Мир вне консенсус-прогноза. Асимптотный взгляд 2024

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В преддверии 2024 года вышли прогнозы на ближайшую перспективу от аналитических центров, банков и финансовых структур.





Очень академически взвешенный доклад Института современных международных отношений Китая ( CICIR ) ставит четкие метки на факторы изменений и рисков. Выделяется тренд на преобладание процессов дезорганизации над процессами стабилизации, в том числе:





удручающая динамика мировой экономики;

утрата универсальной практики сотрудничества между странами на мировой арене;

продолжение военных конфликтов на Украине и Ближнем Востоке с реальными рисками в каждом случае дальнейшего осложнения и расширения;

внутриполитическая поляризация гегемона - США.





Отдельный акцент сделан на риске создания закрытой малой группы стран, обладающей технологией продвинутого искусственного интеллекта.





Доклад Национального института оборонных исследований ( NIDS ) Японии скрупулезно и со значительной исторической ретроспективой, как и положено структуре подобного рода, излагает совокупность сложившихся тенденций и рисков для западного геополитического полюса. В отчете при этом в меньшей мере речь про Японию как таковую, в основном про то, что США планируют делать в ответ на динамику среды. Японию очень тревожит судьба "режима Путина" и успешная работа Китая с глобальным пространством смыслов.





Прогнозы от МВФ, Reuters, Deutsche Bank сфокусированы на финансах: котировки, ставки, рецессия. Насущно.





The Economist в целом также идет по пути подачи наблюдаемых событий - политические кампании в странах мира, войны, экономика, развитие прикладного искусственного интеллекта.





The Economist в качестве тенденции года выделяет новую холодную войну. Данный, очевидно, запоздалый акцент можно трактовать как признание консенсусом со стороны коллективного Запада провала сценария с широкомасштабной войной (или войнами) в сопредельных с Россией государствах и, как итог, вынужденным уходом в стратегическую динамическую оборону - холодную войну на период подготовки нового стратегического сценарий и ресурсов под него.





Констатация журналом Ротшильдов (21% акций The Economist Group ) принятия формата холодной войны со стороны Запада означает также, что кризисы вокруг экономико-технологического ядра СССР буду и дальше продолжаться и Запад для выигрывания времени в логике стратегии "предопределения через неопределенность" готов и дальше расходовать в контролируемых кризисах своих сателлитов - народы-должники: Прибалтика, Центральная и Южная Европа.





Saxo Bank делает попытку выхода за рамки нарративной экстраполяции и говорит про "конец капитализма" в США. При этом, это скорее фраза речи, чем реальный прогноз на перестройку общества и экономики. По тексту речь идет о легком крене в сторону корпоративизма в экономике, то есть богатые структуры станут еще и немного социально "великими", приобретут определенные патерналистские функции. Возможно, это начало долгого пути в сторону корпоративизма в трактовке героического капитализма Муссолини. Но это точно не "конец капитализма".





Все указанные выше прогнозы - это не столь любимые в публичном дискурсе "черные лебеди". Это просто экстраполяции очевидно наблюдаемого.





Стратегический риск анализ требует от нас попытки взгляда за горизонт событий с определенной свободой допущений, чтобы угадать тень возникшего, но еще не проявившего себя Левиафана.





Конструирование вероятных рамок повестки за рамками нарративной экстраполяции дает нам шанс упредить намного более сложные события, чем вопросы с процентными ставками и рецессией. Рецессия - вызов лишь до проявления экзистенциальных угроз.





Что может стать тем Левиафаном, который, не заметив, проглотит всех "лебедей" и иных обитателей зоосада.





1. Гражданская война в Северной Америке: в прямом или квазиварианте - как это было в России в 1993 году с последующим шлейфом жесткого переформатирования власти, общества, конституции и серией внутренних конфликтов, вооруженных противостояний. Вариант контролируемой смуты -рационально выгодный всем возможным новым силам в Северной Америке. Он позволяет провести смену конституционного режима с любыми допущениями по новшествам. Также такой и только такой сценарий позволяет провести изменение социальной системы, без чего Америке не быть великой вновь, с возвратом к жесткому культу добропорядочного гражданина, у которого есть права, но еще больший объем обязательств, и всех остальных, у которых в жизни только трудности и призрачный шанс пройти путь до добропорядочного гражданина за 1 поколение. Никакого быстрого обогащения за 10 лет карьеры - только скрупулезное накопления в рамках семейных бизнес-империй, и только единицами. И это только что касается легальных граждан. Иные категории, очевидно, будут подвергнуты жесткой сегрегации по полезности обществу (социально-профессиональные индексы), столкнутся с отменой большинства привычных прав для неграждан, созданием системы массовой депортации не проходящих по рейтингу полезности приезжих, а также системой лишения приобретенного гражданства.





Отказ от поддержки зарубежных союзников, кроме тех, кто может самостоятельно уплатить долг "кровью" в ходе гипотетического военного конфликта.





В ходе конституционного маневра вероятен перевыпуск валюты - через объявление о формировании новой государственности и отказа принятия к исполнению обязательств "прежнего Вашингтона". Для этого возможен символический перенос столицы или смена нескольких культовых правительственных комплексов в округе Колумбия.





2. "За все заплатит Ближний Восток" - так позднее скажут про кризис на Ближнем Востоке. Это будет серия войн и мятежей в борьбе "за арабское наследие" в логике нового времени. Западные акторы умело использовали внутренние противоречия стран для разрушения региона - создания зоны сплошного конфликта. Это обеспечило финансовый переток.





Запад в полной мере использовал свое тотальное превосходство в инструментах стратегической аналитики и науках об обществе, знании особенностей эмоциональной культуры местных обществ, в том числе часто наблюдаемой зависимости субгосударственных акторов от тех или иных догматов миропонимания. Ряд стран региона, в том числе недавно благополучных, фактически распадается на логистически разорванные провинции. Множатся случи применении голода, блокады воды и контролируемых эпидемий во внутрирегиональной борьбе.





Относительно незатронутым остается Иран благодаря военно-технологическому зонтику России и Китая, а также заранее принятым мерам по консолидации всех сил в обществе, в том числе через отказ от ряда прежних догматов ради обеспечения выживания страны. Данный подход позднее назовут реализмом "судного дня".





Реконсолидация региона начнется с зоны Магриба на платформе в логике техно-светского баасизма, который впишет в постцифровой постконфликтный регион совокупность прежних культурных традиций, выбив идеологическую почву у потенциальных оппонентов. Обращение к "вертикальной истории" - традиции традиций позволит альянсу, позднее - конфедерации стран Баас найти эффективную и устойчивую платформу взаимодействия с Ираном.





3. Европа, истощенная украинским кризисом, который она после самоотвода США пыталась обеспечивать самостоятельно больше года, в том числе массово направляя своих военнослужащих под видом ЧВК на Днепр (там стал фронт в 2024 году), втянулась в конфликтный цикл на Ближнем Востоке.





Надорванная экономически Европа не смогла удержать видимость правопорядка внутри своего региона и скатилась к хаосу воющих на улицах городов этнонациональных банд. ЕС в перманентном политическом параличе. Общество распалось.





Ответом на хаос в странах уже фактически бывшего ЕС идет пугающий рост формирования отрядов "самообороны" - парамилитарс с условно легальным статусом. Они ожидаемо очень быстро расширяют явочным путем свой мандат и от патрулирования переходят сначала к карательным погромам против инородцев, а затем формируют корпоративистские квазиполитические военизированные формирования: бригады и фракции. Идет вертикальное и горизонтальное расширение структур, формирование социальной среды, в том числе цифровой, ведется системная работа по индоктринации коренного населения в свою пользу.





При этом борьба с этническими бандами и анклавами долго идет с переменным успехом. Перелом происходит кода "псевдо-ЧВК" самовольно возвращаются из Украины в силу бессилия формальных правительств защитить их родных и тотального превосходства россиян в технологических средствах дистанционного, безоператорного боя. Ранее обладминистрации левобережной Украины, мотивированные практикой персонального террора в их адрес со стороны Киева, договорились с Москвой и в течение недели передали всю левобережную Украину под управление Москвы. Российская армия вышла к Днепру. Южный фронт армии Украины не смог удержать в таких обстоятельствах направление Николаев - Одесса - Приднестровье и под личные гарантии безопасности командования и амнистию для военнослужащих капитулирует. Процесс сопровождался расправами военнослужащих украинской армии над представителями западных ЧВК и украинскими ультрасами.





4. Африка на фоне ближневосточного кризиса принимает решение о приглашении специалистов из ОДКБ и ШОС для формирования аналогичной системы коллективного развития Центральной Африки и Сахель. В дальнейшем формируется "Союз трех" - Центральноафриканский ШОС - Конфедерация Сахель - Альянс арабского пути Баас.





5. КНДР при содействии Пекина и Москвы убеждает регион, что не только решится, но и доведет дело при необходимости до логического конца. Острый кризис с локальными столкновениями отрядов без опознавательных знаков удается отвести от грани войны на уничтожение. Юная Корея постепенно впадает в социальную депрессию, схожую с излетом перестройки. В Южной Корее происходит правый взрыв и резко обострение отношения (на уровне общества) к западным союзникам.





6. Тайвань ведет себя благоразумно и соглашается на принятие длительной карты реинтеграции с континентальным Китам. Интересы западных компаний в Тайване практически не пострадали.





7. Япония в силу ведомого статуса и событий в Северной Америке попадает в геополитический "штиль посреди бушующего океана". Страна выходит из ситуации в состоянии "отмены" - потери большей части прежних союзников и гарантий, а также нарастающего карающего игнорирования со стороны иных стран региона.





Автор: эксперт Сергей Ломов, кандидат политических наук





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