единой судьбы человечества заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царит всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Для этого нужно продвигать глобальное управление на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. При этом важно придерживаться общечеловеческих ценностей, содействовать формированию международных отношений нового типа, реализовать инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и глобальную инициативу цивилизации, осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", объединить усилия всех стран для противостояния вызовам и достижения совместного процветания и тем самым открыть светлое будущее во имя мира, безопасности, процветания и прогресса.
Перед лицом кардинальных изменений в мире и истории построение сообщества единой судьбы человечества представляет собой наш ответ на вопросы, какой мир построить и как его построить. В марте 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего выступления в Московском государственном институте международных отношений впервые глубоко изложил позицию Китая в построении главной концепции сообщества единой судьбы человечества, предложив китайский вариант для совместного создания лучшего мира. За последнее десятилетие концепция построение сообщества единой судьбы человечества уже воплотилась в научную систему, из инициативы превратившись во всеобщий консенсус мирового сообщества, из доброго видения перейдя в практическую плоскость, она служит знаменем эпохи, ведущим к прогрессу человечества. Китай создал различные формы сообщества единой судьбы человечества с десятками стран и регионов, способствуя развитию в области здравоохранения, природы, океанов и т.д., что направлено на общее развитие, прочный мир, безопасность и взаимное обогащение цивилизаций.
Равноправный и упорядоченный многополярный мир и общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация обеспечат более благоприятные условия для мира и развития во всем мире и заложат более прочную основу для построения сообщества единой судьбы человечества. Учитывая ряд серьезных проблем и вызовов, стоящих сегодня перед всей планетой, Китай призывает к созданию равноправного и упорядоченного многополярного мира, а также общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. Равноправный и упорядоченный многополярный мир - это мир, в котором все страны, большие и малые, равны, гегемонизм и политика силы отвергаются, а демократия действительно продвигается в международных отношениях. Пропаганда равноправного и упорядоченного многополярного мира соответствует общим чаяниям большинства стран и народов, указывает направление, в котором международное сообщество должно двигаться от хаоса к долгосрочному миру и стабильности, и открывает важный путь продвигать глобальное управление в более справедливом и разумном направлении и содействовать построению сообщества единой судьбы человечества. Общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация - это такая глобализация, которая удовлетворяет общие потребности всех стран, особенно развивающихся, и надлежащим образом устраняет дисбаланс между странами и внутри страны в развитии, возникающие в результате глобального распределения ресурсов. Общедоступная и инклюзивная экономическая глобализация - всеобщее заветное желание и правильный путь человеческого общества, который поведет экономическую глобализацию в правильном направлении, вносит вклад в китайскую мудрость для решения ряда серьезных проблем и вызовов, стоящих сегодня перед миром и обеспечивает надежную зависимость от создания сообщества единой судьбы человечества, имеющая важное значение.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями, связанными общими горами и реками и кровными интересами и переплетены сообществом единой судьбы. За более чем тридцать лет дипломатических отношений, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство. С тех пор, как была предложена концепция сообщества единой судьбы человечества, она получила положительный отклик и твердую поддержку со стороны Казахстана. В 2022 и 2023 годах в ходе взаимных визитов глав государств Китая и Казахстана были подписаны и опубликованы "Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК," и "Совместного заявления Китайской Народной Республики и Республики Казахстан", также главы объявили о реализации инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по построению сообщества единой судьбы человечества и взяли на себя обязательства совместно прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью, прокладывая путь на еще одно "золотое 30-лет" китайско-казахстанских отношений. Недавно Министерство иностранных дел Казахстана выступило с заявлением по итогам выборов на Тайване, подтвердив принцип "одного Китая" и применив практические действия для реализации концепции совместного построения сообщества единой судьбы человечества.
В 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, а также это первый год продвижения совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" на новом этапе. Находясь на новой исторической отправной точке, Китай готов работать с Казахстаном, следовать стратегическому руководство дипломатии глав государств, уважать основные интересы друг друга, углублять практическое сотрудничество в различных областях, вместе работать над построением китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, способствовать упорядоченной мировой многополярности и инклюзивной экономической глобализации, а также вносить новый вклад в содействие мира, безопасности, процветания и прогресса всего мира.
Автор: Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо
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03.01.2024, 10:27 103516
Успешное начало нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений
Фото: Depositphotos
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2023 год - это 10-летие выдвинутой в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь", а также первый год нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений. В условиях сложной международной обстановки, под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Касым-Жомарта Токаева, китайско-казахстанские отношения динамично развиваются и достигли блестящих результатов в различных областях, что действительно повышает благосостояние народов двух стран.
Дипломатия глав государств укрепляет стратегическое взаимное доверие
В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев дважды посетил с визитом Китай и принял участие в первом саммите "Китай - Центральная Азия" и 3-м Форуме по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс - один путь", что оставило яркий след в истории дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Председатель Си Цзиньпин и Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров достигли ряда важных консенсусов, призванных содействовать началу нового, постпандемийного этапа развития двусторонних отношений на высоком уровне. Между двумя странами учащаются взаимные визиты на высоком уровне, различные ведомства поддерживают тесную связь, в полном объеме развернуто сотрудничество в различных сферах. Китай и Казахстан всегда твердо поддерживают друг друга по ключевым вопросам, касающимся национального суверенитета, безопасности и территориальной целостности. Обе страны прилагают совместные усилия для реализации Инициативы по глобальному развитию, Инициативы по глобальной безопасности и Инициативы глобальной цивилизации, а также продолжают придавать мощный импульс построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося вечной дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью.
Региональные обмены содействуют деловому сотрудничеству
Согласно статистике Китая, с января по ноябрь 2023 года объем товарооборота между Китаем и Казахстаном достиг нового исторического максимума, составив 36,86 млрд долларов США. В том числе объем торговли Синьцзяна с Казахстаном составил 18,14 млрд долларов США, увеличившись на 62.3%, став "локомотивом" роста торговли между двумя странами. В марте прошлого года состоялся успешный визит в Казахстан члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя. Достигнут полный охват в установлении Синьцзяном побратимских связей с приграничными городами и областями Казахстана. Успешно состоялись обмены визитами между провинцями Шаньдун, Шэньси, Цзянсу, Аньхой со многими регионами Казахстана, в ходе которых достигнуто более 10 соглашений о сотрудничестве между городами-побратимами. Вновь и вновь поступают новости об успехах взаимовыгодного сотрудничества между двумя сторонами. Так, например, официально начато строительство казахстанского участка третьей трансграничной железной дороги между Китаем и Казахстаном. Назначен первый клиринговый банк по операциям в юанях на территории Республики Казахстан. Консорциум китайских предприятий выиграл тендер на проект реконструкции Алматинской ТЭЦ № 2. Китайские марки автомобилей появились на проспектах и улицах Казахстана, словно грибы после дождя, став основной движущей силой продаж новых автомобилей. Высококачественная казахстанская сельскохозяйственная продукция, такая как льняное семя, пшеница и семена подсолнечника продолжают быть популярным и хорошо придаваемым товаром в Китае. Постоянно появляются новые форматы бизнеса, новые модели и новый импульс для китайско-казахстанского делового сотрудничества.
Непрерывно укрепляется связь между народами, громко звучит песня о дружбе
Соглашение о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном официально вступило в силу, передвижение людей между двумя странами становится все более удобным, а путешествовать друг к другу уже возможно сказав только: "Поехали!". Важные прорывы достигнуты в образовательном сотрудничестве. Например, один за другим реализуются "проекты глав государств", такие как открытие филиала Северо-Западного политехнического университета, "Мастерской Лу Баня" и другие. Продолжает повышаться интерес к обучению в Китае и изучению китайского языка. В полной мере процветают обмены между аналитическими центрами и СМИ. Ведущие СМИ и знаменитые блогеры из Казахстана поочередно ездили в Китай для проведения интервью и съемок. Документальный фильм "Синьцзян: жизнь этнических казахов", совместно созданный двумя сторонами, завоевал международную премию "Newsky Award" 2023 в номинации "Лучшее видео". Два казахстанских научных учреждения присоединились к Альянсу сотрудничества аналитических центров "Один пояс и один путь", проложив путь к новой платформе для академических обменов между двумя странами. Китайская литература, кино, живопись, песни и танцы, а также еда все чаще проникают в "дома простых людей". Художественное представление "Синьцзян - хорошее место" и программы "театра Баурсак" пользуются широкой популярностью в "Алматы - городе яблок".
В 2024 году мы откроем новую страницу "золотого десятилетия" высококачественного совместного строительства инициативы "Один пояс и один путь" между Китаем и Казахстаном, будем приветствовать ряд взаимных визитов делегаций на высоком уровне, а год туризма Казахстана в Китае непременно станет замечательным событием. Генеральное консульство готово рука об руку работать с казахстанской стороной, руководствуясь реализацией важных консенсусов, достигнутых главами двух государств, совместно продвигать вечное всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном на более высокий уровень и в более широкое пространство. Я верю, что в год Дракона по китайскому лунному календарю развитие китайско-казахстанских отношений обязательно совершит новый стремительный взлет!
Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй
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26.12.2023, 22:56 117786
ЕАЭС расширяется и получает прямой доступ к портам Персидского залива
Фото: Depositphotos
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Предновогоднее заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге открыло ЕАЭС дорогу к расширению и укреплению экономического взаимодействия. Главами государств утверждена дорожная карта по развитию интеграционных процессов и активизации торговли до 2030 года и концепция "Евразийский экономический путь" до 2045 года, сообщает ИА "Кабар".
Глава Кыргызстана Садыр Жапаров в своем выступлении на саммите акцентировал внимание на том, что страны-партнеры в условиях внешнего давления смогли эффективно перестроиться, выстроить новые логистические цепочки, это позволило сохранить темпы промышленного производства и сохранить социально-экономическую устойчивость и продовольственную безопасность.
Несмотря на значительное усиление негативного влияния глобальных геоэкономических вызовов, меняющихся условий мировой торговли, в уходящем году нам удалось обеспечить дальнейшую интеграцию Союза практически по всем направлениям нашей деятельности. Благодаря совместным усилиям мы обеспечили макроэкономическую стабильность и устойчивость финансовых систем. Экономика Союза успешно адаптировалась к новым условиям и вышла на устойчивую траекторию роста. Продолжается совместная работа по укреплению продовольственной безопасности Союза и развитию собственного производственного потенциала", - подчеркнул Садыр Жапаров.
Президент России Владимир Путин отметил, что ЕАЭС состоялся как авторитетное международное интеграционное объединение с эффективной структурой.
Евразийский союз действует уже скоро как десять лет, и за это время почти в два раза увеличился объем взаимной торговли, а совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов", - сказал он.
Российский лидер также дал положительную оценку тому, как государства-партнеры адаптировались к новой экономической реальности, отмечен рост экономик: "Целый ряд важных решений в текущем году был принят в сферах промышленной кооперации, локализации производств, углубления сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности". Эта совместная работа и позволила Союзу не просто выстоять, а обеспечить себя всем необходимым и добиться экономического роста во всех странах ЕАЭС.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также высказался об устойчивости Союза и крепнущих экономических связях, обеспечивающих жизнеспособность ЕАЭС, где спокойно пережили и внешние шоки, и угрозы санкций.
Сегодня странам "евразийской пятерки" удалось достичь самого высокого уровня продовольственной самообеспеченности. Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается низкой - составляет чуть более 2%. А в это время на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции… Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 млн человек. Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной, экспортно ориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач", - отметил глава Казахстана.
Сейчас параллельно с развитием продовольственного потенциала ЕАЭС развивает свой транспортный каркас. Диверсификация маршрутов, поставок и создание новых коридоров должны обеспечить быстрое перемещение товаров в достаточно больших объемах из одной части континента в другую. Для этого строятся железные и автомобильные дороги. Но при этом полноценному развитию и интеграции все еще препятствуют внутренние барьеры. Свободному перемещению грузов по прежнему мешает бюрократия, и не только она. На это обстоятельство обратил внимание коллег Садыр Жапаров.
Считаю важным тщательно подойти к вопросам обеспечения основополагающих принципов функционирования ЕАЭС, а именно в части обеспечения свободы передвижения товаров, рабочей силы, услуг и капитала. В этом направлении необходимо рассмотреть возможность разработки и внедрения механизмов однозначного толкования и реализации принципа свободы перемещения товаров в рамках взаимной торговли внутри Союза. Контролирующие органы должны четко понимать, что самый ценный ресурс у бизнеса - это время. В связи с чем мы должны исключить на уровне основополагающих документов все нормативные пробелы и возможность применения скрытых видов контроля, не предусмотренных правом Союза. В целях исключения необоснованных контрольно-досмотровых мероприятий и ускорения прохождения грузов на границе при взаимной торговле ратифицировано и уже вступило в силу соглашение о применении навигационных пломб в ЕАЭС. В связи с чем считаю необходимым ускорить практическую реализацию норм соглашения и перейти к полноценному применению навигационных пломб согласно этапам внедрения", - подчеркнул президент Кыргызстана.
Еще одним важным итогом саммита на берегах Невы стало подписание полноформатного соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Как отмечают эксперты, в плане расширения горизонтов взаимодействия и перспектив это решение открывает для экономического союза выход на глобальные рынки дружественных стран и международных союзов, например БРИКС. Получив через Иран прямой выход в Персидский залив, страны-партнеры могут использовать для расширения диапазона и географии торговли морские перевозки.
Президент России акцентировал внимание на том, что ЕАЭС готов к выстраиванию гармоничных отношений со многими странами.
Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров "пятерки". Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Готовятся важные договоренности и с другими странами, обладающими большим экономическим потенциалом, в частности с Египтом. Ведутся переговоры с ОАЭ и Индонезией", - обратил внимание Владимир Путин.
Политолог Марс Сариев отмечает тот факт, что сближение Евразийского экономического союза создает новые точки роста для взаимовыгодного сотрудничества.
Подписание соглашения между ЕАЭС и Ираном во многом меняет геополитическую ситуацию как на Ближнем Востоке, так и в целом в Евразии. Это фактически расширяет возможности Союза и расширяет его географию. Очень интересная ситуация. Как известно, в результате обострения ситуации между Палестиной и Израилем в Йемене хуситы заблокировали в Красном мере Баб-эль-Манде́бский пролив. То есть Суэцкий канал фактически не работает, что грозит парализовать огромный объем мировой торговли. Прежде всего из-за этого уже страдают страны Европы. В этой ситуации иранский порт Бендер-Абас в Персидском заливе становится ключевой точкой в глобальных морских перевозках. То есть Тегеран с огромным человеческим потенциалом, достигший, несмотря на санкции, достойного уровня технологического развития и сохранивший сильную экономику, становится достаточно сильным игроком на Ближнем Востоке. Станы ЕАЭС уже выстроили в Иран мультимодальный транспортный коридор через Каспий. То есть теперь условно в рамках общего экономического пространства мы получаем прямой выход к порту Бендер-Абас в Персидском заливе. Этот путь вполне может заменить заблокированные морские коммуникации. Для Кыргызстана безусловная польза в том, что нам открыт выход к морю, причем в рамках большого межгосударственного объединения", - уточняет Марс Сариев.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев считает, что сближение Ирана и ЕАЭС - хороший прогностический признак.
Начинает формироваться Евразийский экономический макрорегион. Соглашение о свободной торговле выгодно всем. Иран - достаточно высокоразвитая страна, это один из лидеров на Ближнем Востоке. Странам ЕАЭС есть что туда поставлять и есть что там покупать. Расширение торговли и взаимопроникновение бизнеса нужно только приветствовать", - сказал он.
В экспертных кругах отмечают, что в ЕАЭС создаются дополнительные возможности для расширения взаимодействия. Экономический союз крепнет, несмотря на глобальную нестабильность. Странам-партнерам удалось обеспечить себя всем необходимым, начать развитие промышленного потенциала, наладить взаимную торговлю и приступить к выстраиванию новых экономических отношений с дружественными государствами.
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
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19.12.2023, 18:31 131671
Высококачественное развитие китайской экономики создает возможности развития для всего мира
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
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С начала этого года невиданная за последнее столетие ситуация с частыми вспышками региональных конфликтов, слабым восстановлением мировой экономики и высоким уровнем глобальной инфляции развивается все более быстрыми темпами. На фоне этих сложностей высококачественное экономическое развитие Китая неуклонно продвигается вперед, и его вклад в глобальный экономический рост достигает треть мировой экономики, что делает его по-прежнему крупнейшим двигателем глобального роста. Я хотел бы использовать шесть ключевых слов, чтобы обозначить "табель успеваемости" экономики Китая в 2023 году.
Первое ключевое слово: общая стабильность. В 2023 году экономика Китая продолжает восстанавливаться, а различные показатели развития улучшаются. Во-первых, совокупный объем экономики быстро вырос. ВВП Китая за первые три квартала увеличился на 5,2% в годовом исчислении, сохраняя лидирующие позиции по сравнению с такими экономиками как США, еврозона и Япония. Во-вторых, уровень занятости и цены на товары в целом стабильны, уровень безработицы в городах продолжает снижаться, а потребительские цены за первые 10 месяцев выросли на 0,4% в годовом исчислении, что резко контрастирует с высокой инфляцией других крупнейших экономик мира. В-третьих, ускорилось промышленное и сельскохозяйственное производство. За первые 10 месяцев добавленная стоимость отраслей сверх установленного размера увеличилась на 4,1% в годовом исчислении. Общий объем производства зерна в 2023 году составил 695,41 млн тонн, что стало новым рекордом. В-четвертых, внешняя торговля продолжает расти. За первые 11 месяцев этого года общий объем импорта и экспорта Китая составил 37,96 трлн юаней, что соответствует аналогичному показателю прошлого года. В ноябре он увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Второе ключевое слово: высококачественное развитие. 2023 год - первый год всесторонней реализации духа 20-го съезда Компартии Китая. Китай руководствуется новой концепцией развития, интенсивно содействует высококачественному развитию, непрерывно создает новые преимущества. Во-первых, ускорились новые драйверы роста: за первые три квартала общий объем экспорта "новой тройки" такой продукции, как электромобили, солнечные панели и литиевые аккумуляторные батареи превысил 800 миллиардов юаней, с годовым ростом более чем на 40%. Общий объем автомобильного экспорта Китая занял первое место в мире. Во-вторых, технологические инновации ведут к модернизации промышленности. Китайский реактивный лайнер C919 вступил в стадию индустриализации. Китай построил крупнейшую в мире оптоволоконную сеть. Высокоскоростные железные дороги, ядерная энергетика и спутники стали новыми визитными карточками бренда "Сделано в Китае". Комплексный рейтинг инновационного потенциала Китая поднялся на десятое место в мире. В-третьих, планомерно продвигаются меры по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, а эффективность использования энергии продолжает улучшаться. В 2023 году общая установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае исторически превысила установленную мощность угольной энергетики, а ключевые компоненты экологически чистого энергетического оборудования, такие как фотоэлектрические модули и ветряные турбины составили 70% мирового рынка.
Третье ключевое слово: открытость на высоком уровне. Китай неизменно "распахивает свои двери внешнему миру", что формирует открытость мировой экономике, которая приносит все больше пользы людям всех стран. Во-первых, формируется матрица выставочной деятельности, после успешного проведения Кантонской ярмарки, Китайской международной импортной ЭКСПО, Китайской международной ЭКСПО потребительских товаров и других крупных международных выставок, а также Третьего Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", Китай впервые провел Китайскую международную выставку по стимулированию цепочек поставок и подписал более 200 соглашений о сотрудничестве и о намерениях на сумму более 150 миллиардов юаней. Во-вторых, создается платформа по продвижению высокоуровневой открытости. В первые три квартала этого года импорт и экспорт 21 экспериментальной свободной экономической зоны составили 5,65 триллиона юаней, увеличившись на 4,6%. СУАР стал 22-й зоной свободной торговли Китая. В-третьих, вводятся благоприятные меры для содействия открытости на высоком уровне, расширился масштаб безвизового режима, снизились визовые сборы в Китай, что облегчило обмен между китайскими и иностранным кадрами.
Четвертое ключевое слово: улучшение ожиданий. Китайская экономика демонстрирует невероятно мощную жизненную силу, стрессоустойчивость и потенциал. Международный валютный фонд повысил прогноз темпов роста ВВП Китая до 5,4% в 2023 году. Организация экономического сотрудничества и развития и Азиатский банк развития улучшили ожидания экономического роста Китая до 5,2%. Международные коммерческие учреждения такие как JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, S&P, UBS Group AG, Deutsche Bank повысили оценку роста китайской экономики от 5% до 5,5% в этом году.
Пятое ключевое слово: светлые перспективы. Заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что высококачественное развитие экономики Китая по-прежнему имеет непревзойденные благоприятные условия и вспомогательные факторы. Преимущества Китая состоят в благоприятной системе социалистической рыночной экономики, огромнейшем спросе на внутреннем мега рынке, больших возможностях предложения разветвленной индустриальной структуры, количестве высококвалифицированных трудовых сил и предпринимателей. У китайцев достаточно не только уверенности, но и возможностей осуществлять долгосрочное и устойчивое развитие, посредством чего предоставлять миру новую движущую силу и новые возможности.
Китай и Казахстан являются дружественными соседями и вечными всесторонними стратегическими партнерами. За последние 10 лет совместное строительство "Одного пояса и одного пути" Китаем и Казахстаном стало первым испытанием, в котором обе страны добились плодотворных результатов, что произвело важный демонстрационный эффект в международном сообществе. В этом году две страны торжественно отметили 10-летие предложенной именно в Казахстане инициативы "Один пояс и один путь". Президент К.-Ж.Токаев дважды посетил Китай за год, в ходе встреч с председателем Си Цзиньпином главы государств совместно выстроили новый план развития китайско-казахстанских отношений и всестороннего взаимовыгодного сотрудничества. Недавно вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посетил Казахстан и вместе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром выступил сопредседателем 11-го заседания китайско-казахстанского комитета по сотрудничеству, определив конкретные планы и договоренности по китайско-казахстанскому сотрудничеству в различных областях. Как Китай, так и Казахстан в настоящее время находятся на важном этапе своего развития и возрождения. В качестве следующего шага Китай готов работать с Казахстаном, чтобы реализовать договоренности глав государств, продолжать повышать уровень сотрудничества в различных областях и активно культивировать новые направления сотрудничества, такие как финансы, экология, цифровые инновации и др., совместно создать следующее "золотое десятилетие" для Китая и Казахстана в высококачественном строительстве "Одного пояса и одного пути", что также придаст уверенность и динамику в мировом экономическом развитии.
04.12.2023, 19:06 159476
Спасти горные экосистемы. Климатические изменения повлекут необратимые процессы в ЦА
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Конференция ООН по изменению климата, состоявшаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, в очередной раз дала неутешительный прогноз в отношении климатических изменений, происходящих на планете. Средняя температура как воздуха, так и мирового океана продолжает повышаться, что влечет за собой цепную реакцию климатических изменений: продолжительные засухи или, наоборот, обильные осадки, вызывающие наводнения; периоды рекордного тепла, сменяемые аномальными холодами. Во многом погода стала непредсказуемой, и, как отмечают эксперты, это результат разбалансировки экосистем. Наибольшую угрозу эти климатические качели представляют для высокогорных регионов. Это в своих выступлениях на климатическом саммите в Дубае президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркивал несколько раз, сообщает ИАЦ "Кабар".
По оценкам экспертов, наблюдается резкое повышение температуры в Кыргызстане, как и в Центральной Азии в целом, чем в среднем по планете. Изменение климата уже привело к интенсивному таянию ледников и сокращению площади оледенения, резкому увеличению периодов засухи и маловодья, ухудшению здоровья людей, а также все большему числу стихийных бедствий.
Это очень негативно повлияло и влияет на ключевые секторы экономики, прежде всего, энергетику и сельское хозяйство. Ущерб от прямых и косвенных потерь увеличивается с каждым годом.
Ледники, находящиеся в горных экосистемах Кыргызстана и Центральной Азии, имеют жизненно важное значение для водно-энергетической и продовольственной безопасности и экологической стабильности. Согласно последнему отчету Всемирной метеорологической организации о водных ресурсах, сокращение площадей оледенения в горах Тянь-Шаня и Памира, являющихся частью "Третьего полюса мира", негативно повлияло на жизненно важные реки в регионе", - сообщил Садыр Жапаров.
Глава государства обратил внимание на то, что горные регионы, обеспечивающие водой более двух миллиардов жителей Земли, аккумулирующие влагу для огромных площадей сельхозугодий, наиболее уязвимы перед климатическими шоками. Поэтому мир должен объединить усилия, чтобы сберечь экосистемы. "Горы - это не просто величественные ландшафты, они являются водными башнями мира, колыбелями биоразнообразия и стражами здоровья нашей планеты", - отметил Садыр Жапаров.
При этом на что обратили внимание многие участники саммита, реализация каких-то глобальных проектов, направленных на нивелирование последствий климатических изменений, продвигается не особенно быстро. На эти цели международное сообщество не может собрать необходимые средства. То есть всякий раз бурные дискуссии о климатической угрозе подкрепляются конкретными делами слабо или не подкрепляются вовсе.
Очевидные уже всем климатические изменения показывают, что человечество движется в направлении саморазрушения, выбросы бьют рекорды, финансовые обязательства промышленно развитых стран остаются невыполненными.
При этом цель - ежегодно аккумулировать финансирование в размере 100 млрд долларов США - пока не достигнута.
В соответствии с духом Парижского соглашения призываю мировое сообщество, в первую очередь, развитые страны, к более активной поддержке развивающихся уязвимых горных стран, в том числе через скорейший запуск Фонда по потерям и ущербу, предоставление прямой финансовой поддержки и новейших технологий на безвозмездных условиях, а также создание механизмов обмена внешнего долга на климатические проекты.
Более того, хотел бы обратить внимание стран-доноров на то, что процесс и механизм получения имеющего климатического финансирования усложнен, финансовые ресурсы не сконцентрированы и распределяются через большое количество различных фондов, учреждений и институтов.
Это, по моему мнению, не способствует эффективному и справедливому распределению имеющихся финансовых ресурсов", - заявил президент Кыргызстана.
Дополняет не самую радужную картину еще одна важная цитата из выступлений Садыра Жапрова на климатическом саммите: "В октябре этого года генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, обращаясь с крыши мира, рядом с Эверестом, привел факт того, что Непал за последние 30 лет потерял треть своих ледников. Такая же ситуация наблюдается и у нас в Кыргызстане. Это действительно безумие, которое надо остановить".
По оценкам аналитиков Евразийского банка развития, уже через пять лет Центральная Азия может войти в состояния хронической нехватки воды. Факты упрямо говорят о том, что регион наиболее уязвим в условиях глобального потепления, температура воздуха у нас растет быстрее, чем в среднем на планете. За 50 лет площадь ледников сократилась на 30%, и это неизбежно повлекло за собой сокращение стока рек. Как мы видим в Кыргызстане наполнить Токтогульское водохранилище уже становится проблемой. Такие же проблемы на других водохранилищах, и на гидроэнергетических объектах в соседних странах.
В бассейне Аральского моря есть 2 реки, их сток составляет 116 кубических километров воды в год. Такого больше не будет никогда, меньше будет. При этом спрос растет, потому что 92% водозабора идет на сельское хозяйство, то есть производство еды. Поэтому абсолютно безальтернативно нужно заниматься сбережением как средством решения водных проблем региона. Это главная наша мысль, нет другой альтернативы. Только повышать эффективность ирригации - это главное, иных вариантов нет", - подчеркивает главный аналитик ЕАБР Евгений Винокуров.
В следующем году Евразийским банком планируется профинансировать проекты по снижению потерь воды в регионе на 400 миллионов долларов. Это на спасение и обновление системы ирригации, где теряется почти половина воды, стекающей с гор. Безусловно, вопрос экономии важен, но для запуска таких крупных объектов, как "Камбар-Ата-1", которые могли бы существенно подправить водно-энергетический баланс в регионе, необходимых средств пока нет. С помощью международных финансовых институтов их только придется изыскивать, а пока деньги нашлись только на то, чтобы обновить ТЭО.
Системный аналитик Бактыбек Саипбаев считает, что пришло время перестать смотреть на крупные ГЭС только с точки зрения их окупаемости и коммерческой выгоды. Теперь эти проекты в буквальном смысле становятся вопросом экологической устойчивости Центральной Азии и сохранения жизни в регионе.
Потеряно очень много времени. Конечно, как можно скорее нам нужно строить и вводить в эксплуатацию каскады гидростанций. Все это уже несколько десятилетий давно спроектировано и расчерчено на бумаге. Пока одна ГЭС вырабатывает электроэнергию зимой, плотина второй может накапливать воду для обращения в летний период. Кроме того, сами водохранилища будут сдерживать перепады температур, а следовательно замедлять таяние ледников. Также это будет способствовать выпадению большего количества осадков.
Да, возведение больших объектов, таких как "Камбар-Ата-1", связано с большими финансовыми ресурсами, но мы видим, на что сейчас развитые страны тратят деньги, поэтому реальной помощи или поддержки от них мы можем и не дождаться. Пока скорость изменения климата превышает скорость принятия решений. Поэтому нужно мобилизовать ближайших соседей, которые вместе с нами первыми пострадают от нехватки воды. Многосторонние консорциумы должны действовать более активно.
Повторюсь, для нас это становится уже не вопросом коммерческой выгоды, а вопросом выживания всего региона. С этой точки зрения и нужно подходить к реализации проекта. Тянуть резину далее уже невозможно", - говорит Бактыбек Саипбаев.
А теперь просто факты: через 5 лет Центральная Азия, если не будут приняты меры, может войти в состоянии хронической нехватки воды. Первый проект строительства ГЭС "Кабар-Ата-1", способной в значительной степени стабилизировать водно-энергетический баланс в регионе, был разработан в начале 80-х годов прошлого века…
Автор: ИАЦ "Кабар", Кирилл Степанюк
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
06.11.2023, 18:02 202016
Вклад Китая и Казахстана в содействие построению сообщества единой судьбы человечества
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Десять лет назад, столкнувшись с глобальными вопросами, исследуя пути развития человечества и мироздания, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин продемонстрировал выдающуюся мудрость и прозорливость, вынося на обсуждение концепцию создания сообщества общей судьбы для всего человечества. Эта впечатляющая концепция освещает путь вперед для всего мира, который стоит перед важным выбором своего будущего развития. Она приносит значительный вклад со стороны Китая в глобальные усилия по формированию светлого и благоприятного будущего. В этом будущем особое внимание уделяется сохранению нашего общего дома и совместному разделению плодов процветания для всего человечества.
Благодаря прочным убеждениям и конкретным мерам Китай в последние десятилетия оказал огромное влияние на формирование идеи общности судьбы для всего человечества. Китай активно способствует высококачественному совместному развитию инициативы "Пояс и путь", воплощает в жизнь глобальную инициативу по развитию, инициативу по глобальной безопасности и глобальную инициативу по цивилизации. Более того, Китай наращивает сотрудничество с разнообразными странами и регионами, объединяя мощные конструктивные усилия для решения "четырех дефицитов" - дефицита мира, дефицита развития, дефицита безопасности и дефицита эффективного управления.
Китай и Казахстан находятся в авангарде мирового сообщества, уделяя особое внимание построению идеи общности судьбы человечества. Обе страны были первыми, кто объявил о создании китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, глубоким взаимным доверием и солидарностью.
На саммите "Китай - Центральная Азия" все участники приняли единодушное решение о более глубоком сближении Китая и стран Центральной Азии, что придает новое значение и важность китайско-казахстанскому сообществу единой судьбы. За 31 год с момента установления дипломатических отношений дружба между Китаем и Казахстаном прошла удивительный путь развития.
Под стратегическим руководством председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева китайско-казахстанские отношения достигли высочайшего уровня за всю историю и уверенно движутся вперед, направляясь к новому "золотому тридцатилетию". Китай готов тесно сотрудничать с казахстанскими партнерами и внести значимый вклад в развитие будущего судьбы всего человечества.
Совместными усилиями мы строим китайско-казахстанское сообщество единой судьбы, которое прославляет дружбу, передаваемую из поколения в поколение. Китай и Казахстан, объединенные общими природными богатствами и историческими связями, являются неразрывными соседями, верными друзьями и надежными партнерами. Народы обеих стран поддерживают тысячелетние дружеские отношения и совместно создают великолепное произведение искусства, описывая историю древнего Шелкового пути, который соединял Восток и Запад.
В настоящее время углубленно развиваются межправительственные обмены, обмены между законодательными органами, политическими партиями и местными органами власти Китая и Казахстана. Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана и одним из основных направлений для обучения за рубежом казахстанских студентов. "Дружба века" между китайским композитором Сянь Синхаем и казахским композитором Бахытжаном Байкдамовым вышла за пределы времени и пространства. Имя певца Димаша Кудайбергена известно каждому в Китае. Бурно развивается сотрудничество в сфере туризма между двумя странами, становится все более удобным передвижение людей между двумя сторонами, а взаимопонимание и дружеские отношения между народами продолжают углубляться, создавая трогательную симфонию китайско-казахстанской дружбы новой эпохи.
Прилагать усилия для построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, характеризующегося высоким уровнем взаимного доверия. Стратегическое руководство председателя Си Цзиньпина и президента Касым-Жомарта Токаева является фундаментальной гарантией и величайшим преимуществом стабильных и долгосрочных отношений между двумя странами. Китай и Казахстан являются хорошими друзьями, искренне доверяющими друг другу, и надежными партнерами. Обе страны всегда твердо поддерживали друг друга по ключевым вопросам, касающимся национального суверенитета, безопасности, территориальной целостности и другим вопросам, всегда уважали независимый выбор друг друга того пути развития, который соответствует их национальным условиям, всегда рады видеть развитие и непрерывный прогресс дела национального возрождения друг друга. Искреннее сплочение Китая и Казахстана играет важную роль не только в развитии их стран, но и в поддержании глобальной и региональной стабильности.
Прилагать усилия для построения китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, отличающегося солидарностью. Китай и Казахстан тесно связывают более 1700 километров общих границ и обширные общие интересы. Взаимное содействие и взаимные успехи Китая и Казахстана являются общим стремлением народов двух стран. Обе стороны всегда были привержены общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности. Объединив усилия для преодоления различных рисков и вызовов и привержены созданию благоприятных условий для всеобщей глобальной безопасности. В 2013 году в Казахстане впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь". В течение десяти лет Китай и Казахстан активно и последовательно работали над инициативой "Один пояс и один путь", успешно осуществляя разнообразные проекты, направленные на повышение благосостояния населения и способствующие счастью и процветанию обоих народов. 17-18 октября в Пекине состоялся третий саммит международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Китай готов воспользоваться этой возможностью, чтобы работать с казахстанскими друзьями для реализации инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и инициативы глобальной цивилизации, углубления международного сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь" и достижения еще больших результатов сотрудничества, которые принесут только пользу народу обеих стран.
Автор: Цзян Вэй, генеральный консул КНР в Алматы
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?