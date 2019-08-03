Кто заказал "ВОДОПАД"?

Один из последних, а может быть, и последний некоммерческий самодеятельный клуб горнолыжников "Водопад", что расположен в окрестностях Алматы, в Бутаковском ущелье, решено тихо, не привлекая внимания, придушить, просто не продлив с ним договор аренды. Особых причин на то нет. Надо полагать, обычная история: кто-то из сильных мира сего положил глаз на территорию бугельной трассы и решил, построив некое капитальное сооружение, извлекать прибыль из красот природы.

Клуб был создан около полувека тому назад. В те годы подобных ему клубов было много. Явление носило массовый характер. Клубы эти были для развития горнолыжного спорта в республике тем же, что пляжи Копакабаны для бразильского футбола. Некогда здесь проводился фестиваль любителей горных лыж. Это движение тесно переплеталось с другим массовым явлением - клубами любителей бардовской песни. Да, были времена, когда заботились о развитии массового туризма, альпинизма, горных лыж. По крайней мере, не мешали стремлению граждан к здоровому образу жизни.

Водопад", благодаря исключительно энтузиазму своих членов, пережил экономический коллапс девяностых, когда распались большинство горнолыжных клубов. У "водопадовцев" свой флаг, свой гимн, своя клятва верности клубу, своя история, свои традиции. Однажды его уже пытались изгнать из ущелья, но так совпало, что как раз в это время президент республики отругал чиновников не просто не помогающих, но мешающих гражданам заниматься активным отдыхом. Это выступление спасло клуб. Но, видимо, сегодня слова первого президента забыты…

Ситуация, переданная сухим языком документов, выглядит так. Последние 15 лет клуб "Водопад" в соответствии с законодательством Казахстана заключал с Иле-Алатауским государственным национальным природным парком, на территории которого и расположен склон, договоры и дополнительные соглашения "О совместной деятельности и аренде земельного участка". Но в июле 2019 года Иле-Алатауский ГНПП, ссылаясь на те же самые законы, на основании которых заключались договоры, отказал клубу в аренде участка и предписал демонтировать простейший бугельный подъемник. На полувековой истории самодеятельного клуба горнолыжников поставлен жирный крест. Людям отказано в праве кататься на лыжах.

Да в чем проблема, подумаете вы, есть же в окрестностях Алматы прекрасно оборудованные горнолыжные курорты, катайтесь на здоровье. Да, трассы замечательные. Но проблема есть. Стоимость. Члены клуба - народ небогатый. Учителя, врачи, техническая интеллигенция, рабочие, бывшие воины-интернационалисты. Если каждые выходные и праздничные дни проводить, скажем, на Шымбулаке, семьям грозит разорение. А катаются в клубе преимущественно семьями. Отцы-основатели, их дети, внуки и правнуки. Короче говоря, от пяти до восьмидесяти. И вообще клуб - одна большая, разновозрастная семья. Десять тысяч тенге ежегодных взносов - и катайся весь сезон на здоровье. Взносы шли на уплату аренды и ремонт бугельной трассы. Клуб дружит с лесниками и всегда приходит к ним на помощь, когда, например, нужно высадить сосенки на склонах. Но главное, конечно, это многолетние человеческие отношения дружбы, взаимопомощи. "Водопад" сам по себе давно стал раритетом, явлением уникальным, достойным изучения и сохранения.

Будет обидно, если с уничтожением "Водопада" навсегда канет в вечность такой интересный пласт спортивной истории Алматы, как самодеятельные некоммерческие горнолыжные клубы. Не уничтожение, а развитие таких объединений - самый короткий путь, следуя которому можно превратить горные лыжи из дорогостоящего развлечение элиты в народный спорт. Именно из этих любительских объединений приходили в большой спорт таланты. Но главное в этой истории не в этом. Нельзя в очередной раз в угоду корыстным рыночным отношениям губить отношения человеческие. Надо поддержать "Водопад", не дать уничтожить это уникальное явление.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства