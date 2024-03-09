Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество создает новые возможности для Казахстана

Фото: русская служба CGTN

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Что происходит за сутки в китайской экономике? В среднем каждый день в стране появляется более 27 тысяч новых предприятий, продаются товары на 35 млрд юаней, отправляется более 300 млн посылок. Китай придерживается концепции развития, основанной на взаимовыгодном и беспроигрышном сотрудничестве, и постоянно повышает степень открытости внешнему миру, что придает новый импульс для развития региональной и глобальной экономик.





По традиции, в начале марта в Пекине открываются "две сессии" (сессии ВСНП и ВК НПКСК). В этом году они проходят на фоне усиления давления на глобальную экономику и роста международной геополитической нестабильности. Тем временем, по словам экспертов, в китайской экономике наступает важный период подъема и роста.





В 2023 году ВВП Китая превысил 126 трлн юаней. Ежегодный вклад Китая в мировой экономический рост превышает 30%. А каждый процентный пункт роста китайской экономики в среднем способствует повышению уровня производительности экономик других стран на 0,3 процентных пункта.





В настоящее время Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана. Будь то географическое положение, энергетические ресурсы или роль регионального партнера по политике и безопасности, - важность Казахстана для Китая очевидна. В октябре 2023 года Китай и Казахстан совместно начали строительство логистического терминала в Алматы, который будет введен в эксплуатацию уже в этом году. 28 февраля 2024 года, когда последний контейнер был погружен на железнодорожный экспресс Китай-Европа в присутствии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по видеосвязи, казахстанский грузовой терминал в Сиане, построенный совместно Китаем и Казахстаном, был официально введен в эксплуатацию. Казахстан является одной из главных транзитных стран и ключевым участком на основном маршруте грузовых поездов Китай-Европа, следующих из Чунцина. Ежегодно через Казахстан проходит более 70% грузовых поездов, курсирующих по этому маршруту. По широким и ровным казахстанским дорогам ездят автомобили Changan и Zeekr, на улицах припаркованы Haval, Chery и другие китайские внедорожники, а автобусы Yutong обеспечивают удобство городского транспорта в Казахстане.





Кроме того, высококачественная сельскохозяйственная продукция Казахстана, такая как льняное семя, пшеница и семена подсолнечника, продолжает пользоваться спросом в Китае. По сообщению казахстанских СМИ, общий объем продовольствия, экспортированного Казахстаном в Китай в 2023 году, достиг 2,2 млн тонн. В сотрудничестве между Китаем и Казахстаном постоянно появляются новые форматы, модели и направления.





В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дважды посетил Китай. Он принял участие в первом саммите "Китай-Центральная Азия" и третьем форуме международного сотрудничества "Пояс и путь", оставив заметный след в истории дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. В ходе переговоров Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев достигли ряда важных договоренностей, способствующих поддержанию высокого уровня отношений между двумя странами после пандемии COVID-19.





В феврале этого года посол Китая в Казахстане Чжан Сяо отметил, что в 2023 году объем торговли между Китаем и Казахстаном впервые достиг 41 млрд долл. США и увеличился на 32% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, цель в 40 млрд долл. к 2030 году, определенная главами двух стран, была достигнута досрочно. Кроме того, вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визового режима между Китаем и Казахстаном, открылась первая зарубежная "мастерская Лу Баня" в Казахстане, а также было официально подписано соглашение о культурных центрах, что укрепило фундамент гуманитарных обменов между двумя странами.





Китай уже многие годы является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером стран Центральной Азии, в том числе Казахстана. Это идет на пользу народам Центральной Азии, способствует поддержанию мира, стабильности и устойчивого развития в регионе. У Китая и стран Центральной Азии также есть большой потенциал для сотрудничества в научно-технической отрасли и сфере информационных технологий, которая стремительно развивается в КНР.





На протяжении более трех десятилетний отношения между Китаем и Казахстаном прошли уникальный путь развития, достигая все новых высот, постепенно осуществляя переход от дружбы и добрососедства к постоянному всеобъемлющему стратегическому партнерству и формируя новый тип межгосударственных отношений, основанных на взаимном уважении и взаимной выгоде. У нас есть основания полагать, что в 2024 году Китай и Казахстан будут продолжать развитие взаимоотношений и сотрудничества в области экономики, торговли и гуманитарных обменов, способствовать высококачественному развитию постоянного всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество придаст мощный импульс экономическому подъему Казахстана, стран Центральной Азии и всего мира.





Автор: Цзян Си, корреспондент Русской службы CGTN, Медиакорпорации Китая





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