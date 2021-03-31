Кумовство и несметная прибыль — обозреватель Insider рассказал, как "ковиднопромышленный комплекс" наживается на пандемии

В то время как миллионы людей по всему миру столкнулись с болью и трудностями из-за коронавируса, пандемия породила целый "ковиднопромышленный комплекс", который успешно богатеет в кризис, считает обозреватель Insider Ахмед Суле. По его мнению, в структуру входят фармацевтические компании, IT-гиганты, военные, политики и их друзья, а характеризуется такой комплекс "секретностью, завышенными ценами, кумовством, неэффективностью и несправедливостью", сообщает RT .

Прошёл год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса угрозой в сфере здравоохранения международного масштаба, пишет в своей статьи обозреватель Insider и финансовый аналитик Ахмед Суле. Для миллионов людей по всему миру COVID-19 оставил за собой страх, смерть и разруху. Однако есть и те, кому этот кризис принёс несметную прибыль.

Для крупнейших фармацевтических компаний, IT-гигантов, корпораций на аутсорсе, управленческих консультантов, военных структур, политиков и их друзей, а также избранного числа учёных жизнь была хороша. Эти люди и организации наживаются на порождении пандемии, которое я называю ковиднопромышленным комплексом (КПК)", — утверждает автор.

По словам Суле, "ковиднопромышленный комплекс — это транснациональное партнёрство частного и государственного секторов, которое оценивается в миллиарды долларов". Это "прекрасно отлаженная машина", которую вполне можно добавить в список уже существующих промышленных комплексов, поскольку она вписывается в определение "группы бизнесов, тесно связанных с социальными или политическими системами или институтами и создающих или увеличивающих экономическую прибыль благодаря этим системам".

В "ковиднопромышленном комплексе" на "вершине пищевой цепочки", по мнению автора статьи, находится правительство, которое использует свою финансовую власть для создания благоприятной среды для других участников КПК. Кто-то может оправдать существование подобной структуры, потому что в результате она способствует спасению жизней. Другие же скажут, что, хотя ничего плохого в прибыли нет, есть нечто морально неправильное в том, что излишний заработок "делается за счёт страданий людей — и главным образом процесс этот характеризуется секретностью, завышенными ценами, кумовством, неэффективностью и несправедливостью".

Как обращает внимание Суле, целый ряд "ковидных" контрактов был передан определённым подрядчикам без адекватного тендерного отбора. По данным расследования USA Today в 15 американских штатах, наиболее сильно затронутых пандемией, более 1600 контрактов были распределены не на конкурсной основе, а некоторые даже пошли агентам, замешанным в налоговых махинациях.

Согласно отчёту британского Национального ревизионного управления, в период с марта по июль 2020 года правительство предоставило контракты на сумму 10,5 млрд евро без проведения тендера. В США, по информации NPR, 250 компаний получили правительственные "ковидные" контракты свыше $1 млн каждый, не проходя полноценного соревновательного отбора.

В некоторых случаях средства из фондов, предназначенных на чрезвычайные ситуации, вроде COVID-19, шли на другие цели, продолжает обозреватель. К примеру, Пентагон перенаправил порядка $1 млрд, выделенного на медицинские изделия и оборудование, на производство реактивных двигателей и костюмов бронезащиты.

В Великобритании на национальную программу тестирования и отслеживания заболевших Test and Trace в 2020 году было выделено 22 млрд евро. Однако, несмотря на "астрономический бюджет", превышающий финансирование полиции и пожарной службы, вместе взятых, проект характеризовался нарушениями безопасности данных, неквалифицированным персоналом и неэффективностью. В июле 2020 году более 100 экспертов в сфере здравоохранения, академиков, журналистов и лидеров профсоюзов даже написали обращение к британскому министру здравоохранения с требованием отчёта, кому в частном секторе и каким образом достались контракты на реализацию программы. Как подчеркнули авторы, неизвестно, куда пошло 90% выделенного финансирования.

Без кумовства, по наблюдениям Суле, тоже не обходится. Как сообщала организация Public Citizens, в США федеральную помощь в период пандемии общей стоимостью более $10,5 млрд получили 27 клиентов-лоббистов, "связанных с Дональдом Трампом". В Великобритании министр финансов Риши Сунак — один из основателей хеджевого фонда Theleme Partners, который вложил $500 млн в компанию Moderna. В ноябре 2020 года британские власти закупили 7 млн доз вакцины этого производителя. Впрочем, сам Сунак отказался раскрывать данные о том, получит ли он прибыль от препарата. В Германии два члена Христианско-демократического союза ушли в отставку после обвинений в получении средств от сделок по закупке защитных масок.

Вакцины, которые сейчас закупают правительства по всему миру, сами по себе приносят огромные доходы своим разработчикам. Так, по прогнозам, в 2021 году Pfizer должна будет заработать $15 млрд на своём препарате, а Moderna, цена на акции которой за прошедший год выросла на 372%, — $19,6 млрд.

Если говорить об IT-гигантах, то из-за режимов социального дистанцирования во многих странах люди стали ещё сильнее полагаться на их сервисы в своей обычной жизни. Но также и правительства успешно задействуют услуги крупнейших компаний. К примеру, сейчас Microsoft, Oracle и Salesforce совместно разрабатывают проект электронного вакцинного паспорта.

Возможно, в глазах некоторых людей большие фармацевтические компании и IT-гиганты заслуживают свою прибыль, потому что делают огромный вклад в борьбу с кризисом. Но при ближайшем рассмотрении видно, что это не совсем так. В США, в пандемию и до неё, власти обеспечивают весьма благоприятные условия для фармацевтических компаний: предоставляют деньги налогоплательщиков на исследования, налоговые льготы, возможность продавать свои разработки по завышенным ценам благодаря законодательству.

Как отмечает Суле, примечательно, что в отношении вакцины против коронавируса в США и Великобритании власти и вовсе предоставили Pfizer ограждение от ответственности на случай, если кто-то умрёт от препарата или столкнётся с серьёзными побочными эффектами. Канал CNBC писал: "Как объяснили нам юристы, если вы столкнётесь с тяжёлыми побочными эффектами после прививки вакциной от COVID-19, по сути, в американском суде вам будет некого обвинить". Таким образом власти обеспечили "асимметричные условия", в которых крупные фармацевтические компании приватизируют всю прибыль от вакцин, а вот риски лежат на плечах общественности.

17 января 1961 года президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил перед американцами со своим последним обращением, в котором ввёл понятие военно-промышленного комплекса (ВПК). Он предупредил о большом влиянии ВПК и власти денег и государства в руках научно-технологической элиты.

Его слова отзываются и 60 лет спустя, в наше время, когда ковиднопромышленный комплекс продолжает зарабатывать на боли людей. Перефразируя президента Эйзенхауэра, мы должны остерегаться приобретения ничем не обоснованного богатства, намеренно или нет, ковиднопромышленным комплексом", — призывает Суле.









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