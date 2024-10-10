Мир, согласие и развитие: СНГ формирует широкое пространство взаимодействия

Фото: kabar.kg

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Лидеры Содружества Независимых государств обозначили ориентиры, которые позволят укрепить экономические связи и создать условия для поступательного развития. На заседании Совета глав государств СНГ в Москве рассмотрен комплекс вопросов, направленных на повышение качества взаимодействия в рамках интеграционного объединения. В приоритете такие задачи, как повышение уровня жизни населения, промышленная кооперация, наращивание объемов взаимной торговли, реализация инфраструктурных проектов, сохранение исторического наследия, утверждение программ в образовательной и культурно-гуманитарной сферах, информирует ИАЦ "Кабар"





В этом году в СНГ председательствует Российская Федерация. Владимир Путин в своем выступлении отметил рад важных достижений, которые свидетельствуют о том, что экономики стран Содружества демонстрируют положительные результаты и динамику, во всех государствах отмечен рост ключевых показателей. Президент России обратил внимание на то, что во взаиморасчетах между партнерами неуклонно увеличиваются расчеты в национальных валютах, и их доля увеличилась до 85%. Это способствует наращиванию объемов торговли и делает товары более доступными на рынках дружественных государств.





Сегодня уже не раз отмечалось, что на всём пространстве СНГ наблюдается позитивная макроэкономическая, да и вообще экономическая, динамика. Хорошими темпами растет ВВП участников Содружества, крепнут взаимные торговые и инвестиционные связи. Например, товарооборот России со странами СНГ только за семь месяцев вырос на внушительные 7,7 процента, до 63,2 миллиарда долларов США - это несмотря на волатильность глобальных рынков.





Компании наших стран реализуют взаимовыгодные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, сообща осуществляют программы импортозамещения. Выстраивается независимая от внешних факторов финансовая система, ориентированная на использование национальных валют. Естественно, сотрудничество государств Содружества не ограничивается экономикой. Успешно развивается взаимодействие на гуманитарном треке, которое основывается на глубоком взаимном интересе народов наших стран к культуре и традициям друг друга", - заявил Владимир Путин.





Президент Кыргызстана отметил, что ключевыми показателями эффективности развития на пространстве Содружества являются фиксируемый в последние годы устойчивый рост национальных экономик, улучшение социально-экономической ситуации, а также повышение благополучия населения государств-членов СНГ. Как подчеркнул Садыр Жапаров, этому способствует значительное увеличение уровня торговли, экономического, инвестиционного, кооперационного и других направлений взаимодействия, а также накопленный запас прочности и устойчивые связи между странами.





Кыргызская Республика также нацелена на дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках Содружества, увеличение взаимной торговли, развитие и совершенствование транспортно-логистических маршрутов, создание совместных проектов в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других сферах. Мы также заинтересованы в проведении совместной работы для обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, а также получения доступа к новым передовым технологиям и инновациям", - сказал глава нашего государства.



kabar.kg

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев так же акцентировал внимание на результатах межгосударственной кооперации, придавшей импульс развитию национальных экономик. Товарооборот Узбекистана со странами СНГ с начала года вырос на 16 процентов. Имеется множество примеров успешной промышленной кооперации.





В это связи интересные данные приводятся в статье ИА "Дунё", посвященной московскому саммиту глав государств СНГ, - "Несмотря на современные вызовы, Узбекистану удается обеспечивать положительную динамику в сотрудничестве по всем направлениям в рамках СНГ. Структурная совместимость экономик способствует успешному развитию разветвленных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей, кооперации в машиностроении, энергетике, химической, фармацевтической, текстильной и других отраслях. Только за последние месяцы с партнерами из стран СНГ запущено более 800 новых предприятий".





Таким образом, взаимодействие выстраивается, и чтобы поддержать эту тенденцию и вывести на новый уровень, подчеркнута необходимость развития транспортных коридоров и наращивания возможности энергетики. Это важнейшие условия, без которых трудноосуществимо дальнейшее развитие промышленной кооперации, создание новых производственных мощностей и интенсификации торговли.





Сделав особый акцент на вопросах энергетической безопасности, Садыр Жапаров призвал объединить усилия для реализации совместных проектов по развитию генерации, товарообмена энергоресурсами и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что укрепит энергетическую безопасность региона и снизит зависимость от углеводородов. Он обозначил, что для повышения эффективности использования ВИЭ необходимо внедрять современные цифровые технологии и разработать общую программу внедрения "умных" сетей в странах СНГ, что позволит улучшить управление энергосистемами, оптимизировать распределение ресурсов и минимизировать потери.





В свою очередь президент Казахстана отметил важность выработки согласованных подходов к развитию транспортной инфраструктуры, которая играет все более значимую роль в интеграционных процессах.





В прошлом году мной было предложено разработать Концепцию сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств - участников СНГ. Думаю, что эту работу можно было бы завершить как можно скорее. В целом, качественная синхронизация таких глобальных проектов, как "Один пояс - Один путь", "Север - Юг", Транскаспийский маршрут и другие, позволит выстроить единую концепцию экономического, институционального и транспортного развития на евразийском континенте", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Касаясь темы экономического взаимодействия и укрепления отношений, президент Кыргызстана затронул непростые вопросы, касающиеся такой чувствительной темы как трудовая миграция. Глава государства призвал к активизации сотрудничества и подчеркнул о необходимости продолжить общую работу по укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, поиску взаимоприемлемых решений, направленных на полноформатную реализацию прав трудящихся, обеспечению свободного передвижения трудящихся в рамках СНГ, выразив обеспокоенность усилением ограничений на въезд трудящихся. В Содружестве нет неудобных или запретных тем, если есть проблемы, о них говорят открыто, для поиска совместных решений.



kabar.kg

Отдельно на саммите в Москве была затронута тема подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи главы государств приняли совместное обращение к народам Содружества и мировой общественности.





Этот юбилей объединяет все народы Содружества, символизируя торжество идей свободы и справедливости. Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.





Наши дети должны знать общие исторические достижения, такие как Великая Победа, трудовой подвиг послевоенного поколения, первый полет в космос и многие другие. В каждом успехе - совместный вклад наших народов", - подчеркнул президент Беларуси Александр Лукашенко.





Садыр Жапаров отметил, что кыргызская сторона будет активно участвовать во всех мероприятиях, которые пройдут в рамках СНГ для увековечения памяти Великой Победы. Так же лидер нашей страны поддержал утверждение Положения о почетном звании Содружества Независимых Государств "Город трудовой славы 1941-1945". В те годы Победа ковалась в тылу, эвакуированные в республики Средней Азии заводы и фабрики круглосуточно в три смены работали на нужды фронта, от рассвета до заката женщины и дети трудились на полях, чтобы снабжать армию продовольствием и обмундированием. Безусловно, и наша столица Бишкек, а в те годы Фрунзе, должна войти в историю не только как город, где формировалась героическая Панфиловская дивизия, но и подвигами простых людей, которые отдавали все силы фронту трудовому.





По итогам саммита в Москве все решения Совета глав государств СНГ были утверждены единогласно. В 2025 году председательствовать в Содружестве будет Таджикистан, которому все участники встречи выразили поддержку и готовность оказывать всестороннее содействие.





Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"





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